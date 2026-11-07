Макрон се оплака: Всички сте прекалено сурови към мен

Френският президент Еманюел Макрон смята, че е подложен на прекалено сурови критики въпреки постигнатото през двата му мандата. Това става ясно от личната му кореспонденция с журналистката Франсоаз Дегоа, публикувана в новата ѝ книга „Всички сте прекалено сурови към мен“, съобщава френското издание TIME France.

Книгата, излязла на 5 ноември, проследява близо две години разговори между държавния глава и журналистката, която е известна с левите си политически възгледи и преди е била съветник на социалистката Сеголен Роаял. Кореспонденцията започва през лятото на 2024 г., когато Макрон лично ѝ благодари за публикация в социалната мрежа X в защита на съпругата му Брижит Макрон.

Първоначалният контакт постепенно прераства в откровени политически спорове. Дегоа критикува президента за решението му да разпусне Националното събрание през 2024 г. и за отказа му да назначи премиер, предложен от обединената левица. Макрон от своя страна защитава действията си и настоява, че предсрочните избори са попречили на крайнодясната партия „Национален сбор“ да вземе властта.

В интервю за TIME France журналистката признава, че президентът понякога успява да я убеди с аргументите си, но според нея той трудно приема собствените си политически грешки. Дегоа смята, че Макрон е подценил способността на левите партии да се обединят срещу крайната десница, което се е оказало сериозна грешка в политическите му изчисления.

Разкритите съобщения показват и отношението на президента към негови политически съюзници и противници. Той отправя критики към бившия премиер Габриел Атал, коментира остро крайната десница и крайната левица, а същевременно изразява положително мнение за социалиста Оливие Фор.

Особено внимание привличат думите му за отношението на медиите и политическите коментатори. Макрон посочва, че през годините управлението му е предприело редица мерки в областта на покупателната способност и борбата със сепаратизма, но според него тези усилия често остават недооценени.

Президентът коментира и плановете си след края на втория мандат през 2027 г. Той отхвърля предположенията, че ще започне работа за някой от влиятелните френски милиардери, като допуска възможността да развива собствен бизнес, вероятно извън Франция.

Публикуването на личната кореспонденция предизвика противоречиви реакции във Франция. Според френски медии обкръжението на Макрон критикува решението частните разговори да бъдат огласени, но не оспорва автентичността на цитираните съобщения.

Самата Франсоаз Дегоа подчертава, че целта ѝ не е да представи президента единствено в отрицателна светлина, а да покаже противоречията в неговия характер и начина, по който упражнява властта.