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Радев предложил на Зеленски България и Украйна заедно да изградят АЕЦ „Белене"

Радев предложил на Зеленски България и Украйна заедно да изградят АЕЦ „Белене"

3 Юли, 2026 12:00 2 003 123

  • румен радев-
  • володимир зеленски-
  • аец белене-
  • украйна

Няма да анулираме споразумението с Украйна, каза Румен Радев в отговор на въпрос от лидера на „Възраждане"

Радев предложил на Зеленски България и Украйна заедно да изградят АЕЦ „Белене" - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Премиерът Румен Радев каза на блицконтрола в парламента, че е предложил на президента Володимир Зеленски България и Украйна заедно да изградят АЕЦ „Белене".

Радев посочи, че е разговарял със Зеленски на среща в Брюксел. „Той предложи отново да закупят реакторите от АЕЦ „Белене", а аз му предложих друго - „дайте ние и вие с европейски средства заедно да изградим АЕЦ „Белене" и да ви предоставим електричество през Румъния", заяви премиерът. Това е нашата позиция и мисля, че това ще бъде изгодно за България, ако се случи, допълни той, предаде БТА.

„Няма да анулираме споразумението с Украйна, защото в него няма никаква конкретика, няма действия, няма обеми на предоставяне и никакви срокове“, каза Румен Радев в отговор на въпрос от лидера на „Възраждане" Костадин Костадинов.

„Ние казваме, че независимо кой е подписал дадено международно споразумение, било то министър-председател или министър, то е подписно от държавата. Това означава институционалност и спазване на международното право и България не може да дава такива сигнали“, посочи Радев. По думите му договорите трябва да се спазват.

„Ако сте чели внимателно споразумението ще видите следното: да се проучи възможността за предоставяне на помощ и да се идентифицират потенциалните начини за подкрепа – всичко е в такъв дух. Няма да идентифицираме засега, няма да проучваме, няма никакви поети ангажименти в това споразумение“, каза премиерът.

„Там ясно е описано, че Украйна ще се стреми да въведе, където може, изучаване на българския език, отстояването на правата и интересите на нашето национално малцинство. Освен това е записано, че двете страни ще работят за борбата с мините в Черно море, както и с организираната престъпност и прането на пари“, отбеляза Румен Радев. Записано е да съдействаме колкото можем за гарантирането на ядрената безопасност на ядрените централи в Украйна, защото ние имаме интерес от това, добави министър-председателят.

Цялото споразумение се върти около това да се проучват възможностите за подкрепа. Продължаваме да ги проучваме, не сме поели никакъв конкретен ангажимент и ако стигнем до нещо конкретно ще ви уведомим, допълни той.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    20 36 Отговор
    От нас реакторите а от Зеленски дроновете

    Коментиран от #86, #103, #122

    12:00 03.07.2026

  • 2 Сатана Z

    17 88 Отговор
    Браво г-на Радев! Раша вън и да го дyxa! Украйна е бъдещето!

    Коментиран от #4, #13, #19

    12:01 03.07.2026

  • 3 Делю Хайдутин

    49 13 Отговор
    И какво ще даде Украйна?

    Коментиран от #76, #81

    12:01 03.07.2026

  • 4 Последният Софиянец

    11 42 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    Точен сте. От нас реакторите а от Украйна дроновете. И двете държави имат изгода и печалба.

    12:02 03.07.2026

  • 5 Националният предател

    52 23 Отговор
    Моше Боташ Крадев подари последните остатъци от България на турския башибозук и украинските нацисти!

    12:02 03.07.2026

  • 6 Продадени сме!

    56 13 Отговор
    Разбрахте ли сега, защо Боташа цяла сецмица ви занимава само с глупостите покрай Пеевски?!

    Коментиран от #10, #22, #30

    12:04 03.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ

    51 7 Отговор
    На какво основание ще подаряваме реакторите на Украйна?
    За сетен път се убеждавам, че българския народ е най-тъпия в тази вселена и няма право на съществуване.
    Поне, да идва Ердоган или неговият наследник и да сложат край на неуспешния експеримент наречен държава Бyлгаристан.
    Вие наясно ли сте, тъпaци, че след 2-3 години ще бъдем във фалит и няма да можем да купуваме електроенергия от чужбина?

    12:05 03.07.2026

  • 9 Печеняги

    39 6 Отговор
    Украйна има огромен опит с Чернобилската атомна електроцентрала. Г-н Радев има опит в многомилиардната сделка с Боташ -Турция.

    12:06 03.07.2026

  • 10 Продажбата започна от твоите ПП-ДБ,

    27 21 Отговор

    До коментар #6 от "Продадени сме!":

    Пеевски и ГЕРБ. Вие сте най-големите тъпаци във вселената.

