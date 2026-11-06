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Животновъди блокираха пътя Плевен–София заради помощите ОБЗОР

Животновъди блокираха пътя Плевен–София заради помощите ОБЗОР

6 Ноември, 2026 03:45 484 1

  • животновъди-
  • плевен-
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  • кризисна помощ-
  • земеделие

Стопаните настояват овцевъдите от областта да бъдат включени в кризисната мярка за сушата. Земеделският министър посочи, че помощта зависи от доказани загуби от 30% през 2025 г

Животновъди блокираха пътя Плевен–София заради помощите ОБЗОР - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Животновъди от Плевенско блокираха за един час пътя Плевен–София край село Ясен с искане за справедливо разпределение на кризисната помощ заради сушата. Движението в района на „Мегатрон“ беше спирано между 11:00 и 12:00 часа, като протестиращите пропускаха автомобилите на интервали.

Стопаните възразяват срещу условията за подпомагане и твърдят, че част от секторите и областите са оставени извън мярката. Основното им искане е всички животновъди, понесли загуби от сушата, да бъдат третирани при еднакви условия, независимо от мястото на стопанството.

„Стига с това делене. Искаме справедливо разпределение за всички животновъди, без значение областите“, заяви пред БНР Галина Мирчева, която отглежда около 800 овце в село Петърница. По думите ѝ за област Плевен е разширен обхватът за козевъдството, но не и за овцевъдството.

„Като животновъд и зооинженер не мога да си обясня защо за козите да, за овцете не“, каза Мирчева. Протестиращите посочват, че сушата е засегнала пасищата, ограничила е наличието на фураж и е увеличила разходите за изхранване на животните.

Разминаване в критериите

Земеделският министър Пламен Абровски заяви пред БНТ, че помощта не се разпределя по региони или сектори. Според него условието е стопаните да докажат, че през 2025 г. са претърпели най-малко 30% загуба на продукцията вследствие на сушата.

„За първи път ние насочваме помощта там, където е необходимо“, заяви Пламен Абровски.

Министърът обясни, че досегашният подход е бил средствата да се отпускат на глава животно или на декар, докато при новата мярка се изисква доказване на конкретна загуба. Абровски свърза промяната с европейските правила за подпомагане.

За животновъдите от Плевенско спорът остава свързан с това кои видове животни и кои области попадат в обхвата на помощта. Радослав Явров, който развива семеен бизнес със 150 крави, заяви пред БНТ, че стопанството му е на границата на оцеляването и настоя подкрепата да бъде достъпна и за засегнатите фермери от Плевен.

Приемът започва на 10 ноември

По информация на Министерството на земеделието и храните приемът по кризисната мярка трябва да започне на 10 ноември. От ведомството посочват, че се обсъжда свободният ресурс да бъде насочен към месодайното и млечното говедовъдство, както и към овцевъдството в областите, които не попадат в обхвата на мярката.

Недоволството вече се разширява и извън Плевенско. Животновъди от други области са обявили национален протест за 11 ноември заради критериите и разпределението на средствата.

Източници: bntnews.bg, bnrnews.bg, mzh.government.bg


Плевен / България
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