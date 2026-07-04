Полетите на Пеевски предизвикаха институционален трус и вълна от искания за оставки ОБЗОР

Софийската градска прокуратура и Конституционният съд започнаха проверки, след като вътрешният министър Иван Демерджиев изнесе официални данни от ГДБОП, според които за период от 8 години Делян Пеевски е реализирал 227 полета от летище София с частни авиокомпании, оценени на около 1,8 милиона евро. Най-голям обществен отзвук предизвика информацията за съвместен полет по дестинацията София – Дубай на 5 април 2024 г., на чийто борд е била и Десислава Атанасова, броени дни след като встъпи в длъжност като конституционен съдия. Изнесени бяха и данни, че Пеевски е летял десетки пъти до Виена и Дубай в компанията на бивши ръководители на „Булгартабак“ като Венцислав Чолаков и Делян Денчев.

Детайли около финансирането и маршрутите

Според справката на МВР, полетите на санкционирания по глобалния закон „Магнитски“ политик са осъществявани предимно до Истанбул, Виена и Дубай. Данните сочат, че:

Част от полетите са изпълнявани от компанията Hyperion Aviation Ltd .

. Плащанията са минавали през адвокатско дружество, свързано с дългогодишния юридически представител на Пеевски – Александър Ангелов.

В списъците на пътувалите с него фигурират общо 81 лица.

Реакциите на замесените страни

Делян Пеевски и ДПС: Лидерът на ДПС категорично отхвърли обвиненията, определяйки ги като „манипулации и неистини“, и заяви, че нито една санкция не работи в България . Той допълни, че няма разходвани държавни средства. Адвокатът му Хамид Хамид и бившият вътрешен министър Калин Стоянов обвиниха Демерджиев в размахване на „фалшиви справки“ и незаконно използване на резервационната система PNR (Passenger Name Record), която е предназначена само за борба с тероризма. Стоянов дори сезира Прокуратурата и ДАНС за нерегламентиран достъп до лични данни.

Лидерът на ДПС категорично отхвърли обвиненията, определяйки ги като „манипулации и неистини“, и заяви, че . Той допълни, че няма разходвани държавни средства. Адвокатът му Хамид Хамид и бившият вътрешен министър Калин Стоянов обвиниха Демерджиев в размахване на „фалшиви справки“ и незаконно използване на резервационната система PNR (Passenger Name Record), която е предназначена само за борба с тероризма. Стоянов дори сезира Прокуратурата и ДАНС за нерегламентиран достъп до лични данни. Десислава Атанасова и ГЕРБ: Конституционният съдия разпространи страници от международния си паспорт и справка от СДВР, за да докаже обективните факти около своите пътувания. От ГЕРБ-СДС защитиха Атанасова с аргумента, че тя е напуснала партийните структури още в началото на 2024 г. и частният живот на гражданите не може да бъде политизиран .

Конституционният съдия разпространи страници от международния си паспорт и справка от СДВР, за да докаже обективните факти около своите пътувания. От ГЕРБ-СДС защитиха Атанасова с аргумента, че тя е напуснала партийните структури още в началото на 2024 г. и . Конституционният съд: Председателят на КС Павлина Панова обяви, че институцията проучва случая, но няма законови механизми за реакция или санкции при подобни казуси.

Политическият отзвук и исканията за оставки

Разкритията предизвикаха бурна реакция сред останалите политически сили:

Искания за оставка: Представители на „Демократична България“ (Ивайло Мирчев) и партийни лидери от „Възраждане“ настояха за незабавната оставка на Десислава Атанасова от Конституционния съд.

Финансов мотив: Депутати от „Прогресивна България“ (Милен Трифонов) заявиха, че моралният проблем не е самото пътуване, а кой и как е финансирал тези полети, настоявайки за пълна прозрачност пред обществото.

Действия на прокуратурата: Софийската градска прокуратура (СГП) вече изиска пълния набор от оперативни материали от ГДБОП и Националната полиция, за да провери дали има данни за извършено престъпление.

Източници: БТА, NOVA, БНР, Club 'Z', Mediapool, bTV Новините, Сега