На 8 октомври 1912 г. започва Балканската война. Военният конфликт се води между съюза на България, Сърбия, Гърция и Черна гора срещу Османската империя. Българските жертви във войната наброяват 66 000 офицери и войници и 100 000 ранени.
Конкретен повод за войната стават кланетата над българското население в Щип от ноември 1911 г. и в Кочани от юли 1912 г., припомня БНТ.
В отговор на жестокостите на османските власти правителствата на България, Гърция, Сърбия и Черна гора отправят до Високата порта искане за административни реформи в европейските предели на империята. След последвалия категоричен отказ от нейна страна те пристъпват към обща мобилизация на войските си.
Начало на военните действия поставя Черна гора. В края на септември 1912 г. нейните войски нахлуват в Северна Албания. Това става повод за прекратяване на дипломатическите отношения между Османската империя и четирите балкански правителства. На свой ред на 5 октомври същата година България и Гърция обявяват война на Турция. На 7 октомври към тях се присъединява и Сърбия. При започване на войната балканските съюзници разполагат общо с 645 000 души войска и 1412 оръдия, а армията на Османската империя възлиза на 420 000 души и 930 оръдия.
Османската империя губи войната и според Лондонския мирен договор (1913) е принудена да отстъпи териториите на запад от линията Мидия (Черно море) — Енос (Бяло море).
Войната на Балканския съюз срещу Османската империя е естествен завършек на национално освободителните войни на балканските нации. Българските жертви във войната наброяват 66 000 офицери и войници и 100 000 ранени.
Манифестът на цар Фердинанд за обявяване на Балканската война е от 5 октомври 1912 година.
По време на царстването ми отпреди 25 години винаги съм търсил чрез мирни усилия културата, напредъка щастието и славата на България и именно в тази насока бих желал тя да крачи неотклонно. Провидението обаче отсъди другояче. Дошъл е моментът, когато българският народ трябва да се откаже от мирното благоденствие и да прибегне до оръжието за решаването на един голям проблем. Оттатък Рила и Родопите нашите братя по кръв и религия до ден днешен, тридесет и пет години след Освобождението ни, нямаха щастието да се сдобият със сносен човешки живот. Всички усилия за постигане на тази цел както от страна на Великите сили, така и от различните български правителства не успяха да създадат условия, позволяващи на християните да се радват на признатите на всички човешки същества права и свободи.
Сълзите на балканския роб, стенанията на милиони християни не можеха да те развълнуват сърцата ни, техни роднини със същата вяра, длъжници за свободата си и мирния си живот на голямата християнска освободителка. И българската нация си спомня за пророческите думи на Царя Освободител. „Свещеното дело трябва да бъде завършено”.
Нашето миролюбие е изчерпано. За да помогнем на християнското население в Турция, не ни остава друго средство освен оръжията. Виждаме, че няма друг начин да осигурим живота и имуществото му. Анархията в турските провинции заплашва даже нашия живот. След кланетата в Истиб (Щип) и Кочани, вместо да въздаде правосъдие и удовлетворение на пострадалите, както ние изисквахме, турското правителство заповяда мобилизация на въоръжените си сили.
Нашето търпение бе подложено на тежко изпитание. Хуманните чувства на християните налагат свещения дълг да помогнат на заплашените от унищожение братя. Честта и достойнството на България изискват категорично да бъдат свикани под знамената народните синове, готови да бранят Родината. Нашето дело е справедливо, велико и свещено.
С упование в Бог и вяра в покровителството и подкрепата Му съобщавам на нацията, че войната за човешки права на християните в Турция е обявена. Заповядвам на храбрата българска армия да настъпи в турска територия.
Със същата цел рамо до рамо с нас ще се сражават срещу общия враг армиите на съюзените с България балкански държави: Сърбия, Гърция и Черна гора. И в тази борба на Кръста с Полумесеца, на свободата срещу тиранията ще имаме подкрепата на всички, на които са скъпи справедливостта и прогресът.
Нека окриленият от тези симпатии храбър български войник си спомня за героичните дела на бащите и дедите, както и за храбростта на руските войни освободители, и нека лети от победа към победа.
