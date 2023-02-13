Прогноза за времето днес,13 февруари: Слънчево, ветровито, температурите се повишават

През нощта облачността ще се разкъсва и ще намалява, предаде БНТ. Ще бъде почти тихо с минимални температури между минус 7° и минус 2°, в София около минус 5°.
Максималните слабо ще се повишат спрямо вчера и в повечето райони ще бъдат между 5 и 10 градуса, в София около 5°. Ще преобладава слънчево време, в комбинация със слаб до умерен вятър от запад-северозапад.
Предимно слънчево ще бъде времето и в планините. Вятърът ще отслабне до умерен, с посока от северозапад. Температурите ще се понижат с няколко градуса и максималните по високите върхове ще бъдат около минус 13°.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ГРАД КОЗЛОДУЙ
Коментиран от #3
04:03 13.02.2023
2 Това е ужасна прогноза за русофилите
04:06 13.02.2023
3 А аз ти пожелавам
До коментар #1 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":Негативен ден и спънки на всяка крачка.
04:18 13.02.2023