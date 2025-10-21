Новини
България »
Съюза на независимите автотехнически експерти с позиция по повод твърденията на Николай Попов

21 Октомври, 2025 19:09 891 8

  • николай попов-
  • станимир карапетков-
  • сияна-
  • снатеб

Поводът за позицията е твърдения на бащата на Сияна срещу Станимир Карапетков – председател на СНАТЕБ и вещо лице по делото

Съюза на независимите автотехнически експерти с позиция по повод твърденията на Николай Попов - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

В последните години и особено в последните месеци зачестиха случаите да се искат отводи и да се подлага под съмнение компетентността и почтеността на експерти, назначени по досъдебни производства и съдебни дела, свързани с пътнотранспортните произшествия, пишат от управителния съвет на „Съюз на независимите автотехнически експерти в България“ (СНАТЕБ).

Поводът са събитията, свързани с делото за загиналата Сияна и изявленията на Николай Попов в
публичното пространство с "безпрецедентна атака срещу проф. д.т.н. инж. Станимир Карапетков – Председател на СНАТЕБ и вещо лице по делото".

"От една страна всички ние сме съпричастни към загубата на г-н Попов, както и към многото други майки и бащи, загубили децата си в ПТП. От друга страна, обаче, няма да търпим подобни неаргументирани нападки, които да
петнят името на нашия Председател - многоуважавания проф. Карапетков", се посочва в позицията.

Вижте цялото отворено писмо:

"Същият на последното ни редовно Общо събрание преди месец бе преизбран за Председател на УС с абсолютно мнозинство. Ще си позволим, в полза на хората, да направим коментари и да вземем конкретно отношение към лица, за да помогнем да осъзнаят какво на практика се случва. Аргументите, с които бе нападнат проф. Карапетков, целят подронване на авторитета му, като считаме, че са абсолютно несъстоятелни и безпочвени.

Те се свеждат до заговор от хора, приближени до г-н Попов, които той спомена и които го въвеждат в заблуда.
Един от тях, социалният педагог Диана Русинова-Мехмедали, в един от постовете си, написан с помощта на изкуствен интелект, си позволява да дава техническо становище, което едва ли разбира. Текстът е с грешно преведени имена на основни понятия от специалната литература, което предизвиква в нас само ирония и съжаление, че „обогатяваме“ знанията си в автотехниката от човек, завършил социална педагогика. Ненапразно беше цитирано и името на Лютви Местан, по което вещите лица – членове на СНАТЕБ, си дадоха отвод по известни причини „Съюз на независимите автотехнически експерти в България“.

(СНАТЕБ) настоява от много години да се приеме Закон за вещите лица, но уви такъв няма. Едва ли някой ще оспори, че най-нормалното нещо е Председателят на най-голямата браншова организация на съдебни експерти в
страната, да контактува с министри, депутати, съд, прокуратура, полиция и други, с цел приемане на Закон за вещите лица, подобряване на качеството на разследването, ускоряване на делата и други актуални въпроси.

Ненапразно в последните промени на ЗДвП по предложение на проф. Карапетков бяха приети важни за съкращаване на сроковете в съдебното разследване текстове. По почти всички дела с голям обществен интерес и с фатални последици разследващите назначават като вещо лице проф. Карапетков. Няма случай по тези дела да има обвинение с оправдателна присъда, с неприета експертиза или с назначена повторна експертиза.

Експертизата по процесното дело, изготвена от професор Карапетков, все още не е докладвана в съда, не е оспорена от нито една от страните в процеса. Въпреки това, благодарение на конспиративни теории, вече се иска
неговият отвод от бащата на починалото дете. Както чухме, експертизата е изцяло в полза на обвинението и на пострадалите, без съпричиняване на водача на лекия автомобил. Съвсем естествено е експертизата да се оспорва, от търси изкуствено удължаване на разследването за повече изяви пред медиите?!

