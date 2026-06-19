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Шофьор се заби в електрическо табло в Хасково

Шофьор се заби в електрическо табло в Хасково

19 Юни, 2026 10:04 638 6

  • хасково-
  • електрическо табло-
  • шофьор

Произшествието е станало около 1,00 ч. тази нощ

Шофьор се заби в електрическо табло в Хасково - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Младеж се блъсна с автомобила си в електрическо табло в центъра на Хасково и избяга от мястото на инцидента, съобщи БГНЕС.

Произшествието е станало около 1:00 ч. тази нощ на бул. „България“, в участъка между кръстовището с бул. „Освобождение“ и бившето кино „Клокотница“.

Повреденото табло е захранвало една от сградите в района. Най-засегната е баничарница на партера, която днес няма да отвори. От сутринта електротехници на частна фирма работят по отстраняването на щетите.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 007 лиценз ту кил

    8 1 Отговор
    Положението е трагично. Спешно ни трябва Пиночет.

    10:15 19.06.2026

  • 2 МПС

    1 4 Отговор
    Докато няма пътища така ще е

    Коментиран от #4

    10:31 19.06.2026

  • 3 Студопор

    3 0 Отговор
    Ама как така все младежи и все през нощта? Като дежа-вю ми е. Явно полицията спи. Буквално. И младите диваненца без книжки и опит използват малките часове да се правят на бързи и яростни.

    10:42 19.06.2026

  • 4 Студопор

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "МПС":

    Точно пък там да няма пътища...

    10:43 19.06.2026

  • 5 Еееее

    0 0 Отговор
    А светнал ли е като крушка?

    11:00 19.06.2026

  • 6 Диверсия

    0 0 Отговор
    Това е хибридна вражеска атака по енергийната инфраструктура и сериозен удар по любителите на мазни банички рано сутрин.

    11:02 19.06.2026

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