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8 октомври 1912 г. - Започва Балканската война

8 октомври 1912 г. - Започва Балканската война

8 Октомври, 2026 03:06 542 52

  • балканска война-
  • българия-
  • османска империя

Османската империя губи войната

8 октомври 1912 г. - Започва Балканската война - 1
Снимка: Архив
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 8 октомври 1912 г. започва Балканската война. Военният конфликт се води между съюза на България, Сърбия, Гърция и Черна гора срещу Османската империя. Българските жертви във войната наброяват 66 000 офицери и войници и 100 000 ранени.

Конкретен повод за войната стават кланетата над българското население в Щип от ноември 1911 г. и в Кочани от юли 1912 г., припомня БНТ.

В отговор на жестокостите на османските власти правителствата на България, Гърция, Сърбия и Черна гора отправят до Високата порта искане за административни реформи в европейските предели на империята. След последвалия категоричен отказ от нейна страна те пристъпват към обща мобилизация на войските си.

Начало на военните действия поставя Черна гора. В края на септември 1912 г. нейните войски нахлуват в Северна Албания. Това става повод за прекратяване на дипломатическите отношения между Османската империя и четирите балкански правителства. На свой ред на 5 октомври същата година България и Гърция обявяват война на Турция. На 7 октомври към тях се присъединява и Сърбия. При започване на войната балканските съюзници разполагат общо с 645 000 души войска и 1412 оръдия, а армията на Османската империя възлиза на 420 000 души и 930 оръдия.

Османската империя губи войната и според Лондонския мирен договор (1913) е принудена да отстъпи териториите на запад от линията Мидия (Черно море) — Енос (Бяло море).

Войната на Балканския съюз срещу Османската империя е естествен завършек на национално освободителните войни на балканските нации. Българските жертви във войната наброяват 66 000 офицери и войници и 100 000 ранени.

Манифестът на цар Фердинанд за обявяване на Балканската война е от 5 октомври 1912 година.

По време на царстването ми отпреди 25 години винаги съм търсил чрез мирни усилия културата, напредъка щастието и славата на България и именно в тази насока бих желал тя да крачи неотклонно. Провидението обаче отсъди другояче. Дошъл е моментът, когато българският народ трябва да се откаже от мирното благоденствие и да прибегне до оръжието за решаването на един голям проблем. Оттатък Рила и Родопите нашите братя по кръв и религия до ден днешен, тридесет и пет години след Освобождението ни, нямаха щастието да се сдобият със сносен човешки живот. Всички усилия за постигане на тази цел както от страна на Великите сили, така и от различните български правителства не успяха да създадат условия, позволяващи на християните да се радват на признатите на всички човешки същества права и свободи.

Сълзите на балканския роб, стенанията на милиони християни не можеха да те развълнуват сърцата ни, техни роднини със същата вяра, длъжници за свободата си и мирния си живот на голямата християнска освободителка. И българската нация си спомня за пророческите думи на Царя Освободител. „Свещеното дело трябва да бъде завършено”.

Нашето миролюбие е изчерпано. За да помогнем на християнското население в Турция, не ни остава друго средство освен оръжията. Виждаме, че няма друг начин да осигурим живота и имуществото му. Анархията в турските провинции заплашва даже нашия живот. След кланетата в Истиб (Щип) и Кочани, вместо да въздаде правосъдие и удовлетворение на пострадалите, както ние изисквахме, турското правителство заповяда мобилизация на въоръжените си сили.

Нашето търпение бе подложено на тежко изпитание. Хуманните чувства на християните налагат свещения дълг да помогнат на заплашените от унищожение братя. Честта и достойнството на България изискват категорично да бъдат свикани под знамената народните синове, готови да бранят Родината. Нашето дело е справедливо, велико и свещено.

С упование в Бог и вяра в покровителството и подкрепата Му съобщавам на нацията, че войната за човешки права на християните в Турция е обявена. Заповядвам на храбрата българска армия да настъпи в турска територия.

