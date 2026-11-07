България мобилизира ресурси за сигурността на корабите в Черно море

България мобилизира Военноморските сили, граничната охрана и гражданския сектор за реакция при инциденти с търговски кораби в Черно море. Това заяви заместник-министърът на външните работи Христо Полендаков на среща с посланици и временно управляващи дипломатически мисии в Букурещ.

Събитието се проведе в българското посолство по инициатива на посланика Радко Влайков, непосредствено след срещата на външните министри от Централноевропейската инициатива. В разговора участва и дипломат от Филипините, който постави въпроса за безопасността на гражданските кораби, включително на плавателни съдове с филипински моряци.

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„Затова мобилизираме всички налични ресурси, за да можем преди всичко да реагираме, ако ситуацията се влоши. Другият аспект, който остава по-малко видим, е превенцията“, каза Христо Полендаков.

По думите му българските Военноморски сили и граничната охрана са първото направление на действията. В спасителни операции могат да се включат и граждански кораби, които се намират в близост до засегнатите плавателни съдове. Второто направление е комуникацията и опитът за предотвратяване на подобни инциденти.

Координация с Румъния и Турция

Полендаков посочи, че България има сходни позиции и тясна координация с Румъния и Турция. И двете държави са черноморски страни и членки на НАТО. Предходната седмица в София са обсъдили ситуацията министрите на отбраната на трите държави заедно с началниците на техните генерални щабове.

Заместник-министърът припомни призивите за пълно прекратяване на действията, които засягат гражданското корабоплаване в Черно море. Той каза, че военната обстановка и възможните провокации не трябва да изключват предварителното идентифициране на рисковете и превенцията.

„Надявам се да дойде денят, в който Черно море отново ще бъде море на мира, а не море на войната“, заяви Полендаков.

Той съобщи още, че над Черно море се извършват полети на френски самолети, а България е активирала възможностите си във въздушното и космическото пространство чрез различни канали. По думите му се очаква вече да е установено кой носи отговорност за нападенията срещу корабите.

В рамките на срещата Полендаков представи и предстоящи дипломатически инициативи. През пролетта България ще бъде домакин на среща на върха за Средния коридор, организирана съвместно с Европейската комисия. БТА съобщи за срещата в Букурещ.

Източници: bta.bg