Нова партия "Трети март" застава зад Румен Радев

20 Декември, 2025 17:16 2 039 66

Инициативният комитет ще подготви учредителен конгрес

Нова партия "Трети март" застава зад Румен Радев - 1
Снимка: БНР
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Движение "Трети март" стартира официално процедура по преобразуването си в политическа партия днес. В Несебър беше учреден инициативен комитет, който ще подготви необходимите документи и ще организира предстоящия учредителен конгрес на новата формация. Новината съобщи председателят на движението Тихомир Атанасов, цитиран от БТА.

"Инициативният комитет ще подготви учредителен конгрес и необходимите стъпки за регистрация на политическата формация", заяви Тихомир Атанасов пред журналисти.

Новата структура има амбицията да участва в следващите парламентарни избори. Според Атанасов инициативният комитет вече включва представители от почти цялата страна, като са обхванати между 22 и 23 региона.

Председателят на движението подчерта силната връзка с държавния глава.

"Движението подкрепя политиката на президента Румен Радев и го приема като свой неформален лидер", уточни Атанасов и допълни, че това представлява форма на гражданска подкрепа.

Към момента организацията се финансира изцяло чрез членски внос. По данни на ръководството, "Трети март" вече разполага с около 5000 членове. Изборът на Несебър за начало на процедурата не е случаен, а е продиктуван от културно-историческото значение на града.

В началото на събитието беше приета учредителна декларация, която определя 3 март като символ на свободата и българската държавност. Бъдещата партия се позиционира като гражданска общност с фокус върху защитата на националната независимост и идентичност.

Основните приоритети, залегнали в документа, включват:

  • Защита на суверенитета и националното единство;
  • Подкрепа за българското семейство и християнските ценности;
  • Справедливост, образование и икономическо развитие;
  • Възраждане на националната гордост.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гошко пича

    26 12 Отговор
    Я да ги видим новите властискащи за лична изгода.

    17:19 20.12.2025

  • 2 Сила

    27 18 Отговор
    Разгледайте им муцунките , вижте ги внимателно тия сладури !!! Пак да гласувате за Мунчо , ей !!! Копринката не виждам , и чичо Гошо Свиняра от Филибето ....??!

    Коментиран от #15

    17:19 20.12.2025

  • 3 Не, че нещо ама...

    28 8 Отговор
    Това..."застава ЗАД Румен Радев " не звучи добре🤨🤣

    17:19 20.12.2025

  • 4 Стария пе..ер@ст

    31 7 Отговор
    А пък аз ще правя Партия " Втори февруари"

    Коментиран от #8

    17:20 20.12.2025

  • 5 Див селянин

    21 12 Отговор
    Къи са тия кърлежи па ва?

    17:20 20.12.2025

  • 6 Гост

    19 9 Отговор
    Аз чакам ЮМРУКА НА НАРОДА или НАРОДЕН ЮМРУК или нещо от сорта. Тогава ще гласувам за тях, а до тогава за МЕЧ щото не е памук и вече знаем който се осмили да се гъбарка какво става.

    17:21 20.12.2025

  • 7 Някои жрици на любовта

    24 12 Отговор
    ще направят кариера при стария кон Радев.

    А неговата висока кобила цвили ли?

    Коментиран от #22, #29

    17:22 20.12.2025

  • 8 Асен Василев

    15 3 Отговор

    До коментар #4 от "Стария пе..ер@ст":

    Може ли да се запишем?

    17:22 20.12.2025

  • 9 Данко Харсъзина

    16 4 Отговор
    Месемврия е гръцка колония. Тръгват с левия крак.

    17:22 20.12.2025

  • 10 Браво, това го казва с голямаДозаирония!

    11 13 Отговор
    Румен Радев не е моят Президент,!

    Доналд Тръмп е моят Президент!

    Българският Паспорт мога да го хвърля по всяко време и смотания Евро Съюз, аре у лево Комуняги.❤️😁🇺🇸

    17:26 20.12.2025

  • 11 хмммм

    15 4 Отговор
    За какво са се облекли като проектът е продънен .

