Решено и прието: Минималната заплата става 660 евро от 1 януари 2027 г

Минималната работна заплата в България ще бъде 660 евро от 1 януари 2027 г. Решението е на правителството и се отнася за пълен работен месец при осемчасов работен ден и петдневна работна седмица. Предвижда се максималният осигурителен доход да се увеличи със 100 евро.
Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова заяви, че по-високите минимални и максимални осигурителни прагове ще донесат допълнителни приходи в бюджета на Държавното обществено осигуряване. По думите ѝ увеличението е ограничено до размер, който може да бъде понесен от гражданите и бизнеса.„Приходните мерки са свързани с повече контрол, със засилване на приходната част от осигуровките, с борба със сивата икономика“, каза Ефремова.
Според Министерството на труда и социалната политика увеличението на минималната заплата е с 39,80 евро, или 6,4 процента, спрямо размера за 2026 г. Очаква се промяната да засегне около 462 000 работещи. Националният съвет за тристранно сътрудничество вече обсъди проекта за постановление на Министерския съвет.
Повече пари за майчинство и пенсии
Предвижда се обезщетението за отглеждане на дете през втората година да се увеличи от 398 на 450 евро. Наталия Ефремова уточни, че плащането ще бъде увеличено от 50 на 75 процента, когато майката се върне на работа.
От 1 юли се планира пенсиите да бъдат осъвременени по швейцарското правило. В изказването си социалният министър не посочи конкретен процент за увеличението, тъй като той ще зависи от данните, заложени в механизма.
Нови правила за ТЕЛК и личната помощ
Правителството подготвя пакет от мерки за ограничаване на фалшивите решения на ТЕЛК. Предвижда се решенията да се издават по нови правила, както и да се промени начинът за определяне на процента намалена работоспособност.
Подготвя се и ремонт на Закона за личната помощ. По думите на Ефремова целта е да се ограничат злоупотребите, без да се намалява подкрепата за хората, които действително се нуждаят от нея. Новите правила за ТЕЛК и личната помощ се очаква да влязат в сила през 2027 г.
Източници: bntnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Приказка за стълбата
Коментиран от #7, #37
12:58 04.11.2026
2 Пич
Я колко много им се откина от сърцето!!!
Коментиран от #21
13:53 04.11.2026
3 Тоалетната Хартия !
Ще Я Дават ?
Или Това Е Тоалетната Хартия ?
13:56 04.11.2026
4 Много са им дали...
Коментиран от #5
13:59 04.11.2026
5 О.з. от БНА
До коментар #4 от "Много са им дали...":КОЙ ГЪЛЪБ БРЕ?
ЗКПЧ-то ли?
14:02 04.11.2026
6 Аз,достатъчно ли е?
Коментиран от #17
14:03 04.11.2026
7 Искаш повишение на запалта, но
До коментар #1 от "Приказка за стълбата":Първо попитайте какво е финасово-икономическо основание е увеличанието на заплати и пенсии?
Повишена ЛИ е производителността на труда ли? Увеличен е износът на високотехологичи стоки ли?
Масово ли се произвеждат изнасят цялостни продукти с надпис Made in Bulgaria?
Включени ли са високоефективни и евтини енергетични мощности ? Намалени са субсидиите за фотоелектриците ли?
Повишаването на заплатите означава само едно — ИНФЛАЦИЯ и прехвъряне на днешните задължения на деца и внуци. Затворен омагьосан кръг, който трябва да се прекъсне.
Единствено, вземане на нови заеми за повишаване на заплатите е предизвикавне и повишване на инфлацията без постигането на условия по-долу.
.
Намалена ли е надутата и безполезна администрация в БГ. Ограничиха ли евтиният внос от чужбина, разоряващ производството ни? Въведено ли е прогресивно данъчно облагане?
Чуждите инвестиции и помощите от ЕС надвишават ли изнесените ни финанси от чуждите банки, супермакетите и др, намален ли е износът на златни руди и цветни метали.
Коментиран от #15, #24
14:04 04.11.2026
8 Фактъ
14:06 04.11.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 40 ЕВРАКА СА ХЛЯБА ЗА ДЕНЯ.
Коментиран от #16
14:09 04.11.2026
12 40 ЕВРАКА СА ХЛЯБА ЗА месеца
14:10 04.11.2026
13 И това
Еничари и безродници...
14:10 04.11.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Знаем отговора
До коментар #7 от "Искаш повишение на запалта, но":Капки в морето спрямо Боташ.
14:13 04.11.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Некадърниците
До коментар #6 от "Аз,достатъчно ли е?":Недей се пеняви. Ти ни избра
14:16 04.11.2026
18 Много Известен Съветски Актьор
14:17 04.11.2026
19 Те минималките
14:17 04.11.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 По-добре
До коментар #2 от "Пич":беднотия пред нацизма на извратеняците от Възраждане. Долу рашизма ти!
14:18 04.11.2026
22 Читател
14:20 04.11.2026
23 Фукария
Две кухи банички с кафе и боза за закуска...кутия цигари...и още 10 еврака за обяд и вечеря...ами от тези 20 на ден...няма да останат ни тока ,ни водата,ни Интернета си да платя...
За останалите съпътстващи разходи...да не споменавам!
14:21 04.11.2026
24 ДрайвингПлежър
До коментар #7 от "Искаш повишение на запалта, но":А... чеки, чеки, чеки! тука трябва да видим кое впрягаме първо, коня или каруцата.
Увеличението на заплатата в случая отговаря на натрупаната инфлация - тоест на средствата, които драгия работодател е спечелил с надуване на цените през изминалата година.
Това увеличение не е въпрос на наваксване на производителността на труда!
Ако те послушаме и сложим в уравнението и ефективността на трудещия се - и тука трябва отново дебело да подчертаем че И ТЯ е основно задължение на предприемача, който да внедри последното поколение технология и новисти в бранша, а не е задължение на работника
... та ако добавим и ефективност ще видим, че минималната заплата всъщност трябва да е много по-висока, защото в БГ средната производителност на труда е около 60 и нещо процента вече от европейската - но заплатата, която е функция на тая производителност е малко над 40% от средната за европа - демек някой сладко си прибира 20% от изработеното в джоба, вместо да го разпредели във всички джобове!
И да го сложим в контекст на 100 милиарда икономика това са едно доста сладки 20 милиарда, които не стигат до работника, а остават някъде в джобовете на драгия "инвеститор" и още по-драгата ни "държава"!
14:21 04.11.2026
25 Иван
14:22 04.11.2026
26 Иван
14:23 04.11.2026
27 Сърп
14:24 04.11.2026
28 Само за шест месеца
14:27 04.11.2026
29 Гуру Гарабед
14:27 04.11.2026
30 мнение
14:28 04.11.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Геро Фукарата
14:32 04.11.2026
34 Сойка присмехулка
14:32 04.11.2026
35 Дано някой
14:32 04.11.2026
36 Харадинов
14:32 04.11.2026
37 Радев
До коментар #1 от "Приказка за стълбата":Ти кво искаш да я направя 1000 евро и да ви съкратят после половината минималнозаплатници ли 🤣😂
14:33 04.11.2026
38 Браво
14:35 04.11.2026