Радев предложил на Зеленски България и Украйна заедно да изградят АЕЦ „Белене"

Премиерът Румен Радев каза на блицконтрола в парламента, че е предложил на президента Володимир Зеленски България и Украйна заедно да изградят АЕЦ „Белене".
Радев посочи, че е разговарял със Зеленски на среща в Брюксел. „Той предложи отново да закупят реакторите от АЕЦ „Белене", а аз му предложих друго - „дайте ние и вие с европейски средства заедно да изградим АЕЦ „Белене" и да ви предоставим електричество през Румъния", заяви премиерът. Това е нашата позиция и мисля, че това ще бъде изгодно за България, ако се случи, допълни той, предаде БТА.
„Няма да анулираме споразумението с Украйна, защото в него няма никаква конкретика, няма действия, няма обеми на предоставяне и никакви срокове“, каза Румен Радев в отговор на въпрос от лидера на „Възраждане" Костадин Костадинов.
„Ние казваме, че независимо кой е подписал дадено международно споразумение, било то министър-председател или министър, то е подписно от държавата. Това означава институционалност и спазване на международното право и България не може да дава такива сигнали“, посочи Радев. По думите му договорите трябва да се спазват.
„Ако сте чели внимателно споразумението ще видите следното: да се проучи възможността за предоставяне на помощ и да се идентифицират потенциалните начини за подкрепа – всичко е в такъв дух. Няма да идентифицираме засега, няма да проучваме, няма никакви поети ангажименти в това споразумение“, каза премиерът.
„Там ясно е описано, че Украйна ще се стреми да въведе, където може, изучаване на българския език, отстояването на правата и интересите на нашето национално малцинство. Освен това е записано, че двете страни ще работят за борбата с мините в Черно море, както и с организираната престъпност и прането на пари“, отбеляза Румен Радев. Записано е да съдействаме колкото можем за гарантирането на ядрената безопасност на ядрените централи в Украйна, защото ние имаме интерес от това, добави министър-председателят.
Цялото споразумение се върти около това да се проучват възможностите за подкрепа. Продължаваме да ги проучваме, не сме поели никакъв конкретен ангажимент и ако стигнем до нещо конкретно ще ви уведомим, допълни той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #86, #103, #122
12:00 03.07.2026
2 Сатана Z
Коментиран от #4, #13, #19
12:01 03.07.2026
3 Делю Хайдутин
Коментиран от #76, #81
12:01 03.07.2026
4 Последният Софиянец
До коментар #2 от "Сатана Z":Точен сте. От нас реакторите а от Украйна дроновете. И двете държави имат изгода и печалба.
12:02 03.07.2026
5 Националният предател
12:02 03.07.2026
6 Продадени сме!
Коментиран от #10, #22, #30
12:04 03.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ
За сетен път се убеждавам, че българския народ е най-тъпия в тази вселена и няма право на съществуване.
Поне, да идва Ердоган или неговият наследник и да сложат край на неуспешния експеримент наречен държава Бyлгаристан.
Вие наясно ли сте, тъпaци, че след 2-3 години ще бъдем във фалит и няма да можем да купуваме електроенергия от чужбина?
12:05 03.07.2026
9 Печеняги
12:06 03.07.2026
10 Продажбата започна от твоите ПП-ДБ,
До коментар #6 от "Продадени сме!":Пеевски и ГЕРБ. Вие сте най-големите тъпаци във вселената.
Коментиран от #18, #28, #121
12:06 03.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Моля,
12:06 03.07.2026
13 Българин
До коментар #2 от "Сатана Z":Грешно си разбрал- Радев е отказал продажба на оборудването , и по-важно-ще блокира санкциите срещу Русия-адмирации за което !
Коментиран от #46
12:07 03.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Мишел
Явно става дума за съвместно финансиране на строеж на скъпа АЕЦ с американско оборудване.
