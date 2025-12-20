Нова партия "Трети март" застава зад Румен Радев

Движение "Трети март" стартира официално процедура по преобразуването си в политическа партия днес. В Несебър беше учреден инициативен комитет, който ще подготви необходимите документи и ще организира предстоящия учредителен конгрес на новата формация. Новината съобщи председателят на движението Тихомир Атанасов, цитиран от БТА.

"Инициативният комитет ще подготви учредителен конгрес и необходимите стъпки за регистрация на политическата формация", заяви Тихомир Атанасов пред журналисти.

Новата структура има амбицията да участва в следващите парламентарни избори. Според Атанасов инициативният комитет вече включва представители от почти цялата страна, като са обхванати между 22 и 23 региона.

Председателят на движението подчерта силната връзка с държавния глава.

"Движението подкрепя политиката на президента Румен Радев и го приема като свой неформален лидер", уточни Атанасов и допълни, че това представлява форма на гражданска подкрепа.

Към момента организацията се финансира изцяло чрез членски внос. По данни на ръководството, "Трети март" вече разполага с около 5000 членове. Изборът на Несебър за начало на процедурата не е случаен, а е продиктуван от културно-историческото значение на града.

В началото на събитието беше приета учредителна декларация, която определя 3 март като символ на свободата и българската държавност. Бъдещата партия се позиционира като гражданска общност с фокус върху защитата на националната независимост и идентичност.

Основните приоритети, залегнали в документа, включват:

Защита на суверенитета и националното единство;

Подкрепа за българското семейство и християнските ценности;

Справедливост, образование и икономическо развитие;

Възраждане на националната гордост.

