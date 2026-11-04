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Ива Петрова: С октомврийските фактури бизнесът ще получи компенсация за използваната електроенергия средно около 40-41 евро/МВтч

Ива Петрова: С октомврийските фактури бизнесът ще получи компенсация за използваната електроенергия средно около 40-41 евро/МВтч

4 Ноември, 2026 20:29 491 12

  • ива петрова-
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  • бизнес-
  • компенсации-
  • електроенергия

Министерството на енергетиката, бизнесът и синдикатите ще търсят варианти за подобряване на параметрите на програмите за компенсация

Ива Петрова: С октомврийските фактури бизнесът ще получи компенсация за използваната електроенергия средно около 40-41 евро/МВтч - 1
Снимка: МЕ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Проведохме много конструктивен диалог и ще продължим да търсим варианти за подобряване на параметрите на програмите за компенсации за небитовите потребители.“

Това каза министърът на енергетиката Ива Петрова след среща с работодателски и синдикални организации, в която участваха заместник-министър д-р Любомира Ганчева, заместник-министрите на финансите и на икономиката и индустрията Людмила Петкова и Красимир Якимов, председателите на КЕВР и фонд „Сигурност на електроенергийната система“ Пламен Младеновски и Диан Червенкондев, както и ръководители на държавни енергийни дружества.

С октомврийските фактури бизнесът ще получи компенсация за използваната електроенергия средно около 40-41 евро/МВтч, поясни енергийният министър.

По отношение на енергоинтензивната индустрия министър Петрова посочи, че има възможност за прилагане на по-висок интензитет на подкрепата, допустим по нотифицираната мярка за държавна помощ.

Припомняме, че според действащата в момента програма интензитетът е 50% от разликата между от постигнатата среднопретеглена годишна цена за базов товар на пазарния сегмент „Ден напред” или реалната среднопретеглена годишна цена на потребителя, ако е по-малка от тази на пазарния сегмент. Фирмите са задължени да инвестират половината от получената сума в енергийна ефективност.

След нова нотификация може да бъде приложена компенсация в размер на 70%.


България
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  • 1 Овчар

    6 1 Отговор
    Натискът на бизнеса за пари няма да реши проблема с балона и хладилника...! Когато се спука балона хладилника ще излезе на улицата както във Франция, Италия и прочие.. Историята показва че който тръгне срещу хладилника няма никакъв шанс за победа.

    20:34 04.11.2026

  • 2 Пак ли от АЕЦ "Козлодуй"

    5 1 Отговор
    ще се точат държавни/народни пари за дебелите портфейли на частниците?

    Докога!? Докога държавата, респективно - данъкоплатците - ще спасяваме капиталистите?

    Оставете ги да фалират боклуците, които реституираха държавната собственост и окрадоха българския народ!

    Който частник е срещу Държавата и за свободния пазар на капитализма, не е ли време да усети хубостта на свободния пазар на капитализма?

    20:35 04.11.2026

  • 3 Дзак

    4 0 Отговор
    Спрете борсата на ток. Регулирайте умно при производството!

    20:38 04.11.2026

  • 4 докога опоскания народ

    4 0 Отговор
    ще плаща сметките на "частния" "бизнес" нали ужким е демокрация???

    20:38 04.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Стенли

    1 0 Отговор
    Проблема в във въглеродните квоти иначе ще имаме най евтиния ток в Европа

    21:03 04.11.2026

  • 11 Стенли

    0 0 Отговор
    Кюмюр си имаме и ако не са въглеродните квоти , ще имаме най евтиния ток в Европа

    21:05 04.11.2026

  • 12 Стенли

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "нареждане":

    Къв Кремъл та гони 🤯

    21:07 04.11.2026

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