Мъж и 15-годишно момче загинаха при катастрофа във Видинско

15-годишно момче и 32-годишен мъж загинаха при пътен инцидент на пътя Ружинци - Дреновец, съобщават от МВР - Видин. Инцидентът е станал тази нощ малко след полунощ при разклона за видинското село Роглец.

Според първоначалните данни лек автомобил "Ауди" с видинска регистрация, шофиран от 32-годишен мъж излязъл от пътя и се преобърнал в дере. На място са загинали шофьорът и 15-годишен пътник, двамата от с. Карбинци. Другият пътник - 21-годишен от с. Бело поле, е настанен за лечение във видинската болница.

Оперативна група е извършила оглед на местопроизшествието. Разследването по случая продължава, в РУ-Белоградчик е образувано досъдебно производство.