    17:26 20.12.2025

  • 12 Ганя Путинофила

    12 13 Отговор
    Нямаме дори дата за национелен празник!
    3 ти март не е!

    17:26 20.12.2025

  • 13 Потресен

    21 0 Отговор
    Българска работа: те приемали Радев за лидер, ама Радев даже не ги бил чувал. Явно и тия се опитват да отхапят парче от баницата.

    17:26 20.12.2025

  • 14 фактчекър

    13 3 Отговор
    Наскоро на митницата в София са били задържани 66 машини за гласуване, които не са били поръчани и закупени от Централната избирателна комисия (ЦИК).

    Машините за гласуване, които не са били поръчани от ЦИК, са задържани на митницата в София на 26 септември 2025 година. Това инцидент е предизвикал значителен интерес и тревоги относно избора и законността на устройствата, които се опитвали да влязат в страната.

    17:26 20.12.2025

  • 15 Мурка

    4 6 Отговор

    До коментар #2 от "Сила":

    по добреДА ГЛЕДАМ на лена кремова СУРАТА- ИЛИ НА САЧЕВА БОХЧАТА

    17:27 20.12.2025

  • 16 Фейк нюз

    18 7 Отговор
    Партията на Резидента ще се казва ПП " Боташ"!

    17:27 20.12.2025

  • 17 ОФФФ

    18 7 Отговор
    Следващия кремълски Франкенщайн,веднага запълват вакума оставен от БСП,ИТН,Величие...

    Коментиран от #28

    17:27 20.12.2025

  • 18 Данко Харсъзина

    11 2 Отговор
    Месемврия е гръцка колония. Превзет е от кан Крум, но и до ден днешен си остава гръцки. В момента може да се нарече руски, защото там има повече имоти на руснаци, отколкото на българи.

    17:29 20.12.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Докато Родината не се освободи от

    16 2 Отговор
    Комунистическата Номенклатура Олигархия, Българските Граждани хаир няма да видят!

    Това го казвам Аз, а не Баба Ви Ванга.

    17:29 20.12.2025

  • 21 Шмид

    15 3 Отговор
    Президента е бита карта...

    17:30 20.12.2025

  • 22 Мурка

    8 1 Отговор

    До коментар #7 от "Някои жрици на любовта":

    СЕЩАМ СЕ ЗА една СЪДИИКА на Висше НИВО след атрактивни изпълнения В ДЖИПКИТЕ НА НСО

    17:31 20.12.2025

  • 23 Данко Харсъзина

    14 3 Отговор
    Тази партия тръгва от Византия, Русия и Митьо Очите. И се нарича трети март. Егати пародията.

    17:31 20.12.2025

  • 24 Ноко

    12 0 Отговор
    Аз ще гласувам за женската партия Осми Март

    Коментиран от #25

    17:31 20.12.2025

  • 25 Заставаме

    6 3 Отговор

    До коментар #24 от "Ноко":

    зад Деса!

    17:32 20.12.2025

  • 26 Данко Харсъзина

    17 4 Отговор
    Поредните шарлатани. Радев само това произвежда.

    17:33 20.12.2025

  • 27 Проверени ли са

    11 2 Отговор
    за канадско гражданство?

    17:34 20.12.2025

  • 28 БСП и ИТН са вън от следващият

    11 1 Отговор

    До коментар #17 от "ОФФФ":

    Парламент, много вероятно Величие да остане вън също!

    17:35 20.12.2025

  • 29 Сила

    12 1 Отговор

    До коментар #7 от "Някои жрици на любовта":

    Обърни внимание на яката кака в дясно , със свинските джоланчета !!! Готова е за зам .министър на нещо си или за некой държавен фонд !!!

    Коментиран от #46, #48, #55

    17:36 20.12.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Данко Харсъзина

    7 0 Отговор
    В Несебър са византийци, руснаци, мутри, бандити, корупция до Бога, кмет за бесене, а сега и президентската паплач, като черешката на тортата. Бог да поживи Митьо Очите от Несебър. Сигур той финансира тези шарлатани.

    17:38 20.12.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Тъжно

    8 0 Отговор
    мъка мъка радева. Напънала се планината и родила мишка.

