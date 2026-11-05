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Експерти: Вторият пенсионен стълб няма да реши дефицита
  Тема: Икономика

Експерти: Вторият пенсионен стълб няма да реши дефицита

5 Ноември, 2026 12:34 542 17

  • втори пенсионен стълб-
  • пенсионна система-
  • пенсионен дефицит-
  • христина христова-
  • васил велев

Христина Христова и Васил Велев предупредиха, че използването на натрупаните средства за текущи бюджетни нужди ще застраши бъдещите доходи

Експерти: Вторият пенсионен стълб няма да реши дефицита - 1
Кадър NOVA NEWS
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Използването на натрупаните средства във втория пенсионен стълб няма да реши дефицита в първия, а може да намали бъдещите доходи на осигурените. Около тази позиция се обединиха бившият социален министър Христина Христова и председателят на Общото събрание на АИКБ Васил Велев.

Двамата коментираха спора за евентуални промени в пенсионния модел и бюджетните планове за следващата година в предаването „Твоят ден“ по NOVA NEWS.

Христова заяви, че не би искала да коментира предложения, основани на слухове и догадки. Тя обаче предупреди, че ако се предвижда хората да останат с два пъти по-малко пенсионни спестявания, това би било сериозен проблем.

По думите ѝ вторият стълб е особено важен за по-младите хора, които имат хоризонт от 35-40 години до пенсионирането си. Натрупаните лични средства и допълнителната пенсия могат да повишат коефициента на заместване на дохода.

Разлика между българския и развития модел

Васил Велев посочи, че България трябва да развива втория и третия стълб, вместо да използва средствата в пенсионните фондове за запълване на текущи бюджетни дефицити. „Трябва да укрепваме и развиваме втория и третия стълб“, заяви той.

По данните, цитирани от Велев, активите на пенсионните фондове у нас са около 15% от брутния вътрешен продукт. При развит пенсионен модел това съотношение е около 50% или повече.

Председателят на Общото събрание на АИКБ посочи и възможност средствата да бъдат инвестирани в инфраструктурни проекти. Според него така пенсионните фондове могат да получават доходност, а инвестициите да подпомагат развитието на страната.

Демографският натиск остава

Христина Христова постави акцент и върху демографската картина. Прогнозите до 2040 г. показват, че на всеки 100 души, които напускат пазара на труда заради пенсиониране, ще се включват едва 69 нови работещи.

Според Христова прехвърлянето на средствата от втория към първия стълб няма да промени този натиск. Тя предупреди, че хората могат да останат без личните си спестявания, без това да доведе до трайно решение на дефицита в разходопокривната пенсионна система.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Чешат

    8 0 Отговор
    си езиците , нищо продуктивно !

    12:36 05.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 честен ционист

    3 4 Отговор
    Тогава ще посегнат и на първия стълб.

    12:39 05.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Анонимен

    6 3 Отговор
    Пенсионните вноски в НОИ така или иначе не могат да се ползват за други цели. Проблемът е, че тези втори и трети стълб пренасочват парите към частни фондове, но държавата трябва да плаща пълния размер на пенсиите.

    12:39 05.11.2026

  • 6 ние, фатмаците

    4 5 Отговор
    Ще се оправдаваме със сглобката поне половин век, след като Шиши и Боко са в отвъдното.
    Иначе какво да измислим? Кой да ни е виновен.

    И от Кремъл ни посъветваха във всяко излизане по медиите да вмъкваме думите "сглобка" и "финансов разгул", независимо от темата на разговора, и, удобно забравяйки, че предимно нашите служебни правителства управлява през последните 5 години.

    Длъжни сме да зомбираме населението в наша полза, ако държим да управляваме во веки веков.

