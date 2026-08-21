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Шишков инспектира отстраняването на аварията на магистралния водопровод във Варна

Шишков инспектира отстраняването на аварията на магистралния водопровод във Варна

21 Август, 2026 12:16 752 15

  • иван шишков-
  • български вик холдинг еад-
  • инж. венелин шъков-
  • водопровод-
  • варна-
  • златни пясъци

Към момента няма абонати без вода заради нея

Шишков инспектира отстраняването на аварията на магистралния водопровод във Варна - 1
Снимка: МРРБ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков инспектира работата по отстраняване на възникналата във Варна вчера авария на магистралния водопровод Варна – Златни пясъци. В проверката участваха още инж. Венелин Шъков – изпълнителен директор на „Български ВиК Холдинг“ ЕАД и управителят на „ВиК – Варна“ ООД инж. Веселин Русев.

Системата за автоматично спиране на водата се е задействала незабавно след аварията, което е ограничило по-голяма загуба на вода. Аварийните екипи са се комплектовали с необходимата техника, установили са мястото на аварията и са започнали работа по отстраняването му. В момента правят подготовка за направа на връзките и полагане на нов стоманен тръбопровод на авариралото трасе от стъклопластовататръба. След това ще започне поетапно пускане на водата и засипване на изкопа. Накрая ще бъде възстановена асфалтовата настилка.

Към момента във Варна няма абонати без вода в резултат на аварията. За целта през вчерашния ден започна подаване на резервно водозахранване по 2-и етап (Варна - Златни пясъци) за местностите и курортни зони до к. к-с „Златни пясъци“.

Причините за последната от поредицата аварии на магистралния водопровод са грешки при проектиране на съоръжението. То е построено със съфинансиране от европейската програма ИСПА в периода 2005 – 2007 г. и е предадено за експлоатация на „ВиК – Варна“ ООД през 2008 г. При подготовката на проекта не са съобразени наклонът на терена, възможните движения на земните маси и подкопаването на отделни участъци в резултат на застрояването и движението на тежка механизирана техника, обслужваща строежите, които натовариха инфраструктурата в последните години.

В годините ръководството на „ВиК – Варна“ ООД е предприемало локални мерки за предотвратяване на сериозни поражения при авариране на конкретния участък, част от които е и системата за автоматично затваряне крановете за водоподаване при рязък спад на налягането, предизвикан от авария на тръбата. През 2023 г. е подменена част от стъклопластовата тръба в най-компрометирания ѝ участък.

По време на инспекцията министър Шишков констатира, че дебелината на асфалтовата настилка е твърде малка. Направеното на място измерване показа, че асфалтовото покритие на улицата при мястото на аварията е едва 3 сантиметра. Във връзка с това той нареди Дирекцията за национален строителен контрол да провери дали за ремонта на улицата са били издадени необходимите строителни книжа – разрешение за строеж и удостоверение за въвеждане в експлоатация.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    11 0 Отговор
    Този изяде ягнищата на половин България!!! Фърчи от банкет на банкет, а на по път намира маана!!?

    12:19 21.08.2026

  • 2 Бре

    8 2 Отговор
    Началник на водопада, ако не е той водата ще спре да пада 😂

    12:19 21.08.2026

  • 3 Въпрос

    9 0 Отговор
    Носи ли си водопроводен ключ?

    12:20 21.08.2026

  • 4 Да питам само

    9 0 Отговор
    Парите ни къде отиват, след като тоя водопровод е построен с европейски пари, а останалата чяст на водопроводната система е от 50-те години, а и не си подържа?

    12:22 21.08.2026

  • 5 Пейчев

    6 1 Отговор
    Лъжете! В Траката и Виница няма вода!

    Коментиран от #6

    12:23 21.08.2026

  • 6 Да....

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "Пейчев":

    де да беше само там! В Левси всяка седмица има фонтани! Пред Техническия университет - кратер след кратер!

    12:25 21.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 сичкуту иzpoжденци

    3 0 Отговор
    по една топла фанта

    12:28 21.08.2026

  • 9 БОЦ - ко

    4 2 Отговор
    Не можахме да докоснем свободата,
    Руш.няците отново са на власт,
    90-та - спретнаха преврата,
    А ний се радвахме в захлас...

    Че уж дошли са демократи,
    И от комунизма няма и следа,
    Народе т... п, отново патиш,
    Не взел поука до сега 😭

    12:29 21.08.2026

  • 10 ВиК холдинг

    6 0 Отговор
    И магистралният им водопровод е като другите им магистрали, късат се тръби и мантинели.

    12:30 21.08.2026

  • 11 НИЕ СМЕ ПО-ЗЛЕ И ОТ ОКРАИНА

    4 0 Отговор
    Само кражби и корупция.

    12:41 21.08.2026

  • 12 Магазини ОриБебе

    4 0 Отговор
    всичко това е нормално за незнаещ и алчен ганьо

    12:46 21.08.2026

  • 13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор
    Що не минА 100 метра встрани,
    че да види как от
    ТРИДЕСЕТ ГОДИНИ се прави
    ЕДНА РЕКОНСТРУКЦИЯ на ЕДИН стадион❗

    Коментиран от #14

    12:49 21.08.2026

  • 14 С И С

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    ИДИОТ.Стадионът е с ЧАСТНА и общинска ИНВЕСТИЦИЯ.

    13:22 21.08.2026

  • 15 Боко тиквата

    0 0 Отговор
    Шишков, що не инспектираш фекалните тръби на Варна? Тъй и тъй си се домъкнал защо не отидеш на южния плаж да удариш една баня или под моста в Аспарухово? Там има едни тръбички, където потънаха много парички а от тях излизат говънца, че да храним рибките и туристите, колкото и малко да са в този прекрасен, но потънал град още от времето на кирчо томажията. Не ми скръствай така ръчички ше кажеш си от вик а марш да си вършиш поне ти работата, че адаша ти Демерджиев само глупости дрънка с тая квадратна кратуна дето стана по голяма от на пеевски и бойко взети заедно

    13:31 21.08.2026

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