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233 съдебни служители в Пловдив срещу бюджета за 2027 г

233 съдебни служители в Пловдив срещу бюджета за 2027 г

9 Ноември, 2026 20:46 1 055 19

  • съдебни служители-
  • бюджет 2027-
  • пловдив-
  • висш съдебен съвет-
  • представително облекло

Те настояват да не отпадат ежегодните средства за представително облекло, предвидени в Закона за съдебната власт

233 съдебни служители в Пловдив срещу бюджета за 2027 г - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Общо 233 съдебни служители от Съдебната палата в Пловдив възразиха срещу предложението в проекта за държавния бюджет за 2027 г. да не бъдат изплащани ежегодните средства за представително облекло. Становището е подписано от служители на Апелативния, Окръжния и Районния съд и е изпратено до Министерството на финансите, Народното събрание и Пленума на Висшия съдебен съвет.

Подписалите настояват ограничението да отпадне и в бюджета да бъде осигурен необходимият ресурс за изпълнение на правото, предвидено в чл. 352 от Закона за съдебната власт.

„Това право не представлява еднократна социална придобивка, доброволно предоставяна по преценка на работодателя, нито форма на допълнително материално стимулиране“, се посочва в становището.

Право, уредено в закона

Според съдебните служители сумите за облекло не са бонус, който може да бъде предоставян или отнеман според моментното финансово състояние на съответния орган. Законът предвижда ежегодно изплащане на сума в размер до две средномесечни заплати на заетите в бюджетната сфера.

Правилата на Висшия съдебен съвет предвиждат конкретният размер за съдебните служители да се определя всяка година с решение на Пленума на ВСС в зависимост от средствата, утвърдени по бюджета на съдебната власт. В тях е записано и че средствата се изплащат заради изискването служителите да имат представителен вид, съответстващ на служебното им положение и авторитета на институцията.

Предупреждение за кадрови последици

В становището се посочва, че премахването на средствата ще засегне годишните доходи на съдебните служители. Те предупреждават и за риск от демотивация и напускане на квалифицирани кадри.

Според подписалите евентуалното освобождаване на опитни служители би довело до допълнителни разходи за подбор и обучение на нови кадри. Те посочват, че това може да затрудни ежедневната организационна и техническа работа на съдилищата.

Служителите обръщат внимание и на конституционните гаранции за независимостта на съдебната власт и самостоятелния ѝ бюджет. В становището изрично се уточнява, че не всяко ограничаване на разходи автоматично представлява нарушение на Конституцията, но подобна мярка трябва да бъде мотивирана и оценена спрямо правните, кадровите и организационните последици.

Очаква се позиция на ВСС

Към подписката са се присъединили и няколко съдии. Становището е разпространено и сред съдебни служители в други градове с покана те да подкрепят искането.

От Пленума на Висшия съдебен съвет служителите очакват официална позиция и конкретни действия. Проектът за държавния бюджет за 2027 г. е публикуван за обществено обсъждане от Министерството на финансите, а окончателното решение за средствата ще бъде взето след разглеждане и гласуване от Народното събрание.

Източници: marica.bg, trafficnews.bg, podtepeto.com


Пловдив / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    30 4 Отговор
    Тия непотребни чиновници цял ден търкат столовете с гащите си ,за което ние данъкоплатците трябва да плащаме.

    Коментиран от #3

    20:49 09.11.2026

  • 2 К.О.Т..А.К 🐱

    29 2 Отговор
    малиии...то тва не е наглост вече , това е нещо космическо и необяснимо

    20:49 09.11.2026

  • 3 К.О.Т..А.К 🐱

    20 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    слагат си 2 червени чаршафа (примерно) , менте като тях , и кинтите си ги присвояват

    20:52 09.11.2026

  • 4 Пловдивчани всичките

    17 2 Отговор
    са алчни открай време да са столица
    Завист и простотия
    Щом и Стоянов е от Пловдив...

    Коментиран от #7

    20:52 09.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 пожелание

    25 0 Отговор
    Всички да отиват на борсата ,след като не са доволни . 99% които работят в системата са корумпирани ,без значение от длъжност !!

    Коментиран от #10

    20:53 09.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 🙊🙊🙊

    8 6 Отговор
    Мунчо ядоса господарите си от Кауфланд 🙉

    20:58 09.11.2026

  • 10 Тик-Ток

    20 0 Отговор

    До коментар #6 от "пожелание":

    Скоро изкуствения интелект ще ги замени тези търтеи,също може да вкараме и изкуствения интелект в парламента и всичките тези 240 негодници да ходят да копат канали ,едва ли ще бъде по зле отколкото е в момента

    21:00 09.11.2026

  • 11 Баба Яга

    22 0 Отговор
    Нагли мародери. Не стига че съдират бюджета с огромните си заплати, ами нямат пари да си купят нова фуста или панталон?! Айде бедните нещастни съдии, много сте жалки, лакоми ненаситници. Нали само с една тога ходите по дела??! Да ви подарим 5 лева/евра вече, на бит пазара са толкова.

    Коментиран от #19

    21:03 09.11.2026

  • 12 Мнение

    24 0 Отговор
    Нещо не е на ред. Всеки плаши с напускане, ако не се изпълнят исканията му за пари. Правилно е, след като не си доволен от нещо и не ти харесва работодателя, да напуснеш и да си потърсиш друга работа, а не непрекъснато да плашиш със стачки и напускане. Много е просто.

    21:06 09.11.2026

  • 13 Не се наядоха!

    15 0 Отговор
    Алчност и никаква работа!

    21:07 09.11.2026

  • 14 няма нищо

    17 0 Отговор
    Трябва да се промени закона и сега е времето. Май на цялата администрация и станаха много привилегии, а насреща нищо!

    21:08 09.11.2026

  • 15 Юрист

    10 0 Отговор
    Най-гнусните държавни служители в тая държавица. Продажници и хора за които тргедията на обществото е начин за допълнителни доходи. Щели да напуснат - ами то само позитиви ще има ... да си ходят.

    21:23 09.11.2026

  • 16 Баба Вуна

    6 0 Отговор
    И аз искам да ми отпусните някой лев за превръзки.

    21:24 09.11.2026

  • 17 Цък

    8 0 Отговор
    Радев го каза точно. Когато почнем да режим превилегии ППДБ ще поведат протестите . Всички искат да има намаление на разходите но да не засяга тях

    21:25 09.11.2026

  • 18 Павел Пенев

    1 0 Отговор
    233 съдебни служители са против бюджета за 2027 год. а цяла България е против съдебната система и съдебните служители. Кое е по важно от двете?

    21:48 09.11.2026

  • 19 ТТТ

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Баба Яга":

    Става въпрос за съдебни служители, не за магистрати в статията. Ма то трябва четене с разбиране.

    21:51 09.11.2026

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