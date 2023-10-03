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Мъж и 15-годишно момче загинаха при катастрофа във Видинско

3 Октомври, 2023 13:12 1 127 5

Мъж и 15-годишно момче загинаха при катастрофа във Видинско

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  • ружинци

Според първоначалните данни лек автомобил "Ауди" с видинска регистрация, шофиран от 32-годишен мъж излязъл от пътя и се преобърнал в дере

Мъж и 15-годишно момче загинаха при катастрофа във Видинско - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

15-годишно момче и 32-годишен мъж загинаха при пътен инцидент на пътя Ружинци - Дреновец, съобщават от МВР - Видин. Инцидентът е станал тази нощ малко след полунощ при разклона за видинското село Роглец.

Според първоначалните данни лек автомобил "Ауди" с видинска регистрация, шофиран от 32-годишен мъж излязъл от пътя и се преобърнал в дере. На място са загинали шофьорът и 15-годишен пътник, двамата от с. Карбинци. Другият пътник - 21-годишен от с. Бело поле, е настанен за лечение във видинската болница.

Оперативна група е извършила оглед на местопроизшествието. Разследването по случая продължава, в РУ-Белоградчик е образувано досъдебно производство.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дядо ти

    10 2 Отговор
    Абе четете ги тези статии след като ги напишете.Първо е на 5 години а после на 15.....мисиркииии

    Коментиран от #3

    13:16 03.10.2023

  • 2 то като се види Видин - там няма инструк

    5 2 Отговор
    тори .има един лаф Оиде коню о реката

    13:19 03.10.2023

  • 3 Найк

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Дядо ти":

    Ако се съберат и двете може би е на 20 години.

    13:25 03.10.2023

  • 4 Тома

    7 2 Отговор
    Бъркат годините защото тези в колата са цигани

    13:46 03.10.2023

  • 5 ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ

    6 0 Отговор
    Бог да ги Прости Мир на Душите им

    13:59 03.10.2023

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