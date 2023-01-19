Новини
България »
Всички градове »
Борисов: Ще отида на лидерската среща на БСП, но няма да подкрепим техен кабинет

546 36

Борисов: Ще отида на лидерската среща на БСП, но няма да подкрепим техен кабинет

  • бойко борисов-
  • лидерска среща-
  • бсп-
  • кабинет-
  • подкрепа

"Смятам обаче, че е време за сериозен разговор между лидерите на партиите. Дължим уважение и отговорност пред избирателите си", написа още бившият премиер 

Борисов: Ще отида на лидерската среща на БСП, но няма да подкрепим техен кабинет - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"Разговарях с г-жа Нинова за лидерска среща и заявих присъствие. Не съм поставял условия". Това написа на личната си страница във Фейсбук лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.
Той подчерта, че решението на Националното събрание на формацията е ясно - "не можем да участваме или да подкрепим кабинет на БСП".
"Смятам обаче, че е време за сериозен разговор между лидерите на партиите. Дължим уважение и отговорност пред избирателите си", написа още бившият премиер


България
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.

Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, auto.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ТаУмВзе

    17 5 Отговор
    Мутропитека ще си пазарува каката ли? Тоя път искрено и лично. БЕЛЕНЕ!

    13:21 19.01.2023

  • 2 Борисов

    6 17 Отговор
    премиер!

    13:21 19.01.2023

  • 3 Копейкин

    13 3 Отговор
    Рубладжия

    13:21 19.01.2023

  • 4 Охо Бохо

    7 15 Отговор
    Вече почнах да уважавам партиите на статуквото след тези шарлатани от ПП!

    Коментиран от #12

    13:21 19.01.2023


  • 5 Тома

    17 1 Отговор
    Когато видя бате бойко виждам един голям лидер в Симитли

    13:21 19.01.2023

  • 6 САМО БОЙКО

    6 17 Отговор
    МИСЛИ ЗА НАРОДА СИ

    Коментиран от #15, #18

    13:22 19.01.2023

  • 7 много смело

    9 4 Отговор
    Престраши се да преговаря, след като видя, че и този парламент се провали.

    13:22 19.01.2023

  • 8 Чочо

    13 4 Отговор
    Ахааааа.....само заради банкета и безплатното плюскане ще отидеш!😄

    13:22 19.01.2023

  • 9 Българка

    13 3 Отговор
    Жива да не бях! Нинова и Борисов ще се срещат, но не е ясно дали ще се разберат като мъже или като вече ортаци

    13:22 19.01.2023

  • 10 Всички роми

    4 12 Отговор
    ще гласуваме за ГЕРБ

    Коментиран от #17

    13:22 19.01.2023

  • 11 Гого

    6 0 Отговор
    Нинова ще си носи страпон-а !

    13:22 19.01.2023

  • 12 не се заблуждавай

    6 2 Отговор

    До коментар #4 от "Охо Бохо":

    Няма връщане за вас!

    13:23 19.01.2023

  • 13 Голем смех

    5 2 Отговор
    За Бочко не знам, ако аз бях лидер, щях да седна до стрина Ниновица, да изпия едно кафе, шумно да се уригна и да си хвана шапката...

    13:23 19.01.2023

  • 14 Весо

    8 2 Отговор
    Нали Ви казах, че ГЕРБ ще върнат добрия жест за избирането на Веждичката!

    13:23 19.01.2023


  • 15 Българка

    11 4 Отговор

    До коментар #6 от "САМО БОЙКО":

    Ипределено Бойко мисли за народа си..........как да го доограби

    13:23 19.01.2023

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Бай Иван

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "Всички роми":

    Сапун ...

    13:23 19.01.2023

  • 18 1111

    3 5 Отговор

    До коментар #6 от "САМО БОЙКО":

    Не, само Нинова се държи като политик.