12:08 03.07.2026
16 Берта
Коментиран от #48
12:08 03.07.2026
17 смешкарки
демек нов таралеж в гащите
Радев предложил на Зеленски България и Украйна заедно да изградят АЕЦ „Белене"
12:09 03.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 а вън смешна Сатана Z
До коментар #2 от "Сатана Z":и да го дyxaшбавно
Коментиран от #38
12:10 03.07.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Баба Гошка
12:12 03.07.2026
22 Ето кой продаде реакторите защото лъжеш
До коментар #6 от "Продадени сме!":Ето натиска от ПП-ДБ и продажниците като теб:
Дйче Веле от 16.04.2025
Поръчкова "статия" от гнусния соросоид Веселин Стойнев
"Реакторите за "Белене" ще гният у нас, но няма да отидат в Украйна, което е реверанс на Борисов пред Русия. Пируетът му нанася огромни щети на страната и дава възможност на Русия да се върне в българската енергетика."
Коментиран от #32
12:12 03.07.2026
23 Анонимен
12:12 03.07.2026
24 така така
12:13 03.07.2026
25 Общата
Станах за РЕЗИЛ !!!
12:13 03.07.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Радев, Радев...
12:14 03.07.2026
28 Боташките крадци не сте по-различни от
До коментар #10 от "Продажбата започна от твоите ПП-ДБ,":Прасето, Тиквата и Прокопа!
12:14 03.07.2026
29 Лицемер и половина
Да се разбира - продължаваме да се оплитаме в юдео-ционистките и укро-нацистки мрежи на Украйна.
12:14 03.07.2026
30 Опреснител на паметта на продажници
До коментар #6 от "Продадени сме!":Ето ИСТИНСКАТА история и ИСТИНСКИТЕ факти:
Дата: 18:58 04.07.2023
ГЕРБ, ДПС и ПП предлагат да продадем реакторите за АЕЦ „Белене“ на Украйна
Вносителите входираха в Народното събрание проект на решение, определяйки българския проект като „окончателно обречен“
Министърът на енергетиката да проведе преговори с Украйна за продажбата на оборудването за АЕЦ „Белене“. Това решение на Народното събрание ще внесе председателят на енергийната комисия и депутат от ГЕРБ Делян Добрев. Документът е подписан от депутати от ГЕРБ, ДПС, „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“, сред които Теменужка Петкова, Рамадан Аталай, Ивайло Мирчев и Кирил Петков.
Коментиран от #33, #35
12:15 03.07.2026
31 Задълбочаване на връзките
12:16 03.07.2026
32 Помияр Бо(га)ташки
До коментар #22 от "Ето кой продаде реакторите защото лъжеш":Сега нали нито ПП, нито ДБ, нито ГЕРБ или ДПС са на валст? А всъщност май са, точно през вашето менте ПБ (Пеевски-Борисов)!
Коментиран от #63
12:16 03.07.2026
33 Троле крадевистки, чети внимателно!
До коментар #30 от "Опреснител на паметта на продажници":Сега нали нито ПП, нито ДБ, нито ГЕРБ или ДПС са на валст? А всъщност май са, точно през вашето менте ПБ (Пеевски-Борисов)!
12:17 03.07.2026
34 Ти си
Това с нашите пари ли ще стане като теглим заем за това ....
Коментиран от #54, #62
12:17 03.07.2026
35 ЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО КОИ ИНИЦИИРАХА ТОВА
До коментар #30 от "Опреснител на паметта на продажници":Документът е подписан от депутати от ГЕРБ, ДПС, „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“, сред които Теменужка Петкова, Рамадан Аталай, Ивайло Мирчев и Кирил Петков.
Коментиран от #47
12:18 03.07.2026
36 ВВП
12:18 03.07.2026
37 000
12:19 03.07.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Ами
показал му е пътя и му е пожелал успех :)
Пич на място. Ей за това хората го избраха.
12:19 03.07.2026
40 Заробвай бг
12:19 03.07.2026
41 Баба Гошка
12:19 03.07.2026
42 Старчо Сарача
12:19 03.07.2026
43 ВВП
12:20 03.07.2026
44 Ти да видиш
Радев работи на едро, не се занимава с дреболии.