Със същата цел рамо до рамо с нас ще се сражават срещу общия враг армиите на съюзените с България балкански държави: Сърбия, Гърция и Черна гора. И в тази борба на Кръста с Полумесеца, на свободата срещу тиранията ще имаме подкрепата на всички, на които са скъпи справедливостта и прогресът.

Нека окриленият от тези симпатии храбър български войник си спомня за героичните дела на бащите и дедите, както и за храбростта на руските войни освободители, и нека лети от победа към победа.

Напред! Бог е с нас!„


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ХАН КУБРАТ

    56 6 Отговор
    Да живее България во веки веков..

    03:51 08.10.2023

  • 5 ТрампЛин

    25 36 Отговор
    Слава на загиналите в двете Балкански войни и в ПСВ български герои! Под знамето на ЕС България сбъдва една отколешна мечта-България на три морета! Да живее България!

    Коментиран от #7, #8, #9, #25

    04:52 08.10.2023

  • 6 Баце ЕООД

    40 9 Отговор
    Е ся ако съберат войните.. Ше си епилират краката заедно,биейки се в гърдите кви са мъже през гучи слънчеви очила от сергията за 5 лева

    Коментиран от #11

    06:22 08.10.2023

  • 7 Хахаха

    25 12 Отговор

    До коментар #5 от "ТрампЛин":

    Ти специално не живееш. Ти си роб

    06:24 08.10.2023

  • 8 ОМБРЕ

    8 11 Отговор

    До коментар #5 от "ТрампЛин":

    ШЛЬОКАВИЦА -ДЪЛЪГ МАХМУРЛУК

    06:39 08.10.2023

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Зад завесата

    8 8 Отговор
    И не я оставиха тази империя , докато не и взеха петрола.

    Коментиран от #12

    07:35 08.10.2023

  • 11 маце

    7 2 Отговор

    До коментар #6 от "Баце ЕООД":

    а ти ще си табуретката на полка

    07:36 08.10.2023

  • 12 на тебе

    1 6 Отговор

    До коментар #10 от "Зад завесата":

    животеца ще вземем

    Коментиран от #14

    07:37 08.10.2023

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 дишай дълбоко и се потапяй

    2 5 Отговор

    До коментар #12 от "на тебе":

    Мога да те даря с 48 000 000 активни живота , само в един милилитър .

    Коментиран от #20

    07:59 08.10.2023

  • 15 гост

    19 8 Отговор
    Стефан Цанев /цитирам по памет/ : " Фердинанд се провъзгласява за главнокомандващ, като главната квартира е в Стара загора - твърде далеч от фронта. И когато генералите го търсят да подпише поредната заповед, той е с шофьорчето си, едно немско момче да се облажава някъде в храсталаците"

    Коментиран от #17

    11:07 08.10.2023

  • 16 Матракчи

    41 5 Отговор
    Добра идея беше Балканската война.Спечелихме Одринска Тракия,Беломорска Тракия,Пиринска Македония,Егейска Македония.После от многото акъл на военните,опиянени от победите,нападнахме съюзниците си и загубихме спечеленото от войната.Остана ни Пиринска Македония и Беломорска Тракия която загубихме шест години по късно.
    Вечна им памет на загиналите.

    11:10 08.10.2023

  • 17 Хайрсъзина

    7 9 Отговор

    До коментар #15 от "гост":

    Гостенино,Фердинанд като държавен глава е главокомандващ по право.Заповедта на генералите ни докараха катастрофата малко по късно.

    Коментиран от #18

    11:14 08.10.2023

  • 18 Вуте

    7 7 Отговор

    До коментар #17 от "Хайрсъзина":

    Прав си.Няколко години по късно Фердинанд го няма и цялата вина за загубите стоварват върху неговата глава.

    11:19 08.10.2023

  • 19 Гуня

    17 7 Отговор
    От акъла на генералитета загубихме почти всичко. 68000 загинали и 100000 ранени и осакатени за цял живот. Бог да прости загиналите.

