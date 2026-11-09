Очакват се резултатите от пробите край Синеморец

Официалните резултати от пробите, взети от морската вода и чувалите с червен пипер на плаж „Липите“ край Синеморец, се очакват в рамките на 9 ноември. На брега са изхвърлени близо 200 чувала, а до момента няма данни за нещо обезпокоително, съобщи областният управител на Бургас Дико Диков пред БНТ.
Проби са взети както от крайбрежната ивица и морската вода, така и от части от съдържанието на чувалите. Резултатите трябва да покажат има ли замърсяване в района и какво е състоянието на стоката, изхвърлена на плажа.„До момента няма данни за нещо обезпокоително“, заяви Дико Диков.
Почистването чака прокуратурата
Почистването на брега и извозването на чувалите са обсъдени с кмета на община Царево Марин Киров. По думите на областния управител общината е готова да организира дейностите, включително за своя сметка, но първо трябва да приключат служебните действия на прокуратурата.
„Когато те кажат, че вече са се свършили техните ангажименти служебни, имаме готовност и ще бъдат изнесени, разбира се, дори за сметка на Община Царево“, каза Диков.
На по-леснодостъпно място край Синеморец е заседнал контейнер тип цистерна. Очаква се той да бъде изнесен също на 9 ноември.
Проверяват и открит дрон
На плажа е забелязан и дрон, за който е подаден сигнал на телефон 112. Към момента няма информация за произхода му. Диков обясни, че Военноморските сили трябва да поискат разрешение за издаване на заповед за унищожаването му. Такова искане все още не е постъпило.
Случаят е част от поредица находки по Южното Черноморие. Друг корабен контейнер, превозващ коледна украса, остава заклещен в скалите между къмпингите „Арапя“ и „Лозенец“. За преместването му се очаква разрешение и от наблюдаващия прокурор от Бургаската районна прокуратура.
Според Дико Диков собственикът на стоката и на контейнера трябва да прояви интерес към изнасянето му и да поеме разходите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Синеморец
Коментиран от #19
11:07 09.11.2026
3 Годен ли е пиперът.
11:11 09.11.2026
4 Сийка
11:13 09.11.2026
5 Гост
11:17 09.11.2026
6 Морето е пиперосана
Да ви е сладко
11:18 09.11.2026
7 Гларус
Коментиран от #12
11:18 09.11.2026
8 Навремето цели търговски империи
От Господ паднаха тия чували, хахаха!
11:22 09.11.2026
9 Пет от шестте допуснати мнения са
11:24 09.11.2026
10 Чувалите с червен пипер
Цял свят вижда, че руснаците обстрелват търговски кораби!
Както обстрелват училища, болници, пазари и жилищни квартали в Украйна.
Коментиран от #13
11:24 09.11.2026
11 Фори
11:32 09.11.2026
12 Али Гатор
До коментар #7 от "Гларус":Ти да си видял автомати и гранати , абе желязо да плува виждал ли си ?
Коментиран от #14
11:32 09.11.2026
13 Айрян мен
До коментар #10 от "Чувалите с червен пипер":Гледай сега , никой до сега не е доказсл на 100% безпристрасно кой е стрелял по корабите ! А украинците да спрат да крият зенитни батареи , командни щабове , бойни групи и информационно разузнавателни центрове по училища , болници , пазари и жилищни квартали за да не ги бомбят руснаците ! И да позволяват на хората да се евакуират от при фронтовите населени места а не да ги ползват за жив щит срещу настъпващата руска армия !
11:40 09.11.2026
14 Гларус
До коментар #12 от "Али Гатор":,,абе желязо да плува виждал ли си ?"
Корабите от пластмаса ли ги правят? Виждал съм и контейнери да плуват.
11:42 09.11.2026
15 Мимч
11:43 09.11.2026
16 Защо ставате смешни
11:58 09.11.2026
17 ГЛАМАВ РУБЛАЖ
И после Англичаните
Набутват ни Развален Пипер.
12:01 09.11.2026
18 Как така
А тия с...,,белото" къде са?
Ако са се разтворили във водата...явно и риба няма да ядем,чче току виж след тест на КАТ ни изкарат....наркомани...
12:02 09.11.2026
19 Черноморец
До коментар #2 от "Синеморец":За фамилията на авторката ли питаш?
А аз отдавна вече съм си отговорил....
12:07 09.11.2026