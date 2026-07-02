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Шофьорът от катастрофата с три жертви на „Тракия“: Мислех, че мантинелата ще ме спре

Шофьорът от катастрофата с три жертви на „Тракия“: Мислех, че мантинелата ще ме спре

2 Юли, 2026 16:40 1 680 38

  • енчо динев-
  • шофьор-
  • катастрофа-
  • загинали-
  • деца-
  • тракия

Искрено съжалявам и изказвам най-големите си съболезнования, това е голяма трагедия, каза, преди да влезе в съдебна зала, Енчо Динев

Шофьорът от катастрофата с три жертви на „Тракия“: Мислех, че мантинелата ще ме спре - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Искрено съжалявам и изказвам най-големите си съболезнования, това е голяма трагедия, каза, преди да влезе в съдебна зала, Енчо Динев, обвиняем за катастрофата на автомагистрала "Тракия" между камион и автомобил, при която загинаха мъж и две деветгодишни деца от футболната школа на "Славия".

"Разбрах, че децата са футболисти, дванадесет години съм работил с деца и съм ръководил футболен отбор", каза Динев, който е шофьорът на камиона.

Днес той обжалва наложената му мярка за неотклонение "задържане под стража" пред Апелативния съд в Бургас.

"Искам да благодаря на тези момчета и момичето, които помогнаха при изваждането. За мен те са герои. Докато сто човека гледаха, само те помогнаха", заяви обвиняемият.

Динев отправи съвет към професионалните шофьори, като повтори своята версия за причината за инцидента. Всички знаят, че през лятото гумите започват да гърмят, мислех, че мантинелата ще ме спре, но се оказа точно обратното. Не разчитайте на мантинелата, каза той.

На въпрос на журналисти дали гумите на камиона са били износени, Динев отговори : "Не".

Пред медиите служебният му защитник адвокат Марияна Гърдева заяви, че ще обжалва наложената мярка за неотклонение.

Не мога да коментирам делото по същество, но ще поискаме изменение на мярката за неотклонение, защото считам, че на този етап няма събрани достатъчно доказателства, които да обосноват предположение, че обвиняемият е извършил престъплението, за което е привлечен към наказателна отговорност. Освен това липсват доказателства, че той може да се укрие или да извърши друго престъпление. Поради това обжалваме мярката "задържане под стража" и ще настояваме тя да бъде заменена с по-лека – домашен арест или парична гаранция, каза Гърдева, информира "24 часа".

Попитана дали защитата оспорва, че Динев е управлявал камиона, адвокат Гърдева отговори: "Такова обстоятелство не съм казала. Просто фактите и доказателствата, събрани по делото към настоящия момент, не са достатъчни, за да се направи обосновано предположение, че той е извършил престъплението, за което е обвинен".

По повод версията на обвиняемия за причината за катастрофата адвокатът заяви, че това е твърдението на нейния подзащитен. "Според него единствената причина за пътнотранспортното произшествие е спукана гума по време на движение. Той твърди, че е направил опит да овладее камиона, но не е успял, тъй като в този момент превозното средство е станало неуправляемо"

На въпрос за снимки, появили се в публичното пространство, за които се твърди, че показват водача с мобилен телефон и чаша в ръцете, Гърдева отказа коментар.

На този етап не мога да коментирам нещо, което не съм виждала лично. Няма значение какво се разпространява в медийното пространство, докато то не бъде приобщено към делото като доказателство по надлежния ред, каза адвокатът.

Катастрофата стана на 24 юни около 13:00 часа при 290-ия километър на автомагистрала "Тракия", в района преди пътен възел "Зимница". По данни на разследването шофьорът на тежкотоварния автомобил е загубил контрол над превозното средство, преминал е през разделителната мантинела и навлязъл в насрещното платно, където е ударил лек автомобил, движещ се в посока Бургас.

На място загинаха шофьорът на автомобила и две деветгодишни деца. Другите двама пътници бяха откарани в болница с тежки наранявания - 49-годишна жена и съпругът ѝ - 46-годишен треньор в школата на футболен клуб "Славия".

На 25 юни Окръжният съд в Ямбол уважи искането на прокуратурата и постанови най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража". Според наблюдаващия прокурор Живко Илиев съдът е приел, че събраните доказателства обосновават предположение за авторството на деянието, както и че съществува опасност обвиняемият да се укрие или да извърши друго престъпление.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    28 9 Отговор
    И Ганчо си мислеше, че ще забогатее като приеме Еврото, ама и то се оказа ментак като мантинелата.

    Коментиран от #14

    16:45 02.07.2026

  • 2 Лепни тапети в пещерата

    35 1 Отговор
    Всичко съградено от ГЕРБ е качество ала Африкански съюз. Сега ще са нужни още 40г да се ремонтира построеното от Боко. При предходния не стигнаха само да се боядиса.

