Прокурори предлагат пакет от законодателни решения срещу измамите с имоти „на зелено“

Асоциацията на прокурорите в България представи първия аналитичен доклад на новосъздадения си Научно-експертен съвет. Съветът бе учреден с решение на Управителния съвет на АПБ, за да обедини прокурорската практика с аналитичен и системен подход и да предлага устойчиви законодателни решения по ключови обществени проблеми.
Първата тема, върху която експертите съсредоточиха работата си, са измамите при продажби на имоти „на зелено“ – явление, което засяга хиляди граждани и поставя на изпитание доверието в строителния сектор. Анализът показва, че липсата на регистър на предварителните договори, отсъствието на гаранции за авансовите плащания, бавните обезпечителни мерки и слабата потребителска защита са сред основните причини за злоупотреби и тежки последици за добросъвестните купувачи.
„Изолирана промяна в един закон няма да реши проблема – схемите просто се преместват там, където контролът е най-слаб. Необходим е единен, пакетен подход, който да гарантира предвидимост и прозрачност за гражданите и инвеститорите. Само така може да се изгради устойчива инфраструктура на доверието и да се възстанови сигурността на този важен пазар“, се подчертава в анализа.
Докладът предлага въвеждане на електронно вписване на предварителните договори, задължителни банкови гаранции или застраховки за всички аванси, използване на ескроу сметки с етапно освобождаване на средствата, електронен строителен дневник, ускорени и групови обезпечителни мерки, нов състав в Наказателния кодекс за измами при инвестиции в недвижими имоти и по-силна защита на потребителите чрез забрана на неравноправни клаузи.
Особен акцент докладът поставя върху превенцията – създаването на прозрачни правила и механизми, които още в самото начало да изключат възможността за злоупотреба. Когато договорите са вписани и публични, когато авансите са защитени с гаранции и се освобождават само при реален строителен напредък, рискът за гражданите намалява драстично, а почвата за измами се ограничава.
„Новият Научно-експертен съвет е създаден, за да превежда практическите проблеми в реални и работещи законодателни решения. С първия си доклад показваме, че знаем какво трябва да се направи и че е време за действия в защита на гражданите. Превенцията е най-силното оръжие срещу измамите и именно затова предлагаме мерки, които не просто лекуват последиците, а изначално блокират възможностите за злоупотреба“, заявяват от Асоциацията на прокурорите.
1 Аз Кочо
Коментиран от #8
12:20 02.10.2025
2 честен ционист
12:21 02.10.2025
3 Спиро
12:22 02.10.2025
4 фирма „Грийнлайф-пропърти” ЕООД
Коментиран от #9
12:23 02.10.2025
5 От седмици се мълчи
12:25 02.10.2025
6 Точно държавата
12:27 02.10.2025
7 Съдията Дред
12:39 02.10.2025
8 Така е Вуе
До коментар #1 от "Аз Кочо":света се тресе, а на теП само туули са ти в глъвътъ
12:45 02.10.2025
9 Порно
До коментар #4 от "фирма „Грийнлайф-пропърти” ЕООД":Не е прекратил завършването, развалил стотина предварителни договора, прехвърлил имотите на учредена месец преди това фирма, и сега тия имоти се предлагат на двойна цена спрямо предварителните договори. Хората са платили 75 % от цената и напразно чакат имот. Но и клиентите им са си виновни, срока за окончателен договор изтекъл на 31.12.2023 година и те си говорят с разни секретарки от фирмата, и не завеждат искове за обявяване на предварителния договор за окончателен.
Коментиран от #11
12:46 02.10.2025
10 има много измамници
12:47 02.10.2025
11 Няма
До коментар #9 от "Порно":нищо незаконно значи. Инвеститорите си получават обратно парите и пият една студена вода, щото са си мислели че за 1000 евро ще гепят имот а сега този имот се продава за 2000 евро на квадрат. Евтиното понякога излиза най-скъпо. Аз затова купих на акт 16, да ми е мирна главата. И пак направих много пари от тази инвестиция последните 4 години :)
12:53 02.10.2025