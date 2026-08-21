Шишков инспектира отстраняването на аварията на магистралния водопровод във Варна

Министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков инспектира работата по отстраняване на възникналата във Варна вчера авария на магистралния водопровод Варна – Златни пясъци. В проверката участваха още инж. Венелин Шъков – изпълнителен директор на „Български ВиК Холдинг“ ЕАД и управителят на „ВиК – Варна“ ООД инж. Веселин Русев.
Системата за автоматично спиране на водата се е задействала незабавно след аварията, което е ограничило по-голяма загуба на вода. Аварийните екипи са се комплектовали с необходимата техника, установили са мястото на аварията и са започнали работа по отстраняването му. В момента правят подготовка за направа на връзките и полагане на нов стоманен тръбопровод на авариралото трасе от стъклопластовататръба. След това ще започне поетапно пускане на водата и засипване на изкопа. Накрая ще бъде възстановена асфалтовата настилка.
Към момента във Варна няма абонати без вода в резултат на аварията. За целта през вчерашния ден започна подаване на резервно водозахранване по 2-и етап (Варна - Златни пясъци) за местностите и курортни зони до к. к-с „Златни пясъци“.
Причините за последната от поредицата аварии на магистралния водопровод са грешки при проектиране на съоръжението. То е построено със съфинансиране от европейската програма ИСПА в периода 2005 – 2007 г. и е предадено за експлоатация на „ВиК – Варна“ ООД през 2008 г. При подготовката на проекта не са съобразени наклонът на терена, възможните движения на земните маси и подкопаването на отделни участъци в резултат на застрояването и движението на тежка механизирана техника, обслужваща строежите, които натовариха инфраструктурата в последните години.
В годините ръководството на „ВиК – Варна“ ООД е предприемало локални мерки за предотвратяване на сериозни поражения при авариране на конкретния участък, част от които е и системата за автоматично затваряне крановете за водоподаване при рязък спад на налягането, предизвикан от авария на тръбата. През 2023 г. е подменена част от стъклопластовата тръба в най-компрометирания ѝ участък.
По време на инспекцията министър Шишков констатира, че дебелината на асфалтовата настилка е твърде малка. Направеното на място измерване показа, че асфалтовото покритие на улицата при мястото на аварията е едва 3 сантиметра. Във връзка с това той нареди Дирекцията за национален строителен контрол да провери дали за ремонта на улицата са били издадени необходимите строителни книжа – разрешение за строеж и удостоверение за въвеждане в експлоатация.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
12:19 21.08.2026
2 Бре
12:19 21.08.2026
3 Въпрос
12:20 21.08.2026
4 Да питам само
12:22 21.08.2026
5 Пейчев
Коментиран от #6
12:23 21.08.2026
6 Да....
До коментар #5 от "Пейчев":де да беше само там! В Левси всяка седмица има фонтани! Пред Техническия университет - кратер след кратер!
12:25 21.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 сичкуту иzpoжденци
12:28 21.08.2026
9 БОЦ - ко
Руш.няците отново са на власт,
90-та - спретнаха преврата,
А ний се радвахме в захлас...
Че уж дошли са демократи,
И от комунизма няма и следа,
Народе т... п, отново патиш,
Не взел поука до сега 😭
12:29 21.08.2026
10 ВиК холдинг
12:30 21.08.2026
11 НИЕ СМЕ ПО-ЗЛЕ И ОТ ОКРАИНА
12:41 21.08.2026
12 Магазини ОриБебе
12:46 21.08.2026
13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
че да види как от
ТРИДЕСЕТ ГОДИНИ се прави
ЕДНА РЕКОНСТРУКЦИЯ на ЕДИН стадион❗
Коментиран от #14
12:49 21.08.2026
14 С И С
До коментар #13 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":ИДИОТ.Стадионът е с ЧАСТНА и общинска ИНВЕСТИЦИЯ.
13:22 21.08.2026
15 Боко тиквата
13:31 21.08.2026