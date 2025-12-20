Новини
Никола Стоянов: Истинският проблем на България е политическата нестабилност

20 Декември, 2025 18:49 559 6

  • никола стоянов-
  • политическа криза-
  • партии-
  • избори-
  • парламент-
  • инвестиции

Приходите в страната ще бъдат достатъчни за покриване на всички социални плащания, включително детски добавки, лични асистенти и други програми

Никола Стоянов: Истинският проблем на България е политическата нестабилност - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Бившият служебен министър на икономиката в кабинета на Гълъб Донев Никола Стоянов коментира в ефира на „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS удължителния бюджет на България и неговото влияние върху финансовата стабилност и кредитния рейтинг на страната.

„Финансовите експерти и агенциите за кредитен рейтинг вероятно оценяват този вариант като оптимален, защото разходите остават на нивата от 2025 г. и това гарантира по-малък дефицит”, заяви Стоянов. Той уточни, че удължителният бюджет ще е в сила поне до лятото, вероятно до юни, и ще осигури дисциплинирано харчене на държавата преди изборите.

По темата за повишението на заплатите с 5%, Стоянов коментира, че решението е „не законосъобразно, но финансово поносимо”. Той добави, че приходите в страната ще бъдат достатъчни за покриване на всички социални плащания, включително детски добавки, лични асистенти и други програми, благодарение на растящите цени и инфлацията.

Бившият министър посочи, че политическата нестабилност през последните години е довела до популистки решения и „залитания” в бюджета, но въпреки това страната успява да поддържа дефицит около 3%. „Политическата нестабилност винаги води до спад на инвестициите, което е ключов фактор за кредитния рейтинг”, каза Стоянов.

Той подчерта, че бъдещ редовен кабинет може да се справи без увеличаване на данъците, ако има воля за рационално управление. „Има достатъчно буфери – от администрацията до капиталовата програма. България остава интересна за инвестиции, стига да има реализиране на проекти”, обясни Стоянов.

Според него удължителният бюджет дава краткосрочна стабилност, гарантира социалните плащания и поддържа възможностите за плавен преход към еврозоната, без да се натоварва финансово страната. „Истинският проблем е политическата нестабилност. Никой досега не е затворил „вратата” за популизъм и предизборни раздавания. Това е тест за следващото управление”, допълни бившият министър на икономиката.


България
Оценка 4.3 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фют

    2 0 Отговор
    240 човека никога не могат да са проблем на 6-7 милиона българи. Не преувеличавай.

    18:54 20.12.2025

  • 2 Икономика значи

    4 0 Отговор
    Производство , износ , търговия. Проблема ви е че не разбирате и сте некадърни.

    18:59 20.12.2025

  • 3 Сатана Z

    4 0 Отговор
    Държава ,която разчита на приходи от глоби ,такси и кредити я пиши :бегАла.Добре ,че са имигрантите за да харчат пари през отпуските и пращат след това членове на семействата да посрещат належащи нужди.Всяка година в БГто се изсипват над 3.5 милиарда евро от работещите в чужбина,което на практика са 700 милиона евро ДДС

    19:00 20.12.2025

  • 4 Гориил

    5 1 Отговор
    Истинският проблем се крие в некомпетентността и предателството на елита. Никакви промени в системата на управление на страната няма да спасят България.

    19:02 20.12.2025

  • 5 Шаран БГ

    2 0 Отговор
    Истинският проблем на България е погрешният модел на държавно управление !!
    Той води до политическа некадърност и тотална корупция !
    През ден да се правят избори – резултатът ще е същият. Същите политици , със същите си недостатъци и със същата си алчност.
    Те никога няма да помислят за благото на народ и Държава. Единственият им приоритет е техният собствен джоб да бъде винаги пълен !?

    19:04 20.12.2025

  • 6 общи приказки

    3 0 Отговор
    беше мижав министър

    19:08 20.12.2025

