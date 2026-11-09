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Очакват се резултатите от пробите край Синеморец

Очакват се резултатите от пробите край Синеморец

9 Ноември, 2026 10:58 1 021 19

  • синеморец-
  • червен пипер-
  • плаж липите-
  • дико диков-
  • корабни контейнери

Близо 200 чувала с червен пипер са изхвърлени на плаж „Липите“. Предстои да бъде изнесена и заседналата край брега цистерна

Очакват се резултатите от пробите край Синеморец - 1
Снимка: фейсбук
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Официалните резултати от пробите, взети от морската вода и чувалите с червен пипер на плаж „Липите“ край Синеморец, се очакват в рамките на 9 ноември. На брега са изхвърлени близо 200 чувала, а до момента няма данни за нещо обезпокоително, съобщи областният управител на Бургас Дико Диков пред БНТ.

Проби са взети както от крайбрежната ивица и морската вода, така и от части от съдържанието на чувалите. Резултатите трябва да покажат има ли замърсяване в района и какво е състоянието на стоката, изхвърлена на плажа.

„До момента няма данни за нещо обезпокоително“, заяви Дико Диков.

Почистването чака прокуратурата

Почистването на брега и извозването на чувалите са обсъдени с кмета на община Царево Марин Киров. По думите на областния управител общината е готова да организира дейностите, включително за своя сметка, но първо трябва да приключат служебните действия на прокуратурата.

„Когато те кажат, че вече са се свършили техните ангажименти служебни, имаме готовност и ще бъдат изнесени, разбира се, дори за сметка на Община Царево“, каза Диков.

На по-леснодостъпно място край Синеморец е заседнал контейнер тип цистерна. Очаква се той да бъде изнесен също на 9 ноември.

Проверяват и открит дрон

На плажа е забелязан и дрон, за който е подаден сигнал на телефон 112. Към момента няма информация за произхода му. Диков обясни, че Военноморските сили трябва да поискат разрешение за издаване на заповед за унищожаването му. Такова искане все още не е постъпило.

Случаят е част от поредица находки по Южното Черноморие. Друг корабен контейнер, превозващ коледна украса, остава заклещен в скалите между къмпингите „Арапя“ и „Лозенец“. За преместването му се очаква разрешение и от наблюдаващия прокурор от Бургаската районна прокуратура.

Според Дико Диков собственикът на стоката и на контейнера трябва да прояви интерес към изнасянето му и да поеме разходите.


Бургас / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Синеморец

    5 4 Отговор
    Какво ви говори това име и с какви глупости ни занимават само. Защо се допусна да стигнем такова дъно. Защото водехме двулична политика.

    Коментиран от #19

    11:07 09.11.2026

  • 3 Годен ли е пиперът.

    1 3 Отговор
    Или е за вас , или е за боклука.

    11:11 09.11.2026

  • 4 Сийка

    1 5 Отговор
    Що не дадохте от пипера на баба Пена, тя веднага щеше да ви каже всичко за него.

    11:13 09.11.2026

  • 5 Гост

    1 5 Отговор
    Е,защо,то се знае,че всичко ще е НОРМАЛНО:)

    11:17 09.11.2026

  • 6 Морето е пиперосана

    3 2 Отговор
    рибена чорба и става за директно кусане.
    Да ви е сладко

    11:18 09.11.2026

  • 7 Гларус

    11 3 Отговор
    А как червен пипер, бе? Нали путинистите казаха, че е оръжие за Украйна. Поредната руска опорка потъна в морето.

    Коментиран от #12

    11:18 09.11.2026

  • 8 Навремето цели търговски империи

    3 1 Отговор
    са се издигали от търговията с червен пипер!

    От Господ паднаха тия чували, хахаха!

    11:22 09.11.2026

  • 9 Пет от шестте допуснати мнения са

    2 1 Отговор
    Пълни глупости меко казано .Жалко.

    11:24 09.11.2026

  • 10 Чувалите с червен пипер

    3 2 Отговор
    и контейнерите с коледни играчки са хит в международния медиен обмен!

    Цял свят вижда, че руснаците обстрелват търговски кораби!
    Както обстрелват училища, болници, пазари и жилищни квартали в Украйна.

    Коментиран от #13

    11:24 09.11.2026

  • 11 Фори

    2 3 Отговор
    Да плуваш около чували с червен пипер и какви ли не химически съединения от потънали контейнери с батерии е напълно безопасно.Така ни казват чиновниците дето летуват в Гърция.Всичкия пипер ще отиде в Ол инклузива.Ще ядем морски пипер поне 5г.

    11:32 09.11.2026

  • 12 Али Гатор

    5 1 Отговор

    До коментар #7 от "Гларус":

    Ти да си видял автомати и гранати , абе желязо да плува виждал ли си ?

    Коментиран от #14

    11:32 09.11.2026

  • 13 Айрян мен

    0 3 Отговор

    До коментар #10 от "Чувалите с червен пипер":

    Гледай сега , никой до сега не е доказсл на 100% безпристрасно кой е стрелял по корабите ! А украинците да спрат да крият зенитни батареи , командни щабове , бойни групи и информационно разузнавателни центрове по училища , болници , пазари и жилищни квартали за да не ги бомбят руснаците ! И да позволяват на хората да се евакуират от при фронтовите населени места а не да ги ползват за жив щит срещу настъпващата руска армия !

    11:40 09.11.2026

  • 14 Гларус

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Али Гатор":

    ,,абе желязо да плува виждал ли си ?"

    Корабите от пластмаса ли ги правят? Виждал съм и контейнери да плуват.

    11:42 09.11.2026

  • 15 Мимч

    1 1 Отговор
    Е какъв е проблема.Пускайте населението и всеки давземе по един чувал за запас.Ще има с години да черви манджите си..

    11:43 09.11.2026

  • 16 Защо ставате смешни

    1 2 Отговор
    Какъв червен пипер тия при нас не минават разбрахте ли

    11:58 09.11.2026

  • 17 ГЛАМАВ РУБЛАЖ

    1 0 Отговор
    Сорос е виновен.
    И после Англичаните

    Набутват ни Развален Пипер.

    12:01 09.11.2026

  • 18 Как така

    0 1 Отговор
    ...само ,,червеният пипер" се е довлякъл до брега ни бе?
    А тия с...,,белото" къде са?
    Ако са се разтворили във водата...явно и риба няма да ядем,чче току виж след тест на КАТ ни изкарат....наркомани...

    12:02 09.11.2026

  • 19 Черноморец

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Синеморец":

    За фамилията на авторката ли питаш?
    А аз отдавна вече съм си отговорил....

    12:07 09.11.2026

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