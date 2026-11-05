Експерти: Вторият пенсионен стълб няма да реши дефицита

Използването на натрупаните средства във втория пенсионен стълб няма да реши дефицита в първия, а може да намали бъдещите доходи на осигурените. Около тази позиция се обединиха бившият социален министър Христина Христова и председателят на Общото събрание на АИКБ Васил Велев.
Двамата коментираха спора за евентуални промени в пенсионния модел и бюджетните планове за следващата година в предаването „Твоят ден“ по NOVA NEWS.
Христова заяви, че не би искала да коментира предложения, основани на слухове и догадки. Тя обаче предупреди, че ако се предвижда хората да останат с два пъти по-малко пенсионни спестявания, това би било сериозен проблем.
По думите ѝ вторият стълб е особено важен за по-младите хора, които имат хоризонт от 35-40 години до пенсионирането си. Натрупаните лични средства и допълнителната пенсия могат да повишат коефициента на заместване на дохода.
Разлика между българския и развития модел
Васил Велев посочи, че България трябва да развива втория и третия стълб, вместо да използва средствата в пенсионните фондове за запълване на текущи бюджетни дефицити. „Трябва да укрепваме и развиваме втория и третия стълб“, заяви той.
По данните, цитирани от Велев, активите на пенсионните фондове у нас са около 15% от брутния вътрешен продукт. При развит пенсионен модел това съотношение е около 50% или повече.
Председателят на Общото събрание на АИКБ посочи и възможност средствата да бъдат инвестирани в инфраструктурни проекти. Според него така пенсионните фондове могат да получават доходност, а инвестициите да подпомагат развитието на страната.
Демографският натиск остава
Христина Христова постави акцент и върху демографската картина. Прогнозите до 2040 г. показват, че на всеки 100 души, които напускат пазара на труда заради пенсиониране, ще се включват едва 69 нови работещи.
Според Христова прехвърлянето на средствата от втория към първия стълб няма да промени този натиск. Тя предупреди, че хората могат да останат без личните си спестявания, без това да доведе до трайно решение на дефицита в разходопокривната пенсионна система.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Чешат
12:36 05.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 честен ционист
12:39 05.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Анонимен
12:39 05.11.2026
6 ние, фатмаците
Иначе какво да измислим? Кой да ни е виновен.
И от Кремъл ни посъветваха във всяко излизане по медиите да вмъкваме думите "сглобка" и "финансов разгул", независимо от темата на разговора, и, удобно забравяйки, че предимно нашите служебни правителства управлява през последните 5 години.
Длъжни сме да зомбираме населението в наша полза, ако държим да управляваме во веки веков.
12:41 05.11.2026
7 1234
По-добре държавата да се ангажира да удвоява сумата в индивидуалната сметка на осигурения, а парите да се ползват след пенсиониране и да се унаследява само внесената сума....
Коментиран от #17
12:45 05.11.2026
8 работник
12:48 05.11.2026
9 АБВ
Друг вариант е даване на възможност за допълнително осигуряване на капиталов принцип към обособен фонд към НОИ с лични вноски, който ще бъде гарантиран от държавата и ще са ползва само за финансирането на държавен дълг. По-добре е лихвите да отиват по партиди на бъдещите пенсионери в България, а не да се плащат на международни банки и фондове.
12:51 05.11.2026
10 Ай де бе
Коментиран от #11
12:55 05.11.2026
11 АБВ
До коментар #10 от "Ай де бе":Преди две години попитах фонда ми от втория стълб каква ще ми бъде пенсията ? Отговорът беше между 160 и 180 лв. /80 - 90 €/. Намалението на пенсията ми от НОИ се очертаваше над 250 лв. /125 €/. Теглих им една и си прехвърлих вноските към НОИ.
Коментиран от #14
13:04 05.11.2026
12 Дай на комунЕ власт и му гледай сеира
Кво ли прави НСО шефчето? Подписаха ли му оставката?
Да, ама друг път. 🥳🥳🥳
13:08 05.11.2026
13 Дефицитът
Аман от дърти "знаячи"!
13:12 05.11.2026
14 фатмаче
До коментар #11 от "АБВ":Пропусна да кажеш, че към НОИ вноската е седем пъти по-висок процент от другата. Малко ли е срещу 0,5 % от заплата си, после да вземаш 180 евра, които всяка година се увеличават с лихви.
Радвам се, че си в НОИ. Така като се гътнем, ти и аз,твоите деца няма да наследят нищо, а моите
да.
Твоето е общо, моето е мое.
13:14 05.11.2026
15 🦉🦉🦉🦉
Но с тати генерал и армейски шеф - може❗
А после... после вече е лесно да даваш съвети❗
13:14 05.11.2026
16 да де
13:15 05.11.2026
17 Не разбирам ки
До коментар #7 от "1234":Вече получавам пари от него, добре инвестирани и всяка година се увеличават. За 6 години втората ми пенсия се вдигна двойно, а първата крета като мравка с увеличения, които инфлацията предварително е изпапала.
13:18 05.11.2026