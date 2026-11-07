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Бойко Найденов: Новият ВСС трябва да изчисти старото наследство
  Тема: Избори

Бойко Найденов: Новият ВСС трябва да изчисти старото наследство

7 Ноември, 2026 17:16 493 4

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  • съдебна власт-
  • съдебна реформа-
  • народно събрание

Бившият изпълняващ функциите главен прокурор подкрепи избора на нов състав, но предупреди за рискове при политическите договорки и евентуално участие на президента

Бойко Найденов: Новият ВСС трябва да изчисти старото наследство - 1
Кадър: NOVA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Новият Висш съдебен съвет трябва да преодолее негативното наследство на стария състав, заяви бившият изпълняващ функциите главен прокурор Бойко Найденов. По думите му изборът на нов съвет е необходим, тъй като мандатът на досегашния е изтекъл, а решенията му са били силно компрометирани.

„Има какво да се преодолява“, каза Найденов в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“. Той изрази надежда новият ВСС, макар да бъде избран по действащите правила, да включва магистрати, които могат да вземат отговорни решения.

Спорът за прокурорската квота

Найденов коментира и липсата на прокурори сред кандидатите, предложени от парламентарната квота за прокурорската колегия. Според него това може да е оценка за работата на прокуратурата през последните десетилетия.

Той посочи натрупани проблеми, провали и скандали при изпълнението на служебните задължения. По думите му именно това недоверие може да е повлияло върху решението в прокурорската колегия да бъдат предложени съдии.

Идеята за 144 гласа

Сред обсъжданите промени е намаляване на необходимото мнозинство за избора на парламентарната квота във ВСС от две трети на три пети. Това би означавало вместо 160 да са нужни 144 гласа в Народното събрание.

Найденов определи идеята като несъществено нова и отбеляза, че подобни механизми съществуват и в други държави. Той подчерта обаче, че засега няма готово законодателно предложение, а само идеи, които трябва да бъдат конкретизирани и подложени на обществено обсъждане.

Бившият изпълняващ функциите главен прокурор предупреди, че политическите договорки при разпределянето на местата могат да задълбочат недоверието към новия състав. Според него, ако мнозинството бъде намалено, управляващите ще трябва да поемат пряка отговорност за избора и последващата работа на ВСС.

Предупреждение за ролята на президента

Найденов възрази и срещу възможността президентът да участва в назначаването на служебен ВСС, ако парламентът не успее да избере редовен състав. Той смята, че подобно решение може да създаде конституционен проблем, защото държавният глава не е част от съдебната власт.

По думите му прякото участие на президента може да бъде възприето като намеса на една власт в друга и да предизвика спор пред Конституционния съд. Найденов предупреди, че съвет, формиран по този начин, няма да има обществено доверие.

Предстоят избори за двете квоти

Процедурата за нов ВСС продължава по действащите правила. На 7 ноември съдиите избират шестима свои представители, а изборът на парламентарната квота от 11 членове е насрочен за 19 ноември. Прокурорите вече са провели своя избор, докато вотът на следователите е предвиден за 14 и 21 ноември, съобщи Mediapool.

Според Найденов бъдещият състав ще трябва не само да започне работа, но и да се справи с натрупаните критики към кадровия орган на съдебната власт. Той настоя идеите за промени да бъдат по-добре мотивирани и обсъдени публично, преди да се превърнат в конкретни решения.

Източник: nova.bg


София / България
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  • 1 Божинката

    2 2 Отговор
    Новият е като старият ама нов .

    17:19 07.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Гост

    2 2 Отговор
    На теория цяла България знае какво трябва, няма нужда да ни казваш, чиче. Ама на практика това няма да стане и това го знае цяла България. Тоест думите ти са е така просто, да кажеш нещо...

    17:26 07.11.2026

  • 4 Кога Лъжеш !

    3 1 Отговор
    Ти ?

    Всичките Са За Затвора !

    17:29 07.11.2026

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