Хванаха 62-годишен дрогиран зад волана и с чужди номера

Хванаха 62-годишен от Сливен да шофира с поставени регистрационни табели, издадени за друго МПС.
При проверка с техническо средство е установено, че той управлява и след употреба на наркотици, съобщават от Нова телевизия.
По случая са образувани две досъдебни производства.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сигурно
12:13 05.09.2022
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Хирург
12:17 05.09.2022
4 Единственото лечение
Коментиран от #9
12:18 05.09.2022
5 ташунко сапа
12:18 05.09.2022
6 ГРАД КОЗЛОДУЙ
12:27 05.09.2022
7 Любопитен
12:58 05.09.2022
8 анонимен
13:03 05.09.2022
9 Иван
До коментар #4 от "Единственото лечение":Насилието поражда насилие, някой ден на теб ще ти счупят ребрата.
Коментиран от #10
13:55 05.09.2022
10 Шоп
До коментар #9 от "Иван":Да го галим с перо,и да го пратим на Хаваите.Ако този,те ритне с колата и те потроши,ставаш поизтупваш се и го черпиш.Заблудени хора,повтарящи клишета,които вече не отговарят на нашата действителност.
19:50 05.09.2022