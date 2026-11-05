ГЕРБ подкрепи концесията на „Топлофикация-София“

ГЕРБ подкрепя започването на процедура за концесия на „Топлофикация-София“. Това заяви общинският съветник от партията Димитър Вучев. По думите му групата на ГЕРБ в Столичния общински съвет ще разгледа доклад по темата, ако такъв бъде внесен.
Позицията на партията не е нова. Вучев припомни, че тя е заявена още през 2022 г., а в края на мандата на Йорданка Фандъкова тогавашното мнозинство на ГЕРБ-СДС е заложило на концесионен модел като вариант за спасяване на общинското дружество.
ГЕРБ: Състоянието на дружеството е тежко
Според Димитър Вучев доклад на американска компания е очертал стъпките за провеждане на евентуална процедура. „Състоянието на дружеството е тежко и ще се влоши, ако не бъдат взети мерки“, каза общинският съветник.
Като една от причините за проблемите той посочи разликата между цената на услугата за потребителите, която определи като социална, и пазарната цена на природния газ. По думите му газът е поскъпнал с 30 процента, а „Топлофикация-София“ изпълнява ролята на буфер между клиентите и пазара на суровини.
Вучев подчерта, че за решаването на проблема са необходими разговори между Столичната община и държавата. „Най-важното сега е Общината и държавата да започнат разговори, да уточнят стъпките и да действат в обща посока“, заяви той.
Терзиев очаква докладът да влезе в СОС
Кметът на София Васил Терзиев също настоява за промяна в управлението на „Топлофикация-София“. Той защитава концесията като начин да бъдат привлечени частни инвестиции, да се преструктурират задълженията и да се подготви дългосрочно решение за дружеството.
Терзиев се обявява против прехвърлянето на „Топлофикация-София“ към държавата. Според него тази стъпка няма да реши проблемите с натрупаните дългове, остарялата мрежа и недостига на инвестиции.
Кметът очаква на следващото заседание на Столичния общински съвет на 19 ноември да бъде разгледан докладът за финансово-икономически и технически анализ на дружеството. Анализът трябва да очертае състоянието му и възможностите за бъдещ модел на управление.
Темата се развива на фона на аварии и ремонти по мрежата, които засегнаха хиляди столичани. На този етап няма взето решение за отдаване на „Топлофикация-София“ на концесия, а следващата стъпка зависи от разглеждането на доклада в СОС.
Източници: actualno.com, bnrnews.bg, 24chasa.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ИВО
Коментиран от #4
15:43 05.11.2026
2 Иван Иванов
А,бе идиоти малоумни.Вашият Биг бос започна политическата си кариера като столичен кмет.После цели три мандата начело стоя вашата Йорданка и имахте мнозинство в СОС.
Защо тогава,тъпанари такива,не направихте абсолютно нищо за "Топлофикация"?
Трагичното положение не е от една или две години,а от повече от десет.
Лицемери,същите като Боко Тиквата сте.
Кмета Терзиев,че не става за такъв е ясно,но поне не му пречете за разумните инициативи.
15:43 05.11.2026
3 Даниел
15:49 05.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 българските "политици"
Коментиран от #7, #8
15:50 05.11.2026
6 БокоТъпото
Коментиран от #17
15:57 05.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 зарад туй
До коментар #5 от "българските "политици"":няма изискване за образование
15:59 05.11.2026
9 наблюдател
За националните предатели от ГЕРП тези неща са без значение.
16:09 05.11.2026
10 Топлофикация и сега е рекет.
16:09 05.11.2026
11 Тик-Ток
16:10 05.11.2026
12 оня с коня
16:10 05.11.2026
13 Каква !
Държава !
16:11 05.11.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Боко Топлото
16:15 05.11.2026
17 Тик-Ток
До коментар #6 от "БокоТъпото":Цяла България плаща корупцията на софийските цървули
16:16 05.11.2026
18 дМуск
и заради тях има проблеми и кражби в толкова
сектори дано новото ВСС да ги вкара
16:23 05.11.2026
19 Кон с цесия
16:24 05.11.2026
20 Служител в ТЕЦ-Изток
16:26 05.11.2026
21 Сатана Z
16:27 05.11.2026