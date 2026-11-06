Правната комисия изслуша последните кандидати за ВСС ОБЗОР

Правната комисия в Народното събрание приключи изслушванията на кандидатите за членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. Последни пред депутатите се представиха Иван Калибацев, Красимир Комсалов, Милена Карагьозова и Стефан Милев.

Калибацев е съдия в Районния съд в Пловдив, Комсалов е председател на Окръжния съд в Пазарджик, Карагьозова е заместник-председател на Окръжния съд във Велико Търново, а Милев е съдия в Софийския апелативен съд. И четиримата са номинирани от „Прогресивна България“.

По време на изслушването Красимир Комсалов беше попитан за избора на бъдещия главен прокурор и за необходимостта той да бъде независим. „Не по-малко важен е въпросът какви условия ще се създадат впоследствие този прокурор, който бъде избран, главен, да бъде наистина независим“, заяви той. По думите му това е отговорност на Прокурорската колегия и на целия ВСС.

Всички кандидатури получиха подкрепа

След края на изслушванията правната комисия е подкрепила с 18 гласа „за“ всички 21 кандидатури и ги е насочила към обсъждане и гласуване в пленарната зала. За шестте места в Съдийската колегия се състезават 13 кандидати, а за петте места в Прокурорската колегия са внесени осем кандидатури.

Председателят на правната комисия Янка Тянкова заяви, че процедурата е преминала след продължителни обсъждания и спорове по правилата. „Извървяхме един много дълъг път, в който с много критики и спорове в крайна сметка се обединихме около процедурните правила“, каза тя.

Надежда Йорданова от „Демократична България“ определи изслушването като „всестранно, чисто и пълно“. По думите ѝ кандидатите са представили концепциите си и са отговорили на поставените въпроси.

Предстои вот в пленарната зала

Народното събрание ще гласува кандидатурите поотделно. За избора на всеки член на ВСС са необходими най-малко 160 гласа „за“, или две трети от всички 240 народни представители. Така окончателното попълване на парламентарната квота ще зависи от подкрепа между различни парламентарни групи.

Паралелно с парламентарната процедура продължава изборът на представителите от професионалната квота. Съдиите вече са представили кандидатите си, прокурорите избраха четиримата си представители, а следователите предстои да изслушат номинираните и да изберат своя представител в новия ВСС.

Източници: bnrnews.bg, btvnovinite.bg