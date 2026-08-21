Шофьорските курсове може да стигнат 1500 евро

Към момента цената на шофьорските курсове е между 1200 и 1350 евро, като тенденцията е те да продължат да поскъпват. Това заяви пред БНР автоинструкторът Йонко Иванов, председател на Съюза на преподавателите по авто-мото подготовка. По думите му увеличението „зависи не от нас, а от войната в Близкия изток“.

Прогнозата на Иванов е, че цената на курса за шофьорска книжка може да достигне 1500 евро. Той изрази и недоволство от действията на държавата, като посочи, че „националната политика не отговаря на очакванията ни“.

В предаването „Преди всички“ автоинструкторът коментира не само цените на курсовете, но и войната по пътищата и мерките за подобряване на пътната безопасност.

Иванов даде пример с предприетите действия след тежката катастрофа на Челопешко шосе, при която по време на гонка лек автомобил се вряза в автобус с пътници и загинаха трима души. След инцидента 80 души са били изпратени да разчистят растителността в района.

По думите му при действието на мерките, предприети от предишното правителство, има 36 загинали. Според Иванов проблемите няма да бъдат решени „само с демагогия и санкции“.

Той разказа още, че преди около 20 дни представители на бранша са провели среща с министъра на транспорта, на която са предложили конкретен екшън план, но по думите му предложенията им не са получили необходимото внимание.

Иванов критикува създаването на междуинституционални комисии на министерско ниво, като посочи, че в тях участват хора без практически опит в обучението и превенцията. Той обърна внимание и на сериозния недостиг на изпитващи, чийто брой според него е намалял с 40%.

Заради липсата на достатъчно служители всеки ден курсисти се транспортират до Дупница и Ямбол, за да могат да се явят на изпит. Иванов коментира и ниското заплащане на изпитващите, което сравни с това на чистачка в хотел.

Проблем има и с техниката, използвана при провеждането на изпитите. По думите му камерите и таблетите често блокират. Иванов заяви, че за тези затруднения е бил информиран и новият министър, но реакция не е последвала.

В интервюто Йонко Иванов коментира и предстоящите европейски изисквания. По думите му от следващата година Европа предвижда обучение на ученици още от 17-годишна възраст. Той обаче изрази притеснение от възможността толкова млади водачи да управляват тежкотоварни автомобили и постави въпроса доколко е разумно 17-годишен да шофира камион с тегло над 20 тона.