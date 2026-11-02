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Червен код за дъжд и вятър в пет области

Червен код за дъжд и вятър в пет области

2 Ноември, 2026 16:21 1 006 8

  • червен код-
  • проливни валежи-
  • силен вятър-
  • нимх-
  • метеорологични предупреждения

За 3 ноември са обявени предупреждения за опасно време в цялата страна. В пет области се очакват над 65 литра дъжд на квадратен метър

Червен код за дъжд и вятър в пет области - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Червен код за проливни валежи и силен вятър е обявен за 3 ноември в областите Добрич, Варна, Смолян, Кърджали и Хасково. В тях се очакват сумарни количества над 65 литра на квадратен метър за денонощие, съобщава bTV.

Оранжев код за значителни валежи е в сила за почти всички останали области. Очакваните количества там са между 35 и над 55 литра на квадратен метър. Жълто предупреждение е обявено за София-град, София-област, Видин, Перник и Кюстендил.

Дъжд в низините, сняг в планините

Валежите ще бъдат повсеместни и постепенно ще се усилват. В планинските райони дъждът ще преминава в сняг. Вятърът ще бъде умерен от изток-североизток, а през втората половина на деня ще се усилва в Източна България.

Максималните температури в повечето райони ще бъдат между 6 и 11 градуса. В югоизточната част на страната и по Черноморието ще достигат 14-16 градуса, а в София ще са около 8 градуса.

Валежите продължават на изток и на 4 ноември

Според прогнозата на НИМХ в сряда, 4 ноември, валежите в Източна България ще продължат, като временно ще бъдат интензивни и значителни по количество. В западната половина на страната те постепенно ще спират, а вятърът там ще отслабне.

Източници: btvnovinite.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    2 7 Отговор
    Кому бананы, кому снег — я живу в России

    Коментиран от #3

    16:23 02.11.2026

  • 2 Чакам !

    2 2 Отговор
    Да Стане !

    Лилав !

    Коментиран от #4

    16:25 02.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 На мен

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Чакам !":

    Ми стана !

    Лилав !

    Чакам !

    Тебе !

    16:29 02.11.2026

  • 5 Гост

    1 0 Отговор
    Трета седмица не спира да вали. Станахме като в тропиците.

    Коментиран от #7

    16:37 02.11.2026

  • 6 Юнак възрожденец

    1 0 Отговор
    Ще го подарим на тьотя Митрофанова. Руските дрончета си го заслужиха. Плячката е тяхна.

    16:46 02.11.2026

  • 7 Българската природа реве

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Гост":

    за народа си, който страда от Мунчовото управление.
    "За него (народа) жалеят земя и небо,
    свят и природа".

    Но млъкни, сърце!

    16:49 02.11.2026

  • 8 Кодът е червен

    1 0 Отговор
    Като българските управници.
    За да е в синхрон.

    16:51 02.11.2026

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