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Над 550 ученици участваха в състезание по физика в София

Над 550 ученици участваха в състезание по физика в София

8 Ноември, 2026 14:47 579 9

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Националното есенно състезание събра участници от седми до 12-и клас и постави нов рекорд по брой състезатели

Над 550 ученици участваха в състезание по физика в София - 1
Снимка: Shutterstock
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Над 550 ученици от седми до 12-и клас участваха в Националното есенно състезание по физика в София. Домакин на проявата беше Националната природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов“, а състезанието беше официално открито от началника на Регионалното управление на образованието – София-град д-р Елеонора Лилова.

Предварително участие бяха заявили близо 600 ученици от цялата страна. В състезателния ден в класните стаи се явиха над 550 млади физици, с което беше подобрен рекордът по брой участници от миналогодишното издание. Данните са съобщени от БТА, позовавайки се на информация от РУО – София-град.

Задачи за ученици от седми до 12-и клас

Участниците решаваха по три задачи в групата на своя клас. Най-силните ученици работиха и по задачи от програмата на Международната олимпиада по физика. Форматът включваше както традиционните възрастови групи, така и специална тема, насочена към подготовката за международни олимпиади.

„София и НПМГ с гордост посрещат елита на младата научна общност“, каза при откриването д-р Елеонора Лилова, като пожела успех на учениците и на техните учители.

На церемонията присъстваха представители на Министерството на образованието и науката и на Съюза на физиците в България. Специален гост беше началникът на Регионалното управление на образованието във Варна д-р Ирена Радева.

Начало на състезателния сезон

Есенното национално състезание по физика открива състезателния сезон в дисциплината. Постигнатите резултати са част от подбора на ученици за Европейската олимпиада по експериментални науки и за Балканската олимпиада по физика.

Източници: bta.bg, utroruse.com


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    3 6 Отговор
    Затъпяването на нацията е благодарение на образованието от Болоня..Затова тъпунгерите по физика повтарят само 8 факта за космоса не защото няма още а защото образованието е ограничени.

    Коментиран от #4

    15:00 08.11.2026

  • 2 Чао

    4 0 Отговор
    Супер браво на децата.🙂

    Коментиран от #7

    15:07 08.11.2026

  • 3 Тик-Ток

    4 3 Отговор
    Децата се хабят напразно ,няма бъдеще за кадърните хора в тая кочина ,като пораснат ще работят на Тикви Прасета и Простокирчовци,ако искат бъдеще пътя е само към летище София

    Коментиран от #5

    15:09 08.11.2026

  • 4 Сатана Z

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Овчар":

    Не Богохулствай,колега,а поздрави тези деца.Започни началните уроци по физика на триенето,там ще откриеш много полезни неща стига да ги осмислиш и приложиш в ежедневието си.

    15:21 08.11.2026

  • 5 Джихади Йово

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "Тик-Ток":

    Летище София, но посока Изток!!

    15:23 08.11.2026

  • 6 Интересно ?

    1 0 Отговор
    Какво Разбраха ?

    От Физиката !

    Защото Медиците !

    НИЩО !

    15:41 08.11.2026

  • 7 Стига С Тия Псевдо истории !

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Чао":

    Вземете Им Покажете !

    Какво Всъщност !

    Представлява Физиката !

    15:45 08.11.2026

  • 8 Дядо Кънчо

    0 0 Отговор
    Състезания на деца от 7 до 12 клас, по Математика, с телефони в ръка! Та Аз ако докарам моята щерка от четвърти клас с телефонче, може всичките батковци и какички от 7 - ми до 12 - ти клас, да ги победи!

    15:53 08.11.2026

  • 9 Мандо

    0 0 Отговор
    Повжелавам им да оберат златото от всички съренования !

    16:00 08.11.2026

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