Справка: "Боташ". ;)))))))
12:20 03.07.2026
45 Да де
Коментиран от #64
12:20 03.07.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 ЧЕТЕМ, БЕ БОКЛУК КРАДЕВСКИ
До коментар #35 от "ЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО КОИ ИНИЦИИРАХА ТОВА":ЧЕ ВИЕ ГО ФИНАЛИЗИРАТЕ!
12:21 03.07.2026
48 Еничарите от български произход
До коментар #16 от "Берта":са врагове, а не сънародници на българите.
12:21 03.07.2026
49 Баце
12:22 03.07.2026
50 Луд Скайуокър
12:22 03.07.2026
51 Наблюдател
Коментиран от #68
12:22 03.07.2026
52 баба Меца
12:23 03.07.2026
53 И Зеленски какво?
Коментиран от #67
12:23 03.07.2026
54 Анонимен
До коментар #34 от "Ти си":Чети бе човек. Никакви заеми няма да тегли България. С европейски средства. Зеленски ще ги изкрънка от Урсула.
Коментиран от #72
12:24 03.07.2026
55 ВВП
Коментиран от #60
12:24 03.07.2026
56 гост
12:24 03.07.2026
57 Всъщност хитро
12:24 03.07.2026
58 Мунчо не в час!
12:24 03.07.2026
59 000
Коментиран от #65
12:25 03.07.2026
60 Герги
До коментар #55 от "ВВП":Готов ли си да ги водиш,като Матросов...
12:25 03.07.2026
61 Предателя Муньо
12:25 03.07.2026
62 До Ти си..
До коментар #34 от "Ти си":Е как как бе колега.. Нали вече им ги подарихме, сега ще влезем в комбина. От тях нашите подарени реактори, а от нас всичко .. и подарък за жена му Алии-Баба селцето.
12:26 03.07.2026
63 Още история за дементирали русофоби
До коментар #32 от "Помияр Бо(га)ташки":ПП: Губим 1 млрд. лв. заради отказа да продадем реакторите за АЕЦ "Белене" на Украйна
Страната ни ще загуби над 1 млрд. лв. заради отказа да продадем реактори за АЕЦ "Белене" на Украйна. Това обявиха от Продължаваме промяната.
Партията изтъква, че БСП не просто влияе, а действа като външнополитически коректив на правителството. Той отбеляза, че това е в пълен разрез с чл. 105 от Конституцията, според който именно Министерският съвет под ръководството на премиера ръководи външната политика на страната.
Според ПП излиза, че на Росен Желязков дори не му е позволено да отговаря на парламентарни въпроси по темата, въпреки правомощията му по конституция.
Петков поставя въпросите променя ли се посоката на външната политика на България и БСП ли е новият стратег по тези въпроси на правителството?
12:26 03.07.2026
64 Реакторите бяха купени още по времето
До коментар #45 от "Да де":когато Русия не беше враг на Европа. Руски реактори има и в други бивши соцстрани, сега членки на ЕС и НАТО.
Коментиран от #77, #97
12:26 03.07.2026
65 Кривоверен алкаш
До коментар #59 от "000":Не стой на слънце,,,вижда се че ти вреди...
12:26 03.07.2026
66 ВВП
12:26 03.07.2026
67 Ами
До коментар #53 от "И Зеленски какво?":Едва ли терена в Белене е по заметръсен от
терените на който са построени японските АЕЦ.
Да не обеснявам, че кораби и подводници
се задвижват с атомни реактори.
Така, че спири да пишеш глупости.
Коментиран от #83
12:28 03.07.2026
68 АЕЦ
До коментар #51 от "Наблюдател":Не са същите реактори като нашите , по нова модификация са , не се бъркай !Такива има и в Унгария.ВВР 440 като нашите никъде НЕ функционират в Европа .
