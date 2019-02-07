7 февруари 1900 г. Умира капитан Петко воевода

На 7 февруари 1900 г. във Варна умира капитан Петко воевода.
Той е роден като Петко Киряков на 6 декември 1844 год. в село Доганхисар /днешна Гърция/. Той става хайдутин едва 16 – годишен след като турци заклали пред очите му по- големия му брат Мате и братовчед му Вълчо. Многобройните насилия и произволът на османските поробители бързо превърнали младия момък от личен отмъстител в защитник на правата на всички сиромаси – българи, гърци и турци.
Скоро името на най- младия родопски войвода се понесло от уста на уста, а смелите и неочаквани набези на Петковата чета карали бейовете и пашите да треперят от ужас. Главата на безстрашния войвода била оценена на 10 хиляди гроша, но той оставал неуловим за потерите, припомня сайтът Хасково инфо.
Славата на Петко Киряков се носела из цялото Беломорие и стигнала чак в Гърция. През есента на 1864 год. гръцкият комитет, който готвел въстание за освобождение на остров Крит, поканил легендарния войвода в Атина. Тук той прекарал зимата като слушател в местното военно училище, където изучавал военно дело. Твърдо решен да помогне на критските въстаници капитан Петко заминал за о. Капри, за да потърси съдействие от великия италиански патриот Джузепе Гарибалди. Начело на малка дружина гарибалдийци и българи- доброволци Петко войвода се бил за свободата на Крит, но неуспеха на въстанието го принудил да се върне в Родопите.
Тук през 1873 год. той създал първата българо – родопска дружина “Защита”, която имала свой демократичен устав и вътрешен правилник подобно на гръцките и гарибалдийските отряди. Като член 1 в устава било записано, че целта на организацията е “да се защитава морално българския народ, страдащ под турско иго, и да се помага всячески за развитието му – религиозно и политическо”. Голяма част от глобите, които войводата налагал на турските големци заради беззаконията им, били дарявани за черкви, училища и в помощ на сиромасите.
С настъплението на руските войски на юг през 1878 и превземането на Пловдив 300 – членния отряд на капитан Петко освободил редица български и гръцки села, както и гръцкия град Марония. Той бил обявен за република и цели три месеца управляван като свободно селище напук на разпоредбите на Цариград, под чиято власт оставал съгласно Санстефанския мирен договор. Скоро обаче дружината на родопския войвода трябвало да напусне Беломорието, за да помогне на българите от Източна Румелия, които се бунтували срещу загробващите България решения на Берлинския конгрес. Както в цялата васална на Турция област, така и навсякъде в Хасковско никнели комитети “Единство”. Те се готвели да дадат сериозен отпор на турските войски и най- вече на башибозушките банди, които тормозели населението в т. нар. “неутрална зона” и край все още неустановената граница. Заради нарастващата заплаха Хасковският комитет изпратил при войводата свой човек, за да моли за помощ. Капитан Петко отговорил на пратеника Антон Попов, че при нужда отряда му няма да закъснее, но че най- важното е хасковлии да се подготвят по- добре за съпротива. Самият войвода обикалял региона, следял за въоръжаването и копаенето на окопи, нападал непокорните села – крепост на башибозушките метежници. Скоро дошъл с писмо нов пратеник на Хасковския комитет, който молел легендарния комита незабавно да дойде в града с четата си. Към средата на март 1879 г. капитан Петко пристигнал в Хасково, за да подготви населението за очакваното нападение на кърджалиите, които само чакали руските войски да се изтеглят, за да нахлуят в околността и да я опустошат.
Войводата заповядал на всички селски първенци да организират направата на окопи по границата и по селата и да му съобщят данни за топографията на окръга, за непокорните села и приблизителния брой мюсюлмани, които биха подкрепили турското нашествие. Колкото повече наближавал срока за изтегляне на русите, толкова повече писма от близките села получавал капитан Петко.
В тях селяните непрестанно го молели да им изпрати на помощ по десет – двайсет или петдесет бойци, за да се защитят от вилнеещите башибозуци и метежници. След няколко битки с четата на народния закрилник героизма на враговете бързо се изпарил – самото присъствие в Хасковско на прочутия в половин Европа войвода им действало усмирително.
Уплашен от надигането на българите султанът приел предложението на Русия да не изпраща войски в Източна Румелия. Върху това решение със сигурност повлияла и неуморната дейност на Петко войвода в Тракия. В Хасковско той останал до края на май, когато разпуснал отряда си и бил изпратен с възторг и благодарност от местното население.
