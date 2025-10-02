Новини
България »
Враца »
Прокурори предлагат пакет от законодателни решения срещу измамите с имоти „на зелено“

2 Октомври, 2025 12:16 1 391 11

Прокурори предлагат пакет от законодателни решения срещу измамите с имоти „на зелено“

  • прокурори-
  • на зелено-
  • измами-
  • пакет от законодателни решения

Особен акцент докладът поставя върху превенцията – създаването на прозрачни правила и механизми, които още в самото начало да изключат възможността за злоупотреба

Прокурори предлагат пакет от законодателни решения срещу измамите с имоти „на зелено“ - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Асоциацията на прокурорите в България представи първия аналитичен доклад на новосъздадения си Научно-експертен съвет. Съветът бе учреден с решение на Управителния съвет на АПБ, за да обедини прокурорската практика с аналитичен и системен подход и да предлага устойчиви законодателни решения по ключови обществени проблеми.

Първата тема, върху която експертите съсредоточиха работата си, са измамите при продажби на имоти „на зелено“ – явление, което засяга хиляди граждани и поставя на изпитание доверието в строителния сектор. Анализът показва, че липсата на регистър на предварителните договори, отсъствието на гаранции за авансовите плащания, бавните обезпечителни мерки и слабата потребителска защита са сред основните причини за злоупотреби и тежки последици за добросъвестните купувачи.

„Изолирана промяна в един закон няма да реши проблема – схемите просто се преместват там, където контролът е най-слаб. Необходим е единен, пакетен подход, който да гарантира предвидимост и прозрачност за гражданите и инвеститорите. Само така може да се изгради устойчива инфраструктура на доверието и да се възстанови сигурността на този важен пазар“, се подчертава в анализа.

Докладът предлага въвеждане на електронно вписване на предварителните договори, задължителни банкови гаранции или застраховки за всички аванси, използване на ескроу сметки с етапно освобождаване на средствата, електронен строителен дневник, ускорени и групови обезпечителни мерки, нов състав в Наказателния кодекс за измами при инвестиции в недвижими имоти и по-силна защита на потребителите чрез забрана на неравноправни клаузи.

Особен акцент докладът поставя върху превенцията – създаването на прозрачни правила и механизми, които още в самото начало да изключат възможността за злоупотреба. Когато договорите са вписани и публични, когато авансите са защитени с гаранции и се освобождават само при реален строителен напредък, рискът за гражданите намалява драстично, а почвата за измами се ограничава.

„Новият Научно-експертен съвет е създаден, за да превежда практическите проблеми в реални и работещи законодателни решения. С първия си доклад показваме, че знаем какво трябва да се направи и че е време за действия в защита на гражданите. Превенцията е най-силното оръжие срещу измамите и именно затова предлагаме мерки, които не просто лекуват последиците, а изначално блокират възможностите за злоупотреба“, заявяват от Асоциацията на прокурорите.


Враца / България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google NewsЧетете ни и в Google News


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Аз Кочо

    3 0 Отговор
    Светът се тресе, войни , фалити на цели държави, инфлация, златото с рекорден връх...ама вие чакайте да поевтинеят имотите

    Коментиран от #8

    12:20 02.10.2025

  • 2 честен ционист

    3 5 Отговор
    Тези новосъздаени съвети и бордове и масовото закриване на европейското нищонезначещо "агенция", навяват все повече спомен за годините на государственных комитетов.

    12:21 02.10.2025

  • 3 Спиро

    5 0 Отговор
    Щом прокурори го предлагат, страх да те хване..

    12:22 02.10.2025

  • 4 фирма „Грийнлайф-пропърти” ЕООД

    6 1 Отговор
    Статия: Семейства останаха без нови апартаменти за стотици хиляди евро, инвеститорът прекратил завършването на сградата....Става дума за маститата фирма с неслучайни собственици „Грийнлайф-пропърти” ЕООД

    Коментиран от #9

    12:23 02.10.2025

  • 5 От седмици се мълчи

    7 0 Отговор
    За огромната измама извършена от Грийнлайф-пропърти. Позор!

    12:25 02.10.2025

  • 6 Точно държавата

    3 0 Отговор
    и парламентарната мафия от години отказват да създадат електронно вписване на предварителните договори ! Там е главата на змията

    12:27 02.10.2025

  • 7 Съдията Дред

    1 0 Отговор
    Като не смеят да пипнат Пехливанов , предлагат законодателни изменения. Да отворят учебниците си от студентско време, и да си припомнят, че законодателства Народното събрание, прокуратурата извършва контрол за законност.

    12:39 02.10.2025

  • 8 Така е Вуе

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Аз Кочо":

    света се тресе, а на теП само туули са ти в глъвътъ

    12:45 02.10.2025

  • 9 Порно

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "фирма „Грийнлайф-пропърти” ЕООД":

    Не е прекратил завършването, развалил стотина предварителни договора, прехвърлил имотите на учредена месец преди това фирма, и сега тия имоти се предлагат на двойна цена спрямо предварителните договори. Хората са платили 75 % от цената и напразно чакат имот. Но и клиентите им са си виновни, срока за окончателен договор изтекъл на 31.12.2023 година и те си говорят с разни секретарки от фирмата, и не завеждат искове за обявяване на предварителния договор за окончателен.

    Коментиран от #11

    12:46 02.10.2025

  • 10 има много измамници

    1 0 Отговор
    В Козлодуй върлуваше една изпечена измамница- Мариела Димитрова, която е завлякла много хора с пари и на никой, нищо не е върнала. Сега се укрива в Тетевен. Нямате представа за какъв мошеник става въпрос. Същата се занимава и с телефонни измами.

    12:47 02.10.2025

  • 11 Няма

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Порно":

    нищо незаконно значи. Инвеститорите си получават обратно парите и пият една студена вода, щото са си мислели че за 1000 евро ще гепят имот а сега този имот се продава за 2000 евро на квадрат. Евтиното понякога излиза най-скъпо. Аз затова купих на акт 16, да ми е мирна главата. И пак направих много пари от тази инвестиция последните 4 години :)

    12:53 02.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове