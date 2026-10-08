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Демерджиев: От Малта съобщиха, че Пеевски не е плащал лично полетите си

Демерджиев: От Малта съобщиха, че Пеевски не е плащал лично полетите си

8 Октомври, 2026 13:44 2 321 47

  • иван демерджиев-
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  • делян пеевски-
  • малта

Вътрешният министър беше изслушан от народните представители

Демерджиев: От Малта съобщиха, че Пеевски не е плащал лично полетите си - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Лидерът на ДПС Делян Пеевски не е плащал лично за своите полети. Това каза по време на изслушването му в парламента вътрешният министър Иван Демерджиев. Пред народните представители той даде отговори на въпроси относно изнесените от него данни за злоупотреби, свързани с обществени поръчки за мантинели и за отклонявани от тях средства. С тях, според МВР, са заплащани полети на Пеевски.

Демерджиев увери, че ще се придържа изцяло към фактите. „Ще започна с дружествата, които концентрират огромен обществен ресурс за доставка и монтаж на мантинели. През първата половина на 2022 г. Агенция „Пътна инфраструктура" възлага обществена поръчка за 6 обособени позиции, всяка за различен географски район на страната. Огромна част от тези възлагания са през април месец 2022 г. Всичките 6 позиции се печелят от четири структури с данни за свързаност помежду им, които заедно държат 99,6% от пазара на мантинели", каза той в пленарна зала и уточни, че визира спечелени обществени поръчки за доставка и монтаж на мантинели.

По думите му първоначалната стойност на договорите е над 253 млн. лв., а чрез анекси нараства на над 414 млн., т.е. разликата е над 161 млн. лв. спрямо първоначално договореното. „Имаме данни, че това са свързани дружества, което ясно личи при анализ на собствеността, но много дълго трябва да се направи този анализ и да се проследят връзките", съобщи той вътрешният министър и обеща да проследи някои от тях.

Демерджиев посочи: „Четирите юридически лица, които печелят, част от тях са граждански дружества, тези позиции по доставки на мантинели, са „Юпитер 5" АД, ДЗЗД Безопасност Запад, ДЗЗД ОСП Север и ДЗЗД ОСП Североизток."

Той обърна внимание, че те дори са си парцелирали страната и са си подредили доставките, а именно кой къде трябва да се включи. „Тези дружества, макар привидно и формално да са конкурентни помежду си, се установява, че саа свръзани с най-различни връзки. Това са роднински връзки, еднакви офиси, еднакви имейл адреси, телефони и др. Връзките са много видими, минават през различни дружества, в които фигурират едни и същи физически лица", отбеляза Демерджиев, като открои имената на Гаро Мамасян и Георги Гетов.

Относно полетите на Пеевски, вътрешният министъп заяви, че на 2 юли 2026 г. от ГДБОП, чрез МВР, са отправили молба до Малта за предоставяне на информация - за това на каква стойност са полетите на Пеевски в периода от 2023 до 2026 г. Вторият въпрос до малтийските служби бил колко струват пътуванията на придружителите на лидера на ДПС.

„От малтийските служби са върнали отговор, че в документацията не фигурират никакви плащания, получени лично от Пеевски. „Спектрум ЕЪР ЕАД" е издал фактури за 5,083 млн. евро и дружеството в София е платило за всички полети”, обяви Демерджиев.

Той изреди всички 36 плащания за полетите на Пеевски.

Миналото изслушване на Демерджиев от депутатите беше отложено заради убийството на бизнесмена Илиян Филипов.

Не закъсня отговорът на Делян Пеевски. В кулоарите на парламента лидерът на ДПС коментира изслушването на вътрешния министър.

„Разбрахме, че между две фирми има фактури, които не ме касаят по никакъв начин. Демерджиев беше изцяло несъстоятелен”, каза Пеевски. „Не се показаха 36 фактури за 36 полета. Радвам се, че след днешния ден всичко това приключи. Пълно фиаско за Демерджиев. Лъжи, лъжи, лъжи. Само това видяхме от него, той е просто един лъжец”, добави лидерът на ДПС.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мара Джамбазовата Патка

    10 8 Отговор
    Има една българска поговорка в която се говори за едно "гърне", "заедно" и "газове".
    Те това е.

