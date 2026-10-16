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ДПС: Единствените „полети“, които вълнуват хората, са тези на цените на храните, услугите и горивата

ДПС: Единствените „полети“, които вълнуват хората, са тези на цените на храните, услугите и горивата

16 Октомври, 2026 16:21 411 11

  • атидже алиева-вели-
  • дпс-
  • полети

Хората усещат ежедневното поскъпване. На фона на летящите цени, правителството намалява минималната работна заплата, намали пенсиите за новите пенсионери и ежедневно тегли нови дългове, които ще се плащат от нашите деца

ДПС: Единствените „полети“, които вълнуват хората, са тези на цените на храните, услугите и горивата - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Единствените полети, които имат значение за хората, са "полетите" на цените на храните, услугите и горивата, каза депутатът от ДПС Атидже Алиева-Вели в кулоарите на парламента.

Хората усещат ежедневното поскъпване. На фона на летящите цени, правителството намалява минималната работна заплата, намали пенсиите за новите пенсионери и ежедневно тегли нови дългове, които ще се плащат от нашите деца, посочи депутатът.

Настояваме да бъде разкрита истината за мантинелите, всички договори, които оповестихме, магическите формули, приети от Министерския съвет с вицепремиер и министър на финансите Гълъб Донев и министър на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, каза зам.-председателят на парламентарната група на ДПС Халил Летифов.

Припомням, че подадохме сигнал в прокуратурата за конкретни договори, за които има значително оскъпяване на мантинелите, като те стъпват на магическата формула, представляваща оскъпяване до 160%. Когато оскъпяването е факт не можем да разберем защо се крият Гълъб Донев и Иван Шишков, а не дойдат да отговарят пред Народното събрание, където подлежат на контрол и да отговорят на всички съмнения за корупционни практики, добави Летифов.

Ще продължим да разкриваме всички съмнения за корупция, внушенията пред медиите трябва да почиват на факти, заяви Летифов. Когато се краде от мантинелите, а експертите казват, че те се огъват като солети - това пряко засяга здравето и живота на всички граждани и движението по пътищата, коментира още зам.-председателят.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Оня под Коня

    6 0 Отговор
    Точно Казано!!! Но вината е до известна степен ваша. Ако не бяхте правили коалиции Гроб, СДС, ПП ДБ, ДПС Сега щеше да бъде много по добре. ТОЗИ преход лев евро ни затри икономиката.

    Коментиран от #11

    16:27 16.10.2026

  • 2 Зевс

    7 0 Отговор
    Интересува ни само кога Прасчо ще отлети за Дубай без да се връща повече.

    Коментиран от #5

    16:28 16.10.2026

  • 3 Факти

    6 0 Отговор
    ДПС: Единствените „полети“, които вълнуват хората, са тези на цените на храните, услугите и горивата, заради леврото

    16:30 16.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Оня под Коня

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Зевс":

    Парламента ще загуби колорит. Ще изчезне интригата на любовният триъгълник Делян, Ивка Мирчева, Андрея Гюр, Рада Глюбока, Никол Данкова Академикова...

    16:33 16.10.2026

  • 6 Наис..тина

    2 0 Отговор
    Докато се занимават с по..летите на Ши...ши,кме....тове..те от ГЕ.Пи натрупаха мил..ио..ни, справка.Кар...ловска об..щина,с най-богати..ят км...ет.

    16:39 16.10.2026

  • 7 Ха ха ха ха

    0 0 Отговор
    Шиши взе колите на Радев, той го свали от самолета. Ха ха ха. Чичо Румен връща кетъринга. Ха ха ха. Купонът се отлага. Ха ха ха

    16:40 16.10.2026

  • 8 Ха ха ха ха

    0 0 Отговор
    Ма как квичат

    16:41 16.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 „полети“ на шопара ни интересуват

    2 0 Отговор
    ако има гнило в игрите и врътките
    в затвора за доугояване

    16:42 16.10.2026

  • 11 От съседния обор

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Оня под Коня":

    Пеевски и Борисов влязат ли в затвора, хората ще празнуват.

    16:52 16.10.2026

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