Решено и прието: Минималната заплата става 660 евро от 1 януари 2027 г

Минималната работна заплата в България ще бъде 660 евро от 1 януари 2027 г. Решението е на правителството и се отнася за пълен работен месец при осемчасов работен ден и петдневна работна седмица. Предвижда се максималният осигурителен доход да се увеличи със 100 евро.

Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова заяви, че по-високите минимални и максимални осигурителни прагове ще донесат допълнителни приходи в бюджета на Държавното обществено осигуряване. По думите ѝ увеличението е ограничено до размер, който може да бъде понесен от гражданите и бизнеса.

„Приходните мерки са свързани с повече контрол, със засилване на приходната част от осигуровките, с борба със сивата икономика“, каза Ефремова.

Според Министерството на труда и социалната политика увеличението на минималната заплата е с 39,80 евро, или 6,4 процента, спрямо размера за 2026 г. Очаква се промяната да засегне около 462 000 работещи. Националният съвет за тристранно сътрудничество вече обсъди проекта за постановление на Министерския съвет.

Повече пари за майчинство и пенсии

Предвижда се обезщетението за отглеждане на дете през втората година да се увеличи от 398 на 450 евро. Наталия Ефремова уточни, че плащането ще бъде увеличено от 50 на 75 процента, когато майката се върне на работа.

От 1 юли се планира пенсиите да бъдат осъвременени по швейцарското правило. В изказването си социалният министър не посочи конкретен процент за увеличението, тъй като той ще зависи от данните, заложени в механизма.

Нови правила за ТЕЛК и личната помощ

Правителството подготвя пакет от мерки за ограничаване на фалшивите решения на ТЕЛК. Предвижда се решенията да се издават по нови правила, както и да се промени начинът за определяне на процента намалена работоспособност.

Подготвя се и ремонт на Закона за личната помощ. По думите на Ефремова целта е да се ограничат злоупотребите, без да се намалява подкрепата за хората, които действително се нуждаят от нея. Новите правила за ТЕЛК и личната помощ се очаква да влязат в сила през 2027 г.

Източници: bntnews.bg