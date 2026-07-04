Времето днес, прогноза за събота, 4 юли: Локални превалявания и гръмотевични бури, температурите остават летни

Времето в България ще бъде белязано от жълт код за интензивни валежи и гръмотевици в 7 области. През деня ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност.

Очаква се максималните температури в по-голямата част от страната да варират главно между 27°C и 32°C, носейки леко и временно глътка свеж въздух преди задаващите се големи летни горещини през следващите седмици.

Прогноза по региони

Динамика в страната : На много места, главно в западната половина и централните части на България, ще паднат краткотрайни дъждове, придружени от гръмотевични бури. Възможни са и локални градушки. Вятърът ще бъде умерен, ориентиран предимно от северозапад.

: На много места, главно в западната половина и централните части на България, ще паднат краткотрайни дъждове, придружени от гръмотевични бури. Възможни са и локални градушки. Вятърът ще бъде умерен, ориентиран предимно от северозапад. Черноморие : По крайбрежието ще има значителна облачност. Сутринта и около обяд ще превали и прегърми на места, но в по-късните часове на деня процесите ще затихнат и облачността ще започне да се разкъсва. Максималните температури по морето ще бъдат приятни – между 25°C и 27°C . Водата остава топла с температури около 24°C–26°C .

: По крайбрежието ще има значителна облачност. Сутринта и около обяд ще превали и прегърми на места, но в по-късните часове на деня процесите ще затихнат и облачността ще започне да се разкъсва. Максималните температури по морето ще бъдат приятни – между . Водата остава топла с температури около . Планини: В планинските масиви от Централна и Източна България ще се развива купеста облачност и ще има условия за локални превалявания. Ще духа умерен до силен северозападен вятър. Максималните температури на височина 1200 метра ще достигнат около 19°C, а на 2000 метра – около 13°C.

Астрономическата справка показва, че слънцето в София изгрява в 5:54 ч. и залязва в 21:08 ч., като продължителността на деня е точно 15 часа и 14 минути.

Източник: НИМХ и регионални метеорологични бюлетини.