    Коментиран от #3, #4

    13:52 08.10.2026

  • 2 Трай коньо за зелена трева

    33 10 Отговор
    Празни приказки, дай доказателства, после прокуратурата и затвор. Стига ни баламосва

    13:54 08.10.2026

  • 3 Малеееее

    38 16 Отговор

    До коментар #1 от "Мара Джамбазовата Патка":

    Угоеният и Мазен Пеевски да си избира килия. Стяга се примката около дебелата му гуша.

    13:55 08.10.2026

  • 4 Прав си!

    48 9 Отговор

    До коментар #1 от "Мара Джамбазовата Патка":

    Борисов и Пеевски пускат газове в едно и също гърне. Що народна пара са откраднали и двамата бандита.

    13:57 08.10.2026

  • 5 Стефко

    20 18 Отговор
    До тук нищо. Някакви връзки и догадки. Няма сериозна работа с доказателства, а само писма. Така не се прави, защото щом кажеш, трябва да докажеш.

    13:58 08.10.2026

  • 6 Стефко

    16 16 Отговор
    До тук нищо. Някакви връзки и догадки. Няма сериозна работа с доказателства, а само писма. Така не се прави, защото щом кажеш, трябва да докажеш.

    Коментиран от #20

    13:58 08.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Перо

    22 2 Отговор
    Когато се лети с нормалните пътнически авиокомпании се вписва в системата, кой и за кого плаща полета, но при чартърните или наети частни самолети се плаща само полета от къде до къде. Имената на пътуващите и проверките са отговорност на гранична полиция, които нямат нищо общо с оператора и името на платеца! Явно Пеевски се е посъветвал с адвокатите, а Демерджиев може да разчита само на гранична полиция, без доказателство за лично плащане!

    14:05 08.10.2026

  • 9 Цирк

    6 3 Отговор
    Ясно че има свой хара в Мллта.Можеше името на пеевски да споменатДа продължават битката.

    14:06 08.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 мда

    27 4 Отговор
    Глиган Пеевски нищо не е плащал. С държавни пари се плаща.

    14:12 08.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Абичи

    20 2 Отговор
    Знам че пътя МЕЗДРА БОТЕВГРАД се прави 10 г. Виновни нема. Бях тинейджър а сега пенсионер. Мина ми живота у тия завои.... А Дидо си е ходил у Дубай през тия години. Дидо,да си жив и здрав !

    14:16 08.10.2026

  • 14 ШЕФА

    14 16 Отговор
    Предните лакърдии от Господин 402 имота за отклоняване на вниманието на простолюдието от катастрофалните финансови и всякакви други проблеми на България,създадени от Мутрите които Чичо Румен щеше да арестува,ама друг път.

    14:16 08.10.2026

  • 15 Варна

    10 11 Отговор
    Мутри вън,с това спечели изборите Румен Боташоглу,и така и стана всички престъпници са вън,а не в затвора.Нужни са гласове за Йотова !

    Коментиран от #16

    14:19 08.10.2026

  • 16 Нищо не става от тия

    12 8 Отговор

    До коментар #15 от "Варна":

    Сатанисти радиевите на една хранилка са с предишните

    14:21 08.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 На прав път е господин министъра

    18 3 Отговор
    щом целото "ароматизирано" ДПС "семейство" се е размяукало..

