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Радев в НС: България ще блокира новите санкции на ЕС срещу Русия ОБЗОР

Радев в НС: България ще блокира новите санкции на ЕС срещу Русия ОБЗОР

4 Юли, 2026 06:40, обновена 4 Юли, 2026 06:47 819 37

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  • премиер-
  • близ контрол

Властта отказва продажба на реакторите за „Белене“ на Киев

Радев в НС: България ще блокира новите санкции на ЕС срещу Русия ОБЗОР - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

България ще изрази официални резерви и ще блокира новите санкции на Европейския съюз срещу Русия, а ядрените реактори от незавършената АЕЦ „Белене“ няма да бъдат продадени на Украйна.

Това обяви министър-председателят румен Радев по време на изслушването си в рамките на блицконтрола в Народното събрание на 3 юли. Премиерът защити взетите решения с необходимостта от защита на националния интерес, финансовата дисциплина и енергийната стабилност на страната ни.

Основни акценти от изслушването на премиера

Позиция срещу новите санкции на ЕС и защита на „Лукойл Нефтохим“

  • Резерви към санкциите: Премиерът потвърди, че страната ни ще наложи резерви срещу 21-вия пакет от санкции на ЕС спрямо Руската федерация.
  • Стабилност на рафинерията: Радев подчерта, че настоящият санкционен режим, наложен включително от швейцарското дружество „Литаско“, застрашава от спиране рафинерията в Бургас.
  • Избягване на арбитраж: Кабинетът ще направи всичко възможно да избегне международен арбитраж с петролната компания. Идването на представители на „Литаско“ в България е доказателство за сериозността на заложените от София условия.
  • Личността на руския патриарх: По въпроса за евентуални персонални санкции срещу руския патриарх Кирил, премиерът заяви, че не се интересува от личността му, но той остава предстоятел на Руската православна църква.

Отказ за продажба на реакторите за АЕЦ „Белене“ и нова енергийна стратегия

  • Без продажба на Киев: Премиерът категорично отхвърли плановете за продажба на българското оборудване от „Белене“ на Украйна.
  • Алтернативно предложение: Българското правителство е предложило на Киев съвместно изграждане на АЕЦ на българска територия, чрез която страната ни да предоставя и продава електричество на Украйна. Разговорите по тази линия продължават.

Бюджет, финансова дисциплина и обществено недоволство

  • Финансова рамка: Министър-председателят призова за пълна финансова дисциплина при обсъждането на държавния бюджет.
  • Граждански протести: Парламентарният контрол съвпадна с първия по-голям граждански протест срещу кабинета „Радев“ пред сградата на Народното събрание. Протестиращите изразиха силно недоволство от високия заложен дефицит в тазгодишния бюджет, замразяването на майчинските надбавки, закриването на Комисията по досиетата и рисковете от геополитическа зависимост от Русия.

Други теми от деня в Народното събрание

Освен блицконтрола с премиера, в редовния парламентарен контрол взеха участие седем министри, сред които Иван Демерджиев, Димитър Стоянов и Ива Петрова. На фокус в дебатите бяха още:

  • Окончателното гласуване на промените в Закона за МВР за разширяване на правомощията на ГДБОП и Гранична полиция срещу безпилотни летателни апарати.
  • Острите сблъсъци между парламентарните групи на ПП и ДПС относно полетите на Делян Пеевски.

Източници: БГНЕС, БНТ, parliament.bg, КРОСС, NOVA


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Човекът

    19 17 Отговор
    на Кремъл и мазният ехиден син на ДС офицер плътно до него .

    06:50 04.07.2026

  • 2 Фатмак

    14 10 Отговор
    Почвам Белене. Шараните да ми вярват

    06:52 04.07.2026

  • 3 Да,бе

    16 15 Отговор
    Спряха им безплатната кръвчица и плъзнаха да протестират кърлежите...

    06:52 04.07.2026

  • 4 Последния Софиянец

    17 14 Отговор
    блатната подлога боташович трябва да е в затвора.

    Коментиран от #14

    06:54 04.07.2026

  • 5 ФАКТ

    13 11 Отговор
    Радев блокира Ротшилд

    06:56 04.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 дядото

    22 18 Отговор
    колкото и да плюете,радев поне отстоява интересите на бг,а и топки има.

