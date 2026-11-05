Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
София »
Борисов: Парламентът е безсмислен, бюджетът няма да е там
  Тема: Известни личности

Борисов: Парламентът е безсмислен, бюджетът няма да е там

5 Ноември, 2026 11:39 1 780 79

  • бойко борисов-
  • народно събрание-
  • горива-
  • бюджет-
  • герб

Лидерът на ГЕРБ обвини мнозинството, че е блокирало обсъждането на мерки за поевтиняване на горивата

Борисов: Парламентът е безсмислен, бюджетът няма да е там - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов определи Народното събрание като „напълно безсмислена организация“ в момента. Той направи изказването си пред журналисти в кулоарите на парламента, след като мнозинството не прие пленарното заседание да бъде удължено до разглеждането на предложение за мерки срещу високите цени на горивата.

„Вие видяхте вчера триковете им – по 45 минути почивки няколко пъти, за да не влезе точката как да поевтинеят горивата“, заяви Борисов. По думите му ГЕРБ-СДС е предложила ДДС върху моторните горива да бъде намален от 20% на 9%. Той каза, че така бензинът и дизелът биха поевтинели с 20-30-40 цента.

Неприетото процедурно предложение е било свързано с точка 3 от дневния ред. Тя е включвала проект за решение за спешни мерки за временно намаляване и ограничаване на цените на моторните горива, внесен от Александър Иванов от ГЕРБ-СДС и група народни представители.

Борисов отказа коментар за бюджета

„Нищо не можем да коментираме, докато не видим бюджета – явно парламентът е последното място, на което ще го видим“, каза лидерът на ГЕРБ. Той беше попитан и за планираното представяне на бюджета на 6 ноември в учебно заведение. В отговор Борисов иронично заяви: „След УНСС – на „Бузлуджа“.

Той определи представянето на управляващите като „прекрасно“ и използва изразите „щастливи кошници“ и „весели прасета“. Борисов призова гражданите да сравняват цените на нафтата и газа при неговото управление и при управлението на Румен Радев, както и разходите по договора с „Боташ“ и приходите от „Балкански поток“.

„Искам просто да сверявате“, каза Борисов. Той добави, че при неговото управление един лот е струвал 80 милиона лева, докато сега според него толкова струва един километър от автомагистрала „Струма“.

По думите на Борисов половин София няма газ, ток и парно, а кметът четвърта година се оправдава с ГЕРБ.

На въпрос за избора на нови членове на Висшия съдебен съвет той отговори, че първо трябва да приключи „пазарлъкът“ между „Прогресивна България“, „Възраждане“ и ПП-ДБ.

За закриването на Комисията по досиетата Борисов заяви, че тя вече няма функция, защото „всички агенти и бивши ченгета са депутати и министри“.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 25 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    62 7 Отговор
    Този ви вкара в Клуба на Бедните.Дръжте го!

    11:41 05.11.2026

  • 2 Делю Хайдутин

    55 11 Отговор
    Ами ти ни вкара в еврозоната и вече просим пари от там като просяци.

    Коментиран от #12, #54

    11:42 05.11.2026

  • 3 Даниел

    49 6 Отговор
    Напускай бе,кой те кара да стойш там,като си много смислен и ти и всичките ти правителства?!

    11:42 05.11.2026

  • 4 Аааа,

    44 6 Отговор
    стожерът на обществото, крайъгълният камък на върхушката, моля моля , запазете си гениалните мисли

    11:43 05.11.2026

  • 5 АГАТ а Кристи

    16 28 Отговор
    Бюджета се намира в някоя партизанска землянка в Балкана

    Коментиран от #8

    11:44 05.11.2026

  • 6 Исторически факти

    31 6 Отговор
    Примат.

    11:45 05.11.2026

  • 7 БОЙКО Е ПО - ТЪП ОТКОЛКОТО ИЗГЛЕЖДА !