    16:48 02.07.2026

  • 3 Гумите не гърмят без причина

    32 8 Отговор
    В коя лента е карал главанакът?

    Коментиран от #16

    16:49 02.07.2026

  • 4 Родител

    20 6 Отговор
    В затвора ще имаш много време да мислиш колко голямо зло си направил.

    16:49 02.07.2026

  • 5 Овчаров

    32 1 Отговор
    Като гледам пътищата и мантинелите, се моля само гербаджиите да не са бърникали из АЕЦ-а.

    Коментиран от #15, #26

    16:51 02.07.2026

  • 6 До Кога Ще Показват ?

    7 2 Отговор
    Този Със Агънцето в Корема ?

    16:51 02.07.2026

  • 7 Адолф

    23 8 Отговор
    И що не влезна в аварийната лента и от там в дясната мантинела а се заби в лявата мантинела която е до лентата за изпреварване? Какво си правил в лентата за изпреварване с тоя камион?

    Коментиран от #10, #11

    16:53 02.07.2026

  • 8 Ментърджии !

    4 1 Отговор
    Отгоре !

    До Долу !

    16:53 02.07.2026

  • 9 Цвете

    15 6 Отговор
    ПО ВСИЧКО ЛИЧИ, ЧЕ ГУМАТА Е БИЛА СПУКАНА, НО КОГАТО Е ПРЕСЯКЪЛ МАНТИНЕЛАТА.ИМЕННО МАНТИНЕЛАТА ПУКА ИЗНОСЕНАТА ГУМА.ДА НЕ СЕ ПРАВИ НА НЕВИНЕН. БИЛ ТАКЪВ, БИЛ ОНАКЪВ, ВЕЧЕ НИКОЙ НЕ МОЖЕ ДА ВЯРВА НА ЗАСПАЛИ ШОФЬОРИ ПО ПЪТИЩАТА ,КОИТО НАИСТИНА СА В ОКАЯНО СЪСТОЯНИЕ. ДВЕ НЕВРЪСТНИ ДЕЧИЦА И РОДИТЕЛЯТ НА ЕДНОТО, НИКОГА НЯМА ДА СЕ РАДВАТ НА ЖИВОТА, КОЙТО Е БИЛ В НАЧАЛОТО ИМ.🤦‍♂️🚔🤦‍♂️

    Коментиран от #13

    16:55 02.07.2026

  • 10 А Бе Адолф !

    7 5 Отговор

    До коментар #7 от "Адолф":

    При спукана Гума !

    Накъде Ще тръгне ?

    Камиона ?

    Коментиран от #12, #30

    16:55 02.07.2026

  • 11 Като

    10 0 Отговор

    До коментар #7 от "Адолф":

    ти гръмне лявата предна гума, камиона тръгва наляво.

    16:55 02.07.2026

  • 12 Посоката

    9 0 Отговор

    До коментар #10 от "А Бе Адолф !":

    зависи от гумата. Лява ---> наляво
    Дясна ---> надясно.

    16:57 02.07.2026

  • 13 ГолЕма

    9 0 Отговор

    До коментар #9 от "Цвете":

    камионджийка и ти се извъди. Ако се счупи лагер на главината, резултата е същия. Даже завъртането е още по рязко, щото колелото блокира внезапно.

    Коментиран от #17

    17:00 02.07.2026

  • 14 "Ганчо"

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    не си е мислел,че ще забогатее,а знаеше,че ще обеднее.

    17:01 02.07.2026

  • 15 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    16 0 Отговор

    До коментар #5 от "Овчаров":

    А, извинявай за безпокойството, ама са пипали АЕЦа. Нали се хвалеха, че са купили някаква клапа не от руснаците и затова през месец излизат в ремонт?

    17:08 02.07.2026

  • 16 Ба бааааа

    4 2 Отговор

    До коментар #3 от "Гумите не гърмят без причина":

    И как гърмят

    17:10 02.07.2026

  • 17 Мухахаха

    0 3 Отговор

    До коментар #13 от "ГолЕма":

    Нищо не разбираш момче

    17:14 02.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 а за онзи младок дет при дрифтинг

    5 1 Отговор
    в разград уби 3 мъже в улично заведение
    му дадохте домашен арест

    тук в бг младоците и особено жените винаги минават при престъпления и птп

    17:19 02.07.2026

  • 22 Ти си

    5 1 Отговор
    Защо човека е с белезници? Като че ли е тежък престъпник извършил предумишлено убийство?
    Странни методи има полицията .....

    17:22 02.07.2026

  • 23 Али Гатор

    4 2 Отговор
    Дядо ми е казвал че шофьора с единия крак е в затвора а с другия в гроба.

