Шофьор се заби в електрическо табло в Хасково

Младеж се блъсна с автомобила си в електрическо табло в центъра на Хасково и избяга от мястото на инцидента, съобщи БГНЕС.

Произшествието е станало около 1:00 ч. тази нощ на бул. „България“, в участъка между кръстовището с бул. „Освобождение“ и бившето кино „Клокотница“.

Повреденото табло е захранвало една от сградите в района. Най-засегната е баничарница на партера, която днес няма да отвори. От сутринта електротехници на частна фирма работят по отстраняването на щетите.