22 април 1915 г. Убит е Яне Сандански

Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Близо до Роженския манастир, край Мелник с четата на неврокопския войвода Стоян Филипов Яне Сандански попада в засада и е убит.

Яне Сандански е роден на 18 май 1872 г. в с. Влахи, Благоевградско. След поражението на Кресненско-Разложкото въстание 1878-1879 г. родителите му се преселват в Дупница и той получава началното си образование там. След това работи като просбописец, държавен чиновник и пр., като в същото време не престава да се самообразова, съобщава сайтът ИнфоБългария.

В националноосвободителната борба на българите от Македония се включва в края на 90-те г. на XIX в. Неколкократно преминава с чети в Македония с цел да съдейства за ускоряването на процеса за изграждането на революционни комитети в различните селища. Заедно с това полага усилия и за набавяне на оръжие и средства за организацията. Една от най-дръзките му акции в тази насока е известната афера "Мис Стоун". На 21 август 1901 г. по шосето между Банско и Горна Джумая Елена Стоун и на нейната придружителка Катерина Цилка, са отвлечени. Похитителите искат откуп от Турция, който, заради натиска от страна на Великите сили, получават. С получените на 18 януари 1902 г. 14 500 златни турски лири е предвидено закупуването на оръжие.

Яне Сандански не одобрява взетото от Солунския конгрес решение за въстание в Македония и Одринско през пролетта на 1903 г. Въпреки това не се противопоставя и се включва дейно в подготовката на Илинденско-Преображенското въстание 1903 г.

След гибелта на Гоце Делчев Яне Сандански се утвърждава като един от лидерите на левицата във Вътрешната македоно-одринска революционна организация. Благодарение на неговите усилия, въпреки погрома на въстанието, в следващите няколко години това течение взема надмощие в организацията. В отсъствието на Хр. Матов и д-р Татарчев по време на Рилския конгрес на организацията през 1905 г. левицата се опитва да наложи своите възгледи във взетите от конгреса решения и приетия от него нов устав. Марксистите Д. Хаджидимов и Н. Харлаков се включват към групата на Серския революционен окръг и оказват влияние върху поведението на Сандански. Левичарите настояват за над националност и децентрализация в Организацията.

През декември 1906 г. е свикан конгрес на ВМРО, на който Сандански и привържениците му поставят начало на разцеплението в Организацията. В борбата си срещу десницата Сандански стига до крайност и през ноември 1907 г. нарежда убийството на двама от нейните водители - Иван Гарванов и Борис Сарафов. С това поставя началото на братоубийствената война между двете течения, която не стихва и след края на Първата световна война 1914-1918 г.

На Кюстендилския конгрес от март 1908 г. Яне Сандански е изключен от организацията и е осъден на смърт. След Младотурската революция през юни 1908 г. и Сандански излиза от нелегалност и на много места повереното му оръжието е предадено на властите. Само след две години младотурците започват мащабна кампания за унищожаване на ВМРО. По това време Сандански продължава да получава всеки месец пари от турците.

Той става един от основателите и водителите на Народната федеративна партия, която застава зад идеята за независима Македония в рамките на южнославянска федерация.

По време на Балканската война подпомага настъплението на българските войски. Сандански е убит на 22 април 1915 г. в Пирин, местността Балтата, в засада на районната неврокопска чета на ВМОРО.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Кочо

    20 68 Отговор
    Комунистите са го убили! Още преди да има коминтерн! Извъртял 2 шамара на Пею Яворов, защото, както всички поети не се справял добре като хайдутин! Днешните македонски лидери са наследници на такива с ляв уклон! Агентите на Запада са унищожили агентите на Русия!

    Коментиран от #5

    06:47 22.04.2023

  • 2 Дядото

    76 16 Отговор
    И този си е чист предател..

    07:01 22.04.2023

  • 3 Мале, Мале.

    64 22 Отговор
    От съвременна гледна точка си е чист терорист.

    Коментиран от #12

    07:13 22.04.2023

  • 4 Кочо

    43 13 Отговор
    Мис Елена Стоун се е влюбила в четниците и България и до края на живота си защитава българската кауза! А парите от откупа са отишли за въстание на другия край на Македония, по далеч от пределите на Стара България, да не би да се обедините! Македонците имат филм и считат това за лично свое дело и хич не ги интересува, че нито Сандански, още по малко Кръстю Асенов и Чернопев, не са родом от днешна Македония!

