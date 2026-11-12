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ПБ: Майките на деца с увреждания остават асистенти

ПБ: Майките на деца с увреждания остават асистенти

12 Ноември, 2026 14:41 259 6

  • лични асистенти-
  • деца с увреждания-
  • социални придобивки-
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  • прогресивна българия

Иван Янев заяви, че социалните придобивки ще бъдат запазени, а кръгът на личните асистенти ще бъде разширен

ПБ: Майките на деца с увреждания остават асистенти - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Майките на деца с увреждания ще продължат да бъдат лични асистенти на своите деца и ще могат да работят допълнително. Това заяви депутатът от „Прогресивна България“ Иван Янев в Народното събрание при представянето на предлаганите промени в Закона за личната помощ. По думите му няма да има хора, лишени от социални придобивки, въпреки високия бюджетен дефицит.

„Социалният пакет е осигурен и няма да има хора, които да бъдат лишавани от социални придобивки“, каза Янев.

Предложението предвижда да бъде разширен и кръгът на хората, които могат да бъдат лични асистенти. В него ще могат да попадат и държавни служители, ако се грижат за близки с увреждания. Според Янев това ще даде възможност на повече семейства да съчетават грижата с работа.

Месечната помощ се предлага да достигне 704 евро

Иван Янев съобщи, че месечната помощ за децата с най-тежки увреждания се предлага да бъде увеличена от 603 на 704 евро. Размерът е част от законодателните намерения, представени от депутатите, и ще зависи от приемането на съответните текстове.

Янев посочи и фалшивите решения на ТЕЛК като основен проблем в системата. Според него МВР трябва да има по-активна роля при установяването на нарушенията, а отговорност да носят както хората, които изготвят неверни решения, така и тези, които ги използват.

Специални договори вместо трудови

Депутатът Мария Тодорова заяви, че статутът на личния асистент ще бъде запазен, но начинът на договаряне ще бъде променен. Предвижда се трудовите договори да бъдат заменени със специални договори за предоставяне на лична помощ.

„Със смяната на статута на договора в специален се осигурява възможност на лицата, които се грижат за свои деца или близки, да работят по основно трудово правоотношение, на пълен работен ден, при пълна работна седмица“, заяви Мария Тодорова.

Според БНР преминаването към новия режим е предвидено да се извърши от 1 юни 2027 г. Социалният министър Наталия Ефремова заяви, че личните асистенти няма да загубят осигурителни права и че промените трябва да гарантират осигурителен стаж.

Предложенията все още не са окончателно приети. Между първо и второ четене „Прогресивна България“ планира и промяна в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, свързана с данъчно облекчение за работещите хора с увреждания. Иван Янев посочи, че действащият член 18 не е актуализиран от 2008 г.


София / България
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