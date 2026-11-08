Над 550 ученици участваха в състезание по физика в София

Над 550 ученици от седми до 12-и клас участваха в Националното есенно състезание по физика в София. Домакин на проявата беше Националната природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов“, а състезанието беше официално открито от началника на Регионалното управление на образованието – София-град д-р Елеонора Лилова.
Предварително участие бяха заявили близо 600 ученици от цялата страна. В състезателния ден в класните стаи се явиха над 550 млади физици, с което беше подобрен рекордът по брой участници от миналогодишното издание. Данните са съобщени от БТА, позовавайки се на информация от РУО – София-град.
Задачи за ученици от седми до 12-и клас
Участниците решаваха по три задачи в групата на своя клас. Най-силните ученици работиха и по задачи от програмата на Международната олимпиада по физика. Форматът включваше както традиционните възрастови групи, така и специална тема, насочена към подготовката за международни олимпиади.
„София и НПМГ с гордост посрещат елита на младата научна общност“, каза при откриването д-р Елеонора Лилова, като пожела успех на учениците и на техните учители.
На церемонията присъстваха представители на Министерството на образованието и науката и на Съюза на физиците в България. Специален гост беше началникът на Регионалното управление на образованието във Варна д-р Ирена Радева.
Начало на състезателния сезон
Есенното национално състезание по физика открива състезателния сезон в дисциплината. Постигнатите резултати са част от подбора на ученици за Европейската олимпиада по експериментални науки и за Балканската олимпиада по физика.
Източници: bta.bg, utroruse.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Овчар
Коментиран от #4
15:00 08.11.2026
2 Чао
Коментиран от #7
15:07 08.11.2026
3 Тик-Ток
Коментиран от #5
15:09 08.11.2026
4 Сатана Z
До коментар #1 от "Овчар":Не Богохулствай,колега,а поздрави тези деца.Започни началните уроци по физика на триенето,там ще откриеш много полезни неща стига да ги осмислиш и приложиш в ежедневието си.
15:21 08.11.2026
5 Джихади Йово
До коментар #3 от "Тик-Ток":Летище София, но посока Изток!!
15:23 08.11.2026
6 Интересно ?
От Физиката !
Защото Медиците !
НИЩО !
15:41 08.11.2026
7 Стига С Тия Псевдо истории !
До коментар #2 от "Чао":Вземете Им Покажете !
Какво Всъщност !
Представлява Физиката !
15:45 08.11.2026
8 Дядо Кънчо
15:53 08.11.2026
9 Мандо
16:00 08.11.2026