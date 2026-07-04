Радев в НС: България ще блокира новите санкции на ЕС срещу Русия ОБЗОР

България ще изрази официални резерви и ще блокира новите санкции на Европейския съюз срещу Русия, а ядрените реактори от незавършената АЕЦ „Белене“ няма да бъдат продадени на Украйна.
Това обяви министър-председателят румен Радев по време на изслушването си в рамките на блицконтрола в Народното събрание на 3 юли. Премиерът защити взетите решения с необходимостта от защита на националния интерес, финансовата дисциплина и енергийната стабилност на страната ни.
Основни акценти от изслушването на премиера
Позиция срещу новите санкции на ЕС и защита на „Лукойл Нефтохим“
- Резерви към санкциите: Премиерът потвърди, че страната ни ще наложи резерви срещу 21-вия пакет от санкции на ЕС спрямо Руската федерация.
- Стабилност на рафинерията: Радев подчерта, че настоящият санкционен режим, наложен включително от швейцарското дружество „Литаско“, застрашава от спиране рафинерията в Бургас.
- Избягване на арбитраж: Кабинетът ще направи всичко възможно да избегне международен арбитраж с петролната компания. Идването на представители на „Литаско“ в България е доказателство за сериозността на заложените от София условия.
- Личността на руския патриарх: По въпроса за евентуални персонални санкции срещу руския патриарх Кирил, премиерът заяви, че не се интересува от личността му, но той остава предстоятел на Руската православна църква.
Отказ за продажба на реакторите за АЕЦ „Белене“ и нова енергийна стратегия
- Без продажба на Киев: Премиерът категорично отхвърли плановете за продажба на българското оборудване от „Белене“ на Украйна.
- Алтернативно предложение: Българското правителство е предложило на Киев съвместно изграждане на АЕЦ на българска територия, чрез която страната ни да предоставя и продава електричество на Украйна. Разговорите по тази линия продължават.
Бюджет, финансова дисциплина и обществено недоволство
- Финансова рамка: Министър-председателят призова за пълна финансова дисциплина при обсъждането на държавния бюджет.
- Граждански протести: Парламентарният контрол съвпадна с първия по-голям граждански протест срещу кабинета „Радев“ пред сградата на Народното събрание. Протестиращите изразиха силно недоволство от високия заложен дефицит в тазгодишния бюджет, замразяването на майчинските надбавки, закриването на Комисията по досиетата и рисковете от геополитическа зависимост от Русия.
Други теми от деня в Народното събрание
Освен блицконтрола с премиера, в редовния парламентарен контрол взеха участие седем министри, сред които Иван Демерджиев, Димитър Стоянов и Ива Петрова. На фокус в дебатите бяха още:
- Окончателното гласуване на промените в Закона за МВР за разширяване на правомощията на ГДБОП и Гранична полиция срещу безпилотни летателни апарати.
- Острите сблъсъци между парламентарните групи на ПП и ДПС относно полетите на Делян Пеевски.
Източници: БГНЕС, БНТ, parliament.bg, КРОСС, NOVA
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Човекът
06:50 04.07.2026
2 Фатмак
06:52 04.07.2026
3 Да,бе
06:52 04.07.2026
4 Последния Софиянец
Коментиран от #14
06:54 04.07.2026
5 ФАКТ
06:56 04.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 дядото
06:57 04.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 666
06:59 04.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 ще се сваля
07:01 04.07.2026
13 СЛОНА
07:03 04.07.2026
14 СЛОНА
До коментар #4 от "Последния Софиянец":ЗАБРАВИ !!!
КОЙТО НЕ МУ ИЗНАСЯ ДА СЕ ИЗНАСЯ!!!
ПРОТЕСТА Е РЕХАВ И БЕЗСМИСЛЕН!!!
07:07 04.07.2026
15 Пипи
07:07 04.07.2026
16 Защо тия бοκΛyцu
Коментиран от #19
07:12 04.07.2026
17 най важното
Защо да я харизваме?
От вън ни такивкат точно за това от години. Вече щяхме да сме я завършили и да продаваме електричество, вкл на Румъния, Сърбия и Украйна.
07:14 04.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 да погледнем обективно
До коментар #16 от "Защо тия бοκΛyцu":1. Трявба ли Лукойл да работи?
Трябва!
