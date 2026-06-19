Шофьор се заби в електрическо табло в Хасково

Младеж се блъсна с автомобила си в електрическо табло в центъра на Хасково и избяга от мястото на инцидента, съобщи БГНЕС.
Произшествието е станало около 1:00 ч. тази нощ на бул. „България“, в участъка между кръстовището с бул. „Освобождение“ и бившето кино „Клокотница“.
Повреденото табло е захранвало една от сградите в района. Най-засегната е баничарница на партера, която днес няма да отвори. От сутринта електротехници на частна фирма работят по отстраняването на щетите.
Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 007 лиценз ту кил
10:15 19.06.2026
2 МПС
Коментиран от #4
10:31 19.06.2026
3 Студопор
10:42 19.06.2026
4 Студопор
До коментар #2 от "МПС":Точно пък там да няма пътища...
10:43 19.06.2026
5 Еееее
11:00 19.06.2026
6 Диверсия
11:02 19.06.2026