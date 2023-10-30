В София при обработени 7.27% СИК протоколи: Васил Терзиев и Ваня Григорова на балотаж

Първи данни на ЦИК от изборите за кмет.
В София при обработени 7.27% СИК протоколи в OИК, Васил Терзиев получава 30.33% от гласовете, Ваня Григорова - 22.97%, а Антон Хекимян - 17.31%.
Резултатите от ЦИК за София:
Карлос Контрера - 1.05%
Георги Неделчев - 0.10%
Асен Ангелов – 0.57%
Камен Дюлгеров - 0.08%
Мажд Алгафари - 0.26%
Петър Клисаров - 0.50%
Мария Колева - 0.15%
Емил Атанасов, Български социалдемократи -0.13%
Виолета Комитова, ПП Български възход - 1.21%
Ивайло Вълчев, ПП ИТН - 3,33%
Красимир Стойчев, Партия на ЗЕЛЕНИТЕ - 0.37%
Теодор Дечев, Българска социалдемократическа партия - 0.55%
Калин Крулев, ПП Общество за нова България 0.24%
Деян Николов, „Възраждане 8.21%
Александър Томов, Българска социалдемокрация – евролевица - 0.20%
Симеон Ананиев, МИР - 0.10%
Светослав Витков, Глас народен - 0.61%
Антон Хекимян, Местна коалиция ГЕРБ /СДС/- 17.31%
Васил Терзиев, МК ПП-ДБ- Спаси София - 30.33%
Ваня Григорова - МК „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ - 22.97%
Вили Лилков - Местна коалиция КОД - 5.88%
Радостин Василев - 2.37%
Не подкрепям никого - 3.49%
Очаквайте подробности.
Източник: NOVA
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1 Боко
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