Шофьорът от катастрофата с три жертви на „Тракия“: Мислех, че мантинелата ще ме спре

Искрено съжалявам и изказвам най-големите си съболезнования, това е голяма трагедия, каза, преди да влезе в съдебна зала, Енчо Динев, обвиняем за катастрофата на автомагистрала "Тракия" между камион и автомобил, при която загинаха мъж и две деветгодишни деца от футболната школа на "Славия".
"Разбрах, че децата са футболисти, дванадесет години съм работил с деца и съм ръководил футболен отбор", каза Динев, който е шофьорът на камиона.
Днес той обжалва наложената му мярка за неотклонение "задържане под стража" пред Апелативния съд в Бургас.
"Искам да благодаря на тези момчета и момичето, които помогнаха при изваждането. За мен те са герои. Докато сто човека гледаха, само те помогнаха", заяви обвиняемият.
Динев отправи съвет към професионалните шофьори, като повтори своята версия за причината за инцидента. Всички знаят, че през лятото гумите започват да гърмят, мислех, че мантинелата ще ме спре, но се оказа точно обратното. Не разчитайте на мантинелата, каза той.
На въпрос на журналисти дали гумите на камиона са били износени, Динев отговори : "Не".
Пред медиите служебният му защитник адвокат Марияна Гърдева заяви, че ще обжалва наложената мярка за неотклонение.
Не мога да коментирам делото по същество, но ще поискаме изменение на мярката за неотклонение, защото считам, че на този етап няма събрани достатъчно доказателства, които да обосноват предположение, че обвиняемият е извършил престъплението, за което е привлечен към наказателна отговорност. Освен това липсват доказателства, че той може да се укрие или да извърши друго престъпление. Поради това обжалваме мярката "задържане под стража" и ще настояваме тя да бъде заменена с по-лека – домашен арест или парична гаранция, каза Гърдева, информира "24 часа".
Попитана дали защитата оспорва, че Динев е управлявал камиона, адвокат Гърдева отговори: "Такова обстоятелство не съм казала. Просто фактите и доказателствата, събрани по делото към настоящия момент, не са достатъчни, за да се направи обосновано предположение, че той е извършил престъплението, за което е обвинен".
По повод версията на обвиняемия за причината за катастрофата адвокатът заяви, че това е твърдението на нейния подзащитен. "Според него единствената причина за пътнотранспортното произшествие е спукана гума по време на движение. Той твърди, че е направил опит да овладее камиона, но не е успял, тъй като в този момент превозното средство е станало неуправляемо"
На въпрос за снимки, появили се в публичното пространство, за които се твърди, че показват водача с мобилен телефон и чаша в ръцете, Гърдева отказа коментар.
На този етап не мога да коментирам нещо, което не съм виждала лично. Няма значение какво се разпространява в медийното пространство, докато то не бъде приобщено към делото като доказателство по надлежния ред, каза адвокатът.
Катастрофата стана на 24 юни около 13:00 часа при 290-ия километър на автомагистрала "Тракия", в района преди пътен възел "Зимница". По данни на разследването шофьорът на тежкотоварния автомобил е загубил контрол над превозното средство, преминал е през разделителната мантинела и навлязъл в насрещното платно, където е ударил лек автомобил, движещ се в посока Бургас.
На място загинаха шофьорът на автомобила и две деветгодишни деца. Другите двама пътници бяха откарани в болница с тежки наранявания - 49-годишна жена и съпругът ѝ - 46-годишен треньор в школата на футболен клуб "Славия".
На 25 юни Окръжният съд в Ямбол уважи искането на прокуратурата и постанови най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража". Според наблюдаващия прокурор Живко Илиев съдът е приел, че събраните доказателства обосновават предположение за авторството на деянието, както и че съществува опасност обвиняемият да се укрие или да извърши друго престъпление.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #14
16:45 02.07.2026
2 Лепни тапети в пещерата
16:48 02.07.2026
3 Гумите не гърмят без причина
Коментиран от #16
16:49 02.07.2026
4 Родител
16:49 02.07.2026
5 Овчаров
Коментиран от #15, #26
16:51 02.07.2026
6 До Кога Ще Показват ?
