Червен код за дъжд и вятър в пет области

Червен код за проливни валежи и силен вятър е обявен за 3 ноември в областите Добрич, Варна, Смолян, Кърджали и Хасково. В тях се очакват сумарни количества над 65 литра на квадратен метър за денонощие, съобщава bTV.

Оранжев код за значителни валежи е в сила за почти всички останали области. Очакваните количества там са между 35 и над 55 литра на квадратен метър. Жълто предупреждение е обявено за София-град, София-област, Видин, Перник и Кюстендил.

Дъжд в низините, сняг в планините

Валежите ще бъдат повсеместни и постепенно ще се усилват. В планинските райони дъждът ще преминава в сняг. Вятърът ще бъде умерен от изток-североизток, а през втората половина на деня ще се усилва в Източна България.

Максималните температури в повечето райони ще бъдат между 6 и 11 градуса. В югоизточната част на страната и по Черноморието ще достигат 14-16 градуса, а в София ще са около 8 градуса.

Валежите продължават на изток и на 4 ноември

Според прогнозата на НИМХ в сряда, 4 ноември, валежите в Източна България ще продължат, като временно ще бъдат интензивни и значителни по количество. В западната половина на страната те постепенно ще спират, а вятърът там ще отслабне.

Източници: btvnovinite.bg