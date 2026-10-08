Демерджиев: От Малта съобщиха, че Пеевски не е плащал лично полетите си

Лидерът на ДПС Делян Пеевски не е плащал лично за своите полети. Това каза по време на изслушването му в парламента вътрешният министър Иван Демерджиев. Пред народните представители той даде отговори на въпроси относно изнесените от него данни за злоупотреби, свързани с обществени поръчки за мантинели и за отклонявани от тях средства. С тях, според МВР, са заплащани полети на Пеевски.

Демерджиев увери, че ще се придържа изцяло към фактите. „Ще започна с дружествата, които концентрират огромен обществен ресурс за доставка и монтаж на мантинели. През първата половина на 2022 г. Агенция „Пътна инфраструктура" възлага обществена поръчка за 6 обособени позиции, всяка за различен географски район на страната. Огромна част от тези възлагания са през април месец 2022 г. Всичките 6 позиции се печелят от четири структури с данни за свързаност помежду им, които заедно държат 99,6% от пазара на мантинели", каза той в пленарна зала и уточни, че визира спечелени обществени поръчки за доставка и монтаж на мантинели.

По думите му първоначалната стойност на договорите е над 253 млн. лв., а чрез анекси нараства на над 414 млн., т.е. разликата е над 161 млн. лв. спрямо първоначално договореното. „Имаме данни, че това са свързани дружества, което ясно личи при анализ на собствеността, но много дълго трябва да се направи този анализ и да се проследят връзките", съобщи той вътрешният министър и обеща да проследи някои от тях.

Демерджиев посочи: „Четирите юридически лица, които печелят, част от тях са граждански дружества, тези позиции по доставки на мантинели, са „Юпитер 5" АД, ДЗЗД Безопасност Запад, ДЗЗД ОСП Север и ДЗЗД ОСП Североизток."

Той обърна внимание, че те дори са си парцелирали страната и са си подредили доставките, а именно кой къде трябва да се включи. „Тези дружества, макар привидно и формално да са конкурентни помежду си, се установява, че саа свръзани с най-различни връзки. Това са роднински връзки, еднакви офиси, еднакви имейл адреси, телефони и др. Връзките са много видими, минават през различни дружества, в които фигурират едни и същи физически лица", отбеляза Демерджиев, като открои имената на Гаро Мамасян и Георги Гетов.

Относно полетите на Пеевски, вътрешният министъп заяви, че на 2 юли 2026 г. от ГДБОП, чрез МВР, са отправили молба до Малта за предоставяне на информация - за това на каква стойност са полетите на Пеевски в периода от 2023 до 2026 г. Вторият въпрос до малтийските служби бил колко струват пътуванията на придружителите на лидера на ДПС.

„От малтийските служби са върнали отговор, че в документацията не фигурират никакви плащания, получени лично от Пеевски. „Спектрум ЕЪР ЕАД" е издал фактури за 5,083 млн. евро и дружеството в София е платило за всички полети”, обяви Демерджиев.

Той изреди всички 36 плащания за полетите на Пеевски.

Миналото изслушване на Демерджиев от депутатите беше отложено заради убийството на бизнесмена Илиян Филипов.

Не закъсня отговорът на Делян Пеевски. В кулоарите на парламента лидерът на ДПС коментира изслушването на вътрешния министър.

„Разбрахме, че между две фирми има фактури, които не ме касаят по никакъв начин. Демерджиев беше изцяло несъстоятелен”, каза Пеевски. „Не се показаха 36 фактури за 36 полета. Радвам се, че след днешния ден всичко това приключи. Пълно фиаско за Демерджиев. Лъжи, лъжи, лъжи. Само това видяхме от него, той е просто един лъжец”, добави лидерът на ДПС.