    Коментиран от #25

    07:24 22.04.2023

  • 5 Абе льохман

    81 11 Отговор

    До коментар #1 от "Кочо":

    Самият Яне е бил от лявото,проруско крило на ВМРО,убиват го в 1915,какви "комунисти" те гонят по това време?

    Коментиран от #7

    07:32 22.04.2023

  • 6 недоумяващ

    64 7 Отговор
    Ако може някой да обясни , защо има цял град кръстен на неговото име.

    Коментиран от #9, #16, #17

    07:34 22.04.2023

  • 7 Кочо

    43 13 Отговор

    До коментар #5 от "Абе льохман":

    Е, да, де! Но, нали днешните патриоти все това твърдят щом стане въпрос за Македония - комунистите са виновни и край! А се вижда, че процесите там са много по рано! Но, и през 20-те години доста са изтрепали от левицата на ВМРО, когато вече е имало комунисти! ВМРО е избивало комунисти и земеделци повече от Зеленски руснаци!

    Коментиран от #8

    07:37 22.04.2023

  • 8 Точно затова

    25 11 Отговор

    До коментар #7 от "Кочо":

    си го отнесоха след Девети а Ванчо се скри в Рим.Пито-платено,кво да се сърдим?

    07:47 22.04.2023

  • 9 Нема стане туй

    15 25 Отговор

    До коментар #6 от "недоумяващ":

    После ревем ,че ни наричали фашисти и терористи ......ма тъй е!Ей на ти Вапцаров? Епа таланрливи ора имаме,явно затуй🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    07:51 22.04.2023

  • 10 На Брат Пит брат му

    31 15 Отговор
    Троя падна заради Йелена,и Яне падна заради Йелена! А две годуни вече в политиката се появи жена със име Лена?Не са добре нещата значи.

    Коментиран от #11

    07:57 22.04.2023

  • 11 Гледна точка

    19 6 Отговор

    До коментар #10 от "На Брат Пит брат му":

    Що да не са добре нещата ?? Елена е бременна .

    08:25 22.04.2023

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Дълго време

    47 12 Отговор
    е бил финансиран от турчолята! Значи чист комунистически родоотстъпник и предател!

    Коментиран от #14

    08:56 22.04.2023

  • 14 като

    22 19 Отговор

    До коментар #13 от "Дълго време":

    всеки руzzoфил

    09:01 22.04.2023

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Эръпшъна

    37 9 Отговор

    До коментар #6 от "недоумяващ":

    Ами,аде!И аз това питам.Защо има град на негово име?Както и Благоевград,Димитровград!Чуден народ сме.

    Коментиран от #47

    11:25 22.04.2023

  • 17 стоян георгиев

    31 19 Отговор

    До коментар #6 от "недоумяващ":

    Щото комунистите са го кръстили а наследниците им нещат да го преименуват.свети врач е хиляда пъти по хубаво име,но....

    12:02 22.04.2023

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 ПИПОНЧО

    18 7 Отговор
    ЕДИНСТВЕНО МАЙКА МУ Е УСЕТИЛА МОМЕНТА НА СМЪРТТА МУ И Е КАЗАЛА - ЯНЕ Е УМРЕН , ЯНЕ ГО НЕМА !!! ПОКЛОН ПРЕД ЯНЕ И МАЙКА МУ !!!!

    07:01 22.04.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Факт

    19 1 Отговор
    Давал нареждания на професионалните си убийци!

    07:20 22.04.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Една

    9 8 Отговор

    До коментар #4 от "Кочо":

    голяма част са отишли по джобовете на похитителите.

    07:45 22.04.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Фелдкурат Ото Кац

    28 3 Отговор
    Яне е бил обикновен разбойник. За това и в църквата която е построил поповете не искат да служат. Така си стои заключена и недовършена.

    Коментиран от #33

    08:13 22.04.2025

  • 30 Данко Харсъзина

    25 6 Отговор
    За това санданчани искат Сандански да си стане Свети Врач.

