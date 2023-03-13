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Дунавският маратон „Приста“ събра 170 участника от България и Румъния

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Дунавският маратон „Приста“ събра 170 участника от България и Румъния

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Най-младият участник в маратона беше 8-годишният Борис Иванов от София, а най-възрастният – 76-годишният Иван Грозев от „Локомотив“ Русе

Дунавският маратон „Приста“ събра 170 участника от България и Румъния - 1
Красимир Тодоров Красимир Тодоров Автор във Fakti.bg

През уикенда в Западен парк „Приста“ се проведе шестото издание на Дунавския маратон „Приста“. Събитието се организира от Община Русе и Спортен клуб „Компас крос“, с подкрепата на Русенския университет „Ангел Кънчев“ и русенски фирми.

Повече от 170 лекоатлети и любители от цяла България се включиха в състезанието, както и състезатели от Румъния. Те трябваше да изминат дистанциите от 7, 14 и 21 км кросово бягане.

Най-младият участник в маратона беше 8-годишният Борис Иванов от София, а най-възрастният – 76-годишният Иван Грозев от „Локомотив“ Русе. Те пробягаха седемкилометровото трасе.

„Благодаря ви, че за пореден път показахте мотивация и вдъхновение, които вярвам, че ще запалят още много ентусиасти да се включат в тази прекрасна инициатива“, обърна се към участниците заместник-кметът на Русе Златомира Стефанова. Тя награди победителите в състезанието и връчи приветствие на организаторите от СК „Компас крос“ от името на кмета Пенчо Милков.

Всички финиширали участници бяха отличени със специално изработени медали и рекламни сувенири.

Ето и победителите в отделните дистанции:

7 км:

Жени:

1. Рая Асенова «Истрос» усе

2.Яница Милкова «Компас-крос» Русе

3.Илина Бончева Габрово

Мъже:

1.Михаил Минев Русе

2.Даниел Ангелов

3.Калоян Крумов Русе

14 км:

Жени:

1.Валерия Димитрова «Браун тим» - В. Търново

2.Жанина Караиванова Варна

3.Цвета Тодорова Русе

Мъже

1.Даниел Генчев «Компас-крос» Русе

2.Росен Тодоров «Дунав» Русе

3.Стефан Димитров «'Компас-крос»Русе

21 км:

Жени:

1.Никол Камарашева В.Търново
2.Яна Пенева Русе
3.Веселина Иванова Русе

Мъже:

1.Ивайло Вълев Метро - Плевен

2.Калин Василев В. Търново

3.Йонел Рапован Букурещ


България
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