Легендарният борец за свобода починал на 7 февруари 1900 год. във Варна с разбито здраве, измъчен и преследван от стамболовистите и предателите на българските национални интереси, срещу които той се борил неуморно до края на живота си. В сърцето на народа обаче капитан Петко останал завинаги.
И до днес в центъра на Хасково се издига паметник на великия войвода, пред който всяка година скланят глава признателните потомци.
По случай 160-годишнината от рождението на войводата на 2 декември 2004 година, на хълма Джаниколо в Рим бе открит друг негов паметник (автор професор Валентин Старчев), редом с този на Джузепе Гарибалди.
На остров Ливингстън, Антарктида, на името на бележития българин е наречен връх Петко войвода (Petko Voyvoda Peak).
1 Инкогнито
07:34 07.02.2019
2 ВРАБЧЕ ПОБОЙНИК
Коментиран от #15
07:35 07.02.2019
3 бббббб
Коментиран от #24
07:35 07.02.2019
4 Анти седераст
07:41 07.02.2019
5 Дидор
Коментиран от #21
07:41 07.02.2019
6 Анти седераст
Политика продължаваща и днес във всички полу-животински западни народи, третирани(донякъде с право) от Синагогата като добитък.
Коментиран от #77
07:50 07.02.2019
7 Фатих Мехмед
Коментиран от #12, #66
07:55 07.02.2019
10 Капитан Бойко гея
08:22 07.02.2019
11 Хисаря
08:23 07.02.2019
12 Само питам
До коментар #7 от "Фатих Мехмед":Значи разделението на нацията на русофили и русофоби го има още през 1890 г., та чак до днес. Там трябва да се търси решението на проблема, иначе загиваме като нация. Неможе 5-10 години да вървим на изток, а след това 5-10 г. на запад, резултатът е точно това което става, стоим на едно място а другите държави заминаха напред. При такова тежко разделение е най добре да се раздели територията на държавата на две едните проруски орентирани другите прозападно и да видим докъде ще я докараме. Не е трудно да се досети човек ще стане както в Северна и Южна Корея.
Не ви харесва! Тогава защо се напъвате да се делите, ами не оставите демократично избраното правителство да определи посоката?
Коментиран от #18, #40
08:32 07.02.2019
13 БОКЛУЦИ
сами убиваме и унижаваме достойните ни синове !
накрая турците във Варна събират пари за погребението му !!!!
СМЯТАЙТЕ КАКВИ БОКЛУЦИ СМЕ, ЗАТОВА ПЪК С ГОЛЯМО САМОЧУВСТВИЕ !
Коментиран от #45
08:34 07.02.2019
14 Borislav Popov
Коментиран от #16, #19, #39
08:35 07.02.2019
15 Петко Войвода
До коментар #2 от "ВРАБЧЕ ПОБОЙНИК":Стамболов - сатрапа си получи заслуженото на бул. Стамболийски!
08:37 07.02.2019
16 Болен Мозък
До коментар #14 от "Borislav Popov":Кажи нещо за националните предатели Стамболов и компания , Що ми проличат на такива Седерасти като теб и шайката на Гроб?
08:41 07.02.2019
17 скъперника
08:41 07.02.2019
20 Хисторик
Коментиран от #86
08:49 07.02.2019
21 СссереМ
До коментар #5 от "Дидор":И затова ушанките ли бяха против обединението и подстрекаваха всякак сърбите да ни нападнат.Иначе светла му памет на този велик българин който също е бил против руските интереси в българия.
Коментиран от #22, #30, #88
08:54 07.02.2019
22 Ку-ку
До коментар #21 от "СссереМ":Поне статията прочете ли? Още малко ще изкараш и Стамболов ”ЗАЩИТНИК на руските интереси в - запазвам оригиналния КРИВОпис!!! - българия”...П.С.Боже, що не си прибереш вересиите?
09:10 07.02.2019
24 Не кой си
До коментар #3 от "бббббб":Достоен да знам и родната му къща в Гърция и там го имат като герой но тук жалко за войводата Българите го уморили както винаги накъдето духа вятъра ата са и Българите никога няма да се оправим никога язък за толкова кадър ни хора който напускат страната и не се връщат остават мушенници и цигани ква държава е това и историята го показва че Българин сам не се командва
09:15 07.02.2019
25 ???
До коментар #23 от "Дидо икебаната":Съплеменник си на един ”Плъх”, ”прочул” се със ”славната” си смърт покрай обрания гараж на доктор Димитров?
