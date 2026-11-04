Времето днес, прогноза за сряда, 4 ноември: Захлаждане и дъжд в Източна България

Дъждът ще продължи в Източна България през целия ден в сряда, 4 ноември, като на места временно ще бъде интензивен и значителен по количество. В западната половина на страната валежите ще спират още сутринта, а вятърът ще отслабва. Националният институт по метеорология и хидрология посочва: „В Източна България ще продължи да вали през целия ден“.

Минималните температури ще бъдат между 4 и 9 градуса, а максималните – между 7 и 12 градуса. В Източна България ще остане ветровито, като вятърът ще бъде от североизток и постепенно ще отслабва. В западните райони промяната на времето ще настъпи по-рано през деня.

По градове в София се очакват температури между 6 и 8 градуса и слаб дъжд. В Пловдив прогнозата е за 9-13 градуса и слаб дъжд, а в Благоевград – за 6-12 градуса и значителна облачност. Във Варна ще бъде дъждовно при температури от 9 до 10 градуса, докато в Бургас се очакват 11-12 градуса и дъжд. В Русе температурите ще бъдат между 8 и 11 градуса, също с валежи.

По-меко ще остане в югозападните райони. В Сандански се очакват температури между 9 и 15 градуса и значителна облачност. Данните по градове показват различия спрямо общата национална прогноза, тъй като максималните стойности в отделни южни райони ще бъдат по-високи от посочените за повечето части на страната.

В четвъртък валежите ще спрат и в източните райони. През деня ще преобладава облачно време, като само на отделни места в Западна България е възможно да превали слаб дъжд. До края на седмицата облачността ще се разкъсва и временно ще има слънчеви периоди, но сутрин на места в низините и котловините ще се образуват мъгли или ниска облачност.