    Коментиран от #18, #28, #121

    12:06 03.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Моля,

    17 14 Отговор
    Паветните Урсулианци да не вземат отношение, защото са доказано изключително глупави!

    12:06 03.07.2026

  • 13 Българин

    26 23 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    Грешно си разбрал- Радев е отказал продажба на оборудването , и по-важно-ще блокира санкциите срещу Русия-адмирации за което !

    Коментиран от #46

    12:07 03.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Мишел

    31 6 Отговор
    Колко АЕЦ са построили България и Украйна ?
    Явно става дума за съвместно финансиране на строеж на скъпа АЕЦ с американско оборудване.

    12:08 03.07.2026

  • 16 Берта

    41 4 Отговор
    Не мога да проумея сънародниците ни които агитират да си подаряваме реакторите??? Хората се молят и чакат с десетилетия, а ние ги имаме готови ! Имате ли 2 грама мозък въобще?

    Коментиран от #48

    12:08 03.07.2026

  • 17 смешкарки

    20 7 Отговор
    по метода на баба алино хитреещи урк ще плащаме и тоз урк масраф
    демек нов таралеж в гащите


    Радев предложил на Зеленски България и Украйна заедно да изградят АЕЦ „Белене"

    12:09 03.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 а вън смешна Сатана Z

    12 3 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    и да го дyxaшбавно

    Коментиран от #38

    12:10 03.07.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Баба Гошка

    25 3 Отговор
    Поредният предател. Нормално е да се изиска зачитането на правата на българите в украйна както унгария го направи за своите. Чрез блокиране на всякакви европейски пари за укропитеция. Не с подаване на дууппе от нашите безУправници за нищо

    12:12 03.07.2026

  • 22 Ето кой продаде реакторите защото лъжеш

    4 14 Отговор

    До коментар #6 от "Продадени сме!":

    Ето натиска от ПП-ДБ и продажниците като теб:

    Дйче Веле от 16.04.2025

    Поръчкова "статия" от гнусния соросоид Веселин Стойнев

    "Реакторите за "Белене" ще гният у нас, но няма да отидат в Украйна, което е реверанс на Борисов пред Русия. Пируетът му нанася огромни щети на страната и дава възможност на Русия да се върне в българската енергетика."

    Коментиран от #32

    12:12 03.07.2026

  • 23 Анонимен

    4 21 Отговор
    Само така Радев.

    12:12 03.07.2026

  • 24 така така

    15 3 Отговор
    Фашизирани комунисти

    12:13 03.07.2026

  • 25 Общата

    5 16 Отговор
    С този руски де бил,
    Станах за РЕЗИЛ !!!

    12:13 03.07.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Радев, Радев...

    19 1 Отговор
    предплагам знаеш нашенската поговорка за орташкия салам, дето и кучетата не го ядат! С тия професионални мошеници ортаклък не бива да с прави, защото не знаеш още утре какъв ще ти забият в гърба...

    12:14 03.07.2026

  • 28 Боташките крадци не сте по-различни от

    15 3 Отговор

    До коментар #10 от "Продажбата започна от твоите ПП-ДБ,":

    Прасето, Тиквата и Прокопа!

    12:14 03.07.2026

  • 29 Лицемер и половина

    14 3 Отговор
    "Продължаваме да ги проучваме..."

    Да се разбира - продължаваме да се оплитаме в юдео-ционистките и укро-нацистки мрежи на Украйна.

    12:14 03.07.2026

  • 30 Опреснител на паметта на продажници

    11 8 Отговор

    До коментар #6 от "Продадени сме!":

    Ето ИСТИНСКАТА история и ИСТИНСКИТЕ факти:

    Дата: 18:58 04.07.2023

    ГЕРБ, ДПС и ПП предлагат да продадем реакторите за АЕЦ „Белене“ на Украйна
    Вносителите входираха в Народното събрание проект на решение, определяйки българския проект като „окончателно обречен“

    Министърът на енергетиката да проведе преговори с Украйна за продажбата на оборудването за АЕЦ „Белене“. Това решение на Народното събрание ще внесе председателят на енергийната комисия и депутат от ГЕРБ Делян Добрев. Документът е подписан от депутати от ГЕРБ, ДПС, „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“, сред които Теменужка Петкова, Рамадан Аталай, Ивайло Мирчев и Кирил Петков.

    Коментиран от #33, #35

    12:15 03.07.2026

  • 31 Задълбочаване на връзките

    20 2 Отговор
    Г-н Радев явно е много доволен от украинското строителство в Баба Алино и иска да го използва за обща атомна електроцентрала.

