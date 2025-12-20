Нова партия "Трети март" застава зад Румен Радев

Движение "Трети март" стартира официално процедура по преобразуването си в политическа партия днес. В Несебър беше учреден инициативен комитет, който ще подготви необходимите документи и ще организира предстоящия учредителен конгрес на новата формация. Новината съобщи председателят на движението Тихомир Атанасов, цитиран от БТА.
"Инициативният комитет ще подготви учредителен конгрес и необходимите стъпки за регистрация на политическата формация", заяви Тихомир Атанасов пред журналисти.
Новата структура има амбицията да участва в следващите парламентарни избори. Според Атанасов инициативният комитет вече включва представители от почти цялата страна, като са обхванати между 22 и 23 региона.
Председателят на движението подчерта силната връзка с държавния глава.
"Движението подкрепя политиката на президента Румен Радев и го приема като свой неформален лидер", уточни Атанасов и допълни, че това представлява форма на гражданска подкрепа.
Към момента организацията се финансира изцяло чрез членски внос. По данни на ръководството, "Трети март" вече разполага с около 5000 членове. Изборът на Несебър за начало на процедурата не е случаен, а е продиктуван от културно-историческото значение на града.
В началото на събитието беше приета учредителна декларация, която определя 3 март като символ на свободата и българската държавност. Бъдещата партия се позиционира като гражданска общност с фокус върху защитата на националната независимост и идентичност.
Основните приоритети, залегнали в документа, включват:
- Защита на суверенитета и националното единство;
- Подкрепа за българското семейство и християнските ценности;
- Справедливост, образование и икономическо развитие;
- Възраждане на националната гордост.
-
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гошко пича
17:19 20.12.2025
2 Сила
Коментиран от #15
17:19 20.12.2025
3 Не, че нещо ама...
17:19 20.12.2025
4 Стария пе..ер@ст
Коментиран от #8
17:20 20.12.2025
5 Див селянин
17:20 20.12.2025
6 Гост
17:21 20.12.2025
7 Някои жрици на любовта
А неговата висока кобила цвили ли?
Коментиран от #22, #29
17:22 20.12.2025
8 Асен Василев
До коментар #4 от "Стария пе..ер@ст":Може ли да се запишем?
17:22 20.12.2025
9 Данко Харсъзина
17:22 20.12.2025
10 Браво, това го казва с голямаДозаирония!
Доналд Тръмп е моят Президент!
Българският Паспорт мога да го хвърля по всяко време и смотания Евро Съюз, аре у лево Комуняги.❤️😁🇺🇸
17:26 20.12.2025
11 хмммм
17:26 20.12.2025
12 Ганя Путинофила
3 ти март не е!
17:26 20.12.2025
13 Потресен
17:26 20.12.2025
14 фактчекър
Машините за гласуване, които не са били поръчани от ЦИК, са задържани на митницата в София на 26 септември 2025 година. Това инцидент е предизвикал значителен интерес и тревоги относно избора и законността на устройствата, които се опитвали да влязат в страната.
17:26 20.12.2025
15 Мурка
До коментар #2 от "Сила":по добреДА ГЛЕДАМ на лена кремова СУРАТА- ИЛИ НА САЧЕВА БОХЧАТА
17:27 20.12.2025
16 Фейк нюз
17:27 20.12.2025
17 ОФФФ
Коментиран от #28
17:27 20.12.2025
18 Данко Харсъзина
17:29 20.12.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Докато Родината не се освободи от
Това го казвам Аз, а не Баба Ви Ванга.
17:29 20.12.2025
21 Шмид
17:30 20.12.2025
22 Мурка
До коментар #7 от "Някои жрици на любовта":СЕЩАМ СЕ ЗА една СЪДИИКА на Висше НИВО след атрактивни изпълнения В ДЖИПКИТЕ НА НСО
17:31 20.12.2025
23 Данко Харсъзина
17:31 20.12.2025
24 Ноко
Коментиран от #25
17:31 20.12.2025
25 Заставаме
До коментар #24 от "Ноко":зад Деса!
