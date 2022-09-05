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Хванаха 62-годишен дрогиран зад волана и с чужди номера

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Хванаха 62-годишен дрогиран зад волана и с чужди номера

  • 62-годишен-
  • дрогиран-
  • шофьор-
  • чужди номера

Случката се е разиграла в Сливен, по случая са образувани две досъдебни производства

Хванаха 62-годишен дрогиран зад волана и с чужди номера - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Хванаха 62-годишен от Сливен да шофира с поставени регистрационни табели, издадени за друго МПС.

При проверка с техническо средство е установено, че той управлява и след употреба на наркотици, съобщават от Нова телевизия.

По случая са образувани две досъдебни производства.


Сливен /България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сигурно

    17 1 Отговор
    е силно рус и синеок .

    12:13 05.09.2022

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Хирург

    9 1 Отговор
    Не е Баце, той е на 63, отдъхнах си.

    12:17 05.09.2022

  • 4 Единственото лечение

    17 1 Отговор
    Счупете му ребрата! Столицата на циганите е станала Чикаго! Само дървото ги вкарва в пътя тези непрокопсаници!

    Коментиран от #9

    12:18 05.09.2022

  • 5 ташунко сапа

    9 1 Отговор
    Не , от Винету-бандата е !!!

    12:18 05.09.2022

  • 6 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    10 1 Отговор
    ДО кога ХОРА ще е това БЕСЗАКОНИЕ

    12:27 05.09.2022

  • 7 Любопитен

    5 0 Отговор
    Какво друса дядката ?

    12:58 05.09.2022

  • 8 анонимен

    4 2 Отговор
    Набор на мутрата от Банкя, значи е от онези бандити известни през деветдесетте като борчета и рекетьорчета и зависещи от наркотици ! Веднага в затвора и за дълго !

    13:03 05.09.2022

  • 9 Иван

    2 5 Отговор

    До коментар #4 от "Единственото лечение":

    Насилието поражда насилие, някой ден на теб ще ти счупят ребрата.

    Коментиран от #10

    13:55 05.09.2022

  • 10 Шоп

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Иван":

    Да го галим с перо,и да го пратим на Хаваите.Ако този,те ритне с колата и те потроши,ставаш поизтупваш се и го черпиш.Заблудени хора,повтарящи клишета,които вече не отговарят на нашата действителност.

    19:50 05.09.2022

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