    12:16 03.07.2026

  • 32 Помияр Бо(га)ташки

    13 3 Отговор

    До коментар #22 от "Ето кой продаде реакторите защото лъжеш":

    Сега нали нито ПП, нито ДБ, нито ГЕРБ или ДПС са на валст? А всъщност май са, точно през вашето менте ПБ (Пеевски-Борисов)!

    Коментиран от #63

    12:16 03.07.2026

  • 33 Троле крадевистки, чети внимателно!

    12 3 Отговор

    До коментар #30 от "Опреснител на паметта на продажници":

    Сега нали нито ПП, нито ДБ, нито ГЕРБ или ДПС са на валст? А всъщност май са, точно през вашето менте ПБ (Пеевски-Борисов)!

    12:17 03.07.2026

  • 34 Ти си

    19 2 Отговор
    Само да попитам с какви пари Украйна ще купи реакторите и откъде пари за да се включи в строежа на АЕЦ Белене ?
    Това с нашите пари ли ще стане като теглим заем за това ....

    Коментиран от #54, #62

    12:17 03.07.2026

  • 35 ЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО КОИ ИНИЦИИРАХА ТОВА

    5 8 Отговор

    До коментар #30 от "Опреснител на паметта на продажници":

    Документът е подписан от депутати от ГЕРБ, ДПС, „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“, сред които Теменужка Петкова, Рамадан Аталай, Ивайло Мирчев и Кирил Петков.

    Коментиран от #47

    12:18 03.07.2026

  • 36 ВВП

    13 3 Отговор
    С Окропитеците Целият свят е на загуба ..Печели ВПК..Румене,ще паднеш яко ..!!.Предупреждавам .

    12:18 03.07.2026

  • 37 000

    2 11 Отговор
    С 21 пакет санкции е приключено. България няма са ги подкрепи. С този жалък ес е свършено.

    12:19 03.07.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Ами

    8 12 Отговор
    Радев дипломатично е намазал ските на Зеленски,
    показал му е пътя и му е пожелал успех :)
    Пич на място. Ей за това хората го избраха.

    12:19 03.07.2026

  • 40 Заробвай бг

    17 1 Отговор
    А кога Украйна ще си плати тока от Мариците или пак са за сметка на българския народ и се подържа със заеми

    12:19 03.07.2026

  • 41 Баба Гошка

    22 1 Отговор
    Нямаха 8 милиарда да платят на росатом да построи централата. Имат 60 милиарда за американски комисионни и хюндай експерименталки. И като какви по-точно разговарят с просяцците на европа да сме строели "заедно" с наши дългове и да сме им подарявали още ток? Алоууу. Много умен и принципен тоз летец излезе. И все за наша сметка. Пък България била преди всичко?

    12:19 03.07.2026

  • 42 Старчо Сарача

    14 1 Отговор
    О не! Пак някоя глупава схема като Боташа. радеф не си прави поредния опит да правиш сделки! Не ти се удава!

    12:19 03.07.2026

  • 43 ВВП

    19 3 Отговор
    Никакви окраински мишоци не искам в моята България.Това са шизофренични опортюнисти,реваншисти , зли кучета

    12:20 03.07.2026

  • 44 Ти да видиш

    11 6 Отговор
    Ехааа, браво на Радев. Гьола пак ще започне да носи пари на "нашите хора" за нищо насреща. Що хора станаха милионери от площадката.... явно още точат лиги.
    Радев работи на едро, не се занимава с дреболии.
    Справка: "Боташ". ;)))))))

    12:20 03.07.2026

  • 45 Да де

    15 0 Отговор
    Би ли обяснил премиера как ще построи централата без Русия.И кога Европа ще му разреши да построи централа с руски реактори.

    Коментиран от #64

    12:20 03.07.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 ЧЕТЕМ, БЕ БОКЛУК КРАДЕВСКИ

    9 3 Отговор

    До коментар #35 от "ЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО КОИ ИНИЦИИРАХА ТОВА":

    ЧЕ ВИЕ ГО ФИНАЛИЗИРАТЕ!

    12:21 03.07.2026

  • 48 Еничарите от български произход

    7 1 Отговор

    До коментар #16 от "Берта":

    са врагове, а не сънародници на българите.

    12:21 03.07.2026

  • 49 Баце

    12 2 Отговор
    Едно говорим друго вършим ... На кой му е нужно това, поредният куц кон в нашата политика!!!!

    12:22 03.07.2026

  • 50 Луд Скайуокър

    15 4 Отговор
    На това му се вика солидарност ! Германия подари чисто нов газов ТЕЦ на Украйна защо ние да не им продадем от солидарност нещио ? Нищо че после сделката кон за кокошка ще я изгладуваме по-важното е да сме солидарност за да си имат после хората златни тоалетни !