09:17 07.02.2019
26 Шаран БГ
Коментиран от #28, #53
09:25 07.02.2019
09:30 07.02.2019
28 скъперника
До коментар #26 от "Шаран БГ":А сега Шаране напиши защо българите се обръщат срещу Русия и капитан Петко се оказва срещу тях.
09:38 07.02.2019
29 Джентълменът русофил
Коментиран от #31, #90
09:39 07.02.2019
30 Хаджи хаджи Българин
До коментар #21 от "СссереМ":Чети историята! Русия изтегля всички офицери от България, защото великите сили, в лицето на Англия, я заплашват с война! Тъй като Англия губи своите стратегически интереси на Балканите! А Сърбия ни напада, защото след Освобождението от турско робство, на Балканите са имплантирани англосаксонски " Царе и князове! Пример! Сакс- Кобурготската фамилия! Историята се повтаря! Днес си имаме наш Боко!
Коментиран от #68
09:54 07.02.2019
31 с сссссссс с
До коментар #29 от "Джентълменът русофил":Срам и позор за нация която притежава и се кланя на двайсетина герои и в същото време се гордее с хиляда и незнам колко си годишнина. Нима съществуването ни се дължи именно и само на тези юнаци? Нима милионите останали българи не струват пет пари? Нима след 1944-та в България няма достойни българи? А представяте ли си Левски и Ботев с техните идеали в съвременна България? Аз не. И никой разумен също.Защото просто не пасват на нашето съвремие и щяха да бъдат смачкани от същите тези, които най- много ги величаят. Но така, размахвани на портрети, са им удобни, за да живеем вечно с миналото си, да нямаме настояще и перспектива. Да на ЕС, Русия не е цивилизована държава, по-далеч от нея.
Коментиран от #32
10:12 07.02.2019
32 Джентълменът русофил
До коментар #31 от "с сссссссс с":Разбира се, че има достойни българи след 1944 г в България. Нали и аз това казвам, че историята трябва да бъде пазена, а не изопачавана. Че вие, ако питате Инджев и Горчева те вероятно ще ви кажат, че историята на България между 1941(началото на партизанското движение) и 1989 трябва да бъде опорочена и заличена и именно това е, което тези двама журналисти в кавички се опитват да направят. Само че те защитават интересите на по-малко от 1/3 от българският народ, а останалите нямат ли нужда от техните си идеали и герои? Та именно похвата на Инджев и Горчева е олицитворение на комунистическата пропаганда, а не онова срещу, което те самите вярват, че се борят. Кажете ми на кого пречи толкова паметника на съветската армия, че чак има желаещи за неговото премахване? Този паметник не е ли част от българската история?
Коментиран от #33, #71
10:59 07.02.2019
33 скъперника
До коментар #32 от "Джентълменът русофил":Един паметник не може да е част от историята, както и нечий бюст не е човека. Те са
отношение към човек или събитие. Днес ги има, утре може да ги няма, не са задължителни. С тях, и без тях, историята е същата. И нито един паметник не струва повече от човешки живот/ това е според съвременните демократични разбирания/ , за соца и Русия не важи. И за някои побелели чугунени кратуни също, просто не подлежат на очовечаване.
Коментиран от #51
11:19 07.02.2019
34 стоян георгиев
13:26 07.02.2019
35 До Инкогнито
Коментиран от #36, #37
14:55 07.02.2019
36 ...
До коментар #35 от "До Инкогнито":Неговата може и да е ”пропуснста”, но ти твоята не си...
17:11 07.02.2019
37 Нищо ново под слънцето
До коментар #35 от "До Инкогнито":Спасчо бе! Турчев!! Бе как за век и кусур нищо ново - ти и тебеподобните - не измислихте бе?!? Щото и днес всеки, дето не скача по свирката на Сорос, '' работи активно България да стане Задунайска губерния" и развива ''антибългарска дейност"...
17:53 07.02.2019
38 комуниста
16:12 08.02.2019
40 юнак
До коментар #12 от "Само питам":Кое "демонократично" избрано пратителство бе ибрик??ОПГ ГРОБ ли имаш предвид????Ти съвсем си се смахнал бе ..иди на лекар..ако може олще да ти се помогне
18:06 22.02.2020
41 Слава на българските герои!
04:26 07.02.2026
42 рашките
04:28 07.02.2026
43 капитан ПЕТКО ВОЙВОДА !
