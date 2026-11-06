Парламентът провежда блиц и редовен контрол

Блиц контрол и редовен петъчен парламентарен контрол са включени в дневния ред на днешното пленарно заседание на Народното събрание. Програмата за работа на депутатите е приета.

В първите до два часа от заседанието министър-председателят и заместник министър-председателите трябва да отговарят на актуални устни въпроси от народни представители. Според правилата този формат се провежда в първия петък на всеки месец и въпросите трябва да засягат общата политика на правителството.

Въпросите се отправят по време на самото заседание и не могат да съдържат искания за предоставяне на подробни числови данни.

Шестима министри са включени в редовния контрол

В редовния петъчен парламентарен контрол се очаква да участват министрите Иван Демерджиев, Велислава Петрова, Георги Вълчев, Ива Петрова, Росица Карамфилова и Илин Димитров.

Техните отговори са част от втората основна точка в дневния ред след блиц контрола.

Източници: bta.bg