    12:22 03.07.2026

  • 51 Наблюдател

    17 1 Отговор
    Първо ни накараха да спрем 4 реактора в Козлодуй. Същите реактори във Финландия си работеха, понеже Финландия не е България за нашите приятели в Брюксел. После започнахме на празно място Белене, вместо да разширим Козлодуй. После го спряхме, а купените реактори ги захвърлихме. После решихме да купим и американски реактори, този път за Козлодуй. Сега и това.

    Коментиран от #68

    12:22 03.07.2026

  • 52 баба Меца

    9 0 Отговор
    Майтапчия !

    12:23 03.07.2026

  • 53 И Зеленски какво?

    10 2 Отговор
    А кой ще даде парите бе Мунчо , парите са важни. ЕС ще дава парите за кефа на Мунчо , а ти ще подкрепяш Русия , лицемер ! АЕЦ Белене няма да има , ама тоя се прави на самарянин , наглец . АЕЦ Белене се строй от 1984 г и там терена е земетръсен . Само парите да стабилизираш терена ще излезе по скъп от строежа , но Мунчо баламосва раята , защото има топки и те се възхищават на топки .

    Коментиран от #67

    12:23 03.07.2026

  • 54 Анонимен

    2 10 Отговор

    До коментар #34 от "Ти си":

    Чети бе човек. Никакви заеми няма да тегли България. С европейски средства. Зеленски ще ги изкрънка от Урсула.

    Коментиран от #72

    12:24 03.07.2026

  • 55 ВВП

    10 4 Отговор
    Скоро ще ловим окропите по улиците и ше пращаме на зелю фашиста..Прясно месо.за руската артилерия ..

    Коментиран от #60

    12:24 03.07.2026

  • 56 гост

    12 0 Отговор
    Този както е тръгнал, ще възроди Народният Съд,натам вървим.

    12:24 03.07.2026

  • 57 Всъщност хитро

    2 10 Отговор
    Първо се ядосах на Радев, но е хитро предложението му. Зеления има милиарди от ес, нека част от тея пари да дойдат да имаме 2 ядрени централи. За нас е много важно като страна, и добре. Има икономическа полза за всички българи, ако политиците не са много крадливи! Тока може да е по-евтин щом е наше производство например. И ще продаваме, така има резон и за по-ниски данъци... Мислете преди да критикувате.

    12:24 03.07.2026

  • 58 Мунчо не в час!

    11 2 Отговор
    Тази война ще продължи десетилетия!

    12:24 03.07.2026

  • 59 000

    4 10 Отговор
    21 пакет санкции срещу русия приключиха преди да са ги разгледали. Коалицията срещу импотентния брюксел се увеличи с България. Края на ес е все по-близо.

    Коментиран от #65

    12:25 03.07.2026

  • 60 Герги

    3 7 Отговор

    До коментар #55 от "ВВП":

    Готов ли си да ги водиш,като Матросов...

    12:25 03.07.2026

  • 61 Предателя Муньо

    13 4 Отговор
    ще направи от северна България окраина 2, а от източна - турска Румелия! Лондон ви го инсталира, глупаци!

    12:25 03.07.2026

  • 62 До Ти си..

    5 3 Отговор

    До коментар #34 от "Ти си":

    Е как как бе колега.. Нали вече им ги подарихме, сега ще влезем в комбина. От тях нашите подарени реактори, а от нас всичко .. и подарък за жена му Алии-Баба селцето.

    12:26 03.07.2026

  • 63 Още история за дементирали русофоби

    1 10 Отговор

    До коментар #32 от "Помияр Бо(га)ташки":

    ПП: Губим 1 млрд. лв. заради отказа да продадем реакторите за АЕЦ "Белене" на Украйна

    Страната ни ще загуби над 1 млрд. лв. заради отказа да продадем реактори за АЕЦ "Белене" на Украйна. Това обявиха от Продължаваме промяната.

    Партията изтъква, че БСП не просто влияе, а действа като външнополитически коректив на правителството. Той отбеляза, че това е в пълен разрез с чл. 105 от Конституцията, според който именно Министерският съвет под ръководството на премиера ръководи външната политика на страната.

    Според ПП излиза, че на Росен Желязков дори не му е позволено да отговаря на парламентарни въпроси по темата, въпреки правомощията му по конституция.

    Петков поставя въпросите променя ли се посоката на външната политика на България и БСП ли е новият стратег по тези въпроси на правителството?

    12:26 03.07.2026

  • 64 Реакторите бяха купени още по времето

    9 0 Отговор

    До коментар #45 от "Да де":

    когато Русия не беше враг на Европа. Руски реактори има и в други бивши соцстрани, сега членки на ЕС и НАТО.

