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Прогноза за времето днес,13 февруари: Слънчево, ветровито, температурите се повишават

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Прогноза за времето днес,13 февруари: Слънчево, ветровито, температурите се повишават

  • времето-
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  • прогноза

Термометърът в повечето райони ще сочи между 5 и 10 градуса

Прогноза за времето днес,13 февруари: Слънчево, ветровито, температурите се повишават - 1
Снимка: БНТ
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

През нощта облачността ще се разкъсва и ще намалява, предаде БНТ. Ще бъде почти тихо с минимални температури между минус 7° и минус 2°, в София около минус 5°.

Максималните слабо ще се повишат спрямо вчера и в повечето райони ще бъдат между 5 и 10 градуса, в София около 5°. Ще преобладава слънчево време, в комбинация със слаб до умерен вятър от запад-северозапад.

Предимно слънчево ще бъде времето и в планините. Вятърът ще отслабне до умерен, с посока от северозапад. Температурите ще се понижат с няколко градуса и максималните по високите върхове ще бъдат около минус 13°.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    1 2 Отговор
    ПОЗИТИВЕН КЪСМЕТЛИЙСКИ УСПЕШЕН ДЕН на ВСИЧКИ ХОРА

    Коментиран от #3

    04:03 13.02.2023

  • 2 Това е ужасна прогноза за русофилите

    2 2 Отговор
    Пак няма да има студ, глад и мизерия в България за да злорадстват в Кремъл, в руското посолство в София и русофилите у нас. Хахахаха. Да ни свирят всички те, на косматите гайди! RlР Pycuя!

    04:06 13.02.2023

  • 3 А аз ти пожелавам

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    Негативен ден и спънки на всяка крачка.

    04:18 13.02.2023

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