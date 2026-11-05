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Правната комисия подкрепи и 21-те кандидати за ВСС

Правната комисия подкрепи и 21-те кандидати за ВСС

5 Ноември, 2026 21:44 664 1

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Всички кандидатури от парламентарната квота ще бъдат внесени за гласуване в пленарната зала. За избора на всеки член са нужни 160 гласа „за“

Правната комисия подкрепи и 21-те кандидати за ВСС - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Правната комисия в Народното събрание подкрепи и 21-те кандидати за членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. Решението беше прието с 18 гласа „за“, като всички кандидатури ще бъдат предложени за обсъждане и гласуване в пленарната зала.

Тринадесет от кандидатите се състезават за шест места в Съдийската колегия, а осем са номинирани за пет места в Прокурорската колегия. Народното събрание ще гласува кандидатурите поотделно. За избора на всеки член са необходими най-малко 160 гласа „за“, което представлява мнозинство от две трети от всички народни представители.

Комисията приключи изслушванията

Председателят на правната комисия Янка Тянкова заяви, че процедурата е приключила след продължителни обсъждания и спорове около правилата.

„Извървяхме един много дълъг път, в който с много критики и спорове в крайна сметка се обединихме около процедурните правила“, каза Тянкова.

По думите ѝ по време на изслушванията са били зададени множество въпроси и са събрани доказателства, за да няма съмнения относно професионалните и моралните качества на кандидатите.

Надежда Йорданова от „Демократична България“ също оцени положително проведената процедура.

„Проведохме всестранно, чисто и пълно изслушване“, заяви Йорданова, цитирана от БТА.

Според нея кандидатите са представили концепции, които отговарят на изискванията, и са отговорили на поставените въпроси. Стою Стоев от „Продължаваме промяната“ подчерта, че преките срещи дават информация извън представените биографии и помагат за преценката на професионалните и нравствените качества на кандидатите.

Изборът продължава с гласуване в пленарната зала

Окончателното решение е на Народното събрание. Според приетия график крайният срок за гласуване на кандидатите в пленарна зала е 19 ноември. Ако дадена кандидатура не получи необходимото мнозинство, процедурата предвижда ново разглеждане на незаетите места.

Паралелно продължава изборът на представителите на магистратите. На 30 октомври кандидатите от съдийската квота представиха концепциите и мотивите си пред Общото събрание на съдиите. Прокурорите вече избраха четиримата си представители след гласуване в два тура, а предстои следователите да изслушат кандидатите си и да изберат своя представител във ВСС.

Източници: btvnovinite.bg, bta.bg


София / България
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  • 1 Дебелян Пейовски

    0 0 Отговор
    Тинтири минтири, бля бля, както обикновено "новия" главния прокурор е мой човек

    22:36 05.11.2026

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