    Коментиран от #77, #97

    12:26 03.07.2026

  • 65 Кривоверен алкаш

    7 0 Отговор

    До коментар #59 от "000":

    Не стой на слънце,,,вижда се че ти вреди...

    12:26 03.07.2026

  • 66 ВВП

    8 4 Отговор
    Който сее ръкувал със зелю фашиста Нее изкарал мандат .Това е токсичен плъх.Ахаха ..Окропите ги товарим на влака и за ,,Незалежная,,

    12:26 03.07.2026

  • 67 Ами

    4 7 Отговор

    До коментар #53 от "И Зеленски какво?":

    Едва ли терена в Белене е по заметръсен от
    терените на който са построени японските АЕЦ.
    Да не обеснявам, че кораби и подводници
    се задвижват с атомни реактори.
    Така, че спири да пишеш глупости.

    Коментиран от #83

    12:28 03.07.2026

  • 68 АЕЦ

    1 7 Отговор

    До коментар #51 от "Наблюдател":

    Не са същите реактори като нашите , по нова модификация са , не се бъркай !Такива има и в Унгария.ВВР 440 като нашите никъде НЕ функционират в Европа .

    12:28 03.07.2026

  • 69 ВВП

    8 1 Отговор
    Даже една ракия не можеш да пиеш с тия шизофреници окропите ..Пие две чашки на екс ,и почва да врещи ,,Слава Хероем,,Боклуци ..Шута ,и за Незалежная..

    12:29 03.07.2026

  • 70 Официална страница на ИВайло Мирчев

    7 0 Отговор
    Фейсбук от April 15, 2025

    ПРОДАЖНИКЪТ ИВАЙЛО МИРЧЕВ НАРИЧА ЯДРЕНИТЕ РЕАКТОРИ - САМОВАРИ


    "Управляващата коалиция решила да не продава на Украйна реакторите от АЕЦ "Белене". Глупаво решение, взето в услуга на Кремъл. Още по-глупавото е, че под влиянието на руските проксита от БСП - Ново начало. България губи над 1 млрд. лв. за това, че не продава ненужните вече реактори.
    Поставяйки правителството в пряка зависимост от Пеевски Борисов е принуден да приема всички желания на БСП - НН.
    Поредно сламено решение на едно сламено управление. Този над 1 млрд. лв. загуби ще ги платим всички българи, а реакторите ще си ги ползват от БСП-НН за… самовари."

    12:29 03.07.2026

  • 71 Енергетик

    2 11 Отговор
    Белене освен символ на комунистическия терор над българите е и символ на коленопреклонност към съветските окупатори вече 40 г. Първият протест срещу това безумие беше преди 40 г. ,когато учените от БАН заедно с руски учени се произнесена, че там не може да се строи атомна централа,защото е земетръсна зона и освен това Козлодуй е много близо. 40 години обаче руско-българската схема за огромен грабеж на народа продължава да съществува. Питам защо досега никой не попита управляващите колко струва на ограбения български народ за тези 40 години тази корупционна яма Белене? Радев сега доказва, че няма да има край , уж щял да се бори с корупцията.

    12:29 03.07.2026

  • 72 Ти си

    9 1 Отговор

    До коментар #54 от "Анонимен":

    А Урсула откъде ще ги вземеш тези пари за да ги даде на Украйна?
    Помисли малко по този въпрос .....

    12:30 03.07.2026

  • 73 павела митова

    8 2 Отговор
    KНАБИРАМ УКРИ ЗА ЯДРЕНИ ОПИТИ

    12:30 03.07.2026

  • 74 ВВП

    8 1 Отговор
    Майдана тотие готов ,Румене .С Окропистан ,никакви алъш вериши..Това е гнусно хазарско туморно образувание .

    12:31 03.07.2026

  • 75 Ето откъде идва натиска да подарим реак

    2 6 Отговор
    06 Юли 2023, 15:01

    ЕК подкрепя възможността Украйна да купи българските реактори с европейски средства

    Европейската комисия заяви днес, че е възможно Украйна да използва средства от ЕС, за да купи от България ядрените реактори от АЕЦ "Белене". Няма пречка за това, заяви говорител на комисията на пресконференция в отговор на въпрос, предаде БТА.

    12:31 03.07.2026

  • 76 Тва е силно маскиран шахматен ход

    1 6 Отговор

    До коментар #3 от "Делю Хайдутин":

    Не ги разбираме ние тия работи!

    12:31 03.07.2026

  • 77 Да де

    1 7 Отговор

    До коментар #64 от "Реакторите бяха купени още по времето":

    А коя държава в

    Европа е построила централа с руски реактори за последно

    12:32 03.07.2026

  • 78 Помните ли,

    8 0 Отговор
    че това го предлагаха Фараона и сектата му, но тогава всички вскупом скачаха да лаят против. А сега същите боташки помияри вият от муньовата далавера, ама от кеф.

