Очакват се резултатите от пробите край Синеморец

Официалните резултати от пробите, взети от морската вода и чувалите с червен пипер на плаж „Липите“ край Синеморец, се очакват в рамките на 9 ноември. На брега са изхвърлени близо 200 чувала, а до момента няма данни за нещо обезпокоително, съобщи областният управител на Бургас Дико Диков пред БНТ.

Проби са взети както от крайбрежната ивица и морската вода, така и от части от съдържанието на чувалите. Резултатите трябва да покажат има ли замърсяване в района и какво е състоянието на стоката, изхвърлена на плажа.

Почистването чака прокуратурата

„До момента няма данни за нещо обезпокоително“, заяви Дико Диков.

Почистването на брега и извозването на чувалите са обсъдени с кмета на община Царево Марин Киров. По думите на областния управител общината е готова да организира дейностите, включително за своя сметка, но първо трябва да приключат служебните действия на прокуратурата.

„Когато те кажат, че вече са се свършили техните ангажименти служебни, имаме готовност и ще бъдат изнесени, разбира се, дори за сметка на Община Царево“, каза Диков.

На по-леснодостъпно място край Синеморец е заседнал контейнер тип цистерна. Очаква се той да бъде изнесен също на 9 ноември.

Проверяват и открит дрон

На плажа е забелязан и дрон, за който е подаден сигнал на телефон 112. Към момента няма информация за произхода му. Диков обясни, че Военноморските сили трябва да поискат разрешение за издаване на заповед за унищожаването му. Такова искане все още не е постъпило.

Случаят е част от поредица находки по Южното Черноморие. Друг корабен контейнер, превозващ коледна украса, остава заклещен в скалите между къмпингите „Арапя“ и „Лозенец“. За преместването му се очаква разрешение и от наблюдаващия прокурор от Бургаската районна прокуратура.

Според Дико Диков собственикът на стоката и на контейнера трябва да прояви интерес към изнасянето му и да поеме разходите.