    37 8 Отговор
    ТОЙ СИ Е ТАКЪВ ПО РОЖДЕНИЕ , КАТО СЕ Е РАЖДАЛ И Е ПАДНАЛ НА ГЛАВАТА СИ , А ПОСЛЕ КОНЯ НА ГОШО КОМШИЯТА ГО Е РИТНАЛ ПАК ТАМ !

    Коментиран от #28, #52, #65

    11:45 05.11.2026

  • 8 Последния Софиянец

    25 4 Отговор

    До коментар #5 от "АГАТ а Кристи":

    Бюджета е в ЕЦБ във Франкфурт на Майн.

    Коментиран от #43, #63

    11:46 05.11.2026

  • 9 Родител

    37 6 Отговор
    А тоз трябваше от преди 15г. Да е в затвора Същото уби и окраде държава и народ ,и изгони 1.5 мил.млади

    11:46 05.11.2026

  • 10 Хихи

    23 4 Отговор
    Вторият фонд беше ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН. С идеята да го краднат някой ден, ако натрупа добри инвестиции. Той натрупа такива и времето дойде.
    Не беше задължителен третият стълб.
    Документите и фактите са публично достояние.

    11:46 05.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Соломон

    13 19 Отговор

    До коментар #2 от "Делю Хайдутин":

    Ако не бяхме влезнали в еврозоната бездна ти е представата какво можеше да се случи сега. И повярвай ми курса евро лев нямаше да е 1,95

    Коментиран от #18, #20

    11:47 05.11.2026

  • 13 то за него

    19 7 Отговор
    всяко нещо, където няма далавера, е безсмилено.

    11:48 05.11.2026

  • 14 Тик-Ток

    34 6 Отговор
    Тиквата е най големия наглец в България,докара и чумата и холерата в България с юрото и сега има нахалството да обвинява Пилота за високите цени,след като напълни шкафчета с кюлчета и пачки

    11:49 05.11.2026

  • 15 Тик-Ток

    27 6 Отговор
    Тиквата да ни обясни пак колко е полезно юрото за България и как всички ще станем богати като влезем в клуба на богатите

    Коментиран от #38

    11:51 05.11.2026

  • 16 Демократ

    17 5 Отговор
    Е да, ти винаги си мразил демокрацията и я намираш безсмислена. Също като твоя приятел Тръмп.

    Коментиран от #56

    11:52 05.11.2026

  • 17 Обективен

    25 5 Отговор
    Мутрата съвсем истеряса.
    Ти си за затвора бе малоумник,а не да “ръсиш мозък”,в парламента,или където и да било!

    11:53 05.11.2026

  • 18 Тик-Ток

    21 7 Отговор

    До коментар #12 от "Соломон":

    Курса лев-юро сега щеше да бъде 1:1 ,и Франция като фалира другия месец лева щеше да бъде най силната валута в Европа

    Коментиран от #24

    11:53 05.11.2026

  • 19 Реалист

    7 19 Отговор
    Не съм предполагал, че някой може да надмине Борисов по лъжи, наглост и популизъм, но в момента изглежда адекватен спрямо румен кРадев и прогресивната му банда.

    Коментиран от #58

    11:54 05.11.2026

  • 20 Тик-Ток

    16 4 Отговор

    До коментар #12 от "Соломон":

    Франция като фалира другия месец чакайте още 100% инфлация само от курса на юрото

    Коментиран от #50

    11:54 05.11.2026

  • 21 НАГЪЛ НАГЪЛ НАЙ НАГЪЛ

    20 5 Отговор
    БОЙКО МЕТОДИЕВ БОРИСОВ - М У Т Р Ь О

    11:54 05.11.2026

  • 22 Олигархо

    10 2 Отговор
    Аз печеля от поскъпването,само народа губи.

    11:54 05.11.2026

  • 23 Абеее

    9 6 Отговор
    Не се ли срамуваш?Защо давате исказване на този?Като какъв се явява?