    12:32 03.07.2026

  • 79 Поредният тъпанар

    7 0 Отговор
    Иди си с мир!

    12:32 03.07.2026

  • 80 Русоробието в действие

    2 8 Отговор
    Като московските си господари, Резидента сипе лъжи на поразия, за да прикрие истинската цел на назначението му за премиер в робовладението, наречено България - да се изпълнят всички руски корупционни схеми, щото поробителите са го закъсали за валута...

    12:33 03.07.2026

  • 81 Ердоган

    1 6 Отговор

    До коментар #3 от "Делю Хайдутин":

    Акъл и инженери, нали русофилите казвате, ме можем само чушкопек

    12:33 03.07.2026

  • 82 ?????

    6 1 Отговор
    УФ
    "С подписаното от служебния министър-председател десетгодишно споразумение за сигурност с Украйна служебното правителство продължава традицията на сглобките. То търси да спечели външна благословия, като поема дългосрочни ангажименти от името на България, които покачват рисковете за националната сигурност. Очевидно за ПП-ДБ Конституцията е празна дума. Госпожи и господа министри, българите очакват от вас честни избори и защита от галопиращите цени, а не въвличането ни във война", посочи Радев.

    “„Няма да анулираме споразумението с Украйна, защото в него няма никаква конкретика, няма действия, няма обеми на предоставяне и никакви срокове“, каза Румен Радев в отговор на въпрос от лидера на „Възраждане" Костадин Костадинов.
    „Ние казваме, че независимо кой е подписал дадено международно споразумение, било то министър-председател или министър, то е подписно от държавата. Това означава институционалност и спазване на международното право и България не може да дава такива сигнали“, посочи Радев.”

    Кога казва истината?

    12:33 03.07.2026

  • 83 Хубаво де ,

    2 6 Отговор

    До коментар #67 от "Ами":

    Ама ти сравняваш технологична Япония с изостанала Русия , хубаво ! А кой ще работи в това Белене за мен е много по важно примерно , от къде хора ? Всичките ми колеги разпределени в Козлодуй след 3 години се върнаха кой къде види .

    Коментиран от #89, #95, #99

    12:34 03.07.2026

  • 84 ВВП

    7 1 Отговор
    Киев и режима дължат 350 млд ,зелено на РФ ,до преди Майдана .Сега дължат трилиони..Това гнусни племе не обича да вади .Само събира.. ..

    12:34 03.07.2026

  • 85 ВВП

    2 5 Отговор
    Румен се гаври със зеленото уродливо джудже..Окрайната е история ..Амин.

    12:36 03.07.2026

  • 86 Атом Ремонт Строй

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    по принцип е руска държавна компания. Какво се очаква от украйна не е ясно. Освен да тегли едни пари от ЕС , които няма да се връщат. И да минем тънко. Ама те такива безплатни сделки накрая могат да излязат бая солено.

    12:36 03.07.2026

  • 87 РАДЕВ ПРЕДЛОЖИЛ НА ЗЕЛЕНСКИ

    4 2 Отговор
    Да му върне Брендо.

    12:38 03.07.2026

  • 88 ВВП

    6 0 Отговор
    В самата украинска раса има нещо шизофренично ,уродливо..Развалят всичко по пътя си .след тях мизерия и тиня.

    12:38 03.07.2026

  • 89 Какъв инженер си ти?

    6 1 Отговор

    До коментар #83 от "Хубаво де ,":

    Защо лъжеш, че си инженер? Само като те гледам как оставяш интервали преди и след препинателните знаци, на мен ми е ясно, че имаш проблеми с елементарната компютърна грамотност.

    12:38 03.07.2026

  • 90 оня с коня

    6 0 Отговор
    ас помня че киро оня с кривата уста каза че ще внасяме евтин ток от оКррайна?

    къде евтения ток отОКРАЙНА?
    киро защо не е във затвора да му изправят малко устата?

    ЗАЩО КИРЕТО СИ ЖИВЕЕ ЖИВОТЕЦА Е НЕ МУ Е СТЪЖНЕН ЖИВОТА НА ТОЯ НЕПРОКОПСАНИК?

    12:38 03.07.2026

  • 91 Aлфа Bълкът

    5 1 Отговор
    Ако продадеш двата реактора, колко струва 1,2млрд €, колко от тях може да откраднеш?
    Някой милион, ако занижиш цената за сметка на държавата и ти пратят някое куфарче.
    А да се построи АЕЦ Белене колко ще струва? Преди беше 10млрд, а сега сигурно ще са 20млрд €.
    А при строеж за 20млрд €, колко от тях може да се откраднат?
    1млрд € без проблем, краде му се на Румбата, краде му се 2 не вижда.

