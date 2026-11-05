Борисов: Парламентът е безсмислен, бюджетът няма да е там

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов определи Народното събрание като „напълно безсмислена организация“ в момента. Той направи изказването си пред журналисти в кулоарите на парламента, след като мнозинството не прие пленарното заседание да бъде удължено до разглеждането на предложение за мерки срещу високите цени на горивата.
„Вие видяхте вчера триковете им – по 45 минути почивки няколко пъти, за да не влезе точката как да поевтинеят горивата“, заяви Борисов. По думите му ГЕРБ-СДС е предложила ДДС върху моторните горива да бъде намален от 20% на 9%. Той каза, че така бензинът и дизелът биха поевтинели с 20-30-40 цента.
Неприетото процедурно предложение е било свързано с точка 3 от дневния ред. Тя е включвала проект за решение за спешни мерки за временно намаляване и ограничаване на цените на моторните горива, внесен от Александър Иванов от ГЕРБ-СДС и група народни представители.
Борисов отказа коментар за бюджета
„Нищо не можем да коментираме, докато не видим бюджета – явно парламентът е последното място, на което ще го видим“, каза лидерът на ГЕРБ. Той беше попитан и за планираното представяне на бюджета на 6 ноември в учебно заведение. В отговор Борисов иронично заяви: „След УНСС – на „Бузлуджа“.
Той определи представянето на управляващите като „прекрасно“ и използва изразите „щастливи кошници“ и „весели прасета“. Борисов призова гражданите да сравняват цените на нафтата и газа при неговото управление и при управлението на Румен Радев, както и разходите по договора с „Боташ“ и приходите от „Балкански поток“.
„Искам просто да сверявате“, каза Борисов. Той добави, че при неговото управление един лот е струвал 80 милиона лева, докато сега според него толкова струва един километър от автомагистрала „Струма“.
По думите на Борисов половин София няма газ, ток и парно, а кметът четвърта година се оправдава с ГЕРБ.
На въпрос за избора на нови членове на Висшия съдебен съвет той отговори, че първо трябва да приключи „пазарлъкът“ между „Прогресивна България“, „Възраждане“ и ПП-ДБ.
За закриването на Комисията по досиетата Борисов заяви, че тя вече няма функция, защото „всички агенти и бивши ченгета са депутати и министри“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
11:41 05.11.2026
2 Делю Хайдутин
Коментиран от #12, #54
11:42 05.11.2026
3 Даниел
11:42 05.11.2026
4 Аааа,
11:43 05.11.2026
5 АГАТ а Кристи
Коментиран от #8
11:44 05.11.2026
6 Исторически факти
11:45 05.11.2026
7 БОЙКО Е ПО - ТЪП ОТКОЛКОТО ИЗГЛЕЖДА !
Коментиран от #28, #52, #65
11:45 05.11.2026
8 Последния Софиянец
До коментар #5 от "АГАТ а Кристи":Бюджета е в ЕЦБ във Франкфурт на Майн.
Коментиран от #43, #63
11:46 05.11.2026
9 Родител
11:46 05.11.2026
10 Хихи
Не беше задължителен третият стълб.
Документите и фактите са публично достояние.
11:46 05.11.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Соломон
До коментар #2 от "Делю Хайдутин":Ако не бяхме влезнали в еврозоната бездна ти е представата какво можеше да се случи сега. И повярвай ми курса евро лев нямаше да е 1,95
Коментиран от #18, #20
11:47 05.11.2026
13 то за него
11:48 05.11.2026
14 Тик-Ток
11:49 05.11.2026
15 Тик-Ток
Коментиран от #38
11:51 05.11.2026
16 Демократ
Коментиран от #56
11:52 05.11.2026
17 Обективен
Ти си за затвора бе малоумник,а не да “ръсиш мозък”,в парламента,или където и да било!
11:53 05.11.2026
18 Тик-Ток
До коментар #12 от "Соломон":Курса лев-юро сега щеше да бъде 1:1 ,и Франция като фалира другия месец лева щеше да бъде най силната валута в Европа
Коментиран от #24
11:53 05.11.2026
19 Реалист
Коментиран от #58
11:54 05.11.2026
20 Тик-Ток
До коментар #12 от "Соломон":Франция като фалира другия месец чакайте още 100% инфлация само от курса на юрото
Коментиран от #50
11:54 05.11.2026
21 НАГЪЛ НАГЪЛ НАЙ НАГЪЛ
11:54 05.11.2026
22 Олигархо
11:54 05.11.2026
23 Абеее
Коментиран от #47
11:55 05.11.2026
24 Дрън, дрън съветски чугун
До коментар #18 от "Тик-Ток":Това на пейката в градинката ли го чу.
Как се определя стойността на валутата ? Знаеш ли ?
Коментиран от #27
11:55 05.11.2026
25 Виднъж
Коментиран от #33
11:56 05.11.2026
26 КОЛЬО ПАРЪМА
Коментиран от #31
11:56 05.11.2026
27 Тик-Ток
До коментар #24 от "Дрън, дрън съветски чугун":Една баба ми каза
Коментиран от #30
11:57 05.11.2026
28 Истината
До коментар #7 от "БОЙКО Е ПО - ТЪП ОТКОЛКОТО ИЗГЛЕЖДА !":Сравнено с Радев си е направо професор.
11:57 05.11.2026
29 виктория
Коментиран от #35, #46
11:58 05.11.2026
30 Дрън, дрън съветски чугун
До коментар #27 от "Тик-Ток":Личи си .
Коментиран от #55
11:58 05.11.2026
31 Кольо Катъра
До коментар #26 от "КОЛЬО ПАРЪМА":Тиквата е най добрия агент на ЦРУ и Мосад в България,затова му върви бизнеса
11:59 05.11.2026
32 Новата булка Коци
Опозицията е за това – да е коректив на властта.