    06:57 04.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 666

    13 10 Отговор
    Радвв да събори и незаконното украинско гето Баба Алино край Варна.

    06:59 04.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ще се сваля

    16 7 Отговор
    ммдамм...ще се затваря Орлов мост пак. За пореден път България застава на грешната страна

    07:01 04.07.2026

  • 13 СЛОНА

    11 14 Отговор
    ТОВА Е НЕЩОТО КОЕТО ТРЯБВАШЕ ДА СЕ НАПРАВИ ЗА БЪЛГАРИЯ ЗА ДА СМЕ ДОБРЕ,А НЕ ДА СИ РАЗПРОДАДЕМ ВСИЧКО И ДА ЗЯПРИЛИЧАМЕ КАТО РЗПРОДАДЕН ДВОР

    07:03 04.07.2026

  • 14 СЛОНА

    9 11 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    ЗАБРАВИ !!!
    КОЙТО НЕ МУ ИЗНАСЯ ДА СЕ ИЗНАСЯ!!!
    ПРОТЕСТА Е РЕХАВ И БЕЗСМИСЛЕН!!!

    07:07 04.07.2026

  • 15 Пипи

    11 3 Отговор
    Боклук!

    07:07 04.07.2026

  • 16 Защо тия бοκΛyцu

    15 8 Отговор
    защитават руския, а не българския национален интерес???

    Коментиран от #19

    07:12 04.07.2026

  • 17 най важното

    5 10 Отговор
    Трябва да си довършим атомната централа.
    Защо да я харизваме?
    От вън ни такивкат точно за това от години. Вече щяхме да сме я завършили и да продаваме електричество, вкл на Румъния, Сърбия и Украйна.

    07:14 04.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 да погледнем обективно

    8 9 Отговор

    До коментар #16 от "Защо тия бοκΛyцu":

    1. Трявба ли Лукойл да работи?
    Трябва!
    2. Добре ли е да внасяме евтина суровина?
    Добре е. Ти осигури ли друг рерус?
    3. ДОбре ли е да не ни съдят за милиарди?
    Ами и това е добре.
    4. Кое е от национални интерес - да си харижем реакторите или да си направим АЕЦ?
    Сякаш е по-добре да имаме втора АЕЦ.
    5. Патриарха? Тук е по-сложно. Но не виждам с какво интересът ни е нарушен, ако откажем санкции за един поп. Вселенския патриарх какво каза по въпроса?
    Ами питайте го.

    Коментиран от #37

    07:17 04.07.2026

  • 20 Град София

    8 12 Отговор
    Браво Радев!!! глутницата псета ако протестират вкарай ги в кауша или направо да отварят белене!

    07:17 04.07.2026

  • 21 румен

    9 5 Отговор
    мръшлякът русофилитичен

    07:24 04.07.2026

  • 22 Браво на Радев

    4 9 Отговор
    Най-после един достоен политик

    07:27 04.07.2026

  • 23 Радко английски пиратко

    8 3 Отговор
    докара ли ви нафта от Новоросийск, бе копеи излъгани? 😂😂

    07:31 04.07.2026

  • 24 Костадинов

    7 3 Отговор
    Станахме за резил пред Европа с изцепките на продажния чорап.

    07:31 04.07.2026

  • 25 Съвсем

    3 6 Отговор
    правилни и логични решения. България трябва да стои настрана от конфликта в Украйна, както и да завърши втората си ядрена централа. Това е инвестиция за бъдещите поколения българи. Вместо да трупа оръжия за война за милиарди, правителството следва да обяви национално бедствие и ударно да насочи ресурси към инфраструктурата за питейна вода. Десетки хиляди българи бедстват без адекватен достъп до вода в 21 век, а от Брюксел ни занимават с простотии и ни готвят за война.

    Коментиран от #31, #35

    07:31 04.07.2026

  • 26 Само така

    3 6 Отговор
    Най-после някой да разбута блатото

    07:31 04.07.2026

  • 27 да погледнем обективно

    4 4 Отговор
    Забе,язва се, че тролът на смяна бута минуси без, но не успява да формулира и подобие на аргумент.