така казаха по телевизора
04:31 07.02.2026
44 Вечният враг на България
Всички злини за България са дошли винаги от югоизток.
Смъртзамамелюците и слава на освободителката ни от тях братска Русия!
04:42 07.02.2026
45 оня с коня
До коментар #13 от "БОКЛУЦИ":русия ни е освободила цели два пъти!!
веднъж през 1878 и пак през 1945
прадядо ми ги е посрещнал с хляб и сол!
моя дядо ги е посрещнал с хляб и сол!
сега е мой ред и ас да ги посрещна със хляб и сол!
Коментиран от #67
04:43 07.02.2026
47 капитан ПЕТКО ВОЙВОДА !
От защитна реч пред съда във Варна на Капитан Петко Киряков - Войводата.
Погубен от продажника Стефан Стамболов и турчина Спас Турчев АНА ТЕМА!
04:45 07.02.2026
48 “Ой, ти черно море
04:46 07.02.2026
49 Човека Умира !
Гарваните Остават !
И Продължават !
04:51 07.02.2026
50 Ритаха ! Ритаха !
До коментар #46 от "град КОЗЛОДУЙ":Ритаха ! Ритаха !
Срещку Русия !
Сега пак От Нея !
Стомана Купуват !
АЕЦа Да поправят !
Другите Хайвани !
Искат !
Безбожно !
Много !
Пари !
Пръ !
Д !
Ня !
Та !
За това е Пр !
ЪД !
нЯ !
Защото !
Мирише !
Коментиран от #52
04:55 07.02.2026
51 Ларж
До коментар #33 от "скъперника":Напротив, паметниците не само са част от историята, те ни разказват историята и я пазят във вековете. Вземи например Рим. Историята е на всяка крачка, накъдето и да се обърнеш. Напълно автентична и отлично запазена. Имало е е толкова императори. Ако всеки един от тях беше рушил построеното от предишния – било сграда, било паметник или нещо друго, сега нямаше да има нищо. Точно обратното, те са се стремили да построят още по-добри сгради и паметници, като оставят и другите, за да може бъдещите поколения да сравняват.
05:02 07.02.2026
52 Баланса Е !
До коментар #50 от "Ритаха ! Ритаха !":Баланса Е !
Трудна Работа !
И Не Всяко !
Магаре !
Разбира !
От Нея !
05:03 07.02.2026
53 Мдаа
До коментар #26 от "Шаран БГ":Умира от рак на стомаха, което няма пряка връзка с мелтретирането му. В днешно време знам няколко тракийци, какъвто е бил и той, починали от същата диагноза, без да са били малтретирани.
05:07 07.02.2026
54 Хохо Бохо
Ако не сме били, ние българите, Русия пак ще е щяла да загуби войната срещу Турция!
Мислите ли, че на някой руснак му е пукало за българите, та да дойде да ни освобождава?
Ако мислите така, значи сте много наивни....
05:08 07.02.2026
55 На Колко Хора ?
И На Кого !
Българина Трябва Да Плати !
За Свободата Си !
Веднъж На Русия !
А Сега И !
На Интересите !
На Българската !
Северно Атлантическата !
И Европейската !
Олигархия !
05:10 07.02.2026
56 Също
05:13 07.02.2026
57 ...
Сега освобождават Украйна и докато я освобождават умряха над милион руснаци - освободители.
И освободителите избиха хиляди цивилни граждани на Украйна - деца, деца, жени и просто хора...
05:19 07.02.2026
58 Мдаа
Коментиран от #61
05:19 07.02.2026
59 ИнфоКГБ
05:25 07.02.2026
60 Българин.
05:27 07.02.2026
61 Не съм
До коментар #58 от "Мдаа":Гледал внука му или там където и да е но всичко е въпрос на гледна точка. Османската власт е нормално да гледа на него като престъпник. Преди 9.9.1945 , партизаните са били гледани, като престъпници и терористи, с после стават герои.
Коментиран от #62
05:34 07.02.2026
62 Мдаа
До коментар #61 от "Не съм":Родственика бе гръцки пожарникар, приличаше много на капитана в лице и това за националния герой го каза с ирония и насмешка.
05:50 07.02.2026
63 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
Е ПРОИЗВЕДЕН В ЧИН КАПИТАН
ОТ РУСКАТА АРМИЯ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕТО НА РОДОПИТЕ
.....
ИСТИНСКИ КАПИТАН Е БИЛ , И ИМПЕРАТОРА МУ ДАВА ИМЕНИЕ В ОДЕСКА ОБЛАСТ,
КОЕТО ТОЙ ПРОДАВА ЗАЩОТО ГО ВЛЕЧЕ БЪЛГАРИЯ ...