12:28 03.07.2026
69 ВВП
12:29 03.07.2026
70 Официална страница на ИВайло Мирчев
ПРОДАЖНИКЪТ ИВАЙЛО МИРЧЕВ НАРИЧА ЯДРЕНИТЕ РЕАКТОРИ - САМОВАРИ
"Управляващата коалиция решила да не продава на Украйна реакторите от АЕЦ "Белене". Глупаво решение, взето в услуга на Кремъл. Още по-глупавото е, че под влиянието на руските проксита от БСП - Ново начало. България губи над 1 млрд. лв. за това, че не продава ненужните вече реактори.
Поставяйки правителството в пряка зависимост от Пеевски Борисов е принуден да приема всички желания на БСП - НН.
Поредно сламено решение на едно сламено управление. Този над 1 млрд. лв. загуби ще ги платим всички българи, а реакторите ще си ги ползват от БСП-НН за… самовари."
12:29 03.07.2026
71 Енергетик
12:29 03.07.2026
72 Ти си
До коментар #54 от "Анонимен":А Урсула откъде ще ги вземеш тези пари за да ги даде на Украйна?
Помисли малко по този въпрос .....
12:30 03.07.2026
73 павела митова
12:30 03.07.2026
74 ВВП
12:31 03.07.2026
75 Ето откъде идва натиска да подарим реак
ЕК подкрепя възможността Украйна да купи българските реактори с европейски средства
Европейската комисия заяви днес, че е възможно Украйна да използва средства от ЕС, за да купи от България ядрените реактори от АЕЦ "Белене". Няма пречка за това, заяви говорител на комисията на пресконференция в отговор на въпрос, предаде БТА.
12:31 03.07.2026
76 Тва е силно маскиран шахматен ход
До коментар #3 от "Делю Хайдутин":Не ги разбираме ние тия работи!
12:31 03.07.2026
77 Да де
До коментар #64 от "Реакторите бяха купени още по времето":А коя държава в
Европа е построила централа с руски реактори за последно
12:32 03.07.2026
78 Помните ли,
12:32 03.07.2026
79 Поредният тъпанар
12:32 03.07.2026
80 Русоробието в действие
12:33 03.07.2026
81 Ердоган
До коментар #3 от "Делю Хайдутин":Акъл и инженери, нали русофилите казвате, ме можем само чушкопек
12:33 03.07.2026
82 ?????
"С подписаното от служебния министър-председател десетгодишно споразумение за сигурност с Украйна служебното правителство продължава традицията на сглобките. То търси да спечели външна благословия, като поема дългосрочни ангажименти от името на България, които покачват рисковете за националната сигурност. Очевидно за ПП-ДБ Конституцията е празна дума. Госпожи и господа министри, българите очакват от вас честни избори и защита от галопиращите цени, а не въвличането ни във война", посочи Радев.
“„Няма да анулираме споразумението с Украйна, защото в него няма никаква конкретика, няма действия, няма обеми на предоставяне и никакви срокове“, каза Румен Радев в отговор на въпрос от лидера на „Възраждане" Костадин Костадинов.
„Ние казваме, че независимо кой е подписал дадено международно споразумение, било то министър-председател или министър, то е подписно от държавата. Това означава институционалност и спазване на международното право и България не може да дава такива сигнали“, посочи Радев.”
Кога казва истината?
12:33 03.07.2026
83 Хубаво де ,
До коментар #67 от "Ами":Ама ти сравняваш технологична Япония с изостанала Русия , хубаво ! А кой ще работи в това Белене за мен е много по важно примерно , от къде хора ? Всичките ми колеги разпределени в Козлодуй след 3 години се върнаха кой къде види .
Коментиран от #89, #95, #99
12:34 03.07.2026
84 ВВП
12:34 03.07.2026
85 ВВП
12:36 03.07.2026
86 Атом Ремонт Строй
До коментар #1 от "Последния Софиянец":по принцип е руска държавна компания. Какво се очаква от украйна не е ясно. Освен да тегли едни пари от ЕС , които няма да се връщат. И да минем тънко. Ама те такива безплатни сделки накрая могат да излязат бая солено.
