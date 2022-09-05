Хванаха 62-годишен дрогиран зад волана и с чужди номера

ПСЖ победи Ювентус в Шампионската лига, два гола на Мбапе

Пари Сен Жермен победи Ювентус с 2:1 в един от най-очакваните сблъсъци от първия кръг на груповата фаза в Шампионска лига. Килиан Мбапе откри резултат ...