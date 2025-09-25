Новини
България
Румен Радев: Трябва да изградим стена срещу покварата във властта, в символ на което се превърна Пеевски

25 Септември, 2025 12:41 2 370 36

Румен Радев: Трябва да изградим стена срещу покварата във властта, в символ на което се превърна Пеевски

  • румен радев-
  • делян пеевски

Не по-малко срамно е да бъдеш ортак в бизнеса и политиката с него, какъвто е самият мандатоносител, добави Радев

Румен Радев: Трябва да изградим стена срещу покварата във властта, в символ на което се превърна Пеевски - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Президентът Румен Радев с нови критики към управляващото мнозинство и подкрепата за него от ДПС-Ново начало.

Държавният глава посети учебния център на сухопътни войски край Стара Загора.

„Не по-малко важно е най-сетне да изградим стена срещу покварата във властта, в символ на което се превърна Делян Пеевски. Пеевски и неговият метод на действие са срам за всяко демократично общество. Не по-малко срамно е да бъдеш ортак в бизнеса и политиката с него, какъвто е самият мандатоносител, да си негов обслужващ персонал и шут в Народното събрание. Да склониш да бъдеш негово бухалка и да загърбиш достойнството и името си под съблазънта на моркова и страха от тягата“, коментира Радев.


България
  • 1 Майна

    33 3 Отговор
    Никакво местене!!!Напускане без право на ЗАВРЪЩАНЕ!!!!

    Коментиран от #27

    19:43 15.06.2020

  • 2 Добре е

    21 2 Отговор
    и да обезопасят прозорците,че разходките по первазите привличат мисирките като магнит.

    19:43 15.06.2020

  • 3 00000014

    32 3 Отговор
    Най-добре сее изолирайте в Белене -- всички!

    19:43 15.06.2020

  • 4 Русенец

    27 2 Отговор
    Изолацията в ловешкия е по-сигурна и гарантирана. Да се прехвърлят незабавно!

    19:45 15.06.2020

  • 5 Бай Вуй

    16 0 Отговор
    70 см.....а на нас 1,50.В началото беше и 2 метра. Значи пак ще си обменят бацили по въздушно- капков път.Залата не отговаря на заповедта за 1,50 м на закрито.И съм сериозен.

    Коментиран от #9

    19:48 15.06.2020

  • 6 Отгоре

    17 0 Отговор
    Няма да е лошо да се телепортират при св.Петър–там гарантирано няма вируси.

    20:02 15.06.2020

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 да де

    9 0 Отговор
    Няма лошо да влизат всичките по азбучен ред и да зазидат всички възможни места откъдето могат да излезнат.

    20:40 15.06.2020

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Шопо

    6 1 Отговор
    Депутати- една ненужна сган , необходима за да се демонстрира плурализъм.

    23:23 15.06.2020

  • 14 Йозеф

    5 0 Отговор
    Какво може да св ремонтира и реновира една зала, че да струва 23 млн?

    Коментиран от #15

    23:31 15.06.2020

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 цербер

    4 1 Отговор
    "в зала "Света София", която е почти готова и за която бяха похарчени милиони левове" ВМЕСТО ДА ХАРЧАТ МИЛИОНИ ЛЕВОВЕ НАРОДНА ПАРА,КОИТО СА НЕОБХОДИМИ ЗА ДРУГИ НЕЩА,НАПРИМЕР ЗА КУВЬОЗИ,ЗАЩО НЕ НАМАЛЯТ БРОЯ НА ДЕПУТАТИТЕ И ТАКА ТЕ В ЗАЛАТА ЩЕ СЕ РАЗРЕДЯТ И РАЗСТОЯНИЕ ЩЕ ИМА МЕЖДУ ТЯХ?

    10:01 16.06.2020

  • 17 ООрана държава

    6 0 Отговор
    Ще трябва да е бая голяма стена за главното Д, сигурно ше надминем великата китайска стена и пак няма да е достатъчно

    12:44 25.09.2025

  • 18 Градеж

    5 0 Отговор
    на един затвор в много по - ефективно !

    12:45 25.09.2025

  • 19 Кандидат депутат

    4 1 Отговор
    Давай Румба , победи овцете към светлото бъдеще. Но не бързай, искарай си целия мандат

    12:45 25.09.2025

  • 20 Хе!