    08:16 22.04.2025

  • 31 Факт

    14 1 Отговор
    Яне Сандански не се е съобразявал с решенията на конгреса на ВМРО, а е изпратил лабилният Тодор Паница да извършва убийства под предлог, че готви обединение.

    08:16 22.04.2025

  • 32 Данко Харсъзина

    24 5 Отговор
    В този регион ходя, често и отсядам обикновено в хотела в Рожен. Там няма нито един македонец. Иначе по магазините е пълно с етнички македонци, от тези откачените оттатък границата.

    Коментиран от #35, #40

    08:19 22.04.2025

  • 33 Стенли

    22 1 Отговор

    До коментар #29 от "Фелдкурат Ото Кац":

    Значи и той като много други исторически личности е спорна личност а по история сме учили че е бил герой още повече че има цял град кръстен на него

    08:22 22.04.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Факт

    9 1 Отговор
    От ВМРО били наясно, че Тодор Паница е отявлен убиец, но го до допуснали до среща с ръководството, защото предложил обединение на отцепниците

    08:34 22.04.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Тук

    15 4 Отговор
    Този разбойник умира от ръката на помак но ги е срам да го кажат.

    08:36 22.04.2025

  • 39 Начо

    25 7 Отговор
    Янето е пример за македонските л..няни истории

    08:37 22.04.2025

  • 40 Стенли

    21 6 Отговор

    До коментар #32 от "Данко Харсъзина":

    Много точно казано затова аз в коментарите си ги наричам така наречените македонци и ние в България трябва да знаем че Македония е загубена кауза и затова трябва вето до дупка

    08:37 22.04.2025

  • 41 свидетел

    6 2 Отговор
    едно добро дело !

    09:25 22.04.2025

  • 42 Факт

    9 1 Отговор
    Подобно на историята между Димитър Общи и Левски!

    Коментиран от #49

    10:20 22.04.2025

  • 43 Ганьо

    17 2 Отговор
    Откупът за мис Стоун от 125 000 златни лири е платен от USA, а не от Турция! Мърша Макдермот написа една поръчкова биография на Яне, платена от БКП в която се опита да го изкара едва ли не комунист. Яне е бил на служба в Отоманската Империя, като директор на затвора в Дупница, а след младотурския преврат е началник на горите в Македония. Ликвидиран е по заповед на Тодор Александров, след издадена смъртна присъда от ВМРО, заради убийствата на Сарафов и Гарванов. Четата на влахът Яне Сандали не взема участие в Илинденско -Преображенското въстание!

    12:19 22.04.2025

  • 44 Пецата

    3 12 Отговор
    Некъф галфон го гръмнали преди сто години разбираш ли много важно 🤣

    13:17 22.04.2025

  • 45 Помак

    12 4 Отговор
    А Джаба и Асфалт паша - кога и от чия ръка ?

    13:39 22.04.2025

  • 46 Менде Битолски

    5 9 Отговор
    Ако тоя герой не е наш, български, то нема кой друг. По секой начин е търсил освобождение на българите и всички християни от тучерскио данъчен гнет и пълно равноправие, доколко може да се употребува таа дума в тогашно време за сите народи и най-веке българите, в Турската империя.
    И най-трагичното е, че е убиен от братя българе.

    16:59 22.04.2025

  • 47 по-скоро

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "Эръпшъна":

    града е Зандански.....хахахаха

    05:38 23.04.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Интересно

    4 4 Отговор

    До коментар #42 от "Факт":

    След "освобождението" ни требваше герой загинали за България макар да са фалшиви както завоевателя руски наричаме освободители . Както наричат турците т...ак работа са българите .

    05:45 22.04.2026

  • 50 бушприт

    0 0 Отговор
    На 22-ри април 1915-та г. е убит Яне Сандански.

    07:15 22.04.2026

  • 51 Дуло

    5 0 Отговор
    Пиянството на този туземец е причина за поведението му

    07:23 22.04.2026

  • 52 свидетел

    2 0 Отговор
    ляв предател !

    08:11 22.04.2026

  • 53 Гост0

    2 0 Отговор
    Не знам,кой,как и къде,НО предатели винаги е имало сред българите и сега е така.

    09:49 22.04.2026