2. Добре ли е да внасяме евтина суровина?
Добре е. Ти осигури ли друг рерус?
3. ДОбре ли е да не ни съдят за милиарди?
Ами и това е добре.
4. Кое е от национални интерес - да си харижем реакторите или да си направим АЕЦ?
Сякаш е по-добре да имаме втора АЕЦ.
5. Патриарха? Тук е по-сложно. Но не виждам с какво интересът ни е нарушен, ако откажем санкции за един поп. Вселенския патриарх какво каза по въпроса?
Ами питайте го.
Коментиран от #37
07:17 04.07.2026
20 Град София
07:17 04.07.2026
21 румен
07:24 04.07.2026
22 Браво на Радев
07:27 04.07.2026
23 Радко английски пиратко
07:31 04.07.2026
24 Костадинов
07:31 04.07.2026
25 Съвсем
Коментиран от #31, #35
07:31 04.07.2026
26 Само така
07:31 04.07.2026
27 да погледнем обективно
07:34 04.07.2026
28 страната ни да предоставя
07:34 04.07.2026
29 Към плювачите
Коментиран от #34
07:35 04.07.2026
30 Ако не инвестираме във
- ако не възстановим избитите от ГЕРБ животни овце, кози, биволи, крави, загиваме.
- ако не строим Белене, собствен евтин ток, тъй като 5 и 6 реактори имат сериозни проблеми до 5 г. спират да функционират, загиваме.
- ако не реанимираме зеленчукопроизводство и плодове, загиваме.
-ако не спрем ГМО нови технологии в храни, без етикети във веригите, вече приет от ЕП, и бъдещ Регламент на ЕС,задължителен загиваме. Както и забрана храна Меркосур, забранени химикали и др.
- Ако не спрем чудовищното презастрояване с ВЕИ-та 6300 кв. клм. нови ВЕИ-та Гюров, в Смолян, С-я, С-я област, унищожаващи земя почва, биоразнообразие, миграция птици, променящи въздушни течения, тонове бетон, арматура и нерецклируема пластмаса - загиваме, 70% от депутати и политици бивши и настоящи имат интереси във ВЕИ-та и фото, батерии, фото само на покриви.
Безобразно високи цени от ВЕИ-та, в Територията минусови цени на борса не знаят. България купува най-скъп ток в ЕС, недопустимо.
-Референум на Дойран, връщане лЪв, ВБ озаптяващ далгови спирали и резерви злато.
-Вписване на Кеш в Конституцията, като Швейцария и др. юро членки, Швеци и др. връщат Кеш в обращения.
Коментиран от #32
07:36 04.07.2026
31 Ксаниба
До коментар #25 от "Съвсем":Втората ядрена централа винаги се е ползвала за кражба на денги.По добре да се помисли как да се разкара лукоил.
07:38 04.07.2026
32 Значи
До коментар #30 от "Ако не инвестираме във":със сигурност загивате
07:38 04.07.2026
33 AЕЦ Белене
Кради Крадев
40 години не построиха Белене, но откраднаха милиарди. Защо не и Кради Крадев да крадне някой друг, зер резидентска, генералска и министър-краделска пенсии са малки за златен кенеф.
Коментиран от #36
07:38 04.07.2026
34 сайта е украински
До коментар #29 от "Към плювачите":Трудно мога да се досетя за нещо което им е по-маловажно от българския нацуонален интерес.
Трола плювач не е българин, просто знае български.
Много лесно се усеща кога някой разбира вътрешните проблеми в дълбочина и кога пише отгоре отгоре.
Пропагандата им е невероятно плоска, съответно правена е без българско участие.
07:39 04.07.2026
35 Точно така
До коментар #25 от "Съвсем":Клед като построихме на Турция "Турски поток", сега да им построим и Турски АЕЦ.
07:41 04.07.2026
36 питай тиквата
До коментар #33 от "AЕЦ Белене":за краденето и съсипията.
Чужди лобистки интереси блокират АЕЦ Белене от 20 години. А Тиквата въпреки референдума нарече една почти готова централа "гьол" за да се подмаже на чужденците.
07:42 04.07.2026
37 Ха Ха
До коментар #19 от "да погледнем обективно":Само да питам! Колко годишни са тия реактори? Щото 20 годишни реактори не са като 20 годишна мацка.
07:43 04.07.2026