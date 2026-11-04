Незаконно сметище край река Ропотамо

Нерегламентирано сметище край река Ропотамо, на територията на резерват, е почистено след подаден сигнал. Екип на Община Приморско е премахнал изхвърлените строителни отпадъци и ненужни вещи въпреки неблагоприятните метеорологични условия.

От местната администрация напомнят: „За подобни отпадъци са осигурени специални контейнери.“ В публикуваната информация не се посочват количеството на събрания отпадък, точният размер на замърсената площ или данни за установени нарушители.

След случая Община Приморско планира да засили контрола срещу нерегламентираното изхвърляне на боклуци. Предстои и актуализиране на размера на глобите за нарушителите, но конкретни стойности и срокове не са обявени.