Напред! Бог е с нас!„
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 ХАН КУБРАТ
03:51 08.10.2023
5 ТрампЛин
Коментиран от #7, #8, #9, #25
04:52 08.10.2023
6 Баце ЕООД
Коментиран от #11
06:22 08.10.2023
7 Хахаха
До коментар #5 от "ТрампЛин":Ти специално не живееш. Ти си роб
06:24 08.10.2023
8 ОМБРЕ
До коментар #5 от "ТрампЛин":ШЛЬОКАВИЦА -ДЪЛЪГ МАХМУРЛУК
06:39 08.10.2023
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Зад завесата
Коментиран от #12
07:35 08.10.2023
11 маце
До коментар #6 от "Баце ЕООД":а ти ще си табуретката на полка
07:36 08.10.2023
12 на тебе
До коментар #10 от "Зад завесата":животеца ще вземем
Коментиран от #14
07:37 08.10.2023
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 дишай дълбоко и се потапяй
До коментар #12 от "на тебе":Мога да те даря с 48 000 000 активни живота , само в един милилитър .
Коментиран от #20
07:59 08.10.2023
15 гост
Коментиран от #17
11:07 08.10.2023
16 Матракчи
Вечна им памет на загиналите.
11:10 08.10.2023
17 Хайрсъзина
До коментар #15 от "гост":Гостенино,Фердинанд като държавен глава е главокомандващ по право.Заповедта на генералите ни докараха катастрофата малко по късно.
Коментиран от #18
11:14 08.10.2023
18 Вуте
До коментар #17 от "Хайрсъзина":Прав си.Няколко години по късно Фердинанд го няма и цялата вина за загубите стоварват върху неговата глава.
11:19 08.10.2023
19 Гуня
Коментиран от #21
11:30 08.10.2023
20 тебев маалътъ
До коментар #14 от "дишай дълбоко и се потапяй":ката вечер та даряват с днк.и в zурлата и в гаzопровода 😁
14:45 08.10.2023
21 гувниня
До коментар #19 от "Гуня":падай в дупката
Коментиран от #22
14:46 08.10.2023
22 Гуня
До коментар #21 от "гувниня":Пост на човек с гланциран мозък.
19:57 08.10.2023
23 геноцид
Напред! Бог е с нас!„
А бре Венци , не ти ли казаха , че това е ерес и не трябва да се споменава !
16:33 09.10.2023
24 Ний ша Ва упрайм
16:41 10.10.2023
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Венци
03:09 08.10.2024
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 ха ха
Коментиран от #33
03:55 08.10.2024
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 ха ха
До коментар #30 от "ха ха":На Балканите разпределението е следното: Гърция е в орбитата на Великобритания, Турция също. Тя едва по-късно се премества на страната на Германия. Сърбия е в орбитата на Русия. Румъния в орбитата на Франция. Остава България. Вместо да си наляга парцалките, Фердинант и прогерм.. анската / проавстроун.. гарската кли ..ка в България продават страната. Най-лесният начин е да започнеш Междусъюз.. ническата война за да настроиш населението за следващата авант юра. В противен случай, един неутралитет би бил пагубен за Централните сили. Няма логика разногласията със сърби и гърци да не бъдат разрешени по с дипломация. Фердинант е прод ал българите, които и без това е пре.. зирал Ср а.. м за тези, които му върнаха тлен.. ните оста нки в София.
Коментиран от #38, #41
04:04 08.10.2024
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ЧЕ ПРА ДЯДО МИ АНГЕЛ И БРАТЯТА МУ СА ПРЕВЗЕЛИ ОДРИН
.... БРЕ МИХЛЮЗ ?
06:56 08.10.2024
36 Иван
07:00 08.10.2024
37 Факт
07:23 08.10.2024
38 уйко калеко
До коментар #33 от "ха ха":Най смисления и верен коментар досега.За положението след тази война важи приказката ,,ДА БИ МИРНО СЕДЯЛО ,НЕ БИ ЧУДО ВИДЯЛО,,,Имах честта да познавам участник в трите войни ,Участвал впревземането на ОДРИН.Почина на 96 години есента на 1983.Не обичаше да разказва за войните защото каогато някой го попиташе се разреваваше и казваше.,,МНОГО КРЪВ .МНОГО МЪКА И ТЕГЛО И НАКРАЯ НИЩО.ВСИЧКО КОЕТО СПЕЧЕЛИХМЕ ПРЕЗ БАЛКАНСКАТА ГО ЗАГУБИХМЕ.,,,Дори и го водеха за КУЛАК . защото навремето не искал да влиза в ТКЗС.На дъщеря му не са разрешили да учи висше защото баща й бил кулак.БОГ ДА ПРОСТИ НЕГО И ДРУГАРИТЕ МУ.