    Коментиран от #21

    11:30 08.10.2023

  • 20 тебев маалътъ

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "дишай дълбоко и се потапяй":

    ката вечер та даряват с днк.и в zурлата и в гаzопровода 😁

    14:45 08.10.2023

  • 21 гувниня

    2 1 Отговор

    До коментар #19 от "Гуня":

    падай в дупката

    Коментиран от #22

    14:46 08.10.2023

  • 22 Гуня

    0 3 Отговор

    До коментар #21 от "гувниня":

    Пост на човек с гланциран мозък.

    19:57 08.10.2023

  • 23 геноцид

    16 2 Отговор
    "Нека окриленият от тези симпатии храбър български войник си спомня за героичните дела на бащите и дедите, както и за храбростта на руските войни освободители, и нека лети от победа към победа.

    Напред! Бог е с нас!„

    А бре Венци , не ти ли казаха , че това е ерес и не трябва да се споменава !

    16:33 09.10.2023

  • 24 Ний ша Ва упрайм

    10 6 Отговор
    според сигашните схващания гейевроатлантически т.н. националосвободителните движения са терористични а ората не герой а терористи. ако бг беше в границите на Сан Стефанския договор немаше има кланета и орките орди башибозук щяха да са в Ада на Анадола

    16:41 10.10.2023

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Венци

    15 6 Отговор
    Тогава бихме турците, като шкембе у дувар.

    03:09 08.10.2024

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 ха ха

    13 3 Отговор
    Да, бе! Акъла на генералитета бил виновен и лакомията на Фердо... Вервайте на приказки. Продал ни е немският благородник. Това е единственото възможно обяснение. Хайде, някой да ми каже, че ПСВ не е чукала на вратата и двата блока не са набирали сателити! Антантата е сформирана през 1907-ма. На елитите е било кристално ясно накъде отиват нещата.

    Коментиран от #33

    03:55 08.10.2024

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 ха ха

    29 7 Отговор

    До коментар #30 от "ха ха":

    На Балканите разпределението е следното: Гърция е в орбитата на Великобритания, Турция също. Тя едва по-късно се премества на страната на Германия. Сърбия е в орбитата на Русия. Румъния в орбитата на Франция. Остава България. Вместо да си наляга парцалките, Фердинант и прогерм.. анската / проавстроун.. гарската кли ..ка в България продават страната. Най-лесният начин е да започнеш Междусъюз.. ническата война за да настроиш населението за следващата авант юра. В противен случай, един неутралитет би бил пагубен за Централните сили. Няма логика разногласията със сърби и гърци да не бъдат разрешени по с дипломация. Фердинант е прод ал българите, които и без това е пре.. зирал Ср а.. м за тези, които му върнаха тлен.. ните оста нки в София.

    Коментиран от #38, #41

    04:04 08.10.2024

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    11 1 Отговор
    И КВО ЛОШО ИМА ЧЕ НАПИСАХ
    ЧЕ ПРА ДЯДО МИ АНГЕЛ И БРАТЯТА МУ СА ПРЕВЗЕЛИ ОДРИН
    .... БРЕ МИХЛЮЗ ?

    06:56 08.10.2024

  • 36 Иван

    2 11 Отговор
    Османската империя трябваше да използва Междусъюзническата война за да си възвърне Балканите ..щеше да има мир за 500 от Багдат до Виена ..нямаше да се роди Хитлер

    07:00 08.10.2024

  • 37 Факт

    13 2 Отговор
    Суетен и некадърен държавник!

    07:23 08.10.2024

  • 38 уйко калеко

    15 1 Отговор

    До коментар #33 от "ха ха":

    Най смисления и верен коментар досега.За положението след тази война важи приказката ,,ДА БИ МИРНО СЕДЯЛО ,НЕ БИ ЧУДО ВИДЯЛО,,,Имах честта да познавам участник в трите войни ,Участвал впревземането на ОДРИН.Почина на 96 години есента на 1983.Не обичаше да разказва за войните защото каогато някой го попиташе се разреваваше и казваше.,,МНОГО КРЪВ .МНОГО МЪКА И ТЕГЛО И НАКРАЯ НИЩО.ВСИЧКО КОЕТО СПЕЧЕЛИХМЕ ПРЕЗ БАЛКАНСКАТА ГО ЗАГУБИХМЕ.,,,Дори и го водеха за КУЛАК . защото навремето не искал да влиза в ТКЗС.На дъщеря му не са разрешили да учи висше защото баща й бил кулак.БОГ ДА ПРОСТИ НЕГО И ДРУГАРИТЕ МУ.