    Коментиран от #47

    11:55 05.11.2026

  • 24 Дрън, дрън съветски чугун

    5 8 Отговор

    До коментар #18 от "Тик-Ток":

    Това на пейката в градинката ли го чу.
    Как се определя стойността на валутата ? Знаеш ли ?

    Коментиран от #27

    11:55 05.11.2026

  • 25 Виднъж

    11 3 Отговор
    одобрен от ЕС бюджетът не може да се пипа. Какво точно иска да "обсъжда" Борисов не е ясно. Българският парламент е отдавна мокър печат на законодателството на ЕС. Сега вече и бюджетите ни ще контролират и санкционират. Но парламентът в София все още може да прави самостоятелни промени по Закона за движението по пътищата, което не е малко...

    Коментиран от #33

    11:56 05.11.2026

  • 26 КОЛЬО ПАРЪМА

    14 4 Отговор
    Ей тоя го е яд че не управлява вече дере се по новините на всякъде

    Коментиран от #31

    11:56 05.11.2026

  • 27 Тик-Ток

    6 3 Отговор

    До коментар #24 от "Дрън, дрън съветски чугун":

    Една баба ми каза

    Коментиран от #30

    11:57 05.11.2026

  • 28 Истината

    8 10 Отговор

    До коментар #7 от "БОЙКО Е ПО - ТЪП ОТКОЛКОТО ИЗГЛЕЖДА !":

    Сравнено с Радев си е направо професор.

    11:57 05.11.2026

  • 29 виктория

    9 6 Отговор
    кухата тиква продължава да кука!!!

    Коментиран от #35, #46

    11:58 05.11.2026

  • 30 Дрън, дрън съветски чугун

    1 4 Отговор

    До коментар #27 от "Тик-Ток":

    Личи си .

    Коментиран от #55

    11:58 05.11.2026

  • 31 Кольо Катъра

    7 5 Отговор

    До коментар #26 от "КОЛЬО ПАРЪМА":

    Тиквата е най добрия агент на ЦРУ и Мосад в България,затова му върви бизнеса

    11:59 05.11.2026

  • 32 Новата булка Коци

    5 7 Отговор
    и апологетите му са в грешка нечовешка.

    Опозицията е за това – да е коректив на властта.
    Това не важи за Новата булка К. Костадинов, разбира се.
    Който иска диктатура, да се ориентира към гражданство в Раша.

    12:00 05.11.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Неговата кука, твоята дрънчи

    2 4 Отговор

    До коментар #29 от "виктория":

    на празно.

    12:04 05.11.2026

  • 36 А ПРИ ТЕБЕ ДОРИ И

    9 3 Отговор
    Със сглобки пак цялата власт беше У ТЕБЕ. И КО НАПРАВИ ЗА 17 ГОДИНИ. НАЙ БЕДНИ БОЛНИ И ИЗЧЕЗВАЩИ. МЛЪКНИ И У ДВОРО НА ЗАТВОРО ОТИДИ.

    12:04 05.11.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Клуба на богатия

    10 1 Отговор

    До коментар #15 от "Тик-Ток":

    Как е възможно някой да мисли че въвеждането на евро ще ни прави богати.То ни дава по добри възможности за бизнес.Богатсвата са за умните народи.

    12:05 05.11.2026

  • 39 тоз абониран тук човечец

    6 3 Отговор
    да каже за липсващи милиарди
    така е като няма пари освен от нови дългове е безсмислен, бюджетът няма да е там щото е ошушкан отдавна от тиквите

    12:05 05.11.2026

  • 40 икономист

    8 1 Отговор
    Защо да внася боджета в парламента ? Какво да кажат всиките бандити за бюджета ?

    12:05 05.11.2026

  • 41 " Кимон Георгиев"...

    6 1 Отговор
    изписа веждите на Банкера от Банкя!

