Ива Петрова: С октомврийските фактури бизнесът ще получи компенсация за използваната електроенергия средно около 40-41 евро/МВтч

„Проведохме много конструктивен диалог и ще продължим да търсим варианти за подобряване на параметрите на програмите за компенсации за небитовите потребители.“
Това каза министърът на енергетиката Ива Петрова след среща с работодателски и синдикални организации, в която участваха заместник-министър д-р Любомира Ганчева, заместник-министрите на финансите и на икономиката и индустрията Людмила Петкова и Красимир Якимов, председателите на КЕВР и фонд „Сигурност на електроенергийната система“ Пламен Младеновски и Диан Червенкондев, както и ръководители на държавни енергийни дружества.
С октомврийските фактури бизнесът ще получи компенсация за използваната електроенергия средно около 40-41 евро/МВтч, поясни енергийният министър.
По отношение на енергоинтензивната индустрия министър Петрова посочи, че има възможност за прилагане на по-висок интензитет на подкрепата, допустим по нотифицираната мярка за държавна помощ.
Припомняме, че според действащата в момента програма интензитетът е 50% от разликата между от постигнатата среднопретеглена годишна цена за базов товар на пазарния сегмент „Ден напред” или реалната среднопретеглена годишна цена на потребителя, ако е по-малка от тази на пазарния сегмент. Фирмите са задължени да инвестират половината от получената сума в енергийна ефективност.
След нова нотификация може да бъде приложена компенсация в размер на 70%.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Овчар
20:34 04.11.2026
2 Пак ли от АЕЦ "Козлодуй"
Докога!? Докога държавата, респективно - данъкоплатците - ще спасяваме капиталистите?
Оставете ги да фалират боклуците, които реституираха държавната собственост и окрадоха българския народ!
Който частник е срещу Държавата и за свободния пазар на капитализма, не е ли време да усети хубостта на свободния пазар на капитализма?
20:35 04.11.2026
3 Дзак
20:38 04.11.2026
4 докога опоскания народ
20:38 04.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
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10 Стенли
21:03 04.11.2026
11 Стенли
21:05 04.11.2026
12 Стенли
До коментар #9 от "нареждане":Къв Кремъл та гони 🤯
21:07 04.11.2026