    07:33 08.10.2024

  • 39 кога ги клахме

    4 4 Отговор
    рузслямците.можем повторит

    07:44 08.10.2024

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Карагьозис

    3 0 Отговор

    До коментар #33 от "ха ха":

    Абе то и роднини те продават на безценица по 🇬🇷🤟 ама кеф да става за едното третиране само

    10:37 08.10.2024

  • 42 Горски

    8 1 Отговор
    Според лондонския мирен договор, България е щяла да бъде с по голяма територия дори от т.н. Сан Стефански договор. Това се е сторило крайно недостатъчно на нашите политици, които са искали солунската митница плюс островите Тасос и Самотраки...и най вече всички македонски чукари, последствията са известни. Войната не е обявена от Българското Царство и Фердинанд а Монтенегро и Сърбия обявяват война на Турската Империя като България и Гърция се присъединяват, по важно е първата че Първата Балканска е в резултат на Италианската Дипломация която по това време война за Отоманска Либия Туркието - 1911/1912 г.- Декември, в която война Италия е победител. Тежката Далекобойна Сръбска Артилерия, Българските Войски е нямало да превземат Одрин или тяхните шансове да превземат са щяли да бъдат много по незначителни.
    По това време Сръбската Държава въоръжава своята Армия с най добрите Австрийски произведени Артилерийски Оръдия. Мегаломанията на Фердинанд и младата българска държава са лоша комбинация.

    Коментиран от #45, #46

    03:25 08.10.2025

  • 43 Горски

    5 2 Отговор
    Според лондонския мирен договор, България е щяла да бъде с по голяма територия дори от т.н. Сан Стефански договор. Това се е сторило крайно недостатъчно на нашите политици, които са искали солунската митница плюс островите Тасос и Самотраки...и най вече всички македонски чукари, последствията са известни. Войната не е обявена от Българското Царство и Фердинанд а Монтенегро и Сърбия обявяват война на Турската Империя като България и Гърция се присъединяват, по важно е първата че Първата Балканска е в резултат на Италианската Дипломация която по това време война за Отоманска Либия Туркието - 1911/1912 г.- Декември, в която война Италия е победител. Тежката Далекобойна Сръбска Артилерия, Българските Войски е нямало да превземат Одрин или тяхните шансове да превземат са щяли да бъдат много по незначителни.
    По това време Сръбската Държава въоръжава своята Армия с най добрите Австрийски произведени Артилерийски Оръдия. Мегаломанията на Фердинанд и младата българска държава са лоша комбинация.

    03:26 08.10.2025

  • 44 ЕВРОГЕЙCКИцyкалa

    4 1 Отговор
    кoги видат УРCУЛА на портрет им се олабва геврека и им потича одходнио матреал по крачолите од благоговение!

    03:45 08.10.2025

  • 45 БГ войник

    5 0 Отговор

    До коментар #42 от "Горски":

    Тези които твърдят, че тежката сръбска артилерия била помогнала за превземането на града, явно не са запознати с подрибности... Как да е помогнала, като атаката е в противоположния участък на фронта и тяхната артилерия служи само да "плаши гаргите"?!?

