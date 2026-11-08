Над 550 ученици участваха в състезание по физика в София

Над 550 ученици от седми до 12-и клас участваха в Националното есенно състезание по физика в София. Домакин на проявата беше Националната природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов“, а състезанието беше официално открито от началника на Регионалното управление на образованието – София-град д-р Елеонора Лилова.

Предварително участие бяха заявили близо 600 ученици от цялата страна. В състезателния ден в класните стаи се явиха над 550 млади физици, с което беше подобрен рекордът по брой участници от миналогодишното издание. Данните са съобщени от БТА, позовавайки се на информация от РУО – София-град.

Задачи за ученици от седми до 12-и клас

Участниците решаваха по три задачи в групата на своя клас. Най-силните ученици работиха и по задачи от програмата на Международната олимпиада по физика. Форматът включваше както традиционните възрастови групи, така и специална тема, насочена към подготовката за международни олимпиади.

„София и НПМГ с гордост посрещат елита на младата научна общност“, каза при откриването д-р Елеонора Лилова, като пожела успех на учениците и на техните учители.

На церемонията присъстваха представители на Министерството на образованието и науката и на Съюза на физиците в България. Специален гост беше началникът на Регионалното управление на образованието във Варна д-р Ирена Радева.

Начало на състезателния сезон

Есенното национално състезание по физика открива състезателния сезон в дисциплината. Постигнатите резултати са част от подбора на ученици за Европейската олимпиада по експериментални науки и за Балканската олимпиада по физика.

Източници: bta.bg, utroruse.com