17:32 20.12.2025
26 Данко Харсъзина
17:33 20.12.2025
27 Проверени ли са
17:34 20.12.2025
28 БСП и ИТН са вън от следващият
До коментар #17 от "ОФФФ":Парламент, много вероятно Величие да остане вън също!
17:35 20.12.2025
29 Сила
До коментар #7 от "Някои жрици на любовта":Обърни внимание на яката кака в дясно , със свинските джоланчета !!! Готова е за зам .министър на нещо си или за некой държавен фонд !!!
Коментиран от #46, #48, #55
17:36 20.12.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Данко Харсъзина
17:38 20.12.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Тъжно
17:40 20.12.2025
36 Данко Харсъзина
17:40 20.12.2025
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 стоян георгиев
17:41 20.12.2025
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 това
17:42 20.12.2025
41 Защо триете
17:42 20.12.2025
42 Аз пък
А химна ще ни е руска честушка Восмого Марта близка, близка.Не подведи моя пиписк@ в международньi женскии день.
17:43 20.12.2025
43 добре дано има полза за народа тази
но като ги гледам тез хорица
не са по различни от другите бръмбарки и калинчовци
грабнали по голяма празна кошница да се наредят на кьор софрата
17:43 20.12.2025
44 Браво
17:43 20.12.2025
45 Данко Харсъзина
17:44 20.12.2025
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Хе!
17:47 20.12.2025
48 Обръщам внимание
До коментар #29 от "Сила":на високата кака отляво - с мръсно бялото костюмче, с късата пола, с дългите крака, с русата коса, с голямата уста!
Тази ще направи кариера - гарантирано от президентството.
Коментиран от #50, #53
17:49 20.12.2025
49 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
17:51 20.12.2025
50 Сила
До коментар #48 от "Обръщам внимание":Да , дааааа..... добър тандем са двете !!! Черно и бяло (Ин и Ян ) , чака ги добро бъдеще ако се подхлъзнат под точните хора !!!
17:57 20.12.2025
51 Президентът е върховен главнокомандващ
17:57 20.12.2025
52 Ами,
18:00 20.12.2025
53 Бие
До коментар #48 от "Обръщам внимание":на очи, като въшка на чело. Само от тази показност, си личи, че е с липса на мисловен процес.
18:00 20.12.2025
54 !!!?
Честито ви "Мистър Кеш-ново начало" !!!?
18:00 20.12.2025
55 Мажоретката у лево лови окото а
До коментар #29 от "Сила":и е 1.85 и кусур висока, сигурно бивша баскетболистка или волейбол, бива ама ена птичка пролет не прави?😆
Коментиран от #57
18:01 20.12.2025
56 Горски
18:04 20.12.2025
57 Данко Харсъзина
До коментар #55 от "Мажоретката у лево лови окото а":На фона на тези грозни като смъртта неудачници, този масивен, бих го определил като фундаментален парапет лови окото. Иначе нищо исобено.
18:10 20.12.2025
58 !!!?
18:13 20.12.2025
59 Румен
18:13 20.12.2025
60 Историк
18:13 20.12.2025
61 Регистрацшята беше направена
18:15 20.12.2025
62 Удри
18:15 20.12.2025
63 Хаха
18:15 20.12.2025
64 стига стари дъвки
Поредните кандидати за власт и от там за достъп до общите ни пари в хазната за употреба за лични цели. На народа не му е необходима партия подкрепяща и защитаваща интересите на една или друга личност, пък бил той и президент с изтекъл мандат. Този на всичко отгоре най демонстративно е правил изказвания в интерес на чужди държави и е единдствения политик заробил българския данъкоплатец да плаща на чужда държава над милион на ден, дори и в случаите когато не получава абсолютно нищо насреща. Ако изобщо се налага да се учредява нова партия, то тя трябва да защитава общите интерси на всички българи и на цялата държава България. Иначе българите сами могат да организират инициативен комитет, да излъчат свои избраници, които искрено ще защитават интересите им, да си ги изберат и да елиминират всякакви псевдо политици. И без петел ще съмне!
18:17 20.12.2025
65 Решетников
18:18 20.12.2025
66 Даа
18:19 20.12.2025