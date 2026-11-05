Експерти: Вторият пенсионен стълб няма да реши дефицита

Използването на натрупаните средства във втория пенсионен стълб няма да реши дефицита в първия, а може да намали бъдещите доходи на осигурените. Около тази позиция се обединиха бившият социален министър Христина Христова и председателят на Общото събрание на АИКБ Васил Велев.

Двамата коментираха спора за евентуални промени в пенсионния модел и бюджетните планове за следващата година в предаването „Твоят ден“ по NOVA NEWS.

Христова заяви, че не би искала да коментира предложения, основани на слухове и догадки. Тя обаче предупреди, че ако се предвижда хората да останат с два пъти по-малко пенсионни спестявания, това би било сериозен проблем.

По думите ѝ вторият стълб е особено важен за по-младите хора, които имат хоризонт от 35-40 години до пенсионирането си. Натрупаните лични средства и допълнителната пенсия могат да повишат коефициента на заместване на дохода.

Разлика между българския и развития модел

Васил Велев посочи, че България трябва да развива втория и третия стълб, вместо да използва средствата в пенсионните фондове за запълване на текущи бюджетни дефицити. „Трябва да укрепваме и развиваме втория и третия стълб“, заяви той.

По данните, цитирани от Велев, активите на пенсионните фондове у нас са около 15% от брутния вътрешен продукт. При развит пенсионен модел това съотношение е около 50% или повече.

Председателят на Общото събрание на АИКБ посочи и възможност средствата да бъдат инвестирани в инфраструктурни проекти. Според него така пенсионните фондове могат да получават доходност, а инвестициите да подпомагат развитието на страната.

Демографският натиск остава

Христина Христова постави акцент и върху демографската картина. Прогнозите до 2040 г. показват, че на всеки 100 души, които напускат пазара на труда заради пенсиониране, ще се включват едва 69 нови работещи.

Според Христова прехвърлянето на средствата от втория към първия стълб няма да промени този натиск. Тя предупреди, че хората могат да останат без личните си спестявания, без това да доведе до трайно решение на дефицита в разходопокривната пенсионна система.