    2 2 Отговор
    Ей, Радев!Помоли уважаемия, независим и безпристрастен БГ съд да осъди кмет Коцев по бързата процедура, за да има време госпожа Илеана Йотова да го помилва! После е късно! Мандата тече! След това и теб ще осъдят без имунитет!

    12:46 25.09.2025

  • 21 малиии

    1 4 Отговор
    Това ли е " Обединителят " ?!😳

    12:48 25.09.2025

  • 22 АГАТ а Кристи

    2 1 Отговор
    Да хване човек Svin Ята, па с него тебе да уда.ри

    12:48 25.09.2025

  • 23 Вие сте бунаци

    2 7 Отговор
    Е , точно от руския агент на КГБ Радев това звучи нелепо.Стена трябва да се изгради около него , не около патриота Пеевски!

    12:49 25.09.2025

  • 24 Пеевски, Борисов и Доган и

    6 1 Отговор
    Зависимата Прокуратура!! Това е Проклятието на България!!

    12:49 25.09.2025

  • 25 Промяна

    1 6 Отговор
    ПЕЕВСКИ Е ДЪРЖАВНИК ВЛАСТЕЛИН А ТИ СИ НИКОЙ ПУТИНОФИЛ РАДЕВ СВЪРШЕН СИ

    Коментиран от #34

    12:49 25.09.2025

  • 26 Айде де

    3 3 Отговор
    Давай да видим!
    Действай де!
    Повреди народът на протеста
    Или пак ще вдигнеш мижавото си юмруче и ние да ядем боя!
    Давай, излизай от Президентството!!!!

    12:50 25.09.2025

  • 27 Майна

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Майна":

    Ти що ми взимаш Ника?
    Не мисля,че е почтено!
    Аз съм за Възраждане
    Презирам мишката Радев- той служи на дълбоките!
    Оставката ще я вземе народът!
    Тоя лицемер - да се скрива

    Коментиран от #33

    12:52 25.09.2025

  • 28 шиши е радост

    2 2 Отговор
    фатмака пак показва юмручето през боташ тръбата

    12:52 25.09.2025

  • 29 Карлос Друсар

    1 3 Отговор
    Мистър Кеш да не се обажда! ДПС Ново Начало е гарант за стабилна и евроатлантическа демократична България!

    12:53 25.09.2025

  • 30 фатмако

    1 1 Отговор
    Рибата се вмирисва откъм главата...

    12:54 25.09.2025

  • 31 Абсурдистан

    1 3 Отговор
    Прецедентът си намери отдушник - за всичко е виновен Шиши. Моето негативно мнение за дебелия е ясно, но този грухчо не е супермен. Това е цяла организация от богати и властимащи стоящи в сянката му. Но никой не ги изкарва на светло, не им стиска, на недоразумението също.

    12:54 25.09.2025

  • 32 Майна

    0 0 Отговор
    Тая мишка казала ли е един път, че нашия път не е с този на НАТО!
    Някога да е споменал Русия като възможен нас партньор!
    Да, Всички сглобени са за съд!
    Но и ти прокарваш същата не българска политика!
    Доведе Райнметал!
    Скъса с руското ядрено гориво!
    Наложи зелените сертификати!
    Боташ!!!
    Вън от политиката, мишки атлантическа!

    12:57 25.09.2025

  • 33 Филибе,

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Майна":

    Значи и ти си блатна из Мет, щом циг@нина те е омаял

    12:57 25.09.2025

  • 34 12340

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Промяна":

    Властелинът на пръстените ти е превзел главата, герберски кияк!

    12:58 25.09.2025

  • 35 На това се казва

    0 1 Отговор
    Обединител на нацията.На много хора им бърка в очите,че няма хаос в България. Добре че ГЕРБ не се връзват на "партенки" от рода на ,че Пеевски ги командва.И БСП и ИТН виждат,че си прокарват политиките,когато са в управлението.По-лесно ще се решат някои наболяли проблеми на хората,когато има правителство.От опозицията не могат да простят на Делян Пеевски,че помага на Правителството,без те ДА МУ ПАДАТ НА КОЛЕНЕ,и даже без да пият с него кафе в скута му.

    12:58 25.09.2025

  • 36 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    Покварата във властта е договора с Боташ. И струва скъпо.

    12:59 25.09.2025