07:33 08.10.2024
39 кога ги клахме
07:44 08.10.2024
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Карагьозис
До коментар #33 от "ха ха":Абе то и роднини те продават на безценица по 🇬🇷🤟 ама кеф да става за едното третиране само
10:37 08.10.2024
42 Горски
По това време Сръбската Държава въоръжава своята Армия с най добрите Австрийски произведени Артилерийски Оръдия. Мегаломанията на Фердинанд и младата българска държава са лоша комбинация.
Коментиран от #45, #46
03:25 08.10.2025
43 Горски
По това време Сръбската Държава въоръжава своята Армия с най добрите Австрийски произведени Артилерийски Оръдия. Мегаломанията на Фердинанд и младата българска държава са лоша комбинация.
03:26 08.10.2025
44 ЕВРОГЕЙCКИцyкалa
03:45 08.10.2025
45 БГ войник
До коментар #42 от "Горски":Тези които твърдят, че тежката сръбска артилерия била помогнала за превземането на града, явно не са запознати с подрибности... Как да е помогнала, като атаката е в противоположния участък на фронта и тяхната артилерия служи само да "плаши гаргите"?!?
09:10 08.10.2025
46 БГ войник
До коментар #42 от "Горски":"Истината за поведението на сръбските войски под Одрин разкриват и чужденци, безпристрастни наблюдатели. Такъв е случаят с френския военен аташе в София Матарел, който е добре информиран и освен това посещава Одрин след битката, където констатира следите от великата българска победа. По този повод той отбелязва: "…Българските части от източния сектор сами, с упорита борба превзеха главната позиция. И само вследствие на това събитие в другите сектори турците вдигнаха бяло знаме, опразниха позициите си и отстъпиха крепостта на нападателите.
Действията на сръбските Тимошка и Дунавска дивизии съответно на Северозпадния и Западния сектор са демонстрационни и само подкрепят основната българска атака на противоположения Източен сектор, където НЯМА НИКАКВИ СЪРБИ.
При това действията на двете сръбски дивизии въобще не са убедителни. Сръбските части избягват решителния пряк сблъсък. Страхуват се да атакуват. Влизат само в дребни схватки. Ограничават се единствено с обстрел на турските окопи и позиции, но не и атаката им. Настъпението на "храбрите"сръбски войски започва едва сутринта на 13.03.1913г. и то след турското отстъпление. Паралелът между българските и сръбските загуби на свой ред доказва несъстоятелността на тезата за сръбската "помощ"на Одрин."
09:11 08.10.2025
47 БГ войник
09:13 08.10.2025
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 ВЕЧНА СЛАВА НА ГЕРОИТЕ!
И ТОЗИ ПЪТ , МОЖЕ БИ ЗА ПОСЛЕДНО!?!
БЕЗ РУСИЯ, нато($ащ) НЕ МОЖЕ ДА НИ ГАРАНТИРА ТЕРИТОРИАЛНАТА ЦЯЛОСТ, турция РАНО ИЛИ КЪСНО ЩЕ ПОИСКА РЕВАНШ...!
НЕКА Б€ЗРОДНИТ€ НИ €вро-дж€н д€ ра$ти $€ ЗАМИ$ЛЯТ, ЗАЩО гърция ТРЕСКАВО СЕ ВЪОРЪЖАВА И
НЕ Е ОТМЕНИЛА НАБОРНАТА СЛУЖБА В АРМИЯТА!
13:23 08.10.2025
50 Горски
03:15 08.10.2026
51 Мдаа
Напред! Бог е с нас!„
Мдаа....
03:19 08.10.2026
52 Васил
03:24 08.10.2026