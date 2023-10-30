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В София при обработени 7.27% СИК протоколи: Васил Терзиев и Ваня Григорова на балотаж
  Тема: Местни избори 2023

30 Октомври, 2023 06:25 237 3

В София при обработени 7.27% СИК протоколи: Васил Терзиев и Ваня Григорова на балотаж

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Антон Хекимян отпада от кметската битка

В София при обработени 7.27% СИК протоколи: Васил Терзиев и Ваня Григорова на балотаж - 1
Снимка: 1chas.bg
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Първи данни на ЦИК от изборите за кмет.

В София при обработени 7.27% СИК протоколи в OИК, Васил Терзиев получава 30.33% от гласовете, Ваня Григорова - 22.97%, а Антон Хекимян - 17.31%.

Резултатите от ЦИК за София:

Карлос Контрера - 1.05%

Георги Неделчев - 0.10%

Асен Ангелов – 0.57%

Камен Дюлгеров - 0.08%

Мажд Алгафари - 0.26%

Петър Клисаров - 0.50%

Мария Колева - 0.15%

Емил Атанасов, Български социалдемократи -0.13%

Виолета Комитова, ПП Български възход - 1.21%

Ивайло Вълчев, ПП ИТН - 3,33%

Красимир Стойчев, Партия на ЗЕЛЕНИТЕ - 0.37%

Теодор Дечев, Българска социалдемократическа партия - 0.55%

Калин Крулев, ПП Общество за нова България 0.24%

Деян Николов, „Възраждане 8.21%

Александър Томов, Българска социалдемокрация – евролевица - 0.20%

Симеон Ананиев, МИР - 0.10%

Светослав Витков, Глас народен - 0.61%

Антон Хекимян, Местна коалиция ГЕРБ /СДС/- 17.31%

Васил Терзиев, МК ПП-ДБ- Спаси София - 30.33%

Ваня Григорова - МК „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ - 22.97%

Вили Лилков - Местна коалиция КОД - 5.88%

Радостин Василев - 2.37%

Не подкрепям никого - 3.49%

Очаквайте подробности.

Източник: NOVA


България
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