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Полетите на Пеевски предизвикаха институционален трус и вълна от искания за оставки ОБЗОР

Полетите на Пеевски предизвикаха институционален трус и вълна от искания за оставки ОБЗОР

4 Юли, 2026 06:25, обновена 4 Юли, 2026 06:30 1 480 13

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  • пътувания

Разкритията на МВР за 227 частни пътувания на лидера на ДПС, съвместния му полет с конституционния съдия Десислава Атанасова и последвалите взаимни обвинения взривиха политическата сцена

Полетите на Пеевски предизвикаха институционален трус и вълна от искания за оставки ОБЗОР - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Софийската градска прокуратура и Конституционният съд започнаха проверки, след като вътрешният министър Иван Демерджиев изнесе официални данни от ГДБОП, според които за период от 8 години Делян Пеевски е реализирал 227 полета от летище София с частни авиокомпании, оценени на около 1,8 милиона евро. Най-голям обществен отзвук предизвика информацията за съвместен полет по дестинацията София – Дубай на 5 април 2024 г., на чийто борд е била и Десислава Атанасова, броени дни след като встъпи в длъжност като конституционен съдия. Изнесени бяха и данни, че Пеевски е летял десетки пъти до Виена и Дубай в компанията на бивши ръководители на „Булгартабак“ като Венцислав Чолаков и Делян Денчев.

Детайли около финансирането и маршрутите

Според справката на МВР, полетите на санкционирания по глобалния закон „Магнитски“ политик са осъществявани предимно до Истанбул, Виена и Дубай. Данните сочат, че:

  • Част от полетите са изпълнявани от компанията Hyperion Aviation Ltd.
  • Плащанията са минавали през адвокатско дружество, свързано с дългогодишния юридически представител на Пеевски – Александър Ангелов.
  • В списъците на пътувалите с него фигурират общо 81 лица.

Реакциите на замесените страни

  • Делян Пеевски и ДПС: Лидерът на ДПС категорично отхвърли обвиненията, определяйки ги като „манипулации и неистини“, и заяви, че нито една санкция не работи в България. Той допълни, че няма разходвани държавни средства. Адвокатът му Хамид Хамид и бившият вътрешен министър Калин Стоянов обвиниха Демерджиев в размахване на „фалшиви справки“ и незаконно използване на резервационната система PNR (Passenger Name Record), която е предназначена само за борба с тероризма. Стоянов дори сезира Прокуратурата и ДАНС за нерегламентиран достъп до лични данни.
  • Десислава Атанасова и ГЕРБ: Конституционният съдия разпространи страници от международния си паспорт и справка от СДВР, за да докаже обективните факти около своите пътувания. От ГЕРБ-СДС защитиха Атанасова с аргумента, че тя е напуснала партийните структури още в началото на 2024 г. и частният живот на гражданите не може да бъде политизиран.
  • Конституционният съд: Председателят на КС Павлина Панова обяви, че институцията проучва случая, но няма законови механизми за реакция или санкции при подобни казуси.

Политическият отзвук и исканията за оставки

Разкритията предизвикаха бурна реакция сред останалите политически сили:

Искания за оставка: Представители на „Демократична България“ (Ивайло Мирчев) и партийни лидери от „Възраждане“ настояха за незабавната оставка на Десислава Атанасова от Конституционния съд.

Финансов мотив: Депутати от „Прогресивна България“ (Милен Трифонов) заявиха, че моралният проблем не е самото пътуване, а кой и как е финансирал тези полети, настоявайки за пълна прозрачност пред обществото.

Действия на прокуратурата: Софийската градска прокуратура (СГП) вече изиска пълния набор от оперативни материали от ГДБОП и Националната полиция, за да провери дали има данни за извършено престъпление.

Източници: БТА, NOVA, БНР, Club 'Z', Mediapool, bTV Новините, Сега


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе

    25 0 Отговор
    Коледа май наближава!

    06:37 04.07.2026

  • 2 Пешо

    33 0 Отговор
    А народа се вайка.... това отдавна трябваше да е избесено по площадите. .. бойковисти пееевисти. ... тарикати и мутри комсомолци и други такива

    06:41 04.07.2026

  • 3 Гумата

    4 25 Отговор
    А се оказа, че новината ви не е истина, но вие продължавате да я тиражирате…

    06:44 04.07.2026

  • 4 дядото

    32 0 Отговор
    тези хора злато ли акат за да разполагат с такива средства. а произход,а платени данъци.докога ще ги търпим бе хора.

    06:47 04.07.2026

  • 5 среднощен

    12 0 Отговор
    "...Действия на прокуратурата: Софийската градска прокуратура (СГП) вече изиска пълния набор от оперативни материали от ГДБОП и Националната полиция, за да провери дали има данни за извършено престъпление...";

    "Ха, дано - ама, надали.."

    06:47 04.07.2026

  • 6 Да,бе

    15 0 Отговор
    По времето на цар Крум тия проблеми бързо са се решавали....

    Коментиран от #12

    06:48 04.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 зеленчук

    3 1 Отговор
    Паричноосмукващи пальотчета.

    06:51 04.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Буци

    4 2 Отговор
    А кой плати корекциите на Деса, която вече изобщо не прилича на себе си? Имаме модинг за около половин милион.

    07:12 04.07.2026

  • 12 Механик

    7 0 Отговор

    До коментар #6 от "Да,бе":

    Пък Сталин просто е казвал "Расстерлять".
    Мисля, че той още по-бързо е решавал проблемите с такива като нашето Шишинце.

    07:13 04.07.2026

  • 13 възмутен

    0 0 Отговор
    Цяла една държава работи за Падишаха

    07:32 04.07.2026

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