    09:10 08.10.2025

  • 46 БГ войник

    7 0 Отговор

    До коментар #42 от "Горски":

    "Истината за поведението на сръбските войски под Одрин разкриват и чужденци, безпристрастни наблюдатели. Такъв е случаят с френския военен аташе в София Матарел, който е добре информиран и освен това посещава Одрин след битката, където констатира следите от великата българска победа. По този повод той отбелязва: "…Българските части от източния сектор сами, с упорита борба превзеха главната позиция. И само вследствие на това събитие в другите сектори турците вдигнаха бяло знаме, опразниха позициите си и отстъпиха крепостта на нападателите.
    Действията на сръбските Тимошка и Дунавска дивизии съответно на Северозпадния и Западния сектор са демонстрационни и само подкрепят основната българска атака на противоположения Източен сектор, където НЯМА НИКАКВИ СЪРБИ.
    При това действията на двете сръбски дивизии въобще не са убедителни. Сръбските части избягват решителния пряк сблъсък. Страхуват се да атакуват. Влизат само в дребни схватки. Ограничават се единствено с обстрел на турските окопи и позиции, но не и атаката им. Настъпението на "храбрите"сръбски войски започва едва сутринта на 13.03.1913г. и то след турското отстъпление. Паралелът между българските и сръбските загуби на свой ред доказва несъстоятелността на тезата за сръбската "помощ"на Одрин."

    09:11 08.10.2025

  • 47 БГ войник

    4 1 Отговор
    Има предостатъчно снимки на български тежки крепостни оръдия - българските са 82 ,а сръбските 16. България никога не е отричала участието на сърбите при Одрин. От тях се е искало само демонстративни действия да не позволят снемане на турски войски от техния учястък за запушване на пробива. Българската армия прави пробива като 1--ти Родопски и 23-ти Шипченски полк превземат фортовете Айджиолу и Айвазбаба.

    09:13 08.10.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 ВЕЧНА СЛАВА НА ГЕРОИТЕ!

    4 2 Отговор
    "живеем" В ИНТ€Р€$НО ВР€М€-ОТНОВО СМЕ $Р€ЩУ БРАТСКА ПРАВОСЛАВНА РУСИЯ-ОСВОБОДИТЕЛКА
    И ТОЗИ ПЪТ , МОЖЕ БИ ЗА ПОСЛЕДНО!?!
    БЕЗ РУСИЯ, нато($ащ) НЕ МОЖЕ ДА НИ ГАРАНТИРА ТЕРИТОРИАЛНАТА ЦЯЛОСТ, турция РАНО ИЛИ КЪСНО ЩЕ ПОИСКА РЕВАНШ...!
    НЕКА Б€ЗРОДНИТ€ НИ €вро-дж€н д€ ра$ти $€ ЗАМИ$ЛЯТ, ЗАЩО гърция ТРЕСКАВО СЕ ВЪОРЪЖАВА И
    НЕ Е ОТМЕНИЛА НАБОРНАТА СЛУЖБА В АРМИЯТА!

    13:23 08.10.2025

  • 50 Горски

    2 0 Отговор
    Имало едно време, българска армия и единен народ, победа след победа, боен дух. Вечна памет на нашите дядовци, показали на цял свят, как се брани земя напоена с кръв ! За войнската чест и славата на бойното знаме, УРААА! Тази война не би се състояла ИЗОБЩО,ако виенския просят Ферди не се е надувал колко велик цар е и колко силна армия има!!! В тази война загиват стотици хиляди невинни български синове! България е обезлюдена от към мъжко съсловие,жените и децата са тези,които понасят най- страшните последствия ,но просяка абдикира и със пет вагона заграбени богатства от България бяга обратно в Австрия. "Духът побеждава материята" с това мото българската войска (не армия) е прегазвала числено превъзхождащите ни и по-добре въоръжени противници в двете Балкански войни.

    03:15 08.10.2026

  • 51 Мдаа

    3 0 Отговор
    ..."Нека окриленият храбър български войник си спомня за героичните дела на бащите и дедите, както и за храбростта на руските войни освободители, и нека лети от победа към победа.

    Напред! Бог е с нас!„


    Мдаа....

    03:19 08.10.2026

  • 52 Васил

    2 1 Отговор
    Предателят Фердинанд Сакскобургготски, който нито за момент не е мислел доброто на България - като всеки Кобург!

    03:24 08.10.2026

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