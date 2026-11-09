233 съдебни служители в Пловдив срещу бюджета за 2027 г

Общо 233 съдебни служители от Съдебната палата в Пловдив възразиха срещу предложението в проекта за държавния бюджет за 2027 г. да не бъдат изплащани ежегодните средства за представително облекло. Становището е подписано от служители на Апелативния, Окръжния и Районния съд и е изпратено до Министерството на финансите, Народното събрание и Пленума на Висшия съдебен съвет.

Подписалите настояват ограничението да отпадне и в бюджета да бъде осигурен необходимият ресурс за изпълнение на правото, предвидено в чл. 352 от Закона за съдебната власт.

Право, уредено в закона

„Това право не представлява еднократна социална придобивка, доброволно предоставяна по преценка на работодателя, нито форма на допълнително материално стимулиране“, се посочва в становището.

Според съдебните служители сумите за облекло не са бонус, който може да бъде предоставян или отнеман според моментното финансово състояние на съответния орган. Законът предвижда ежегодно изплащане на сума в размер до две средномесечни заплати на заетите в бюджетната сфера.

Правилата на Висшия съдебен съвет предвиждат конкретният размер за съдебните служители да се определя всяка година с решение на Пленума на ВСС в зависимост от средствата, утвърдени по бюджета на съдебната власт. В тях е записано и че средствата се изплащат заради изискването служителите да имат представителен вид, съответстващ на служебното им положение и авторитета на институцията.

Предупреждение за кадрови последици

В становището се посочва, че премахването на средствата ще засегне годишните доходи на съдебните служители. Те предупреждават и за риск от демотивация и напускане на квалифицирани кадри.

Според подписалите евентуалното освобождаване на опитни служители би довело до допълнителни разходи за подбор и обучение на нови кадри. Те посочват, че това може да затрудни ежедневната организационна и техническа работа на съдилищата.

Служителите обръщат внимание и на конституционните гаранции за независимостта на съдебната власт и самостоятелния ѝ бюджет. В становището изрично се уточнява, че не всяко ограничаване на разходи автоматично представлява нарушение на Конституцията, но подобна мярка трябва да бъде мотивирана и оценена спрямо правните, кадровите и организационните последици.

Очаква се позиция на ВСС

Към подписката са се присъединили и няколко съдии. Становището е разпространено и сред съдебни служители в други градове с покана те да подкрепят искането.

От Пленума на Висшия съдебен съвет служителите очакват официална позиция и конкретни действия. Проектът за държавния бюджет за 2027 г. е публикуван за обществено обсъждане от Министерството на финансите, а окончателното решение за средствата ще бъде взето след разглеждане и гласуване от Народното събрание.

Източници: marica.bg, trafficnews.bg, podtepeto.com