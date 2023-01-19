Борисов: Ще отида на лидерската среща на БСП, но няма да подкрепим техен кабинет

"Разговарях с г-жа Нинова за лидерска среща и заявих присъствие. Не съм поставял условия". Това написа на личната си страница във Фейсбук лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.
Той подчерта, че решението на Националното събрание на формацията е ясно - "не можем да участваме или да подкрепим кабинет на БСП".
"Смятам обаче, че е време за сериозен разговор между лидерите на партиите. Дължим уважение и отговорност пред избирателите си", написа още бившият премиер
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ТаУмВзе
13:21 19.01.2023
2 Борисов
13:21 19.01.2023
3 Копейкин
13:21 19.01.2023
4 Охо Бохо
Коментиран от #12
13:21 19.01.2023
5 Тома
13:21 19.01.2023
6 САМО БОЙКО
Коментиран от #15, #18
13:22 19.01.2023
7 много смело
13:22 19.01.2023
8 Чочо
13:22 19.01.2023
9 Българка
13:22 19.01.2023
10 Всички роми
Коментиран от #17
13:22 19.01.2023
11 Гого
13:22 19.01.2023
12 не се заблуждавай
До коментар #4 от "Охо Бохо":Няма връщане за вас!
13:23 19.01.2023
13 Голем смех
13:23 19.01.2023
14 Весо
13:23 19.01.2023
15 Българка
До коментар #6 от "САМО БОЙКО":Ипределено Бойко мисли за народа си..........как да го доограби
13:23 19.01.2023
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Бай Иван
До коментар #10 от "Всички роми":Сапун ...
13:23 19.01.2023
18 1111
До коментар #6 от "САМО БОЙКО":Не, само Нинова се държи като политик.
13:24 19.01.2023
19 Гълъб Радев
13:25 19.01.2023
20 Александър
Коментиран от #24
13:25 19.01.2023
21 ГЕРБ ПОБЕДА
Коментиран от #23
13:26 19.01.2023
22 Пич
13:27 19.01.2023
23 оторко
До коментар #21 от "ГЕРБ ПОБЕДА":мухль000000
13:28 19.01.2023
24 съобщение
До коментар #20 от "Александър":Белият кон умря. Балът се отменя.
13:28 19.01.2023
25 НИДЯЛКО
13:28 19.01.2023
26 нинова
13:31 19.01.2023
27 Докога
13:31 19.01.2023
28 Светлина
13:35 19.01.2023
29 Хич
13:35 19.01.2023
30 тулут
13:37 19.01.2023
31 Баба Вуна
13:39 19.01.2023
32 Реалист
13:40 19.01.2023
33 корни
13:42 19.01.2023
34 ЕДГАР КЕЙСИ
Коментиран от #35
13:44 19.01.2023
35 едгар
До коментар #34 от "ЕДГАР КЕЙСИ":защо пишеш с големи букви,да не би да не виждаш?
13:46 19.01.2023
36 ГЕРБ=ДПС=ВМРО=БСП
13:47 19.01.2023