12:36 03.07.2026
87 РАДЕВ ПРЕДЛОЖИЛ НА ЗЕЛЕНСКИ
12:38 03.07.2026
88 ВВП
12:38 03.07.2026
89 Какъв инженер си ти?
До коментар #83 от "Хубаво де ,":Защо лъжеш, че си инженер? Само като те гледам как оставяш интервали преди и след препинателните знаци, на мен ми е ясно, че имаш проблеми с елементарната компютърна грамотност.
12:38 03.07.2026
90 оня с коня
къде евтения ток отОКРАЙНА?
киро защо не е във затвора да му изправят малко устата?
ЗАЩО КИРЕТО СИ ЖИВЕЕ ЖИВОТЕЦА Е НЕ МУ Е СТЪЖНЕН ЖИВОТА НА ТОЯ НЕПРОКОПСАНИК?
12:38 03.07.2026
91 Aлфа Bълкът
Някой милион, ако занижиш цената за сметка на държавата и ти пратят някое куфарче.
А да се построи АЕЦ Белене колко ще струва? Преди беше 10млрд, а сега сигурно ще са 20млрд €.
А при строеж за 20млрд €, колко от тях може да се откраднат?
1млрд € без проблем, краде му се на Румбата, краде му се 2 не вижда.
12:38 03.07.2026
92 Смешник
12:38 03.07.2026
93 РАШКО
12:39 03.07.2026
94 Българин 🇧🇬
Коментиран от #105
12:39 03.07.2026
95 Ти чувал ли си за Фукушима, бе?
До коментар #83 от "Хубаво де ,":Най-голямото радиоактивно замърсяване в човешката история, което все още продължава и не е решено. Как е възможно някакъв общак да лъже, че е енергетик-инженер?
12:40 03.07.2026
96 Най съкровенната мечта
12:41 03.07.2026
97 Да де
До коментар #64 от "Реакторите бяха купени още по времето":А бе ние една мембранна гарнитура не можем за направим за действащ блок а ще строим цяла централа без Руснаците.Чуваш ли се кви ги дрънкаша.А че имаме два реактора не ни прави собственици на централа,а и няма да ни разрешат.
12:41 03.07.2026
98 РАДЕВ СЕ ОКАЗА ШАРЛАТАН
12:41 03.07.2026
99 Ами
До коментар #83 от "Хубаво де ,":В изостанала Русия има действащ атомен реактор
с бързи неутрони който произвежда електричество.
В други "напреднали" държави нямат дори и
лабораторни реактори с бързи неутрони.
В атомната енергетика Русия е десетилетия пред останалия свят.
Казвам ти, престани да пишеш глупости. Не за друго. Излагаш се.
12:42 03.07.2026
100 ТОВА СИ Е КАТО БАБА АЛИНО
12:43 03.07.2026
101 Читател
12:43 03.07.2026
102 отвратително
12:43 03.07.2026
103 Принципност
До коментар #1 от "Последния Софиянец":„Ние казваме, че независимо кой е подписал дадено международно споразумение, било то министър-председател или министър, то е подписно от държавата. Това означава институционалност и спазване на международното право и България не може да дава такива сигнали“, посочи Радев.”
В резултат сега Лукойл съди БГ за 3 млрд. Честито !
12:44 03.07.2026
104 Шут към Израел
Тоя Зеленски иска да КРАДЕ земя от руснаците.. Зеленски иска да КРАДЕ пари и имущество от България..
По време на Кримската война ( 1853- 1856 г), българите като Васил Левски, Христо Ботев и капитан Райчо Николов ПОДПОМАГАХА Русия срещу такива циггани евреи и Османската империя..
Коментиран от #109
12:44 03.07.2026
105 Този коментар е премахнат от модератор.
106 Съд за Гюров за Измама
Тоя Гюров е КОРУМПИРАН мошеник. Тоя Гюров, колко ПОДКУП е взел от крадливите евреи на Зеленски ??
Само да попитам- Някой Председател на Избирателна Комисия за изборите на 19 април в България, "" МОЖЕ ли да подпоше договор с Русия за сътрудничество"" ???
