Полетите на Пеевски предизвикаха институционален трус и вълна от искания за оставки ОБЗОР

Софийската градска прокуратура и Конституционният съд започнаха проверки, след като вътрешният министър Иван Демерджиев изнесе официални данни от ГДБОП, според които за период от 8 години Делян Пеевски е реализирал 227 полета от летище София с частни авиокомпании, оценени на около 1,8 милиона евро. Най-голям обществен отзвук предизвика информацията за съвместен полет по дестинацията София – Дубай на 5 април 2024 г., на чийто борд е била и Десислава Атанасова, броени дни след като встъпи в длъжност като конституционен съдия. Изнесени бяха и данни, че Пеевски е летял десетки пъти до Виена и Дубай в компанията на бивши ръководители на „Булгартабак“ като Венцислав Чолаков и Делян Денчев.
Детайли около финансирането и маршрутите
Според справката на МВР, полетите на санкционирания по глобалния закон „Магнитски“ политик са осъществявани предимно до Истанбул, Виена и Дубай. Данните сочат, че:
- Част от полетите са изпълнявани от компанията Hyperion Aviation Ltd.
- Плащанията са минавали през адвокатско дружество, свързано с дългогодишния юридически представител на Пеевски – Александър Ангелов.
- В списъците на пътувалите с него фигурират общо 81 лица.
Реакциите на замесените страни
- Делян Пеевски и ДПС: Лидерът на ДПС категорично отхвърли обвиненията, определяйки ги като „манипулации и неистини“, и заяви, че нито една санкция не работи в България. Той допълни, че няма разходвани държавни средства. Адвокатът му Хамид Хамид и бившият вътрешен министър Калин Стоянов обвиниха Демерджиев в размахване на „фалшиви справки“ и незаконно използване на резервационната система PNR (Passenger Name Record), която е предназначена само за борба с тероризма. Стоянов дори сезира Прокуратурата и ДАНС за нерегламентиран достъп до лични данни.
- Десислава Атанасова и ГЕРБ: Конституционният съдия разпространи страници от международния си паспорт и справка от СДВР, за да докаже обективните факти около своите пътувания. От ГЕРБ-СДС защитиха Атанасова с аргумента, че тя е напуснала партийните структури още в началото на 2024 г. и частният живот на гражданите не може да бъде политизиран.
- Конституционният съд: Председателят на КС Павлина Панова обяви, че институцията проучва случая, но няма законови механизми за реакция или санкции при подобни казуси.
Политическият отзвук и исканията за оставки
Разкритията предизвикаха бурна реакция сред останалите политически сили:
Искания за оставка: Представители на „Демократична България“ (Ивайло Мирчев) и партийни лидери от „Възраждане“ настояха за незабавната оставка на Десислава Атанасова от Конституционния съд.
Финансов мотив: Депутати от „Прогресивна България“ (Милен Трифонов) заявиха, че моралният проблем не е самото пътуване, а кой и как е финансирал тези полети, настоявайки за пълна прозрачност пред обществото.
Действия на прокуратурата: Софийската градска прокуратура (СГП) вече изиска пълния набор от оперативни материали от ГДБОП и Националната полиция, за да провери дали има данни за извършено престъпление.
Източници: БТА, NOVA, БНР, Club 'Z', Mediapool, bTV Новините, Сега
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Абе
06:37 04.07.2026
2 Пешо
06:41 04.07.2026
3 Гумата
06:44 04.07.2026
4 дядото
06:47 04.07.2026
5 среднощен
"Ха, дано - ама, надали.."
06:47 04.07.2026
6 Да,бе
Коментиран от #12
06:48 04.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 зеленчук
06:51 04.07.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Буци
07:12 04.07.2026
12 Механик
До коментар #6 от "Да,бе":Пък Сталин просто е казвал "Расстерлять".
Мисля, че той още по-бързо е решавал проблемите с такива като нашето Шишинце.
07:13 04.07.2026
13 възмутен
07:32 04.07.2026