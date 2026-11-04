Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
София »
Решено и прието: Минималната заплата става 660 евро от 1 януари 2027 г
  Тема: Икономика

Решено и прието: Минималната заплата става 660 евро от 1 януари 2027 г

4 Ноември, 2026 13:51, обновена 4 Ноември, 2026 12:54 938 38

  • минимална работна заплата-
  • наталия ефремова-
  • майчинство-
  • пенсии-
  • телк

Правителството предвижда увеличение и на максималния осигурителен доход, майчинството и пенсиите. Подготвят се нови правила за ТЕЛК решенията и личната помощ

Решено и прието: Минималната заплата става 660 евро от 1 януари 2027 г - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Минималната работна заплата в България ще бъде 660 евро от 1 януари 2027 г. Решението е на правителството и се отнася за пълен работен месец при осемчасов работен ден и петдневна работна седмица. Предвижда се максималният осигурителен доход да се увеличи със 100 евро.

Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова заяви, че по-високите минимални и максимални осигурителни прагове ще донесат допълнителни приходи в бюджета на Държавното обществено осигуряване. По думите ѝ увеличението е ограничено до размер, който може да бъде понесен от гражданите и бизнеса.

„Приходните мерки са свързани с повече контрол, със засилване на приходната част от осигуровките, с борба със сивата икономика“, каза Ефремова.

Според Министерството на труда и социалната политика увеличението на минималната заплата е с 39,80 евро, или 6,4 процента, спрямо размера за 2026 г. Очаква се промяната да засегне около 462 000 работещи. Националният съвет за тристранно сътрудничество вече обсъди проекта за постановление на Министерския съвет.

Повече пари за майчинство и пенсии

Предвижда се обезщетението за отглеждане на дете през втората година да се увеличи от 398 на 450 евро. Наталия Ефремова уточни, че плащането ще бъде увеличено от 50 на 75 процента, когато майката се върне на работа.

От 1 юли се планира пенсиите да бъдат осъвременени по швейцарското правило. В изказването си социалният министър не посочи конкретен процент за увеличението, тъй като той ще зависи от данните, заложени в механизма.

Нови правила за ТЕЛК и личната помощ

Правителството подготвя пакет от мерки за ограничаване на фалшивите решения на ТЕЛК. Предвижда се решенията да се издават по нови правила, както и да се промени начинът за определяне на процента намалена работоспособност.

Подготвя се и ремонт на Закона за личната помощ. По думите на Ефремова целта е да се ограничат злоупотребите, без да се намалява подкрепата за хората, които действително се нуждаят от нея. Новите правила за ТЕЛК и личната помощ се очаква да влязат в сила през 2027 г.

Източници: bntnews.bg


София / България
Поставете оценка:
Оценка 1.4 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Приказка за стълбата

    26 5 Отговор
    В новогодишните речи Радев много говореше за бедните, сега бързо ги поряза с минималната заплата!

    Коментиран от #7, #37

    12:58 04.11.2026

  • 2 Пич

    24 6 Отговор
    Другия път пак да гласувате за дъртите комунисти, ей!!!
    Я колко много им се откина от сърцето!!!

    Коментиран от #21

    13:53 04.11.2026

  • 3 Тоалетната Хартия !

    11 2 Отговор
    Отделно Ли ?

    Ще Я Дават ?

    Или Това Е Тоалетната Хартия ?

    13:56 04.11.2026

  • 4 Много са им дали...

    18 3 Отговор
    Ми много е, проскубания гълъб опулен как се е минал така... Сега данък на въздуха и ще пеят щастливо ,,Боташ навеки с теб,,.

    Коментиран от #5

    13:59 04.11.2026

  • 5 О.з. от БНА

    7 1 Отговор

    До коментар #4 от "Много са им дали...":

    КОЙ ГЪЛЪБ БРЕ?
    ЗКПЧ-то ли?

