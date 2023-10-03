Мъж и 15-годишно момче загинаха при катастрофа във Видинско

15-годишно момче и 32-годишен мъж загинаха при пътен инцидент на пътя Ружинци - Дреновец, съобщават от МВР - Видин. Инцидентът е станал тази нощ малко след полунощ при разклона за видинското село Роглец.
Според първоначалните данни лек автомобил "Ауди" с видинска регистрация, шофиран от 32-годишен мъж излязъл от пътя и се преобърнал в дере. На място са загинали шофьорът и 15-годишен пътник, двамата от с. Карбинци. Другият пътник - 21-годишен от с. Бело поле, е настанен за лечение във видинската болница.
Оперативна група е извършила оглед на местопроизшествието. Разследването по случая продължава, в РУ-Белоградчик е образувано досъдебно производство.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дядо ти
Коментиран от #3
13:16 03.10.2023
2 то като се види Видин - там няма инструк
13:19 03.10.2023
3 Найк
До коментар #1 от "Дядо ти":Ако се съберат и двете може би е на 20 години.
13:25 03.10.2023
4 Тома
13:46 03.10.2023
5 ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ
13:59 03.10.2023