    12:06 05.11.2026

  • 42 гост

    4 4 Отговор
    Щом банкянският идиот не води хорото всичко и безмислено

    12:06 05.11.2026

  • 43 Бръкаш

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    Намира се в "заведението" ти, накъсан на ратишки и бучнат на пироньо. Па като се свършат - пак с пръст ....

    12:06 05.11.2026

  • 44 След

    4 2 Отговор
    като премине на одобрение през Европейската комисия и Еврогрупата бюджета може да се дискутира, но не може да се променя без изричното разрешение на тези институции.Това е принципът в Еврозоната.

    Коментиран от #77

    12:06 05.11.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 кухата крадлива тиква продължава да

    7 3 Отговор

    До коментар #29 от "виктория":

    си живурка и разнасят брътвежите му наоколо
    вместо да е затвора

    12:07 05.11.2026

  • 47 Опозиция, фатмашко муци, опозиция

    4 3 Отговор

    До коментар #23 от "Абеее":

    Напомням ти, че не живеем в диктатура. Камо ли в руска. И има свобода на словото. Като не ти отърва, преселваш се в диктаторска държава

    12:07 05.11.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Българин

    6 4 Отговор
    Otrепка такава - теи ни набута еврото!

    12:08 05.11.2026

  • 50 Новата булка Коци

    2 2 Отговор

    До коментар #20 от "Тик-Ток":

    Няма. Преметнах те както винаги. Например, че уж не подкрепям Йотова. Досега не съм познал ни веднъж, както виждаш.

    12:08 05.11.2026

  • 51 българина

    7 4 Отговор
    Ето човека който насила вкара Еврото и унищожи Лева .Този ли ще говори за бюджет ? С фалшиви данни вкара еврото . срам !

    Коментиран от #57

    12:08 05.11.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 България

    3 2 Отговор
    вече няма контрол върху националните си финанси. Нали това беше предусловие за приемане на еврото... Ако всеки парламент си прави каквото си реши, еврозоната би била невъзможна.

    12:10 05.11.2026

  • 54 Извинете, не ни касаят

    4 3 Отговор

    До коментар #2 от "Делю Хайдутин":

    кремълските хибридки.
    Оплачете се на Путин.

    12:10 05.11.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Извинете,

    4 6 Отговор

    До коментар #51 от "българина":

    Кремълските измишльотини не ни касаят.

    Коментиран от #64

    12:12 05.11.2026

  • 58 гост

    6 4 Отговор

    До коментар #19 от "Реалист":

    Някой може ли да надмине банкянският идиот?Той е недостижим!

    12:13 05.11.2026

  • 59 Име

    7 3 Отговор
    "Парламента е безсмислен,ако не съм министър председател и бюджета не е в мен"
    Бойко борисов

    12:13 05.11.2026

  • 60 Мистър Кеш

    5 3 Отговор
    Оставка Боташ!!!

    12:14 05.11.2026

  • 61 Ни лук яли, ни лук мирисали!

    6 2 Отговор
    Виждам, че представители на т.н. десни партии охотно се изказват и дават мнения по различни въпроси от ежедневието?!

    Все едно вчера нямаше избори, на които те се ИЗДЪНИХА геройски и се изложиха генерално!

    Борисов, Мирчев, Василев, Пеевски- няма ли някой от вас да се престраши и да поведе хорото с една ОСТАВКА!

    12:14 05.11.2026

  • 62 Какво доживяхме!!!

    5 4 Отговор
    Хората да си казват - абе при Бойко не беше толкова зле

    12:15 05.11.2026

  • 63 Защо се правите, че не знаете?

    9 3 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    След като ни навряхте без време в "клуба на богатите", там правилата са бюджетът да минава през ЕЦБ. Какво ръмжат някои жълтопаветни и червенонаследни към Радев - от завист и злоба? А боко е жалък и смешен. ТОЙ ГОДИНИ НАРЕД не ходеше в НС и затова няма база за сравнение как беше по негово време. Ама само ДА ОКА СРЕЩУ Радев - каквото и да е! Само не коментират отчета на СМЕТНАТА ПАЛАТА!
    Хора, искайте това от тях. Да дадат отчет за дупката, в която ни натириха.

