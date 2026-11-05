Борисов: Парламентът е безсмислен, бюджетът няма да е там

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов определи Народното събрание като „напълно безсмислена организация“ в момента. Той направи изказването си пред журналисти в кулоарите на парламента, след като мнозинството не прие пленарното заседание да бъде удължено до разглеждането на предложение за мерки срещу високите цени на горивата.

„Вие видяхте вчера триковете им – по 45 минути почивки няколко пъти, за да не влезе точката как да поевтинеят горивата“, заяви Борисов. По думите му ГЕРБ-СДС е предложила ДДС върху моторните горива да бъде намален от 20% на 9%. Той каза, че така бензинът и дизелът биха поевтинели с 20-30-40 цента.

Неприетото процедурно предложение е било свързано с точка 3 от дневния ред. Тя е включвала проект за решение за спешни мерки за временно намаляване и ограничаване на цените на моторните горива, внесен от Александър Иванов от ГЕРБ-СДС и група народни представители.

Борисов отказа коментар за бюджета

„Нищо не можем да коментираме, докато не видим бюджета – явно парламентът е последното място, на което ще го видим“, каза лидерът на ГЕРБ. Той беше попитан и за планираното представяне на бюджета на 6 ноември в учебно заведение. В отговор Борисов иронично заяви: „След УНСС – на „Бузлуджа“.

Той определи представянето на управляващите като „прекрасно“ и използва изразите „щастливи кошници“ и „весели прасета“. Борисов призова гражданите да сравняват цените на нафтата и газа при неговото управление и при управлението на Румен Радев, както и разходите по договора с „Боташ“ и приходите от „Балкански поток“.

„Искам просто да сверявате“, каза Борисов. Той добави, че при неговото управление един лот е струвал 80 милиона лева, докато сега според него толкова струва един километър от автомагистрала „Струма“.

По думите на Борисов половин София няма газ, ток и парно, а кметът четвърта година се оправдава с ГЕРБ.

На въпрос за избора на нови членове на Висшия съдебен съвет той отговори, че първо трябва да приключи „пазарлъкът“ между „Прогресивна България“, „Възраждане“ и ПП-ДБ.

За закриването на Комисията по досиетата Борисов заяви, че тя вече няма функция, защото „всички агенти и бивши ченгета са депутати и министри“.