.....
ИНАЧЕ Е МОЖЕЛ ДА СИ ЖИВЕЕ ТАМ ДО КРАЯ НА ДНИТЕ СИ
Коментиран от #64
06:18 07.02.2026
64 Име
До коментар #63 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Продал го е заради парите, които му трябвали, а за Варна после казва,че е заточение за него.
06:31 07.02.2026
65 плюс минус
Актьорът Васил Михайлов играеше като капитан Петко Войвода.
Хубав филм, добри актьори, добър режисьор.
Коментиран от #76
06:31 07.02.2026
66 БАРС
До коментар #7 от "Фатих Мехмед":АБЕ АМСАЛАК ТИ ЗНАЕШ ЛИ ,ЧЕ ТУРСКИЯТ СУЛТАН ГО Е КАНЕЛ КАПИТАН ПЕТКО ВОЙВОДА ДА СТАВА ВЕЗИР НА ИМПЕРИЯТА.ЗНАЕШ ЛИ ,СЕ НАЙ ИЗВЕСТНИЯТ ПРЕСЛЕДВАЧ НА КАПИТАН ПЕТКО ВОЙВОДА КЪРАГАЛАРИНА ОСМАН ПЕТКО ВОЙВОДА ГО ПЛЕНЯААТ БАРАБАР С ОСТАНАЛИТЕ МУ ЖИВИ АСКЕРИ И ПЕТКО ГО ПУЩА ДА СИ ХОДИ КАТО ГО НАКАРАЛ ПРЕД АСКЕРА МУ ДА ЦЕЛУВА ГАЗЪТ НА ПЕТКОВИЧТ КОН И СЛЕД ТОВА МУ ОБРЪСВАТ ПОЛОВИНИЯТ МУ МУСТАК И ЕДНАТА ВЕЖДА И ГО ПУСНАЛИ С АСКЕРА ДА СИ Ходят.СУЛТАНА КАТО ВИДЯЛ И ГО НАТИКАЛ В ЗАНДАНА..
06:39 07.02.2026
68 БАРС
До коментар #30 от "Хаджи хаджи Българин":НЕ ПОМНЯ ТОЧНО ЗА КОЛКО КГ.ЗЛАТО И ПАУНДИ АНГЛИЧАНИТЕ СА ДАЛИ НА КРАЛ МИЛОШ ДА НАПАДНЕ БЪЛГАРИЯ.АНГЛИЧАНИТЕ ВИНАГИ СА ИСКАЛИ ДА ТМА СЛАБА БЪЛГАРИЯ НА БАЛКАНИТЕ И ЕДИН ВИД ДА НЯМА ОБИДИНЕНИЕ НА СЛАВЯНСКИТЕ ДЪРЖАВИ А ВЕЛИКА РОСИЯ ТЕ И СЕГА ПРАВЯТ СЪЩОТО.
Коментиран от #72
06:48 07.02.2026
69 Последно
07:18 07.02.2026
70 Реалист
07:23 07.02.2026
71 въпрос
До коментар #32 от "Джентълменът русофил":Трайчо Костов, Никола Петков са като капитан Петко войвода. Досега е така, да видим занапред как ще е
07:32 07.02.2026
72 аман
До коментар #68 от "БАРС":Русия колко е дала на Сърбия та да ни напада и е изтеглила цялото офицерство от 7-годишната българска армия. Нашите капитани-воеводи и всички българи защитиха майка България
Коментиран от #89
07:37 07.02.2026
73 ЗАЩО СЪВРЕМЕНИЦИТЕ ОТ БАНАНОВАТА
07:45 07.02.2026
74 Факт
07:48 07.02.2026
75 капудан
08:28 07.02.2026
76 Той
До коментар #65 от "плюс минус":Наистина хубав филм.Дясната ръка на Петко войвода - Малък Петко във филма,Когато Беше Болен и Поиска...Един Грош за Илач/ Защо Петко Войвода му каза,Че Няма?