    17:40 20.12.2025

  • 36 Данко Харсъзина

    9 1 Отговор
    Новата партия знаково тръгва от Малката Русия.

    17:40 20.12.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 стоян георгиев

    7 2 Отговор
    На трети март ще се учреди от госпожа митрофанова .лично!как ще защитава националното ни единство и християнски ценности хич не е ясно,но ...

    17:41 20.12.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 това

    7 2 Отговор
    подобие на сайт нещо много стръвно блокира всяка лоша дума за зеления чорап.

    17:42 20.12.2025

  • 41 Защо триете

    6 2 Отговор
    Триете подкрепата ни, а пуска те тролчетста си

    17:42 20.12.2025

  • 42 Аз пък

    7 1 Отговор
    Ще правя Движение 8 март.Патрон ще ни е Маша танцуващата рускиня.
    А химна ще ни е руска честушка Восмого Марта близка, близка.Не подведи моя пиписк@ в международньi женскии день.

    17:43 20.12.2025

  • 43 добре дано има полза за народа тази

    7 2 Отговор
    партия и докажат най накрая че има бг по добро бъдеще

    но като ги гледам тез хорица
    не са по различни от другите бръмбарки и калинчовци
    грабнали по голяма празна кошница да се наредят на кьор софрата

    17:43 20.12.2025

  • 44 Браво

    1 9 Отговор
    И да идва Радев

    17:43 20.12.2025

  • 45 Данко Харсъзина

    6 2 Отговор
    Вече си имаме автентична руска партия. Копейки улетают у воздух.

    17:44 20.12.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Хе!

    7 1 Отговор
    Не ме впечатляват в положителен смисъл! Като ги гледам, по удачно е да се нарекат коалиция ,,Яга - Торбалан"! Вижте ги! Поколението ер голям, Ю - Я!

    17:47 20.12.2025

  • 48 Обръщам внимание

    5 1 Отговор

    До коментар #29 от "Сила":

    на високата кака отляво - с мръсно бялото костюмче, с късата пола, с дългите крака, с русата коса, с голямата уста!

    Тази ще направи кариера - гарантирано от президентството.

    Коментиран от #50, #53

    17:49 20.12.2025

  • 49 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    2 0 Отговор
    Радев знае ли за тази партия? Той ще влезе в надпреварата, когато най-малко очаквате!

    17:51 20.12.2025

  • 50 Сила

    2 0 Отговор

    До коментар #48 от "Обръщам внимание":

    Да , дааааа..... добър тандем са двете !!! Черно и бяло (Ин и Ян ) , чака ги добро бъдеще ако се подхлъзнат под точните хора !!!

    17:57 20.12.2025

  • 51 Президентът е върховен главнокомандващ

    3 0 Отговор
    И трябва да е деполитизиран

    17:57 20.12.2025

  • 52 Ами,

    3 0 Отговор
    Внимание! Ахтунг! През 2001 г. поне две формации, използвайки име, блидко но НДСВ, отмъкнаха 6% от царя! В парламента не влязоха, но до субсидия се добраха! ИТН също се бори за субсидия!

    18:00 20.12.2025

  • 53 Бие

    3 0 Отговор

    До коментар #48 от "Обръщам внимание":

    на очи, като въшка на чело. Само от тази показност, си личи, че е с липса на мисловен процес.

    18:00 20.12.2025

  • 54 !!!?

    5 1 Отговор
    По близо до "масите" другаре !
    Честито ви "Мистър Кеш-ново начало" !!!?

    18:00 20.12.2025

  • 55 Мажоретката у лево лови окото а

    1 1 Отговор

    До коментар #29 от "Сила":

    и е 1.85 и кусур висока, сигурно бивша баскетболистка или волейбол, бива ама ена птичка пролет не прави?😆

    Коментиран от #57

    18:01 20.12.2025

  • 56 Горски

    6 0 Отговор
    Социологът проф. Александър Маринов агент на ДС с псевдонем " Майстора " е тайният кукловод, който гради бъдещата партия на Румен Радев и селектира внимателно кадрите. С края на Васил Илиев връзката му с мутрите далеч не приключва. На изборите през 1997 г. Маринов, който предвидливо е напуснал БСП, е издигнат като независим кандидат за депутат от инициативен комитет в Кюстендил, щаб квартирата на ВИС-2. Русенските бизнесмени братята Атанас и Пламен Бобокови са развързали щедро кесиите.

