22 април 1915 г. Убит е Яне Сандански

Близо до Роженския манастир, край Мелник с четата на неврокопския войвода Стоян Филипов Яне Сандански попада в засада и е убит.
Яне Сандански е роден на 18 май 1872 г. в с. Влахи, Благоевградско. След поражението на Кресненско-Разложкото въстание 1878-1879 г. родителите му се преселват в Дупница и той получава началното си образование там. След това работи като просбописец, държавен чиновник и пр., като в същото време не престава да се самообразова, съобщава сайтът ИнфоБългария.
В националноосвободителната борба на българите от Македония се включва в края на 90-те г. на XIX в. Неколкократно преминава с чети в Македония с цел да съдейства за ускоряването на процеса за изграждането на революционни комитети в различните селища. Заедно с това полага усилия и за набавяне на оръжие и средства за организацията. Една от най-дръзките му акции в тази насока е известната афера "Мис Стоун". На 21 август 1901 г. по шосето между Банско и Горна Джумая Елена Стоун и на нейната придружителка Катерина Цилка, са отвлечени. Похитителите искат откуп от Турция, който, заради натиска от страна на Великите сили, получават. С получените на 18 януари 1902 г. 14 500 златни турски лири е предвидено закупуването на оръжие.
Яне Сандански не одобрява взетото от Солунския конгрес решение за въстание в Македония и Одринско през пролетта на 1903 г. Въпреки това не се противопоставя и се включва дейно в подготовката на Илинденско-Преображенското въстание 1903 г.
След гибелта на Гоце Делчев Яне Сандански се утвърждава като един от лидерите на левицата във Вътрешната македоно-одринска революционна организация. Благодарение на неговите усилия, въпреки погрома на въстанието, в следващите няколко години това течение взема надмощие в организацията. В отсъствието на Хр. Матов и д-р Татарчев по време на Рилския конгрес на организацията през 1905 г. левицата се опитва да наложи своите възгледи във взетите от конгреса решения и приетия от него нов устав. Марксистите Д. Хаджидимов и Н. Харлаков се включват към групата на Серския революционен окръг и оказват влияние върху поведението на Сандански. Левичарите настояват за над националност и децентрализация в Организацията.
През декември 1906 г. е свикан конгрес на ВМРО, на който Сандански и привържениците му поставят начало на разцеплението в Организацията. В борбата си срещу десницата Сандански стига до крайност и през ноември 1907 г. нарежда убийството на двама от нейните водители - Иван Гарванов и Борис Сарафов. С това поставя началото на братоубийствената война между двете течения, която не стихва и след края на Първата световна война 1914-1918 г.
На Кюстендилския конгрес от март 1908 г. Яне Сандански е изключен от организацията и е осъден на смърт. След Младотурската революция през юни 1908 г. и Сандански излиза от нелегалност и на много места повереното му оръжието е предадено на властите. Само след две години младотурците започват мащабна кампания за унищожаване на ВМРО. По това време Сандански продължава да получава всеки месец пари от турците.
Той става един от основателите и водителите на Народната федеративна партия, която застава зад идеята за независима Македония в рамките на южнославянска федерация.
По време на Балканската война подпомага настъплението на българските войски. Сандански е убит на 22 април 1915 г. в Пирин, местността Балтата, в засада на районната неврокопска чета на ВМОРО.
1 Кочо
06:47 22.04.2023
2 Дядото
07:01 22.04.2023
3 Мале, Мале.
07:13 22.04.2023
4 Кочо
07:24 22.04.2023
5 Абе льохман
До коментар #1 от "Кочо":Самият Яне е бил от лявото,проруско крило на ВМРО,убиват го в 1915,какви "комунисти" те гонят по това време?
07:32 22.04.2023
6 недоумяващ
07:34 22.04.2023
7 Кочо
До коментар #5 от "Абе льохман":Е, да, де! Но, нали днешните патриоти все това твърдят щом стане въпрос за Македония - комунистите са виновни и край! А се вижда, че процесите там са много по рано! Но, и през 20-те години доста са изтрепали от левицата на ВМРО, когато вече е имало комунисти! ВМРО е избивало комунисти и земеделци повече от Зеленски руснаци!
07:37 22.04.2023
8 Точно затова
До коментар #7 от "Кочо":си го отнесоха след Девети а Ванчо се скри в Рим.Пито-платено,кво да се сърдим?
07:47 22.04.2023
9 Нема стане туй
До коментар #6 от "недоумяващ":После ревем ,че ни наричали фашисти и терористи ......ма тъй е!Ей на ти Вапцаров? Епа таланрливи ора имаме,явно затуй🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
07:51 22.04.2023
10 На Брат Пит брат му
07:57 22.04.2023
11 Гледна точка
До коментар #10 от "На Брат Пит брат му":Що да не са добре нещата ?? Елена е бременна .
08:25 22.04.2023
13 Дълго време
08:56 22.04.2023
14 като
До коментар #13 от "Дълго време":всеки руzzoфил
09:01 22.04.2023
16 Эръпшъна
До коментар #6 от "недоумяващ":Ами,аде!И аз това питам.Защо има град на негово име?Както и Благоевград,Димитровград!Чуден народ сме.
11:25 22.04.2023
17 стоян георгиев
До коментар #6 от "недоумяващ":Щото комунистите са го кръстили а наследниците им нещат да го преименуват.свети врач е хиляда пъти по хубаво име,но....
12:02 22.04.2023
25 Една
До коментар #4 от "Кочо":голяма част са отишли по джобовете на похитителите.
07:45 22.04.2025
33 Стенли
До коментар #29 от "Фелдкурат Ото Кац":Значи и той като много други исторически личности е спорна личност а по история сме учили че е бил герой още повече че има цял град кръстен на него
08:22 22.04.2025
40 Стенли
До коментар #32 от "Данко Харсъзина":Много точно казано затова аз в коментарите си ги наричам така наречените македонци и ние в България трябва да знаем че Македония е загубена кауза и затова трябва вето до дупка
08:37 22.04.2025
46 Менде Битолски
И най-трагичното е, че е убиен от братя българе.
16:59 22.04.2025
47 по-скоро
До коментар #16 от "Эръпшъна":града е Зандански.....хахахаха
05:38 23.04.2025
49 Интересно
До коментар #42 от "Факт":След "освобождението" ни требваше герой загинали за България макар да са фалшиви както завоевателя руски наричаме освободители . Както наричат турците т...ак работа са българите .
05:45 22.04.2026
