Прогноза за времето днес,13 февруари: Слънчево, ветровито, температурите се повишават

През нощта облачността ще се разкъсва и ще намалява, предаде БНТ. Ще бъде почти тихо с минимални температури между минус 7° и минус 2°, в София около минус 5°.

Максималните слабо ще се повишат спрямо вчера и в повечето райони ще бъдат между 5 и 10 градуса, в София около 5°. Ще преобладава слънчево време, в комбинация със слаб до умерен вятър от запад-северозапад.



Предимно слънчево ще бъде времето и в планините. Вятърът ще отслабне до умерен, с посока от северозапад. Температурите ще се понижат с няколко градуса и максималните по високите върхове ще бъдат около минус 13°.