Няма да коментираме мотивите на г-н Попов, които за всеки юрист и даже за човек със средно статистически познания, са смешни. Сигурно проф. Карапетков е виновен, че трябва да пази товара на камиона до извършване на огледа, да проучи превозва ли наркотици, да прогнозира, че товарът е неравномерно разпределен, без да го има по време на огледа от НСлС и други.

Ние, членовете на СНАТЕБ няма да допуснем да бъдем употребявани за неясни цели или да се петни името на всеки от нас с необосновани обвинения. Всеки един от нас ще защитава своята независимост и професионализъм и няма да се поддадем на заплахи и натиск.

Поради липсата на институционална подкрепа и защита на нашата независимост като експерти, дейността ни практически вече е силно стресираща, тежка и затруднена. Това в съвсем близко време ще доведе до
блокиране на разследването в досъдебното производство и на делата в съда.

И накрая, редно ли е институциите да не вземат отношение на следното изказване на г-н Н. Попов по БНТ на 20.10.2025 г. в 7:30 часа: „Това е една хранителна верига (б.а. системата), ... в нея са адвокати, вещи лица, прокурори, съдии. … Това не са дела, които се решават от правото. Тези дела се решават от експертизите. Съдиите не познават закона, не познават детайлите, това са много фини дела. ... Вие сте завързани като свински черва (б.а. магистратите), както казват хората“.

Призоваваме хората да не се поддават на внушения, да проверяват фактите и да не се доверяват сляпо на конспиративни твърдения. Призоваваме институциите в лицето на съда и прокуратурата да защитят независимостта и авторитета на съдебните експерти от всяка една научна област, тъй като само така ще се гарантира справедливост."


България
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    10 6 Отговор
    Задайте си въпроса:Ще търпи ли Мафията в правосъдието честни експерти?

    19:11 21.10.2025

  • 2 Реалист

    10 5 Отговор
    С този постоянен батак и несправедливост при делата от катастрофите,т.нар.експерти са показали тотална зависимост от виновните,тези с дебелите пачки които пазаруват експерти,съдии ,прокурори наред! Никакви експерти не сте,а подкупна паплач.

    19:13 21.10.2025

  • 3 Един

    12 3 Отговор
    Герберското леке Попов въобще няма място в медиите! Делото се решава в съда, не в медиите!
    Този гнусен човечец напълно си заслужава съдбата - жалко, че детето плаща за неговите грехове!

    Спрете му медийните изяви защото вече предизвиква откровено отвращение - не веднъж казах, че той не търси справедливост, а отмъщение, за да прехвърли вината си! И вместо отворено писмо Професора да му заведе дело за клевета! Не заслужава нищо по-малко!

    19:14 21.10.2025

  • 4 Обективен

    0 1 Отговор
    И вие работите за ОРата Както сивинчето и тиквата
    работят

    19:49 21.10.2025

  • 5 ха ха

    0 1 Отговор
    а експертите по взимане на подкупи какво казват по въпроса

    19:51 21.10.2025

  • 6 Всезнайко

    3 0 Отговор
    Ники плямпалото

    19:56 21.10.2025

  • 7 Мдааааа...

    2 0 Отговор
    Лекето Попов да си плати вересиите. В София дължи една камара наеми! Двуцифрено число.

    20:01 21.10.2025

  • 8 Бащата прекрачи всякакви граници

    1 0 Отговор
    Поведението му в цялост е на психично болен човек. Връзките му с разни политици, депутати, министри и журналисти е по- скоро демонстрация на сила и натиск върху работата на правораздавателните органи!
    Не знам какви са изводите на експерта, но да се говори, е дядото няма съпричастност към ПТП е нелепо, при положение, чн не се коментира каква му е кръвната проба, защо детето е било без колан и какво търси синята лампа върху колата!
    Заради смърденето на бащата по медиите, един човек гние в ареста!

    20:04 21.10.2025