    07:34 04.07.2026

  • 28 страната ни да предоставя

    2 3 Отговор
    ..................чрез която страната ни да предоставя???............. и продава електричество на Украйна.

    07:34 04.07.2026

  • 29 Към плювачите

    3 3 Отговор
    Много ниско ниво демонстрирате,, да не говорим и, че не мислите, така не се печели кауза, освен това май не сте за БГ интересите,поне така излиза...

    Коментиран от #34

    07:35 04.07.2026

  • 30 Ако не инвестираме във

    4 0 Отговор
    - водна инфраструктура и напоителни с-ми за земеделците, загиваме.
    - ако не възстановим избитите от ГЕРБ животни овце, кози, биволи, крави, загиваме.
    - ако не строим Белене, собствен евтин ток, тъй като 5 и 6 реактори имат сериозни проблеми до 5 г. спират да функционират, загиваме.
    - ако не реанимираме зеленчукопроизводство и плодове, загиваме.
    -ако не спрем ГМО нови технологии в храни, без етикети във веригите, вече приет от ЕП, и бъдещ Регламент на ЕС,задължителен загиваме. Както и забрана храна Меркосур, забранени химикали и др.
    - Ако не спрем чудовищното презастрояване с ВЕИ-та 6300 кв. клм. нови ВЕИ-та Гюров, в Смолян, С-я, С-я област, унищожаващи земя почва, биоразнообразие, миграция птици, променящи въздушни течения, тонове бетон, арматура и нерецклируема пластмаса - загиваме, 70% от депутати и политици бивши и настоящи имат интереси във ВЕИ-та и фото, батерии, фото само на покриви.
    Безобразно високи цени от ВЕИ-та, в Територията минусови цени на борса не знаят. България купува най-скъп ток в ЕС, недопустимо.
    -Референум на Дойран, връщане лЪв, ВБ озаптяващ далгови спирали и резерви злато.
    -Вписване на Кеш в Конституцията, като Швейцария и др. юро членки, Швеци и др. връщат Кеш в обращения.

    Коментиран от #32

    07:36 04.07.2026

  • 31 Ксаниба

    4 0 Отговор

    До коментар #25 от "Съвсем":

    Втората ядрена централа винаги се е ползвала за кражба на денги.По добре да се помисли как да се разкара лукоил.

    07:38 04.07.2026

  • 32 Значи

    3 0 Отговор

    До коментар #30 от "Ако не инвестираме във":

    със сигурност загивате

    07:38 04.07.2026

  • 33 AЕЦ Белене

    3 2 Отговор
    Краденето Продължава!
    Кради Крадев

    40 години не построиха Белене, но откраднаха милиарди. Защо не и Кради Крадев да крадне някой друг, зер резидентска, генералска и министър-краделска пенсии са малки за златен кенеф.

    Коментиран от #36

    07:38 04.07.2026

  • 34 сайта е украински

    2 2 Отговор

    До коментар #29 от "Към плювачите":

    Трудно мога да се досетя за нещо което им е по-маловажно от българския нацуонален интерес.
    Трола плювач не е българин, просто знае български.
    Много лесно се усеща кога някой разбира вътрешните проблеми в дълбочина и кога пише отгоре отгоре.
    Пропагандата им е невероятно плоска, съответно правена е без българско участие.

    07:39 04.07.2026

  • 35 Точно така

    1 1 Отговор

    До коментар #25 от "Съвсем":

    Клед като построихме на Турция "Турски поток", сега да им построим и Турски АЕЦ.

    07:41 04.07.2026

  • 36 питай тиквата

    1 1 Отговор

    До коментар #33 от "AЕЦ Белене":

    за краденето и съсипията.
    Чужди лобистки интереси блокират АЕЦ Белене от 20 години. А Тиквата въпреки референдума нарече една почти готова централа "гьол" за да се подмаже на чужденците.

    07:42 04.07.2026

  • 37 Ха Ха

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "да погледнем обективно":

    Само да питам! Колко годишни са тия реактори? Щото 20 годишни реактори не са като 20 годишна мацка.

    07:43 04.07.2026

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