    14:24 08.10.2026

  • 20 ои8уйхътгрф

    14 2 Отговор

    До коментар #6 от "Стефко":

    "Някакви връзки и догадки." казваш... Записвай си:

    - разни частни самолети са извършвали полети
    - фирма Х е заплатила за полетите
    - на борда на самолетите са били Прасчо и разни други хора- има си списък на пътниците
    - Прасчо НЕ Е служител или акционер у фирма Х, съответно няма разумно основание тип "служебно пътуване" с което да оправдае присъствието си на борда БЕЗ ДА Е ЗАПЛАТИЛ и цент за полета си
    - това нещо като минимум се тълкува като "подарък", а дупетатите СА ЗАДЪЛЖЕНИ ДА ДЕКЛАРИРАТ всякакви подаръци над някаква сума, ако не греша беше около €300

    Коментиран от #33

    14:27 08.10.2026

  • 21 Шиши

    12 3 Отговор
    Раскриха те макар че си си опекъл нещата,ама хората го знаят и без да го казва министъра.Поставени лища имаш поне във 100 фирми.

    14:33 08.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 не разбрах

    3 2 Отговор
    Това престъпление ли е?

    14:37 08.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Длъжникът

    10 1 Отговор
    Бай Тошо е ходил до Москва н някога има няма 10 пъти и за малко требваше да го обесим. Сега наще си ходят през ден кой където и когато може. Важното е че им остава време и за работа в народното събрание.

    Коментиран от #30

    14:41 08.10.2026

  • 28 Виж сега,

    8 7 Отговор
    От Малта също така съобщиха,че след пиянките вътрешни министри,този е най-неадекватния.

    14:41 08.10.2026

  • 29 Реалист

    9 7 Отговор
    Този мазник Демерджиев е наистина голям иди от! Много ясно, че Шиши не си плаща "сам" полетите, нали е по Магнитски санкциониран?! Фатмака се е заобиколил с алчни и прости некадърници, какъвто е и самият той разбира се...

    14:41 08.10.2026

  • 30 Дарвин

    3 0 Отговор

    До коментар #27 от "Длъжникът":

    Понякога и с техни пари (наужким).

    14:42 08.10.2026

  • 31 Тото

    12 4 Отговор
    Пеевсси е уникален наглец и измамник.

    Коментиран от #41

    14:45 08.10.2026

  • 32 Кой би си помислил?

    5 1 Отговор
    Кой би си помислил, че ако имаш бизнеси ще плащаш полетите си от личната сметка? Всичко се прави служебен разход.

    14:48 08.10.2026

  • 33 Логично, но...

    4 1 Отговор

    До коментар #20 от "ои8уйхътгрф":

    Върху тази логична теза не могат да се изградят обвинения. Ще трябва да се доказва връзка, мотив, последствия, последствията трябва да са лично облагодетелстване на плащащото лице. Въобще небъдна работа.

    14:51 08.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 ЕЛ МУНЧО

    1 0 Отговор
    Кой е по по най с Бате Енчо беше по интересно!

    15:05 08.10.2026

  • 39 Макробиолог

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "ДрайвингПлежър":

    Верно ли?София да не е станала 5млна?

    15:07 08.10.2026

  • 40 Мунчовци

    3 1 Отговор
    Радев и Демерджиев да покажат фактурите или да си подават оставките . Мунчо каза , че фактурите идват , това значи , че не е видял нищо , така му е казал точният с парите

    Коментиран от #44

    15:14 08.10.2026

  • 41 .....

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "Тото":

    Г-Н 411 МАЗНО СВИНСКО КЮФТЕ

    15:15 08.10.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Тихо

    1 0 Отговор
    От Малта съобщиха ,че имаш 411 имота и си мълчиш и ,че много лъжеш и глупав,отвратителен.Подай си оставката!

    15:22 08.10.2026

  • 44 не е

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "Мунчовци":

    ли по-лесно Шишката да покаже платежните, с които той и "семейството" му, по негови думи, са си плащали? Така ще се приключи цялата сага.

    Коментиран от #46

    15:23 08.10.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Мунчовци

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "не е":

    Ами като няма фактури от Пеевски,Радев да си даде оставката?

    15:25 08.10.2026

  • 47 Макробиолог

    0 0 Отговор
    Собствениците на сайта имат ли сметки по офшорите та триете така старателно?

    15:41 08.10.2026

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