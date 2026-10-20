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Лидия Шулева: Бюджетът намалява инвестициите без обяснение
  Тема: Икономика

Лидия Шулева: Бюджетът намалява инвестициите без обяснение

20 Октомври, 2026 18:15 578 11

  • лидия шулева-
  • бюджетен план-
  • бюджетен дефицит-
  • инвестиции-
  • минимална работна заплата

Бившият вицепремиер определи намаляването на дефицита до 4,3% като недостатъчно за устойчиво оздравяване на публичните финанси

Лидия Шулева: Бюджетът намалява инвестициите без обяснение - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Намаляването на инвестициите в капиталови активи, заложено в бюджетния план, трябва да получи обяснение. Това заяви бившият вицепремиер и член на Икономическия и социален съвет Лидия Шулева в предаването „Лице в лице“ по bTV.

По думите ѝ положителното в плана е предвиденото намаляване на бюджетния дефицит до 4,3%. Шулева обаче смята, че това не показва устойчиво оздравяване на публичните финанси.

„Притеснително е намаляването на инвестициите, което е предвидено в бюджетния план“, заяви Шулева.

Според нея пакетът от мерки за свиване на дефицита е за сметка на бизнеса и гражданите. Разходите намаляват незначително, но това според Шулева може да се отрази на икономическия растеж. Сред посочените съкращения са разходи, свързани с ТЕЛК и със силовите министерства, като общият размер на намаленията е 57 милиона.

„Това е нищожна величина“, коментира тя. Шулева допълни, че данъчните ставки имат относително малък дял, тъй като представляват еднократен годишен данък.

Въпросът за свръхпечалбите

Бившият вицепремиер постави и въпроса за така наречените свръхпечалби. По думите ѝ част от дружествата насочват печалбите си към реинвестиции, а ограничаването на инвестициите поставя въпроса какъв ще бъде ефектът от тази политика.

„Ако ограничим инвестициите, какво постигаме?“, попита Шулева. Тя подчерта, че инвестициите в капиталови активи са важни за развитието на икономиката.

Мерки за семействата и минималната заплата

Шулева оцени положително предвидените мерки за семействата с деца. Според нея при семейства с две деца, които отделят около 600 евро на дете, на практика може да се достигне до необлагаем минимум на дохода. Тя определи мярката като инвестиция в децата и заяви, че тя би могла да има положителен демографски ефект.

Според Шулева механизмът за определяне на минималната работна заплата е по-добър от предишния. Тя посочи като основна цел намаляването на дела на хората, които получават минимално възнаграждение, и заяви, че голяма част от тях са в сивия сектор.

Шулева призова минималната работна заплата да не се обвързва с различни социални разходи. По думите ѝ размерът на максималния осигурителен доход гарантира и по-високи пенсии.

Критики към системата за ТЕЛК

Бившият вицепремиер заяви, че проблемите с ТЕЛК се задълбочават с всяка изминала година. Тя постави въпроса как средствата за обезщетения на хората с увреждания достигат до тях.

Шулева отбеляза, че има намерение за унифициране на социалните плащания, при което нуждите на всеки човек да се отчитат индивидуално.

Източници: novini.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Не си разбрала ма Шулева

    6 0 Отговор
    Бюджетът НЕ намалява инвестициите, инвестират ги в "сигурност" патканите ! Много инвестиции с големи девиденти ...

    18:18 20.10.2026

  • 2 Скандално!

    5 4 Отговор
    Шишков ще амнистира незаконното строителство на магистрали и други обекти.
    А преди изборите обещаваха друго!
    Внимавайте като гласуване за малкото лъжци!

    Коментиран от #5

    18:35 20.10.2026

  • 3 Откъде ги изкопавате

    8 1 Отговор
    тия дърти чапли

    18:37 20.10.2026

  • 4 Мутата

    8 1 Отговор
    Тая дърта коза от къде изскочи

    Коментиран от #6

    18:43 20.10.2026

  • 5 Информация

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Скандално!":

    Виж в Народ бг за какво става дума. Вярно е

    18:47 20.10.2026

  • 6 Без майтап

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Мутата":

    Прескочила е мантинелата на магистралата защото оградата предстои някога да се направи.

    18:51 20.10.2026

  • 7 безпартиен

    1 0 Отговор
    Бюджет без съкращение на щата в бюджетната сфера е обречен на нови ЗАЕМИ!!!! Съкращение с поне 25/100 с колкото е намаляло населението на страната за последните 36 години!Не вярвам да се случи, защото те заедно със семействата си са редовни гласоподаватели!Не са малко - над 750 хиляди на издръжка от държавния и общинския бюджет! Заедно с членове на семействата си са около 2-2.5 милиона гласоподаватели на 6.4 милиона жители на територията сега!

    18:52 20.10.2026

  • 8 Срам

    1 0 Отговор
    Няма срам да се показва дъртата крадла...

    18:54 20.10.2026

  • 9 Тая симеончовата много

    3 1 Отговор
    се е опънала
    Богата весела вдов
    Нема нужда от нейния акъл дето раздаваше парите за интеграцията на когото Й падне
    Хал хабер няма от икономика
    Факт

    18:54 20.10.2026

  • 10 Софийски селянин,Пенсионер

    2 1 Отговор
    Ей тази хубостница еврейка разтяга локуми, а по нейно време като министър при сакскобургота шмекер ни държа с малки пенсии..

    18:54 20.10.2026

  • 11 кольо албанеца

    0 0 Отговор
    скрий се с тоя нос, ма, много станахте.. българи, почнат ли да ви тикат някой по-начесто в медиите, значи правят кастинг за некоя позицийка. но кадрите са кът..

    19:18 20.10.2026

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