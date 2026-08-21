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Шофьорските курсове може да стигнат 1500 евро

Шофьорските курсове може да стигнат 1500 евро

21 Август, 2026 11:21 459 12

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  • шофьорски курсове

От следващата година Европа предвижда обучение на ученици още от 17-годишна възраст

Шофьорските курсове може да стигнат 1500 евро - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Към момента цената на шофьорските курсове е между 1200 и 1350 евро, като тенденцията е те да продължат да поскъпват. Това заяви пред БНР автоинструкторът Йонко Иванов, председател на Съюза на преподавателите по авто-мото подготовка. По думите му увеличението „зависи не от нас, а от войната в Близкия изток“.

Прогнозата на Иванов е, че цената на курса за шофьорска книжка може да достигне 1500 евро. Той изрази и недоволство от действията на държавата, като посочи, че „националната политика не отговаря на очакванията ни“.

В предаването „Преди всички“ автоинструкторът коментира не само цените на курсовете, но и войната по пътищата и мерките за подобряване на пътната безопасност.

Иванов даде пример с предприетите действия след тежката катастрофа на Челопешко шосе, при която по време на гонка лек автомобил се вряза в автобус с пътници и загинаха трима души. След инцидента 80 души са били изпратени да разчистят растителността в района.

По думите му при действието на мерките, предприети от предишното правителство, има 36 загинали. Според Иванов проблемите няма да бъдат решени „само с демагогия и санкции“.

Той разказа още, че преди около 20 дни представители на бранша са провели среща с министъра на транспорта, на която са предложили конкретен екшън план, но по думите му предложенията им не са получили необходимото внимание.

Иванов критикува създаването на междуинституционални комисии на министерско ниво, като посочи, че в тях участват хора без практически опит в обучението и превенцията. Той обърна внимание и на сериозния недостиг на изпитващи, чийто брой според него е намалял с 40%.

Заради липсата на достатъчно служители всеки ден курсисти се транспортират до Дупница и Ямбол, за да могат да се явят на изпит. Иванов коментира и ниското заплащане на изпитващите, което сравни с това на чистачка в хотел.

Проблем има и с техниката, използвана при провеждането на изпитите. По думите му камерите и таблетите често блокират. Иванов заяви, че за тези затруднения е бил информиран и новият министър, но реакция не е последвала.

В интервюто Йонко Иванов коментира и предстоящите европейски изисквания. По думите му от следващата година Европа предвижда обучение на ученици още от 17-годишна възраст. Той обаче изрази притеснение от възможността толкова млади водачи да управляват тежкотоварни автомобили и постави въпроса доколко е разумно 17-годишен да шофира камион с тегло над 20 тона.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    5 0 Отговор
    В Кипър са 450 евро за един месец в имаш книжката..!

    11:24 21.08.2026

  • 2 Мисля !

    6 0 Отговор
    Цената !

    Трябва !

    Да Се Определя !

    Според !

    Качеството !

    На Матриала !

    11:24 21.08.2026

  • 3 Пенсионер

    6 0 Отговор
    Преди да получа повиквателна за казармата карах шофьорски курс към ОСО 4 месеца.

    11:25 21.08.2026

  • 4 каунь

    5 0 Отговор
    за 105 ЛВ. през развития социализъм го изкарах

    11:27 21.08.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 1 Отговор
    Абе теА инструкторЕ , защо не си махат "У"-то когато сами карат колите си 🤔❓
    Нали целта е другите водачи да бъдем внимателни и толерантни с обучаващите се❗
    А предполагам и други колеги са имали срещи с коли от "формула У"😉

    11:31 21.08.2026

  • 6 Георги

    3 1 Отговор
    еваах тоз курс. Какво точно предлагат за 1500 евро?

    11:34 21.08.2026

  • 7 Гост

    2 2 Отговор
    Някой ще ми обяснили за кое точно искат 1500€ като изгарят най много 100€ гориво и не могат да карат младите шофьори.! Могат да се кажат още много неща но май е безмислено от празни приказки.!

    11:36 21.08.2026

  • 8 морския

    2 0 Отговор
    колкото повече, толкова повече !

    11:37 21.08.2026

  • 9 МПС

    1 0 Отговор
    1500 евро за да те научат на нищо

    11:39 21.08.2026

  • 10 оня с коня

    0 0 Отговор
    е па не са скъпи, нормално е да са на такива цени

    11:39 21.08.2026

  • 11 Анонимен

    0 0 Отговор
    През 2006та поработих на морето. С парите си платих курса, който беше 350лв. За още 350 изкарах C и след 2 години за още 400 изкарах C+E, общо взето и за тогава беше много евтино. Сега поне закъсам ли я, мога да стана шофьор.

    11:42 21.08.2026

  • 12 нннн

    0 0 Отговор
    Свобода, демокрация. Колкото искат ще ги вдигат таксите. Пък и нали сме в клуба на богатите!

    11:47 21.08.2026

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