    14:02 04.11.2026

  • 6 Аз,достатъчно ли е?

    18 2 Отговор
    Дано се задавите с откраднатите пари на пенсионери и работещи. Некадърници.

    Коментиран от #17

    14:03 04.11.2026

  • 7 Искаш повишение на запалта, но

    5 11 Отговор

    До коментар #1 от "Приказка за стълбата":

    Първо попитайте какво е финасово-икономическо основание е увеличанието на заплати и пенсии?
    Повишена ЛИ е производителността на труда ли? Увеличен е износът на високотехологичи стоки ли?
    Масово ли се произвеждат изнасят цялостни продукти с надпис Made in Bulgaria?
    Включени ли са високоефективни и евтини енергетични мощности ? Намалени са субсидиите за фотоелектриците ли?

    Повишаването на заплатите означава само едно — ИНФЛАЦИЯ и прехвъряне на днешните задължения на деца и внуци. Затворен омагьосан кръг, който трябва да се прекъсне.
    Единствено, вземане на нови заеми за повишаване на заплатите е предизвикавне и повишване на инфлацията без постигането на условия по-долу.
    .
    Намалена ли е надутата и безполезна администрация в БГ. Ограничиха ли евтиният внос от чужбина, разоряващ производството ни? Въведено ли е прогресивно данъчно облагане?


    Чуждите инвестиции и помощите от ЕС надвишават ли изнесените ни финанси от чуждите банки, супермакетите и др, намален ли е износът на златни руди и цветни метали.

    Коментиран от #15, #24

    14:04 04.11.2026

  • 8 Фактъ

    11 3 Отговор
    Иде Виденовата зима . Ама , иде и дървото . Пак ще хвърчат павета .

    14:06 04.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 40 ЕВРАКА СА ХЛЯБА ЗА ДЕНЯ.

    4 3 Отговор
    И на пенсионерите дадоха толкова. Но не е виновен БОТАШ Радев гълъба. А предишните. През 2002 година вземах толкова във португал Португалия за час 3,28евро. И сърдете се за това на тууулупа защото минаха 25 години а даваха по 7 9 15 евро на година. Сега 40 пак добре.

    Коментиран от #16

    14:09 04.11.2026

  • 12 40 ЕВРАКА СА ХЛЯБА ЗА месеца

    3 2 Отговор
    Дагрешка

    14:10 04.11.2026

  • 13 И това

    14 0 Отговор
    се отнася за пълен работен месец при осемчасов работен ден и петдневна работна седмица.
    Еничари и безродници...

    14:10 04.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Знаем отговора

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Искаш повишение на запалта, но":

    Капки в морето спрямо Боташ.

    14:13 04.11.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Некадърниците

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Аз,достатъчно ли е?":

    Недей се пеняви. Ти ни избра

    14:16 04.11.2026

  • 18 Много Известен Съветски Актьор

    4 0 Отговор
    Мунчо ще им вземе пенсиите на гламавите русофилски прошляци и клошари, които гласуваха за него. Ще ровят по кофите и ще обикалят сметищата, тези функционално неграмотни субекти.

    14:17 04.11.2026

  • 19 Те минималките

    2 0 Отговор
    гласуваха за Радев и Йотова!Много им е!

    14:17 04.11.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 По-добре

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    беднотия пред нацизма на извратеняците от Възраждане. Долу рашизма ти!

    14:18 04.11.2026

  • 22 Читател

    4 0 Отговор
    Това означава 33 евро на ден и 4 евро на час.При минимум в Европа 13 евро на час.Е как е в клуба на богатите.

    14:20 04.11.2026

  • 23 Фукария

    2 0 Отговор
    Браво бре...
    Две кухи банички с кафе и боза за закуска...кутия цигари...и още 10 еврака за обяд и вечеря...ами от тези 20 на ден...няма да останат ни тока ,ни водата,ни Интернета си да платя...
    За останалите съпътстващи разходи...да не споменавам!

