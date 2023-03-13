Дунавският маратон „Приста“ събра 170 участника от България и Румъния

През уикенда в Западен парк „Приста“ се проведе шестото издание на Дунавския маратон „Приста“. Събитието се организира от Община Русе и Спортен клуб „Компас крос“, с подкрепата на Русенския университет „Ангел Кънчев“ и русенски фирми.
Повече от 170 лекоатлети и любители от цяла България се включиха в състезанието, както и състезатели от Румъния. Те трябваше да изминат дистанциите от 7, 14 и 21 км кросово бягане.
Най-младият участник в маратона беше 8-годишният Борис Иванов от София, а най-възрастният – 76-годишният Иван Грозев от „Локомотив“ Русе. Те пробягаха седемкилометровото трасе.
„Благодаря ви, че за пореден път показахте мотивация и вдъхновение, които вярвам, че ще запалят още много ентусиасти да се включат в тази прекрасна инициатива“, обърна се към участниците заместник-кметът на Русе Златомира Стефанова. Тя награди победителите в състезанието и връчи приветствие на организаторите от СК „Компас крос“ от името на кмета Пенчо Милков.
Всички финиширали участници бяха отличени със специално изработени медали и рекламни сувенири.
Ето и победителите в отделните дистанции:
7 км:
Жени:
1. Рая Асенова «Истрос» усе
2.Яница Милкова «Компас-крос» Русе
3.Илина Бончева Габрово
Мъже:
1.Михаил Минев Русе
2.Даниел Ангелов
3.Калоян Крумов Русе
14 км:
Жени:
1.Валерия Димитрова «Браун тим» - В. Търново
2.Жанина Караиванова Варна
3.Цвета Тодорова Русе
Мъже
1.Даниел Генчев «Компас-крос» Русе
2.Росен Тодоров «Дунав» Русе
3.Стефан Димитров «'Компас-крос»Русе
21 км:
Жени:
1.Никол Камарашева В.Търново
2.Яна Пенева Русе
3.Веселина Иванова Русе
Мъже:
1.Ивайло Вълев Метро - Плевен
2.Калин Василев В. Търново
3.Йонел Рапован Букурещ
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА