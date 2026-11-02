Червен код за дъжд и вятър в пет области

Червен код за проливни валежи и силен вятър е обявен за 3 ноември в областите Добрич, Варна, Смолян, Кърджали и Хасково. В тях се очакват сумарни количества над 65 литра на квадратен метър за денонощие, съобщава bTV.
Оранжев код за значителни валежи е в сила за почти всички останали области. Очакваните количества там са между 35 и над 55 литра на квадратен метър. Жълто предупреждение е обявено за София-град, София-област, Видин, Перник и Кюстендил.
Дъжд в низините, сняг в планините
Валежите ще бъдат повсеместни и постепенно ще се усилват. В планинските райони дъждът ще преминава в сняг. Вятърът ще бъде умерен от изток-североизток, а през втората половина на деня ще се усилва в Източна България.
Максималните температури в повечето райони ще бъдат между 6 и 11 градуса. В югоизточната част на страната и по Черноморието ще достигат 14-16 градуса, а в София ще са около 8 градуса.
Валежите продължават на изток и на 4 ноември
Според прогнозата на НИМХ в сряда, 4 ноември, валежите в Източна България ще продължат, като временно ще бъдат интензивни и значителни по количество. В западната половина на страната те постепенно ще спират, а вятърът там ще отслабне.
Източници: btvnovinite.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #3
16:23 02.11.2026
2 Чакам !
Лилав !
Коментиран от #4
16:25 02.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 На мен
До коментар #2 от "Чакам !":Ми стана !
Лилав !
Чакам !
Тебе !
16:29 02.11.2026
5 Гост
Коментиран от #7
16:37 02.11.2026
6 Юнак възрожденец
16:46 02.11.2026
7 Българската природа реве
До коментар #5 от "Гост":за народа си, който страда от Мунчовото управление.
"За него (народа) жалеят земя и небо,
свят и природа".
Но млъкни, сърце!
16:49 02.11.2026
8 Кодът е червен
За да е в синхрон.
16:51 02.11.2026