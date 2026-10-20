Лидия Шулева: Бюджетът намалява инвестициите без обяснение

Намаляването на инвестициите в капиталови активи, заложено в бюджетния план, трябва да получи обяснение. Това заяви бившият вицепремиер и член на Икономическия и социален съвет Лидия Шулева в предаването „Лице в лице“ по bTV.
По думите ѝ положителното в плана е предвиденото намаляване на бюджетния дефицит до 4,3%. Шулева обаче смята, че това не показва устойчиво оздравяване на публичните финанси.„Притеснително е намаляването на инвестициите, което е предвидено в бюджетния план“, заяви Шулева.
Според нея пакетът от мерки за свиване на дефицита е за сметка на бизнеса и гражданите. Разходите намаляват незначително, но това според Шулева може да се отрази на икономическия растеж. Сред посочените съкращения са разходи, свързани с ТЕЛК и със силовите министерства, като общият размер на намаленията е 57 милиона.
„Това е нищожна величина“, коментира тя. Шулева допълни, че данъчните ставки имат относително малък дял, тъй като представляват еднократен годишен данък.
Въпросът за свръхпечалбите
Бившият вицепремиер постави и въпроса за така наречените свръхпечалби. По думите ѝ част от дружествата насочват печалбите си към реинвестиции, а ограничаването на инвестициите поставя въпроса какъв ще бъде ефектът от тази политика.
„Ако ограничим инвестициите, какво постигаме?“, попита Шулева. Тя подчерта, че инвестициите в капиталови активи са важни за развитието на икономиката.
Мерки за семействата и минималната заплата
Шулева оцени положително предвидените мерки за семействата с деца. Според нея при семейства с две деца, които отделят около 600 евро на дете, на практика може да се достигне до необлагаем минимум на дохода. Тя определи мярката като инвестиция в децата и заяви, че тя би могла да има положителен демографски ефект.
Според Шулева механизмът за определяне на минималната работна заплата е по-добър от предишния. Тя посочи като основна цел намаляването на дела на хората, които получават минимално възнаграждение, и заяви, че голяма част от тях са в сивия сектор.
Шулева призова минималната работна заплата да не се обвързва с различни социални разходи. По думите ѝ размерът на максималния осигурителен доход гарантира и по-високи пенсии.
Критики към системата за ТЕЛК
Бившият вицепремиер заяви, че проблемите с ТЕЛК се задълбочават с всяка изминала година. Тя постави въпроса как средствата за обезщетения на хората с увреждания достигат до тях.
Шулева отбеляза, че има намерение за унифициране на социалните плащания, при което нуждите на всеки човек да се отчитат индивидуално.
Източници: novini.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Не си разбрала ма Шулева
18:18 20.10.2026
2 Скандално!
А преди изборите обещаваха друго!
Внимавайте като гласуване за малкото лъжци!
Коментиран от #5
18:35 20.10.2026
3 Откъде ги изкопавате
18:37 20.10.2026
4 Мутата
Коментиран от #6
18:43 20.10.2026
5 Информация
До коментар #2 от "Скандално!":Виж в Народ бг за какво става дума. Вярно е
18:47 20.10.2026
6 Без майтап
До коментар #4 от "Мутата":Прескочила е мантинелата на магистралата защото оградата предстои някога да се направи.
18:51 20.10.2026
7 безпартиен
18:52 20.10.2026
8 Срам
18:54 20.10.2026
9 Тая симеончовата много
Богата весела вдов
Нема нужда от нейния акъл дето раздаваше парите за интеграцията на когото Й падне
Хал хабер няма от икономика
Факт
18:54 20.10.2026
10 Софийски селянин,Пенсионер
18:54 20.10.2026
11 кольо албанеца
19:18 20.10.2026