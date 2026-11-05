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ГЕРБ подкрепи концесията на „Топлофикация-София“
  Тема: Икономика

ГЕРБ подкрепи концесията на „Топлофикация-София“

5 Ноември, 2026 15:36 707 21

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  • топлофикация софия-
  • васил терзиев-
  • димитър вучев-
  • концесия

Димитър Вучев заяви, че групата ще разгледа доклад по темата, ако той бъде внесен в Столичния общински съвет

ГЕРБ подкрепи концесията на „Топлофикация-София“ - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

ГЕРБ подкрепя започването на процедура за концесия на „Топлофикация-София“. Това заяви общинският съветник от партията Димитър Вучев. По думите му групата на ГЕРБ в Столичния общински съвет ще разгледа доклад по темата, ако такъв бъде внесен.

Позицията на партията не е нова. Вучев припомни, че тя е заявена още през 2022 г., а в края на мандата на Йорданка Фандъкова тогавашното мнозинство на ГЕРБ-СДС е заложило на концесионен модел като вариант за спасяване на общинското дружество.

ГЕРБ: Състоянието на дружеството е тежко

Според Димитър Вучев доклад на американска компания е очертал стъпките за провеждане на евентуална процедура. „Състоянието на дружеството е тежко и ще се влоши, ако не бъдат взети мерки“, каза общинският съветник.

Като една от причините за проблемите той посочи разликата между цената на услугата за потребителите, която определи като социална, и пазарната цена на природния газ. По думите му газът е поскъпнал с 30 процента, а „Топлофикация-София“ изпълнява ролята на буфер между клиентите и пазара на суровини.

Вучев подчерта, че за решаването на проблема са необходими разговори между Столичната община и държавата. „Най-важното сега е Общината и държавата да започнат разговори, да уточнят стъпките и да действат в обща посока“, заяви той.

Терзиев очаква докладът да влезе в СОС

Кметът на София Васил Терзиев също настоява за промяна в управлението на „Топлофикация-София“. Той защитава концесията като начин да бъдат привлечени частни инвестиции, да се преструктурират задълженията и да се подготви дългосрочно решение за дружеството.

Терзиев се обявява против прехвърлянето на „Топлофикация-София“ към държавата. Според него тази стъпка няма да реши проблемите с натрупаните дългове, остарялата мрежа и недостига на инвестиции.

Кметът очаква на следващото заседание на Столичния общински съвет на 19 ноември да бъде разгледан докладът за финансово-икономически и технически анализ на дружеството. Анализът трябва да очертае състоянието му и възможностите за бъдещ модел на управление.

Темата се развива на фона на аварии и ремонти по мрежата, които засегнаха хиляди столичани. На този етап няма взето решение за отдаване на „Топлофикация-София“ на концесия, а следващата стъпка зависи от разглеждането на доклада в СОС.

Източници: actualno.com, bnrnews.bg, 24chasa.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ИВО

    4 4 Отговор
    БИХ ГЛАСУВАЛ С УДОВОЛСТВИЕ ЗА ВАНЯ ГРИГОРОВА ДОГОДИНА!

    Коментиран от #4

    15:43 05.11.2026

  • 2 Иван Иванов

    19 0 Отговор
    Тия престъпници били "подкрепили".
    А,бе идиоти малоумни.Вашият Биг бос започна политическата си кариера като столичен кмет.После цели три мандата начело стоя вашата Йорданка и имахте мнозинство в СОС.
    Защо тогава,тъпанари такива,не направихте абсолютно нищо за "Топлофикация"?
    Трагичното положение не е от една или две години,а от повече от десет.
    Лицемери,същите като Боко Тиквата сте.
    Кмета Терзиев,че не става за такъв е ясно,но поне не му пречете за разумните инициативи.

    15:43 05.11.2026

  • 3 Даниел

    15 1 Отговор
    ГЕРБ в лицето на Борисов подкрепи концесията и на Софийска вода направи договора конфиденциален и сега всички виждаме резултата от това управление,та за Топлофикация ????

    15:49 05.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 българските "политици"

    10 1 Отговор
    са нещо като прибирачи на данъци\рекет след като няма никаква реална икономика няма индустрия няма нищо и всичко е в разруха...

    Коментиран от #7, #8

    15:50 05.11.2026

  • 6 БокоТъпото

    7 3 Отговор
    Цяла България да плаща борчовете на софеанци, казах!

    Коментиран от #17

    15:57 05.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 зарад туй

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "българските "политици"":

    няма изискване за образование

    15:59 05.11.2026

  • 9 наблюдател

    7 1 Отговор
    В учебниците по икономика пише че концесията е най-лошата форма на управление.
    За националните предатели от ГЕРП тези неща са без значение.

    16:09 05.11.2026

  • 10 Топлофикация и сега е рекет.

    8 0 Отговор
    На концесия ще бъдат законни рекетьори на 100%. Защо няма държавен одит на дружеството? Мафиотска работа.

    16:09 05.11.2026

  • 11 Тик-Ток

    7 2 Отговор
    Най добре е да се даде цялата държава на концесия барабар със цървулите,едва ли ще е по зле отколкото е в момента ,даже ще направим търг който даде най добра цена ,най вероятно султан Ердоган може да вземе България на концесия

    16:10 05.11.2026

  • 12 оня с коня

    2 6 Отговор
    Без Подкрепата на ГЕРБ нищо добро не може да се случи.Не поискаха ПП/ДБ подкрепа от Борисов и ено какво се случи с кандидата им.

    16:10 05.11.2026

  • 13 Каква !

    3 1 Отговор
    Некадърна !

    Държава !

    16:11 05.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Боко Топлото

    4 0 Отговор
    Топлофикация София 15 години беше касичка на ГЕРп.

    16:15 05.11.2026

  • 17 Тик-Ток

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "БокоТъпото":

    Цяла България плаща корупцията на софийските цървули

    16:16 05.11.2026

  • 18 дМуск

    2 0 Отговор
    ами да та нали те я тровят толкова години
    и заради тях има проблеми и кражби в толкова
    сектори дано новото ВСС да ги вкара

    16:23 05.11.2026

  • 19 Кон с цесия

    0 0 Отговор
    След 15 години тиквенизация в София, някои политици трябва да отидат на топло.

    16:24 05.11.2026

  • 20 Служител в ТЕЦ-Изток

    1 0 Отговор
    А, след като 25 години я източваха, сега подкрепиха и Концесията. Съд и затвор за Борисов и Фандъкова. И да върнат откраднатите милиарди.

    16:26 05.11.2026

  • 21 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Единствено през концесия някой ще накара софиянци да плащат за услугата : топло през зимата.

    16:27 05.11.2026

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