ГЕРБ подкрепи концесията на „Топлофикация-София“

ГЕРБ подкрепя започването на процедура за концесия на „Топлофикация-София“. Това заяви общинският съветник от партията Димитър Вучев. По думите му групата на ГЕРБ в Столичния общински съвет ще разгледа доклад по темата, ако такъв бъде внесен.

Позицията на партията не е нова. Вучев припомни, че тя е заявена още през 2022 г., а в края на мандата на Йорданка Фандъкова тогавашното мнозинство на ГЕРБ-СДС е заложило на концесионен модел като вариант за спасяване на общинското дружество.

ГЕРБ: Състоянието на дружеството е тежко

Според Димитър Вучев доклад на американска компания е очертал стъпките за провеждане на евентуална процедура. „Състоянието на дружеството е тежко и ще се влоши, ако не бъдат взети мерки“, каза общинският съветник.

Като една от причините за проблемите той посочи разликата между цената на услугата за потребителите, която определи като социална, и пазарната цена на природния газ. По думите му газът е поскъпнал с 30 процента, а „Топлофикация-София“ изпълнява ролята на буфер между клиентите и пазара на суровини.

Вучев подчерта, че за решаването на проблема са необходими разговори между Столичната община и държавата. „Най-важното сега е Общината и държавата да започнат разговори, да уточнят стъпките и да действат в обща посока“, заяви той.

Терзиев очаква докладът да влезе в СОС

Кметът на София Васил Терзиев също настоява за промяна в управлението на „Топлофикация-София“. Той защитава концесията като начин да бъдат привлечени частни инвестиции, да се преструктурират задълженията и да се подготви дългосрочно решение за дружеството.

Терзиев се обявява против прехвърлянето на „Топлофикация-София“ към държавата. Според него тази стъпка няма да реши проблемите с натрупаните дългове, остарялата мрежа и недостига на инвестиции.

Кметът очаква на следващото заседание на Столичния общински съвет на 19 ноември да бъде разгледан докладът за финансово-икономически и технически анализ на дружеството. Анализът трябва да очертае състоянието му и възможностите за бъдещ модел на управление.

Темата се развива на фона на аварии и ремонти по мрежата, които засегнаха хиляди столичани. На този етап няма взето решение за отдаване на „Топлофикация-София“ на концесия, а следващата стъпка зависи от разглеждането на доклада в СОС.

Източници: actualno.com, bnrnews.bg, 24chasa.bg