    12:41 05.11.2026

  • 7 1234

    8 1 Отговор
    не разбрахте ли че т.нар. втори пенсионен стълб е въздух под налягане, а причината високата инфлация последните 5 години 50%!! т.е. доходността на фонда в добрия случай е 5% значи са изядени 10години и няма никаква гаранция че следващите 10 ще ги компенсират(по-скоро НЕ!). Минус са и високите такси на фонда да съществува.
    По-добре държавата да се ангажира да удвоява сумата в индивидуалната сметка на осигурения, а парите да се ползват след пенсиониране и да се унаследява само внесената сума....

    Коментиран от #17

    12:45 05.11.2026

  • 8 работник

    7 1 Отговор
    неискам да внасят моите пари и тези от работодателя в частен фонд без да мога да избирам

    12:48 05.11.2026

  • 9 АБВ

    3 1 Отговор
    Вторият стълб /ДЗПО/ трябва да бъде премахнат и да останат само задължителният солидарен в НОИ и доброволните фондаве с подходящи данъчни облекчения. Подобните на нашено ДЗПО отдавна ги ликвидираха. Който иска, знае и може, нека се осигурява допълнително в доброволни фондове, но да губи пари по задължение, както е с ДЗПО, е направо престъпление.
    Друг вариант е даване на възможност за допълнително осигуряване на капиталов принцип към обособен фонд към НОИ с лични вноски, който ще бъде гарантиран от държавата и ще са ползва само за финансирането на държавен дълг. По-добре е лихвите да отиват по партиди на бъдещите пенсионери в България, а не да се плащат на международни банки и фондове.

    12:51 05.11.2026

  • 10 Ай де бе

    6 0 Отговор
    Не вервай на старило, а патило. Аз вече изпатих. От 3г. съм с пожизнена пенсия от 47 евро. Парите натрупани, не се наследяват, а пенсия от крадливия фонд алиан...остава такава до гроб.

    Коментиран от #11

    12:55 05.11.2026

  • 11 АБВ

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "Ай де бе":

    Преди две години попитах фонда ми от втория стълб каква ще ми бъде пенсията ? Отговорът беше между 160 и 180 лв. /80 - 90 €/. Намалението на пенсията ми от НОИ се очертаваше над 250 лв. /125 €/. Теглих им една и си прехвърлих вноските към НОИ.

    Коментиран от #14

    13:04 05.11.2026

  • 12 Дай на комунЕ власт и му гледай сеира

    1 0 Отговор
    Как с всяка следваща лъжа се опитва да прикрие предишна.
    Кво ли прави НСО шефчето? Подписаха ли му оставката?
    Да, ама друг път. 🥳🥳🥳

    13:08 05.11.2026

  • 13 Дефицитът

    1 0 Отговор
    ще го реши управление на финансите от млади образовани хора!
    Аман от дърти "знаячи"!

    13:12 05.11.2026

  • 14 фатмаче

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "АБВ":

    Пропусна да кажеш, че към НОИ вноската е седем пъти по-висок процент от другата. Малко ли е срещу 0,5 % от заплата си, после да вземаш 180 евра, които всяка година се увеличават с лихви.
    Радвам се, че си в НОИ. Така като се гътнем, ти и аз,твоите деца няма да наследят нищо, а моите
    да.
    Твоето е общо, моето е мое.

    13:14 05.11.2026

  • 15 🦉🦉🦉🦉

    0 0 Отговор
    Не всеки може да ОТКРАДНЕ милиони от ТНТМ и да стане милионер❗
    Но с тати генерал и армейски шеф - може❗
    А после... после вече е лесно да даваш съвети❗

    13:14 05.11.2026

  • 16 да де

    0 0 Отговор
    втори , трети стълб са си чиста плячка за паразитите като костов малкия мук и подобни , реални инвестиции с чужди пари и яки отчисления за малък кръг "доброжелатели" , за вносителите приятелско потупване по рамото и едно sori пари няма

    13:15 05.11.2026

  • 17 Не разбирам ки

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "1234":

    Вече получавам пари от него, добре инвестирани и всяка година се увеличават. За 6 години втората ми пенсия се вдигна двойно, а първата крета като мравка с увеличения, които инфлацията предварително е изпапала.

    13:18 05.11.2026

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