    12:38 03.07.2026

  • 92 Смешник

    6 0 Отговор
    Абе какво прави тоя Радев Уж е човек на Кремъл а се заиграва с кървавия фашиски диктатор Зеленски

    12:38 03.07.2026

  • 93 РАШКО

    1 3 Отговор
    УРКО Е БИПОЛРЕН! ВЪРТИ НА КЪДЕТО Е ХОРСКОТО МНЕНИЕ!

    12:39 03.07.2026

  • 94 Българин 🇧🇬

    3 3 Отговор
    Идеята е ясна и оправдана . Рискът е , да не се тръгне на договори с нелегитимната нацистка хунта в Киев . Всички договори трябва да са гарантирани от ЕС .

    Коментиран от #105

    12:39 03.07.2026

  • 95 Ти чувал ли си за Фукушима, бе?

    5 1 Отговор

    До коментар #83 от "Хубаво де ,":

    Най-голямото радиоактивно замърсяване в човешката история, което все още продължава и не е решено. Как е възможно някакъв общак да лъже, че е енергетик-инженер?

    12:40 03.07.2026

  • 96 Най съкровенната мечта

    5 0 Отговор
    на Зеленски е да построи на Радев електроцентрала!Смях в залата!😂👏

    12:41 03.07.2026

  • 97 Да де

    3 0 Отговор

    До коментар #64 от "Реакторите бяха купени още по времето":

    А бе ние една мембранна гарнитура не можем за направим за действащ блок а ще строим цяла централа без Руснаците.Чуваш ли се кви ги дрънкаша.А че имаме два реактора не ни прави собственици на централа,а и няма да ни разрешат.

    12:41 03.07.2026

  • 98 РАДЕВ СЕ ОКАЗА ШАРЛАТАН

    7 2 Отговор
    По-голям от Киро тъпото и Асена.

    12:41 03.07.2026

  • 99 Ами

    7 2 Отговор

    До коментар #83 от "Хубаво де ,":

    В изостанала Русия има действащ атомен реактор
    с бързи неутрони който произвежда електричество.
    В други "напреднали" държави нямат дори и
    лабораторни реактори с бързи неутрони.
    В атомната енергетика Русия е десетилетия пред останалия свят.
    Казвам ти, престани да пишеш глупости. Не за друго. Излагаш се.

    12:42 03.07.2026

  • 100 ТОВА СИ Е КАТО БАБА АЛИНО

    4 0 Отговор
    Ама с ядрени реактори.

    12:43 03.07.2026

  • 101 Читател

    3 3 Отговор
    Накратко Радев е казал на малкия наркоман аз не съм продажник заминавай при макрон и мерц.

    12:43 03.07.2026

  • 102 отвратително

    5 0 Отговор
    Радев си показа антибългарските зъбки. – години сме хранили змия в пазвата на България.

    12:43 03.07.2026

  • 103 Принципност

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    „Ние казваме, че независимо кой е подписал дадено международно споразумение, било то министър-председател или министър, то е подписно от държавата. Това означава институционалност и спазване на международното право и България не може да дава такива сигнали“, посочи Радев.”
    В резултат сега Лукойл съди БГ за 3 млрд. Честито !

    12:44 03.07.2026

  • 104 Шут към Израел

    4 1 Отговор
    Цигганина- евреин Зеленски да бяга обратно към Израел. Там да си търси правата !!
    Тоя Зеленски иска да КРАДЕ земя от руснаците.. Зеленски иска да КРАДЕ пари и имущество от България..
    По време на Кримската война ( 1853- 1856 г), българите като Васил Левски, Христо Ботев и капитан Райчо Николов ПОДПОМАГАХА Русия срещу такива циггани евреи и Османската империя..

    Коментиран от #109

    12:44 03.07.2026

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Съд за Гюров за Измама

    3 1 Отговор
    Сегашното правителство трявба да АНУЛИРАТ тая ИЗМАМА, която оня СЛУЖЕБЕН министър- Гюров е направил в Украйна !!!
    Тоя Гюров е КОРУМПИРАН мошеник. Тоя Гюров, колко ПОДКУП е взел от крадливите евреи на Зеленски ??
    Само да попитам- Някой Председател на Избирателна Комисия за изборите на 19 април в България, "" МОЖЕ ли да подпоше договор с Русия за сътрудничество"" ???
    Гюров БЕШЕ сложен като СЛУЖЕБЕН министър за да е НЕУТРАЛЕН политически и да НЕ обявява война, нито да прави съюзи, докато е министър, а САМО да проведе предсрочните избори.. Иначе нямаше защо да го слагат като минитър.

