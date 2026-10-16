ДПС: Единствените „полети“, които вълнуват хората, са тези на цените на храните, услугите и горивата

Единствените полети, които имат значение за хората, са "полетите" на цените на храните, услугите и горивата, каза депутатът от ДПС Атидже Алиева-Вели в кулоарите на парламента.

Хората усещат ежедневното поскъпване. На фона на летящите цени, правителството намалява минималната работна заплата, намали пенсиите за новите пенсионери и ежедневно тегли нови дългове, които ще се плащат от нашите деца, посочи депутатът.

Настояваме да бъде разкрита истината за мантинелите, всички договори, които оповестихме, магическите формули, приети от Министерския съвет с вицепремиер и министър на финансите Гълъб Донев и министър на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, каза зам.-председателят на парламентарната група на ДПС Халил Летифов.

Припомням, че подадохме сигнал в прокуратурата за конкретни договори, за които има значително оскъпяване на мантинелите, като те стъпват на магическата формула, представляваща оскъпяване до 160%. Когато оскъпяването е факт не можем да разберем защо се крият Гълъб Донев и Иван Шишков, а не дойдат да отговарят пред Народното събрание, където подлежат на контрол и да отговорят на всички съмнения за корупционни практики, добави Летифов.

Ще продължим да разкриваме всички съмнения за корупция, внушенията пред медиите трябва да почиват на факти, заяви Летифов. Когато се краде от мантинелите, а експертите казват, че те се огъват като солети - това пряко засяга здравето и живота на всички граждани и движението по пътищата, коментира още зам.-председателят.