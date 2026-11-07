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Макрон се оплака: Всички сте прекалено сурови към мен

Макрон се оплака: Всички сте прекалено сурови към мен

7 Ноември, 2026 10:03 826 27

  • франция-
  • еманюел макрон-
  • политика

Нова книга разкрива лични съобщения на френския президент, в които той коментира политическите си противници, собствените си грешки и бъдещето си след напускането на Елисейския дворец

Макрон се оплака: Всички сте прекалено сурови към мен - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Френският президент Еманюел Макрон смята, че е подложен на прекалено сурови критики въпреки постигнатото през двата му мандата. Това става ясно от личната му кореспонденция с журналистката Франсоаз Дегоа, публикувана в новата ѝ книга „Всички сте прекалено сурови към мен“, съобщава френското издание TIME France.

Книгата, излязла на 5 ноември, проследява близо две години разговори между държавния глава и журналистката, която е известна с левите си политически възгледи и преди е била съветник на социалистката Сеголен Роаял. Кореспонденцията започва през лятото на 2024 г., когато Макрон лично ѝ благодари за публикация в социалната мрежа X в защита на съпругата му Брижит Макрон.

Първоначалният контакт постепенно прераства в откровени политически спорове. Дегоа критикува президента за решението му да разпусне Националното събрание през 2024 г. и за отказа му да назначи премиер, предложен от обединената левица. Макрон от своя страна защитава действията си и настоява, че предсрочните избори са попречили на крайнодясната партия „Национален сбор“ да вземе властта.

В интервю за TIME France журналистката признава, че президентът понякога успява да я убеди с аргументите си, но според нея той трудно приема собствените си политически грешки. Дегоа смята, че Макрон е подценил способността на левите партии да се обединят срещу крайната десница, което се е оказало сериозна грешка в политическите му изчисления.

Разкритите съобщения показват и отношението на президента към негови политически съюзници и противници. Той отправя критики към бившия премиер Габриел Атал, коментира остро крайната десница и крайната левица, а същевременно изразява положително мнение за социалиста Оливие Фор.

Особено внимание привличат думите му за отношението на медиите и политическите коментатори. Макрон посочва, че през годините управлението му е предприело редица мерки в областта на покупателната способност и борбата със сепаратизма, но според него тези усилия често остават недооценени.

Президентът коментира и плановете си след края на втория мандат през 2027 г. Той отхвърля предположенията, че ще започне работа за някой от влиятелните френски милиардери, като допуска възможността да развива собствен бизнес, вероятно извън Франция.

Публикуването на личната кореспонденция предизвика противоречиви реакции във Франция. Според френски медии обкръжението на Макрон критикува решението частните разговори да бъдат огласени, но не оспорва автентичността на цитираните съобщения.

Самата Франсоаз Дегоа подчертава, че целта ѝ не е да представи президента единствено в отрицателна светлина, а да покаже противоречията в неговия характер и начина, по който упражнява властта.


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Оня

    9 4 Отговор
    Що трябва да се коментира политически труп?

    10:09 07.11.2026

  • 3 🦉🦉🦉🦉

    18 4 Отговор
    Когато синът ти е по-голям от самия теб,
    а съпругата ти е набор на баба ти-
    явно не ти е лесно❗

    10:11 07.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ветеран от протеста

    10 2 Отговор
    Глобалистска маzzz.Тиа ,кво повече да го коментираме !

    10:12 07.11.2026

  • 7 Стоянчо Пуканката

    11 2 Отговор
    Прав е Емю! Той е нежен " мъж", другите трябва с " особено внимание" да се обръщат към него...

    10:12 07.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Китай ем на запада

    3 2 Отговор
    Западните страни не растат. Само цените растат. Хората обедняват и нямат какво да ядат.

    10:16 07.11.2026

  • 10 Китай ем на запада

    2 1 Отговор
    Какво трябва да се направи за да тръгнат западните страни да растат отново?

    10:17 07.11.2026

  • 11 Китай

    5 2 Отговор
    Епщайн знаеше какво трябва да се направи, но моссад го уби.

    10:18 07.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Абе

    6 1 Отговор
    не-случайно дядо му го пердаши!

    10:20 07.11.2026

  • 14 Макарон

    6 0 Отговор
    Освен прекалено сурови и дедо много ме бие и пошляпва...

    10:20 07.11.2026

  • 15 Бгг

    5 1 Отговор
    Миличкият, подай си оставката бе микрон.

    10:21 07.11.2026

  • 16 Макрон се оплака:

    6 1 Отговор
    Всички сте прекалено сурови към мен и бабата ме бие всеки ден

    10:21 07.11.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 нннн

    6 0 Отговор
    Щом ВСИЧКИ са против него, значи отдавна е време да си ходи. С 10% рейтинг се запънал като магаре на мост, че и се оплаква. Гьонcypaт.

    10:23 07.11.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 късото име

    5 0 Отговор

    До коментар #12 от "Ама няма топки милиционера":

    Тоест, ти потвърждаваш, че тия в южна Франция не са свободни и имат нужда от подкрепа за да си извоюват свободата?
    Ми как така в демократична франция ще има потиснати бе? Урсула ще ти се кара, а централата ще ти ореже центовете, бе.

    10:23 07.11.2026

  • 23 Михаил

    6 0 Отговор
    прав е човека дядо му го бие пред телевизора хората гледат как яде шамари ни дете ни коте има то това живот ли е само зелето му е приател

    10:26 07.11.2026

  • 24 Миланов

    1 0 Отговор
    Баба сигурно не го гушка и успокоява.

    10:33 07.11.2026

  • 25 Защото

    2 0 Отговор
    Си разпасан гий, който доведе държавата си до разруха

    10:33 07.11.2026

  • 26 Бедната ЕманюелА

    4 0 Отговор
    Само Зеленото те разбира и утешава..

    10:34 07.11.2026

  • 27 Най-безпомощния

    2 1 Отговор
    и жалък държавен глава на Петата република

    10:39 07.11.2026

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