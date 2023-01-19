Борисов: Ще отида на лидерската среща на БСП, но няма да подкрепим техен кабинет

"Разговарях с г-жа Нинова за лидерска среща и заявих присъствие. Не съм поставял условия". Това написа на личната си страница във Фейсбук лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

Той подчерта, че решението на Националното събрание на формацията е ясно - "не можем да участваме или да подкрепим кабинет на БСП".

"Смятам обаче, че е време за сериозен разговор между лидерите на партиите. Дължим уважение и отговорност пред избирателите си", написа още бившият премиер

Поставете оценка: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 3.4 Оценка 3.4 от 5 гласа.