Това не важи за Новата булка К. Костадинов, разбира се.
Който иска диктатура, да се ориентира към гражданство в Раша.
12:00 05.11.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Неговата кука, твоята дрънчи
До коментар #29 от "виктория":на празно.
12:04 05.11.2026
36 А ПРИ ТЕБЕ ДОРИ И
12:04 05.11.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Клуба на богатия
До коментар #15 от "Тик-Ток":Как е възможно някой да мисли че въвеждането на евро ще ни прави богати.То ни дава по добри възможности за бизнес.Богатсвата са за умните народи.
12:05 05.11.2026
39 тоз абониран тук човечец
така е като няма пари освен от нови дългове е безсмислен, бюджетът няма да е там щото е ошушкан отдавна от тиквите
12:05 05.11.2026
40 икономист
12:05 05.11.2026
41 " Кимон Георгиев"...
12:06 05.11.2026
42 гост
12:06 05.11.2026
43 Бръкаш
До коментар #8 от "Последния Софиянец":Намира се в "заведението" ти, накъсан на ратишки и бучнат на пироньо. Па като се свършат - пак с пръст ....
12:06 05.11.2026
44 След
Коментиран от #77
12:06 05.11.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 кухата крадлива тиква продължава да
До коментар #29 от "виктория":си живурка и разнасят брътвежите му наоколо
вместо да е затвора
12:07 05.11.2026
47 Опозиция, фатмашко муци, опозиция
До коментар #23 от "Абеее":Напомням ти, че не живеем в диктатура. Камо ли в руска. И има свобода на словото. Като не ти отърва, преселваш се в диктаторска държава
12:07 05.11.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Българин
12:08 05.11.2026
50 Новата булка Коци
До коментар #20 от "Тик-Ток":Няма. Преметнах те както винаги. Например, че уж не подкрепям Йотова. Досега не съм познал ни веднъж, както виждаш.
12:08 05.11.2026
51 българина
Коментиран от #57
12:08 05.11.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 България
12:10 05.11.2026
54 Извинете, не ни касаят
До коментар #2 от "Делю Хайдутин":кремълските хибридки.
Оплачете се на Путин.
12:10 05.11.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Извинете,
До коментар #51 от "българина":Кремълските измишльотини не ни касаят.
Коментиран от #64
12:12 05.11.2026
58 гост
До коментар #19 от "Реалист":Някой може ли да надмине банкянският идиот?Той е недостижим!
12:13 05.11.2026
59 Име
Бойко борисов
12:13 05.11.2026
60 Мистър Кеш
12:14 05.11.2026
61 Ни лук яли, ни лук мирисали!
Все едно вчера нямаше избори, на които те се ИЗДЪНИХА геройски и се изложиха генерално!
Борисов, Мирчев, Василев, Пеевски- няма ли някой от вас да се престраши и да поведе хорото с една ОСТАВКА!
12:14 05.11.2026
62 Какво доживяхме!!!
12:15 05.11.2026
63 Защо се правите, че не знаете?
До коментар #8 от "Последния Софиянец":След като ни навряхте без време в "клуба на богатите", там правилата са бюджетът да минава през ЕЦБ. Какво ръмжат някои жълтопаветни и червенонаследни към Радев - от завист и злоба? А боко е жалък и смешен. ТОЙ ГОДИНИ НАРЕД не ходеше в НС и затова няма база за сравнение как беше по негово време. Ама само ДА ОКА СРЕЩУ Радев - каквото и да е! Само не коментират отчета на СМЕТНАТА ПАЛАТА!
Хора, искайте това от тях. Да дадат отчет за дупката, в която ни натириха.
12:17 05.11.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Унищожителят
Унищожителят на български лЪв се загрижил.
Унищожителят на Референдуми се загрижил.
Унищожителят на Българската Конституция се загрижи.
Фалшификаторът на бюджети и инфлация, за да ни набута в Ойрото, без Референдум
се загрижил. Боко душата си дава, не свойта, а душата и парата на народа!
12:26 05.11.2026
68 ПЕНКО
12:26 05.11.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Лошото е,
12:33 05.11.2026
71 Истината
12:34 05.11.2026
72 Гресирана ватенка
12:40 05.11.2026
73 тоз пък
12:40 05.11.2026
74 123
Колко хубаво беше когато нямаше нужда Бойко да пита никого какво предлага, всичко се случваше както си го е наумил, а парламента просто подпечатваше, сега обаче ситуацията е различна и разбираемо не му понася и затова не се мярка в парламента, но пък има много критики към всички, които не са с него.
Коментиран от #78
12:41 05.11.2026
75 Прям
12:45 05.11.2026
76 Анонимен
12:50 05.11.2026
77 Измишльотина
До коментар #44 от "След":Държавният бюджет не се одобрява от ЕС.
И това лесно.може да се провери.
ЕС контролира само как се харчат заемите, които ни отпуска.
С лъжи не се управлява. Не и дълго. Все пак не сме руски крепостници.
12:51 05.11.2026
78 За какво му е да си губи времето
До коментар #74 от "123":Знае лакърдиите на Новата булка Коци наизуст.
Както и КГБ прийомите на стресираната секретарка Доца.
.
12:54 05.11.2026
79 ние, фатмаците
Иначе какво да измислим? Кой да ни е виновен.
И от Кремъл ни посъветваха във всяко излизане по медиите да вмъкваме думите "сглобка" и "финансов разгул", независимо от темата на разговора, и, удобно забравяйки, че предимно нашите служебни правителства управлява през последните 5 години.
Длъжни сме да зомбираме населението в наша полза, ако държим да управляваме во веки веков.
12:55 05.11.2026