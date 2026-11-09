233 съдебни служители в Пловдив срещу бюджета за 2027 г

Общо 233 съдебни служители от Съдебната палата в Пловдив възразиха срещу предложението в проекта за държавния бюджет за 2027 г. да не бъдат изплащани ежегодните средства за представително облекло. Становището е подписано от служители на Апелативния, Окръжния и Районния съд и е изпратено до Министерството на финансите, Народното събрание и Пленума на Висшия съдебен съвет.
Подписалите настояват ограничението да отпадне и в бюджета да бъде осигурен необходимият ресурс за изпълнение на правото, предвидено в чл. 352 от Закона за съдебната власт.„Това право не представлява еднократна социална придобивка, доброволно предоставяна по преценка на работодателя, нито форма на допълнително материално стимулиране“, се посочва в становището.
Право, уредено в закона
Според съдебните служители сумите за облекло не са бонус, който може да бъде предоставян или отнеман според моментното финансово състояние на съответния орган. Законът предвижда ежегодно изплащане на сума в размер до две средномесечни заплати на заетите в бюджетната сфера.
Правилата на Висшия съдебен съвет предвиждат конкретният размер за съдебните служители да се определя всяка година с решение на Пленума на ВСС в зависимост от средствата, утвърдени по бюджета на съдебната власт. В тях е записано и че средствата се изплащат заради изискването служителите да имат представителен вид, съответстващ на служебното им положение и авторитета на институцията.
Предупреждение за кадрови последици
В становището се посочва, че премахването на средствата ще засегне годишните доходи на съдебните служители. Те предупреждават и за риск от демотивация и напускане на квалифицирани кадри.
Според подписалите евентуалното освобождаване на опитни служители би довело до допълнителни разходи за подбор и обучение на нови кадри. Те посочват, че това може да затрудни ежедневната организационна и техническа работа на съдилищата.
Служителите обръщат внимание и на конституционните гаранции за независимостта на съдебната власт и самостоятелния ѝ бюджет. В становището изрично се уточнява, че не всяко ограничаване на разходи автоматично представлява нарушение на Конституцията, но подобна мярка трябва да бъде мотивирана и оценена спрямо правните, кадровите и организационните последици.
Очаква се позиция на ВСС
Към подписката са се присъединили и няколко съдии. Становището е разпространено и сред съдебни служители в други градове с покана те да подкрепят искането.
От Пленума на Висшия съдебен съвет служителите очакват официална позиция и конкретни действия. Проектът за държавния бюджет за 2027 г. е публикуван за обществено обсъждане от Министерството на финансите, а окончателното решение за средствата ще бъде взето след разглеждане и гласуване от Народното събрание.
Източници: marica.bg, trafficnews.bg, podtepeto.com
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
Коментиран от #3
20:49 09.11.2026
2 К.О.Т..А.К 🐱
20:49 09.11.2026
3 К.О.Т..А.К 🐱
До коментар #1 от "Сатана Z":слагат си 2 червени чаршафа (примерно) , менте като тях , и кинтите си ги присвояват
20:52 09.11.2026
4 Пловдивчани всичките
Завист и простотия
Щом и Стоянов е от Пловдив...
Коментиран от #7
20:52 09.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 пожелание
Коментиран от #10
20:53 09.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 🙊🙊🙊
20:58 09.11.2026
10 Тик-Ток
До коментар #6 от "пожелание":Скоро изкуствения интелект ще ги замени тези търтеи,също може да вкараме и изкуствения интелект в парламента и всичките тези 240 негодници да ходят да копат канали ,едва ли ще бъде по зле отколкото е в момента
21:00 09.11.2026
11 Баба Яга
Коментиран от #19
21:03 09.11.2026
12 Мнение
21:06 09.11.2026
13 Не се наядоха!
21:07 09.11.2026
14 няма нищо
21:08 09.11.2026
15 Юрист
21:23 09.11.2026
16 Баба Вуна
21:24 09.11.2026
17 Цък
21:25 09.11.2026
18 Павел Пенев
21:48 09.11.2026
19 ТТТ
До коментар #11 от "Баба Яга":Става въпрос за съдебни служители, не за магистрати в статията. Ма то трябва четене с разбиране.
21:51 09.11.2026