Лидия Шулева: Бюджетът намалява инвестициите без обяснение

Намаляването на инвестициите в капиталови активи, заложено в бюджетния план, трябва да получи обяснение. Това заяви бившият вицепремиер и член на Икономическия и социален съвет Лидия Шулева в предаването „Лице в лице“ по bTV.

По думите ѝ положителното в плана е предвиденото намаляване на бюджетния дефицит до 4,3%. Шулева обаче смята, че това не показва устойчиво оздравяване на публичните финанси.

„Притеснително е намаляването на инвестициите, което е предвидено в бюджетния план“, заяви Шулева.

Според нея пакетът от мерки за свиване на дефицита е за сметка на бизнеса и гражданите. Разходите намаляват незначително, но това според Шулева може да се отрази на икономическия растеж. Сред посочените съкращения са разходи, свързани с ТЕЛК и със силовите министерства, като общият размер на намаленията е 57 милиона.

„Това е нищожна величина“, коментира тя. Шулева допълни, че данъчните ставки имат относително малък дял, тъй като представляват еднократен годишен данък.

Въпросът за свръхпечалбите

Бившият вицепремиер постави и въпроса за така наречените свръхпечалби. По думите ѝ част от дружествата насочват печалбите си към реинвестиции, а ограничаването на инвестициите поставя въпроса какъв ще бъде ефектът от тази политика.

„Ако ограничим инвестициите, какво постигаме?“, попита Шулева. Тя подчерта, че инвестициите в капиталови активи са важни за развитието на икономиката.

Мерки за семействата и минималната заплата

Шулева оцени положително предвидените мерки за семействата с деца. Според нея при семейства с две деца, които отделят около 600 евро на дете, на практика може да се достигне до необлагаем минимум на дохода. Тя определи мярката като инвестиция в децата и заяви, че тя би могла да има положителен демографски ефект.

Според Шулева механизмът за определяне на минималната работна заплата е по-добър от предишния. Тя посочи като основна цел намаляването на дела на хората, които получават минимално възнаграждение, и заяви, че голяма част от тях са в сивия сектор.

Шулева призова минималната работна заплата да не се обвързва с различни социални разходи. По думите ѝ размерът на максималния осигурителен доход гарантира и по-високи пенсии.

Критики към системата за ТЕЛК

Бившият вицепремиер заяви, че проблемите с ТЕЛК се задълбочават с всяка изминала година. Тя постави въпроса как средствата за обезщетения на хората с увреждания достигат до тях.

Шулева отбеляза, че има намерение за унифициране на социалните плащания, при което нуждите на всеки човек да се отчитат индивидуално.

Източници: novini.bg