    Заради един НЕКАДЪРЕН цар Фердинанд, който САМ е решил да обяви война на Сърбия и Гърция през 1913 г, България ИЗГУБИ половинато от спечелено от българските войници, през Балканската война...
    Сега някакъв евреин Зеленски иска да КРАДЕ земя от руснаицте... Същия тоя евреин- Зеленски, заедно с Османската империя НАПАДАХА РУсия през полуостров Крим през 1853-1856 г.. Тогава българите като Васил Левски и Христо Ботев ПОДПОМАГАХА Русия, която ни помогна през 1878 г да ИЗГОНИМ циганите- Мюсюлмани и евреи и да се освободим от Мюсюманско Робство !!!
    Трябва руснаците от Русия и Украйна да се ОБЕДИНЯТ отново. А евреите на Зеленски да си ходят ОБРАТНО в Израел... и да СВЪРШИ войната в Украйна.
    Оня Гюров уж се представяше че е от ВЪзраждане , а се ОКАЗА че е от коалицията на ГРАБЕЖА партия ГРАБЕЖ на ББ и ПП ДБ..
    Трябва ОСЪДЯТ Гюров за ИЗМАМА и опит за КРАЖБА на 19 милиарда долара

    12:45 03.07.2026

  • 107 Евала ве

    2 6 Отговор
    Шапка му свалям ! Ей тва му се вика играч! И най-важното: България преди всичко !

    12:45 03.07.2026

  • 108 А откъде горивото за Белене

    5 1 Отговор
    Мунчо не казва!
    А този въпрос е генерален!

    Със сигурност Мунчо крои планове за руско гориво.
    Ще купува гориво от Русия, ще продава ток на Украйна.
    Ами ЕС каза не на руските суровини!
    Ко прайм тогава?

    Коментиран от #111, #115, #117, #120

    12:45 03.07.2026

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 Дежаву

    4 0 Отговор
    Боташ се повтаря

    12:47 03.07.2026

  • 111 Ами

    4 2 Отговор

    До коментар #108 от "А откъде горивото за Белене":

    Виж сега чунчо ... Цял свят купува ядрено гориво от Русия.

    12:49 03.07.2026

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 мумунчу

    2 0 Отговор
    смрадефф

    12:52 03.07.2026

  • 114 до Евала ве

    3 0 Отговор
    играч, ама от тия селските, дето все се мислят за тарикати, а всички ги плюват

    12:52 03.07.2026

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 Радев, дебил ли си

    3 0 Отговор
    В каква фиеста ни вкарваш със Зеленски?
    От къде на къде ще сме парктньори с наркомана?
    Радев, опомни се!
    Ще те изритаме направо в Украйна. Там имат нужда от пилоти!
    Вместо да се заемете с доставките на Ф самолетите и неизгодните сделка, това продажно олфренче се души с Зельо!
    Мразя те издън душа, предателю

    12:55 03.07.2026

  • 117 Българин 🇧🇬

    1 2 Отговор

    До коментар #108 от "А откъде горивото за Белене":

    Финландия , Чехия , Унгария и Словакия си купуват и сега Руско ядрено гориво . Не са плужеци като нас , да купуват американско , с което Пети блок е постоянно "в ремонт" . Разбира се , най-големия купувач на руско ядрено гориво в света е САЩ .

    12:56 03.07.2026

  • 118 Иван

    1 1 Отговор
    Айдееее, пак старата дъвка ще се дъвче и лапнишараните ще вярват

    12:56 03.07.2026

  • 119 Анонимен

    0 2 Отговор
    Ха ха, много готино. Как елегантно Радев пусна Зеля на пързалката.

    12:58 03.07.2026

  • 120 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 121 Казанлъшкия

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Продажбата започна от твоите ПП-ДБ,":

    Да, така е - ППДБ започнаха тая простотия, герб, ДПС я потвърдиха. Но това по никакъв начин не оневинява и Радев, че потвърждава подаряването или продаването ( все тая) на реакторите на Украйна. Поредният национален п.едател е Радев!

    13:02 03.07.2026

  • 122 Сигурно

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Вълкът и агнето на една трапеза.
    Те от един парцел във Варна завъртяха милиона, смятай ако им дадем да правят АЕЦ, ще окраднат милиарди.

    13:03 03.07.2026

  • 123 Вие сте бунаци

    0 0 Отговор
    Докато се въртите Зеленски ще ви направи АЕЦ Белене с европейски средства.А руснаците ни искаха, като на братя 20 милиарда долара, за да започнат.

    13:03 03.07.2026

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