16:51 02.07.2026
7 Адолф
Коментиран от #10, #11
16:53 02.07.2026
8 Ментърджии !
До Долу !
16:53 02.07.2026
9 Цвете
Коментиран от #13
16:55 02.07.2026
10 А Бе Адолф !
До коментар #7 от "Адолф":При спукана Гума !
Накъде Ще тръгне ?
Камиона ?
Коментиран от #12, #30
16:55 02.07.2026
11 Като
До коментар #7 от "Адолф":ти гръмне лявата предна гума, камиона тръгва наляво.
16:55 02.07.2026
12 Посоката
До коментар #10 от "А Бе Адолф !":зависи от гумата. Лява ---> наляво
Дясна ---> надясно.
16:57 02.07.2026
13 ГолЕма
До коментар #9 от "Цвете":камионджийка и ти се извъди. Ако се счупи лагер на главината, резултата е същия. Даже завъртането е още по рязко, щото колелото блокира внезапно.
Коментиран от #17
17:00 02.07.2026
14 "Ганчо"
До коментар #1 от "честен ционист":не си е мислел,че ще забогатее,а знаеше,че ще обеднее.
17:01 02.07.2026
15 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
До коментар #5 от "Овчаров":А, извинявай за безпокойството, ама са пипали АЕЦа. Нали се хвалеха, че са купили някаква клапа не от руснаците и затова през месец излизат в ремонт?
17:08 02.07.2026
16 Ба бааааа
До коментар #3 от "Гумите не гърмят без причина":И как гърмят
17:10 02.07.2026
17 Мухахаха
До коментар #13 от "ГолЕма":Нищо не разбираш момче
17:14 02.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 а за онзи младок дет при дрифтинг
му дадохте домашен арест
тук в бг младоците и особено жените винаги минават при престъпления и птп
17:19 02.07.2026
22 Ти си
Странни методи има полицията .....
17:22 02.07.2026
23 Али Гатор
17:25 02.07.2026
24 Григор
17:25 02.07.2026
25 Истината
Когато управлявате автомобилите си Не си гледайте телефона,
а следете пътната обстановка за да не причините фатална катастрофа като мен!
17:26 02.07.2026
26 @@@
До коментар #5 от "Овчаров":Не се притеснявай!
Шеф на АЕЦ беше Валентин Николов, Баничаря на Мутрата борисоФ
и той слава Богу нищо не е пипал там, защото е Тъп като лидера си!
17:29 02.07.2026
27 Мнение
17:30 02.07.2026
28 Боже
Коментиран от #29
17:34 02.07.2026
29 Бог
До коментар #28 от "Боже":Ами ако наистина гумата е виновна?
17:39 02.07.2026
30 Химлер
До коментар #10 от "А Бе Адолф !":Има едно кръгло нещо в кабината на камиона - на където го завъртиш на там отива камиона
Коментиран от #36
17:39 02.07.2026
31 Стиван
17:40 02.07.2026
32 Бойко Българоубиец
17:42 02.07.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Нагъл, тъй са го подучили
17:48 02.07.2026
35 Мюмюн
17:49 02.07.2026
36 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #30 от "Химлер":Ти май в кабина на камион дори не си влизАл🤔
Има моменти в които това кръглото нещо направо може да ти счупи пръстите❗
Не оправдавам и. не съдя водача, за това си има хора които да определят причината и вината му🚓
17:54 02.07.2026
37 Да си го кажем директно
В града и на тротоара не можеш да си сигурен, дали някоя кола не се е качила и го е вдлъбнала и ти като вървиш разсеян, да паднеш, това постоянно се случва с деца, стари хора, жени на по-високи обувки, хора с проблеми с вастибюларния апарат. Стават и локви.
Ограбиха държавата - и крадливите комуняги и техните наследници - крадливи капиталисти, само крадоха и нищо не изградиха така, както е в развитите страни.
Най-добре е всеки на село и я с джип 4х4, я с каруца и това е. И дано по-скоро стане възможно да летим - с раници, с микро хеликоптери, коли... Не е вече технически възможно да се карат коли в България.
18:01 02.07.2026
38 РЕАЛИСТ
18:07 02.07.2026