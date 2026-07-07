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Общото събрание на Софийския университет избира нов ректор

Общото събрание на Софийския университет избира нов ректор

7 Юли, 2026 06:32, обновена 7 Юли, 2026 06:35 699 2

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Трима професори влизат в надпреварата за довършване на управленския мандат в най-старото висше училище у нас

Общото събрание на Софийския университет избира нов ректор - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Общото събрание на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се събира, за да избере нов ректор измежду трима официално одобрени кандидати. Извънредният избор се налага, след като предишният ректор, проф. Георги Вълчев, напусна поста, за да встъпи като министър на образованието и науката. Новият ръководител ще има задачата да довърши текущия четиригодишен мандат, който изтича през ноември 2027 г.. До провеждането на вота длъжността временно се изпълнява от доц. Първан Първанов.

Кои са тримата кандидати за ректорския пост?

До финалната фаза на избора бяха допуснати три утвърдени имена от академичните среди на Алма матер:

  • Проф. д-р Елиза Стефанова – преподавател във Факултета по математика и информатика и настоящ председател на Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА). Издигната е от Общото събрание на своя факултет.
  • Проф. дфзн Георги Райновски – декан на Физическия факултет, чиято кандидатура е издигната от съответния Факултетен съвет.
  • Проф. дпн Милен Замфиров – декан на Факултета по науки за образованието и изкуствата, издигнат от Факултетния съвет на своето звено.

(Забележка: Четвъртата внесена кандидатура – на проф. д-р Мадлен Данова – не беше одобрена от профилната комисия на университета поради несъответствие с процедурните изисквания).

Основни приоритети в управленските програми

Всеки от тримата кандидати вече представи своите виждания за развитието на университета по време на срещи с академичната общност в Аулата:

Проф. Милен Замфиров залага на "еволюция, а не революция". Неговият оперативен план се крепи на три основни стълба: финансов ред, репутация и академично спокойствие. Сред конкретните му обещания са въвеждане на гъвкава система за споделяне на аудитории през зимата с цел икономия на отопление, бързи ремонти на покрива на Ректората и създаване на ежеседмичен „ректорски час“ за свободен достъп на студенти и преподаватели.

Проф. Елиза Стефанова поставя акцент върху хората и ускорената дигитализация с цел по-голяма прозрачност, ефективност и достъпност. В нейната програма специално внимание е отделено на младите учени и подобряването на средата за тяхната реализация. Тя предвижда и изграждането на нов, модерен сайт на Алма матер с улеснена навигация.

Проф. Георги Райновски извежда като първи приоритет доходите на академичния състав и обвързването им със средната заплата за страната. Той настоява средната брутна заплата в университета да достигне минимум 180% от тази за страната (около 2439 евро за 2026 г.), а началната заплата за асистент да бъде не по-малко от 1600 евро, гарантирани чрез браншово споразумение.

Гласуването ще се проведе в рамките на днешното заседание на Общото събрание, като за избор на нов ректор е необходимо един от кандидатите да събере мнозинство от гласовете на присъстващите делегати.


България
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  • 1 бушприт

    0 2 Отговор
    Общото събрание на Софийския университет ще избере нов ректор.

    07:00 07.07.2026

  • 2 Гражданин

    1 0 Отговор
    Пълни глупости, закривай! За нищо не стават!

    07:07 07.07.2026

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