    12:17 05.11.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Унищожителят

    5 1 Отговор
    на българската енергетика, български лЪв, български граници се загрижил.
    Унищожителят на български лЪв се загрижил.
    Унищожителят на Референдуми се загрижил.
    Унищожителят на Българската Конституция се загрижи.
    Фалшификаторът на бюджети и инфлация, за да ни набута в Ойрото, без Референдум
    се загрижил. Боко душата си дава, не свойта, а душата и парата на народа!

    12:26 05.11.2026

  • 68 ПЕНКО

    3 1 Отговор
    ----- НЯКОЙ Е "ПОДПЪХНАЛ " МИДЪЛ ФИНГЪР НА ОПОЗИЦИЯТА ТЯ -- И СЕГА САМО МРЪДКА И СЕ ПУЛИ ТЯ !?!?!?!?!?!??

    12:26 05.11.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Лошото е,

    1 2 Отговор
    че отдавна е безсмислен! И ратките са безсмислени. Пътници са, но ще направят тореми бели!

    12:33 05.11.2026

  • 71 Истината

    5 1 Отговор
    Цар Тиквуний квичи на умряло...значи всичко е точно

    12:34 05.11.2026

  • 72 Гресирана ватенка

    1 2 Отговор
    Само Баце😁

    12:40 05.11.2026

  • 73 тоз пък

    1 1 Отговор
    Както махнахте преди ДДС на кръчмите и те работеха на половин цена ли? Или както сега махнаха акциза на пропан бутана и цената си остана същата? На такива по-скоро им трябва по-високи данъци!

    12:40 05.11.2026

  • 74 123

    1 1 Отговор
    Да не би Бойко да е присъствал вчера в парламента, защото от няколко месеца не се беше появявал?

    Колко хубаво беше когато нямаше нужда Бойко да пита никого какво предлага, всичко се случваше както си го е наумил, а парламента просто подпечатваше, сега обаче ситуацията е различна и разбираемо не му понася и затова не се мярка в парламента, но пък има много критики към всички, които не са с него.

    Коментиран от #78

    12:41 05.11.2026

  • 75 Прям

    3 0 Отговор
    Правилно. Гласувайте и го премахнете този парламент. И без това е излишен и взема решения които са във вреда на народа ( държавата), а и хаби много народни средства

    12:45 05.11.2026

  • 76 Анонимен

    0 0 Отговор
    Аре у леву

    12:50 05.11.2026

  • 77 Измишльотина

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "След":

    Държавният бюджет не се одобрява от ЕС.
    И това лесно.може да се провери.
    ЕС контролира само как се харчат заемите, които ни отпуска.
    С лъжи не се управлява. Не и дълго. Все пак не сме руски крепостници.

    12:51 05.11.2026

  • 78 За какво му е да си губи времето

    1 0 Отговор

    До коментар #74 от "123":

    Знае лакърдиите на Новата булка Коци наизуст.
    Както и КГБ прийомите на стресираната секретарка Доца.
    .

    12:54 05.11.2026

  • 79 ние, фатмаците

    1 0 Отговор
    Ще се оправдаваме със сглобката поне половин век, след като Шиши и Боко са в отвъдното.
    Иначе какво да измислим? Кой да ни е виновен.

    И от Кремъл ни посъветваха във всяко излизане по медиите да вмъкваме думите "сглобка" и "финансов разгул", независимо от темата на разговора, и, удобно забравяйки, че предимно нашите служебни правителства управлява през последните 5 години.

    Длъжни сме да зомбираме населението в наша полза, ако държим да управляваме во веки веков.

    12:55 05.11.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове