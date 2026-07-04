Радев в НС: България ще блокира новите санкции на ЕС срещу Русия ОБЗОР

България ще изрази официални резерви и ще блокира новите санкции на Европейския съюз срещу Русия, а ядрените реактори от незавършената АЕЦ „Белене“ няма да бъдат продадени на Украйна.

Това обяви министър-председателят румен Радев по време на изслушването си в рамките на блицконтрола в Народното събрание на 3 юли. Премиерът защити взетите решения с необходимостта от защита на националния интерес, финансовата дисциплина и енергийната стабилност на страната ни.

Основни акценти от изслушването на премиера

Позиция срещу новите санкции на ЕС и защита на „Лукойл Нефтохим“

Резерви към санкциите : Премиерът потвърди, че страната ни ще наложи резерви срещу 21-вия пакет от санкции на ЕС спрямо Руската федерация.

: Премиерът потвърди, че страната ни ще наложи резерви срещу 21-вия пакет от санкции на ЕС спрямо Руската федерация. Стабилност на рафинерията : Радев подчерта, че настоящият санкционен режим, наложен включително от швейцарското дружество „Литаско“, застрашава от спиране рафинерията в Бургас.

: Радев подчерта, че настоящият санкционен режим, наложен включително от швейцарското дружество „Литаско“, застрашава от спиране рафинерията в Бургас. Избягване на арбитраж : Кабинетът ще направи всичко възможно да избегне международен арбитраж с петролната компания. Идването на представители на „Литаско“ в България е доказателство за сериозността на заложените от София условия.

: Кабинетът ще направи всичко възможно да избегне международен арбитраж с петролната компания. Идването на представители на „Литаско“ в България е доказателство за сериозността на заложените от София условия. Личността на руския патриарх: По въпроса за евентуални персонални санкции срещу руския патриарх Кирил, премиерът заяви, че не се интересува от личността му, но той остава предстоятел на Руската православна църква.

Отказ за продажба на реакторите за АЕЦ „Белене“ и нова енергийна стратегия

Без продажба на Киев : Премиерът категорично отхвърли плановете за продажба на българското оборудване от „Белене“ на Украйна.

: Премиерът категорично отхвърли плановете за продажба на българското оборудване от „Белене“ на Украйна. Алтернативно предложение: Българското правителство е предложило на Киев съвместно изграждане на АЕЦ на българска територия, чрез която страната ни да предоставя и продава електричество на Украйна. Разговорите по тази линия продължават.

Бюджет, финансова дисциплина и обществено недоволство

Финансова рамка : Министър-председателят призова за пълна финансова дисциплина при обсъждането на държавния бюджет.

: Министър-председателят призова за пълна финансова дисциплина при обсъждането на държавния бюджет. Граждански протести: Парламентарният контрол съвпадна с първия по-голям граждански протест срещу кабинета „Радев“ пред сградата на Народното събрание. Протестиращите изразиха силно недоволство от високия заложен дефицит в тазгодишния бюджет, замразяването на майчинските надбавки, закриването на Комисията по досиетата и рисковете от геополитическа зависимост от Русия.

Други теми от деня в Народното събрание

Освен блицконтрола с премиера, в редовния парламентарен контрол взеха участие седем министри, сред които Иван Демерджиев, Димитър Стоянов и Ива Петрова. На фокус в дебатите бяха още:

Окончателното гласуване на промените в Закона за МВР за разширяване на правомощията на ГДБОП и Гранична полиция срещу безпилотни летателни апарати.

за разширяване на правомощията на ГДБОП и Гранична полиция срещу безпилотни летателни апарати. Острите сблъсъци между парламентарните групи на ПП и ДПС относно полетите на Делян Пеевски.

Източници: БГНЕС, БНТ, parliament.bg, КРОСС, NOVA