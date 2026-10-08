Демерджиев: От Малта съобщиха, че Пеевски не е плащал лично полетите си

Лидерът на ДПС Делян Пеевски не е плащал лично за своите полети. Това каза по време на изслушването му в парламента вътрешният министър Иван Демерджиев. Пред народните представители той даде отговори на въпроси относно изнесените от него данни за злоупотреби, свързани с обществени поръчки за мантинели и за отклонявани от тях средства. С тях, според МВР, са заплащани полети на Пеевски.
Демерджиев увери, че ще се придържа изцяло към фактите. „Ще започна с дружествата, които концентрират огромен обществен ресурс за доставка и монтаж на мантинели. През първата половина на 2022 г. Агенция „Пътна инфраструктура" възлага обществена поръчка за 6 обособени позиции, всяка за различен географски район на страната. Огромна част от тези възлагания са през април месец 2022 г. Всичките 6 позиции се печелят от четири структури с данни за свързаност помежду им, които заедно държат 99,6% от пазара на мантинели", каза той в пленарна зала и уточни, че визира спечелени обществени поръчки за доставка и монтаж на мантинели.
По думите му първоначалната стойност на договорите е над 253 млн. лв., а чрез анекси нараства на над 414 млн., т.е. разликата е над 161 млн. лв. спрямо първоначално договореното. „Имаме данни, че това са свързани дружества, което ясно личи при анализ на собствеността, но много дълго трябва да се направи този анализ и да се проследят връзките", съобщи той вътрешният министър и обеща да проследи някои от тях.
Демерджиев посочи: „Четирите юридически лица, които печелят, част от тях са граждански дружества, тези позиции по доставки на мантинели, са „Юпитер 5" АД, ДЗЗД Безопасност Запад, ДЗЗД ОСП Север и ДЗЗД ОСП Североизток."
Той обърна внимание, че те дори са си парцелирали страната и са си подредили доставките, а именно кой къде трябва да се включи. „Тези дружества, макар привидно и формално да са конкурентни помежду си, се установява, че саа свръзани с най-различни връзки. Това са роднински връзки, еднакви офиси, еднакви имейл адреси, телефони и др. Връзките са много видими, минават през различни дружества, в които фигурират едни и същи физически лица", отбеляза Демерджиев, като открои имената на Гаро Мамасян и Георги Гетов.
Относно полетите на Пеевски, вътрешният министъп заяви, че на 2 юли 2026 г. от ГДБОП, чрез МВР, са отправили молба до Малта за предоставяне на информация - за това на каква стойност са полетите на Пеевски в периода от 2023 до 2026 г. Вторият въпрос до малтийските служби бил колко струват пътуванията на придружителите на лидера на ДПС.
„От малтийските служби са върнали отговор, че в документацията не фигурират никакви плащания, получени лично от Пеевски. „Спектрум ЕЪР ЕАД" е издал фактури за 5,083 млн. евро и дружеството в София е платило за всички полети”, обяви Демерджиев.
Той изреди всички 36 плащания за полетите на Пеевски.
Миналото изслушване на Демерджиев от депутатите беше отложено заради убийството на бизнесмена Илиян Филипов.
Не закъсня отговорът на Делян Пеевски. В кулоарите на парламента лидерът на ДПС коментира изслушването на вътрешния министър.
„Разбрахме, че между две фирми има фактури, които не ме касаят по никакъв начин. Демерджиев беше изцяло несъстоятелен”, каза Пеевски. „Не се показаха 36 фактури за 36 полета. Радвам се, че след днешния ден всичко това приключи. Пълно фиаско за Демерджиев. Лъжи, лъжи, лъжи. Само това видяхме от него, той е просто един лъжец”, добави лидерът на ДПС.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мара Джамбазовата Патка
Те това е.
Коментиран от #3, #4
13:52 08.10.2026
2 Трай коньо за зелена трева
13:54 08.10.2026
3 Малеееее
До коментар #1 от "Мара Джамбазовата Патка":Угоеният и Мазен Пеевски да си избира килия. Стяга се примката около дебелата му гуша.
13:55 08.10.2026
4 Прав си!
До коментар #1 от "Мара Джамбазовата Патка":Борисов и Пеевски пускат газове в едно и също гърне. Що народна пара са откраднали и двамата бандита.
13:57 08.10.2026
5 Стефко
13:58 08.10.2026
6 Стефко
Коментиран от #20
13:58 08.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Перо
14:05 08.10.2026
9 Цирк
14:06 08.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 мда
14:12 08.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Абичи
14:16 08.10.2026
14 ШЕФА
14:16 08.10.2026
15 Варна
Коментиран от #16
14:19 08.10.2026
16 Нищо не става от тия
До коментар #15 от "Варна":Сатанисти радиевите на една хранилка са с предишните
14:21 08.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 На прав път е господин министъра
14:24 08.10.2026
20 ои8уйхътгрф
До коментар #6 от "Стефко":"Някакви връзки и догадки." казваш... Записвай си:
- разни частни самолети са извършвали полети
- фирма Х е заплатила за полетите
- на борда на самолетите са били Прасчо и разни други хора- има си списък на пътниците
- Прасчо НЕ Е служител или акционер у фирма Х, съответно няма разумно основание тип "служебно пътуване" с което да оправдае присъствието си на борда БЕЗ ДА Е ЗАПЛАТИЛ и цент за полета си
- това нещо като минимум се тълкува като "подарък", а дупетатите СА ЗАДЪЛЖЕНИ ДА ДЕКЛАРИРАТ всякакви подаръци над някаква сума, ако не греша беше около €300
Коментиран от #33
14:27 08.10.2026
21 Шиши
14:33 08.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 не разбрах
14:37 08.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Длъжникът
Коментиран от #30
14:41 08.10.2026
28 Виж сега,
14:41 08.10.2026
29 Реалист
14:41 08.10.2026
30 Дарвин
До коментар #27 от "Длъжникът":Понякога и с техни пари (наужким).
14:42 08.10.2026
31 Тото
Коментиран от #41
14:45 08.10.2026
32 Кой би си помислил?
14:48 08.10.2026
33 Логично, но...
До коментар #20 от "ои8уйхътгрф":Върху тази логична теза не могат да се изградят обвинения. Ще трябва да се доказва връзка, мотив, последствия, последствията трябва да са лично облагодетелстване на плащащото лице. Въобще небъдна работа.
14:51 08.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 ЕЛ МУНЧО
15:05 08.10.2026
39 Макробиолог
До коментар #34 от "ДрайвингПлежър":Верно ли?София да не е станала 5млна?
15:07 08.10.2026
40 Мунчовци
Коментиран от #44
15:14 08.10.2026
41 .....
До коментар #31 от "Тото":Г-Н 411 МАЗНО СВИНСКО КЮФТЕ
15:15 08.10.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Тихо
15:22 08.10.2026
44 не е
До коментар #40 от "Мунчовци":ли по-лесно Шишката да покаже платежните, с които той и "семейството" му, по негови думи, са си плащали? Така ще се приключи цялата сага.
Коментиран от #46
15:23 08.10.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Мунчовци
До коментар #44 от "не е":Ами като няма фактури от Пеевски,Радев да си даде оставката?
15:25 08.10.2026
47 Макробиолог
15:41 08.10.2026