08:32 07.02.2026
77 стига
До коментар #6 от "Анти седераст":простотии бе тате СТАМБОЛОВ ИЗГРАЖДА независима БЪЛГАРИЯ изгражда железници, пътища и пълни хазната със злато.Освен това прави политиката на БЪЛГАРИЯ ПРОЕВРОПЕЙСКА И действително я отдалечава от РУСКИЯ БОТУШ. БЪЛГАРИЯ има малко и много ВЕЛИКИ СИНОВЕ И СТАМБОЛОВ Е ЕДИН ОТ ВЕЛИКАНИТЕ В политиката,затова е посечен от руснаци в центъра на софия..БЪЛГАРИЯ има най много убити министър председатели и го дължим на московията
Коментиран от #81
09:16 07.02.2026
78 Хе!
09:33 07.02.2026
79 Хмм
09:34 07.02.2026
80 Ами
09:47 07.02.2026
81 Ццц
До коментар #77 от "стига":Стамболов е определен за комита на Търновския район при организацията на Априлското въстание. Но когато въстанието избухва, Стамболов се оказва миролюбив и отказва да даде заповед, като е искал събрание на ръководителите, за да поговорят. В младите си години е учил в Одеса, РУСИЯ, който град 150 години по-късно ще се твърди, че е бил украински от зората на историята. 🤣 Там е бил първа дружка с руснаците, от които после се отрича и мрази. Стамболов е един от най-големите гонители и на капитан Петко войвода и на много други революционери, които не са се страхували да се бият с турците, когато не са на масата с ракия. Той е от другите - герой на маса, миролюбив на бойното поле. Изобщо не ме очудва, че е идол на евроатлантиците. Някои от по-изявените като Иво Инджев могат да намерят много общо с него, макар цитираният идьот да има дълга косичка, а оня другия лицемер да е плешив като топка за ръгби.
09:53 07.02.2026
82 Домашен любимец
09:57 07.02.2026
83 в-к Туто спорт
Коментиран от #84
10:11 07.02.2026
84 Хмм
До коментар #83 от "в-к Туто спорт":Има паметник в Рим
10:19 07.02.2026
86 селкор
До коментар #20 от "Хисторик":Точно!Та нали затова на българския казан в ада няма охрана от дяволи.Ние сами си се давим.Да сте чули накъде по света да има понятие български квартал?Няма да чуете.
10:47 07.02.2026
87 Капитана
11:05 07.02.2026
88 Рашко
До коментар #21 от "СссереМ":Възниква въпроса дали е говорил български?В спомените си Иван Вазов при посещението си във Варна пише,че трудно намерил човек да говори на български.Истина е,че турци събират пари за погребението на този така или иначе известен мъж.
11:15 07.02.2026
89 БАРС
До коментар #72 от "аман":ЗНАЕШ ПРЕЗ ВСВ БЯХМЕ С ХИТЛЕР ,А ПОСЛЕ СЕ ОБЪРНАХМЕ ПРОТИВ НЕГО И ТРЪГНАХИЕ ДА ОСВОБОЖДАВА Е МАКЕДОНИЯ И СЪРБИЯ ОТ НЕМЦИТЕ.ТА ХИТЛЕР КАТО ЧУЛ ТОВА КАЗВА:ТИЯ БЪЛГАРИ ТАКА И НЕ РАЗБРАХ С КОГО СА.ТАКА ЧЕ РОСИЯ Е ИМАЛА ПРАВО .ДАДОХА СТОТИЦИ ХИЛЯДИ ЖЕРТВИ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ А ПОСЛЕ СЕ ОБЪРНАХМЕ ПРОТИВ ТЯХ БЛАГОДАРЕНИЕ НА ТАКИВА НЕДОУМКОВЦИ КАТО ТЕБЕ.ТО СЕГА НЕ Е ЛИ СЪЩОТО.АЗ НИКОГА НЯМА ДА ПРЕДАМ ОСВОБОДИТЕЛИТЕ.
Коментиран от #93
11:42 07.02.2026
90 Кашпировски
До коментар #29 от "Джентълменът русофил":Добре де.Последните 20 години живял във Варна.С какво?Защото всеки ден трябва да се яде.Подушили са ,че има имане и са го обрали.Същото е правил и той едно време.По пътища е проходи.Натрупването на първия милион винаги е съмнителен и престъпен.Особено в онези тъмни времена.В онези времена хората са работели,произвеждали и са уседнали.През 1880 година Варна е бил космополитен град.По време на Кримската война четири години е имало 40хил.чужди войски.Българското население и символично.Затова Петко Киряков избира за последна спирка да се засели тук.
11:45 07.02.2026
91 КОЛЬО ПАРЪМА
12:00 07.02.2026
92 Г Близнашки
12:19 07.02.2026
93 техас
До коментар #89 от "БАРС":дупло целька?
12:30 07.02.2026