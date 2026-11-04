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Незаконно сметище край река Ропотамо

Незаконно сметище край река Ропотамо

4 Ноември, 2026 20:24 491 5

  • река ропотамо-
  • община приморско-
  • незаконно сметище-
  • строителни отпадъци-
  • глоби

Екип на Община Приморско е премахнал строителни отпадъци и ненужни вещи от територията на резерват

Незаконно сметище край река Ропотамо - 1
Кадър БНТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Нерегламентирано сметище край река Ропотамо, на територията на резерват, е почистено след подаден сигнал. Екип на Община Приморско е премахнал изхвърлените строителни отпадъци и ненужни вещи въпреки неблагоприятните метеорологични условия.

От местната администрация напомнят: „За подобни отпадъци са осигурени специални контейнери.“ В публикуваната информация не се посочват количеството на събрания отпадък, точният размер на замърсената площ или данни за установени нарушители.

След случая Община Приморско планира да засили контрола срещу нерегламентираното изхвърляне на боклуци. Предстои и актуализиране на размера на глобите за нарушителите, но конкретни стойности и срокове не са обявени.


Бургас / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 не глоби

    2 0 Отговор
    а реален затвор, първи път година, втори път 5,трети път 15

    20:38 04.11.2026

  • 3 Дзак

    3 0 Отговор
    Досега спали ли са?

    20:39 04.11.2026

  • 4 То цяла

    1 0 Отговор
    БЪЛГАРИЯ е едно законно сметище.

    21:06 04.11.2026

  • 5 морски

    0 0 Отговор
    Имах НЕ щастието това лято да отида на устието на Ропотамо , и да ви кажа ,че такива мръсотии и в африканските страни не съм виждал !!

    21:19 04.11.2026

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