    13:24 19.01.2023

  • 19 Гълъб Радев

    4 3 Отговор
    Бойко, да не забравиш букета. На погребение се ходи с букет червени рози:)

    13:25 19.01.2023

  • 20 Александър

    2 11 Отговор
    Пропускаш удобния момент да удариш в земята ПП и ДП след техните скандални издънки и се върнеш на бял кон, за спасението на страната от кризите!

    Коментиран от #24

    13:25 19.01.2023

  • 21 ГЕРБ ПОБЕДА

    3 12 Отговор
    От ГЕРБ няма какво да губим за нас е важно държавата да е добре !!!

    Коментиран от #23

    13:26 19.01.2023

  • 22 Пич

    6 4 Отговор
    Определено трябва да се обмисли по задълбочено , какво искат нашите нови братя от Козяк !!! След като странно удариха ПП и ДБ , точно в момента , в който ще ги унищожат перфектно ! Първосигнално , изглежда че играят в полза на ГЕРБ и ДПС ! Но , нещо ме кара , да не вярвам в това ! Дали няма да ни изненадат с нещо ново , или , старите коне ще дърпат каруцата към Украйна , и когато си свършат работата , ще бъдат изядени !!!

    13:27 19.01.2023

  • 23 оторко

    8 2 Отговор

    До коментар #21 от "ГЕРБ ПОБЕДА":

    мухль000000

    13:28 19.01.2023

  • 24 съобщение

    8 1 Отговор

    До коментар #20 от "Александър":

    Белият кон умря. Балът се отменя.

    13:28 19.01.2023


  • 25 НИДЯЛКО

    7 2 Отговор
    бойче не ходи кики ще те мандриса публично

    13:28 19.01.2023

  • 26 нинова

    8 1 Отговор
    като ще идваш да те питам - САХЕР ЯДЕШ ЛИ БА,ПАРЛЕ ВУ ФРАНСЕ БАНКЯРСКО

    13:31 19.01.2023

  • 27 Докога

    7 1 Отговор
    ще гледаме на тоя навъсената му физиономия? Аман.

    13:31 19.01.2023

  • 28 Светлина

    5 0 Отговор
    Пълен смях, куку и пипе. Двама тотално деградирали хора ще ни занимават със себе си.

    13:35 19.01.2023

  • 29 Хич

    9 1 Отговор
    не ходи никъде и не досаждай повече ! Само нещастия носил на България и на българския народ - от алчност и липса на морал , заложил ги на една карта !

    13:35 19.01.2023

  • 30 тулут

    1 2 Отговор
    И за чии ще биеш път Баце , или да поджиткаш жипа ? Корни може да ти направи предложение , което не може да откажеш , да отървеш кожата и да ти се размине конфискацията .

    13:37 19.01.2023

  • 31 Баба Вуна

    5 2 Отговор
    От ПП и ДБ няма смисъл да ходят тогава. Кака да си говори с Тиквата, Карадая и Гълъба Янев.

    13:39 19.01.2023

  • 32 Реалист

    3 5 Отговор
    като чета какви глупости се пишат срещу Бойко, май малко ни беше причиненото от Кокорчо и Просто Киро...пълно е с мазохисти в Бг

    13:40 19.01.2023

  • 33 корни

    2 2 Отговор
    не искам да се срещам с чекмеджан!

    13:42 19.01.2023

  • 34 ЕДГАР КЕЙСИ

    2 4 Отговор
    ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ ....... ГЕРБ ЩЕ ВИ БИЕ ....... И ТО С МНОГО , ЗАЩОТО НЯМА ДА ИМА "ДНЕВНИКА Е ПОДПРАВЕН" И "БИТКОЙНИ" ....... ФАКТ !

    Коментиран от #35

    13:44 19.01.2023

  • 35 едгар

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    защо пишеш с големи букви,да не би да не виждаш?

    13:46 19.01.2023

  • 36 ГЕРБ=ДПС=ВМРО=БСП

    1 0 Отговор
    Шушомига такава, дано отидеш по-скоро при Ленин, Сталин, Хитлер и "поп Кръстю".

    13:47 19.01.2023

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол