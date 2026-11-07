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България мобилизира ресурси за сигурността на корабите в Черно море
  Тема: Украйна

България мобилизира ресурси за сигурността на корабите в Черно море

7 Ноември, 2026 03:46 422 3

  • черно море-
  • христо полендаков-
  • търговски кораби-
  • румъния-
  • турция

Христо Полендаков заяви, че Военноморските сили, граничната охрана и гражданският сектор са ангажирани с реакцията и превенцията на инциденти

България мобилизира ресурси за сигурността на корабите в Черно море - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

България мобилизира Военноморските сили, граничната охрана и гражданския сектор за реакция при инциденти с търговски кораби в Черно море. Това заяви заместник-министърът на външните работи Христо Полендаков на среща с посланици и временно управляващи дипломатически мисии в Букурещ.

Събитието се проведе в българското посолство по инициатива на посланика Радко Влайков, непосредствено след срещата на външните министри от Централноевропейската инициатива. В разговора участва и дипломат от Филипините, който постави въпроса за безопасността на гражданските кораби, включително на плавателни съдове с филипински моряци.

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„Затова мобилизираме всички налични ресурси, за да можем преди всичко да реагираме, ако ситуацията се влоши. Другият аспект, който остава по-малко видим, е превенцията“, каза Христо Полендаков.

По думите му българските Военноморски сили и граничната охрана са първото направление на действията. В спасителни операции могат да се включат и граждански кораби, които се намират в близост до засегнатите плавателни съдове. Второто направление е комуникацията и опитът за предотвратяване на подобни инциденти.

Координация с Румъния и Турция

Полендаков посочи, че България има сходни позиции и тясна координация с Румъния и Турция. И двете държави са черноморски страни и членки на НАТО. Предходната седмица в София са обсъдили ситуацията министрите на отбраната на трите държави заедно с началниците на техните генерални щабове.

Заместник-министърът припомни призивите за пълно прекратяване на действията, които засягат гражданското корабоплаване в Черно море. Той каза, че военната обстановка и възможните провокации не трябва да изключват предварителното идентифициране на рисковете и превенцията.

„Надявам се да дойде денят, в който Черно море отново ще бъде море на мира, а не море на войната“, заяви Полендаков.

Той съобщи още, че над Черно море се извършват полети на френски самолети, а България е активирала възможностите си във въздушното и космическото пространство чрез различни канали. По думите му се очаква вече да е установено кой носи отговорност за нападенията срещу корабите.

В рамките на срещата Полендаков представи и предстоящи дипломатически инициативи. През пролетта България ще бъде домакин на среща на върха за Средния коридор, организирана съвместно с Европейската комисия. БТА съобщи за срещата в Букурещ.

Източници: bta.bg


Румъния
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Наблюдател

    4 0 Отговор
    Това ще рече, че сме закупили крачна помпа за надуваемата лодка с която ще всеем страх и ужас на всички в Черно Море.

    Коментиран от #2

    04:02 07.11.2026

  • 2 Някой беше писал

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Наблюдател":

    Срещу дроновете ще пускаме балони с райски газ
    Друго нямаме.

    04:05 07.11.2026

  • 3 Ники

    1 0 Отговор
    Ааа,ето защо областния на Варна изгони рибарите!Трябва да са в морето да пазят териториалните води от окраинско-британските дронове и да предупреждават военните за опастност!Хвала на текива люде!

    04:36 07.11.2026

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