    17:25 02.07.2026

  • 24 Григор

    2 2 Отговор
    Ти си идиот, глупако! Завършен идиот! Няма спукана гума! Това е измислица. Или си заспал, или си чоплил телефона си. Много ми е интересно колко ще ти дадат. В Германия за подобно деяние ще получиш доживотна присъда. Да де, ама това е в Германия. А у нас правосъдната система не работи и присъдите за такива престъпления са направо смешни. Ето защо трябва да се мете и то усилено. И в съда, и в следствието ,и в прокуратурата. За издържането на системата от държавния бюджет се отделят огромни средства, а резултатът е никакъв.За какъв дявол ни е такава система?!

    17:25 02.07.2026

  • 25 Истината

    4 1 Отговор
    Динев отправи съвет към професионалните шофьори:
    Когато управлявате автомобилите си Не си гледайте телефона,
    а следете пътната обстановка за да не причините фатална катастрофа като мен!

    17:26 02.07.2026

  • 26 @@@

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "Овчаров":

    Не се притеснявай!
    Шеф на АЕЦ беше Валентин Николов, Баничаря на Мутрата борисоФ
    и той слава Богу нищо не е пипал там, защото е Тъп като лидера си!

    17:29 02.07.2026

  • 27 Мнение

    2 3 Отговор
    Ако зависеше от мен бих вкарал работодателя му в затвора, защото се е доверил на подобен тарикат на животи. Заради такива умници имаше трудови лагери в урановите мини

    17:30 02.07.2026

  • 28 Боже

    1 3 Отговор
    Каква държава - той не бил виновен - гумата била виновна … убиваш трима човека обжалваш и няма затвор

    Коментиран от #29

    17:34 02.07.2026

  • 29 Бог

    2 1 Отговор

    До коментар #28 от "Боже":

    Ами ако наистина гумата е виновна?

    17:39 02.07.2026

  • 30 Химлер

    0 4 Отговор

    До коментар #10 от "А Бе Адолф !":

    Има едно кръгло нещо в кабината на камиона - на където го завъртиш на там отива камиона

    Коментиран от #36

    17:39 02.07.2026

  • 31 Стиван

    0 1 Отговор
    До живот

    17:40 02.07.2026

  • 32 Бойко Българоубиец

    2 0 Отговор
    Дреме ми на мантинелата догодина пак ша гласувате за мене 😏 ГЕРБ ПОБЕДА!

    17:42 02.07.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Нагъл, тъй са го подучили

    1 2 Отговор
    Теб може, но 60 тонния ти камион няма как, като се засилиш и минеш през тях.

    17:48 02.07.2026

  • 35 Мюмюн

    0 0 Отговор
    сваляме мантинелите. да организират обществена поръчка за ластици. и без това старите са такива.

    17:49 02.07.2026

  • 36 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Химлер":

    Ти май в кабина на камион дори не си влизАл🤔
    Има моменти в които това кръглото нещо направо може да ти счупи пръстите❗
    Не оправдавам и. не съдя водача, за това си има хора които да определят причината и вината му🚓

    17:54 02.07.2026

  • 37 Да си го кажем директно

    0 0 Отговор
    Нямаме нормални пътища и тировете летят през села и градове. Никой и нищо не е вече в сигурност.
    В града и на тротоара не можеш да си сигурен, дали някоя кола не се е качила и го е вдлъбнала и ти като вървиш разсеян, да паднеш, това постоянно се случва с деца, стари хора, жени на по-високи обувки, хора с проблеми с вастибюларния апарат. Стават и локви.
    Ограбиха държавата - и крадливите комуняги и техните наследници - крадливи капиталисти, само крадоха и нищо не изградиха така, както е в развитите страни.
    Най-добре е всеки на село и я с джип 4х4, я с каруца и това е. И дано по-скоро стане възможно да летим - с раници, с микро хеликоптери, коли... Не е вече технически възможно да се карат коли в България.

    18:01 02.07.2026

  • 38 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор
    реално погледнато не го оправдавам - но вината трябва да бъде споделена поравно -между шофьора и стопаните на пътя -шофьорва трябва да понесе наказание за предизвикано птп -с жертви -а -кой стопанисва пътя -кой прибира пари от винетки -кой -трябва да осигури нашето предвазване -кой е собственик на мантинелите и знаците -защо ако блъсна знак аз го заплащам -значи той е на някой -защо -зимно време е непроходимо -как може енергото да прлаща за липса на ток-защо апи не плаща за -висенето ни по пътищата -от тяхното бездействие -до кога сдамо ние шофьорите ще сме виновни --- сдъболезнования на родителите и близките на загиналите

    18:07 02.07.2026

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