НС ще плаща депутатски абонаменти за кулинарен журнал и рецепти

Депутати ще получават редовно списанията "Колекция рецепти" и "Кулинарен журнал", които излизат два пъти в месеца, за сметка на Народното събрание. Това става ясно от обществена поръчка на парламента за абонамент и доставка на 67 броя български ежедневни и периодични издания през следващата 2023 г. За целта ще бъдат похарчени максимално 46 000 с ДДС, съобщават от "Сега".

В описанието на поръчката пише, че печатът трябва да бъде доставян в сградите на НС на пл. „Народно събрание” № 2 и пл. „Княз Александър І” № 1 или на друг адрес при писмено искане на възложителя. Заявените абонаменти към момента се броят на пръсти. Депутатите имат най-голямо желание да четат в. "Труд", за който има 6 абонамента. С два по-малко са в. "24 часа" и в. "Сега", а за "168 часа" и "Капитал" ПРО има три. С по толкова са и вестниците "Стандарт", "Телеграф" и "Народно земеделско знаме XXI век". По един абонамент има и за "Галерия" и "Уикенд".

От списанията най-голям интерес получава "Осем", за което има заявени 6 абонамента. С 5 абонамента са списанията ИК"ТП "Труд и право" и "Предучилищно & училищно образование". Впечатление прави, че в заявката са включени по един абонамент за "Колекция рецепти" и "Кулинарен журнал", които излизат два пъти в месеца, както и два абонамента за списание "Ева".

Освен за български издания, Народното събрание е пуснало поръчка и за чуждестранни. Тя е с прогнозна стойност 25 168 евро, като договорът за доставка и абонамент отново е една година. В списъка с издания са включени немалко руски медии, като "Международная жизнь", "Политические исследования" и "Россия в глобальной политике". Сред чуждестранните издания са и "The Financial Times", "The New York Times", "Time Magazine", "Le Monde", "Der Spiegel", както и "Foreign Affairs". За всички тях има по един абонамент, като единствено за списанието "The Economist" са заявени два.