    18:04 20.12.2025

  • 57 Данко Харсъзина

    2 0 Отговор

    До коментар #55 от "Мажоретката у лево лови окото а":

    На фона на тези грозни като смъртта неудачници, този масивен, бих го определил като фундаментален парапет лови окото. Иначе нищо исобено.

    18:10 20.12.2025

  • 58 !!!?

    4 0 Отговор
    Всички Путлерски ОПГ на терен се роят в кръг около централата на КГБ "Камчия"...!!!?

    18:13 20.12.2025

  • 59 Румен

    2 0 Отговор
    Румен е същия "спасител" като Cлави Tрифонов !!!

    18:13 20.12.2025

  • 60 Историк

    4 0 Отговор
    На 4.09.2023 г. глашатаите на руската пропаганда в България Искра Баева, Андрей Пантев, Велислава Дърева, Ал. Малинов и др.интелектуалци на пресконференция в БТА,, обявиха учредяването на движение 3 март, с което Румен Решетников няма нищо общо, а то е за запазване на 3 март като национален празник. Разбира се подкрепено и от полк. Митрофанова, която пък щеше и да гласува за Възраждане, ако можеше. Обявеното национално движение "Трети март" става партия на Радев ,ама той сигурно не знае. Високоговорителите на строевата руска пропаганда в България се увеличават с още един. Мисля си, че тази акция много ми напомня активното мероприятие на ДС-КГБ мафията преди връщането на Симеон комарджията през 2001 г. През 1998 г. Симеончо дойде уж за пръв път в България, за да провери ДС-КГБ настроението на българите към него и после през 1999 г. се създаде НДСВ и очудващо бързо за по-малко от година изгради партийни структури в цялата страна и изведнъж спечели с пълно мнозинство парламентарните избори и завзе властта през 2001 г. Та така и досега вече 25 години властелините Борисов и Пеевски, вкарани във властта случайно точно от комарджията тероризират България. ДС-КГБ мафията козината си мени, но нрава-не. С лъжи и манипулации продължава да управлява, да краде, да лъже, да мами народа и да не пуска властта, парите и контрола.

    18:13 20.12.2025

  • 61 Регистрацшята беше направена

    3 0 Отговор
    беше направена от веселата вдовица Лечи. Сачи си има генерал и Лечи си има генерал.

    18:15 20.12.2025

  • 62 Удри

    1 0 Отговор
    Честито на ППДБ и Възраждане.

    18:15 20.12.2025

  • 63 Хаха

    2 0 Отговор
    На снимката има 2 каки с поли над коляното.

    18:15 20.12.2025

  • 64 стига стари дъвки

    0 0 Отговор
    "Движението подкрепя политиката на президента Румен Радев и го приема като свой неформален лидер"

    Поредните кандидати за власт и от там за достъп до общите ни пари в хазната за употреба за лични цели. На народа не му е необходима партия подкрепяща и защитаваща интересите на една или друга личност, пък бил той и президент с изтекъл мандат. Този на всичко отгоре най демонстративно е правил изказвания в интерес на чужди държави и е единдствения политик заробил българския данъкоплатец да плаща на чужда държава над милион на ден, дори и в случаите когато не получава абсолютно нищо насреща. Ако изобщо се налага да се учредява нова партия, то тя трябва да защитава общите интерси на всички българи и на цялата държава България. Иначе българите сами могат да организират инициативен комитет, да излъчат свои избраници, които искрено ще защитават интересите им, да си ги изберат и да елиминират всякакви псевдо политици. И без петел ще съмне!

    18:17 20.12.2025

  • 65 Решетников

    2 0 Отговор
    Митрофанова била ли е на откриването?

    18:18 20.12.2025

  • 66 Даа

    2 0 Отговор
    С любезното съдействие и финансиране от Гергов и братя Бобокови.

    18:19 20.12.2025