Гюров БЕШЕ сложен като СЛУЖЕБЕН министър за да е НЕУТРАЛЕН политически и да НЕ обявява война, нито да прави съюзи, докато е министър, а САМО да проведе предсрочните избори.. Иначе нямаше защо да го слагат като минитър.
Заради един НЕКАДЪРЕН цар Фердинанд, който САМ е решил да обяви война на Сърбия и Гърция през 1913 г, България ИЗГУБИ половинато от спечелено от българските войници, през Балканската война...
Сега някакъв евреин Зеленски иска да КРАДЕ земя от руснаицте... Същия тоя евреин- Зеленски, заедно с Османската империя НАПАДАХА РУсия през полуостров Крим през 1853-1856 г.. Тогава българите като Васил Левски и Христо Ботев ПОДПОМАГАХА Русия, която ни помогна през 1878 г да ИЗГОНИМ циганите- Мюсюлмани и евреи и да се освободим от Мюсюманско Робство !!!
Трябва руснаците от Русия и Украйна да се ОБЕДИНЯТ отново. А евреите на Зеленски да си ходят ОБРАТНО в Израел... и да СВЪРШИ войната в Украйна.
Оня Гюров уж се представяше че е от ВЪзраждане , а се ОКАЗА че е от коалицията на ГРАБЕЖА партия ГРАБЕЖ на ББ и ПП ДБ..
Трябва ОСЪДЯТ Гюров за ИЗМАМА и опит за КРАЖБА на 19 милиарда долара
12:45 03.07.2026
107 Евала ве
12:45 03.07.2026
108 А откъде горивото за Белене
А този въпрос е генерален!
Със сигурност Мунчо крои планове за руско гориво.
Ще купува гориво от Русия, ще продава ток на Украйна.
Ами ЕС каза не на руските суровини!
Ко прайм тогава?
Коментиран от #111, #115, #117, #120
12:45 03.07.2026
109 Този коментар е премахнат от модератор.
110 Дежаву
12:47 03.07.2026
111 Ами
До коментар #108 от "А откъде горивото за Белене":Виж сега чунчо ... Цял свят купува ядрено гориво от Русия.
12:49 03.07.2026
112 Този коментар е премахнат от модератор.
113 мумунчу
12:52 03.07.2026
114 до Евала ве
12:52 03.07.2026
115 Този коментар е премахнат от модератор.
116 Радев, дебил ли си
От къде на къде ще сме парктньори с наркомана?
Радев, опомни се!
Ще те изритаме направо в Украйна. Там имат нужда от пилоти!
Вместо да се заемете с доставките на Ф самолетите и неизгодните сделка, това продажно олфренче се души с Зельо!
Мразя те издън душа, предателю
12:55 03.07.2026
117 Българин 🇧🇬
До коментар #108 от "А откъде горивото за Белене":Финландия , Чехия , Унгария и Словакия си купуват и сега Руско ядрено гориво . Не са плужеци като нас , да купуват американско , с което Пети блок е постоянно "в ремонт" . Разбира се , най-големия купувач на руско ядрено гориво в света е САЩ .
12:56 03.07.2026
118 Иван
12:56 03.07.2026
119 Анонимен
12:58 03.07.2026
120 Този коментар е премахнат от модератор.
121 Казанлъшкия
До коментар #10 от "Продажбата започна от твоите ПП-ДБ,":Да, така е - ППДБ започнаха тая простотия, герб, ДПС я потвърдиха. Но това по никакъв начин не оневинява и Радев, че потвърждава подаряването или продаването ( все тая) на реакторите на Украйна. Поредният национален п.едател е Радев!
13:02 03.07.2026
122 Сигурно
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Вълкът и агнето на една трапеза.
Те от един парцел във Варна завъртяха милиона, смятай ако им дадем да правят АЕЦ, ще окраднат милиарди.
13:03 03.07.2026
123 Вие сте бунаци
13:03 03.07.2026