    14:21 04.11.2026

  • 24 ДрайвингПлежър

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Искаш повишение на запалта, но":

    А... чеки, чеки, чеки! тука трябва да видим кое впрягаме първо, коня или каруцата.
    Увеличението на заплатата в случая отговаря на натрупаната инфлация - тоест на средствата, които драгия работодател е спечелил с надуване на цените през изминалата година.

    Това увеличение не е въпрос на наваксване на производителността на труда!

    Ако те послушаме и сложим в уравнението и ефективността на трудещия се - и тука трябва отново дебело да подчертаем че И ТЯ е основно задължение на предприемача, който да внедри последното поколение технология и новисти в бранша, а не е задължение на работника

    ... та ако добавим и ефективност ще видим, че минималната заплата всъщност трябва да е много по-висока, защото в БГ средната производителност на труда е около 60 и нещо процента вече от европейската - но заплатата, която е функция на тая производителност е малко над 40% от средната за европа - демек някой сладко си прибира 20% от изработеното в джоба, вместо да го разпредели във всички джобове!

    И да го сложим в контекст на 100 милиарда икономика това са едно доста сладки 20 милиарда, които не стигат до работника, а остават някъде в джобовете на драгия "инвеститор" и още по-драгата ни "държава"!

    14:21 04.11.2026

  • 25 Иван

    4 0 Отговор
    Не 660 а 500 евро нето !! В клуба на богатите

    14:22 04.11.2026

  • 26 Иван

    1 0 Отговор
    Мутрата ни вкарва в клуба на богатите

    14:23 04.11.2026

  • 27 Сърп

    2 1 Отговор
    и чук - глад и студ !

    14:24 04.11.2026

  • 28 Само за шест месеца

    2 1 Отговор
    М у н ч о ни направи най-бедните не само в Европа,но и в света.Честити ,русофили.

    14:27 04.11.2026

  • 29 Гуру Гарабед

    2 1 Отговор
    Хак да ви е мало умно бг племе. Перете му чорапите на фат.ма радев,обеднявайте и тънете в мизерия докато той слугува на едрия капитал.идва радевата зима .

    14:27 04.11.2026

  • 30 мнение

    1 0 Отговор
    Цялата ни обществено -политическа система е или порочна или опорочавана от тези които имат възможност да направят това. Ние българите не можем сами да променяме системата си. Просто нямаме капацитет за нещо подобно. От турското робство системата се промени благодарение на Русия. От фашисткото управление същата история. И сега управляващата каста говори все за някаква ПОСОКА вместо да се каже истината, че тук, у нас, няма справедливост. Директори на болници със заплати по 10-15 хиляди а тук се спори за някакви 660. Не е ли жалко и смешно?????

    14:28 04.11.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Геро Фукарата

    0 1 Отговор
    Прогресивно ми е и по радевски зимно.

    14:32 04.11.2026

  • 34 Сойка присмехулка

    0 1 Отговор
    Игрите започват!

    14:32 04.11.2026

  • 35 Дано някой

    1 2 Отговор
    ден останете на тези пари да живеете, ПБ!

    14:32 04.11.2026

  • 36 Харадинов

    1 1 Отговор
    Европа налива милиарди в българия които се крадат от българи избрани от мало.умното бг племе, европа ти дава безплатни нови влакове за милиарди, бг то ги плюе. Плюе по европа и милее българия да е колония на просия. Тънете в мизерия и бедност кре.тени като гласувате за комуняги.

    14:32 04.11.2026

  • 37 Радев

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Приказка за стълбата":

    Ти кво искаш да я направя 1000 евро и да ви съкратят после половината минималнозаплатници ли 🤣😂

    14:33 04.11.2026

  • 38 Браво

    1 0 Отговор
    Браво на Радев. А Тиквата и крадливата му шайка държаха заплати и пенсии 15 години замразени.

    14:35 04.11.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове