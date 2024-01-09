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Проф. Рачев с важни новини за времето

9 Януари, 2024 10:21 792 5

Проф. Рачев с важни новини за времето

  • георги рачев-
  • прогноза-
  • време

Обличайте се добре, призова той

Проф. Рачев с важни новини за времето - 1
Илюстративна снимка, БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Цяла седмица ще се задържи снегът в София, ще става все по-студено. Но днес във Варна е по-студено от столицата. Това съобщи пред бТВ проф. Георги Рачев, климатолог.

Обличайте се добре, призова той.

В София температурите ще са от 1 до -7 градуса до края на работната седмица и с минимални до -11 в неделя.

От понеделник ще има затопляне.

По морето се очаква леден вятър.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Йо хо хо

    3 0 Отговор
    А глобалното затопляне?

    10:25 09.01.2024

  • 2 дядо поп

    8 0 Отговор
    А , не бе , голи ще тръгнем! Д.обре , че сте вие от медиите да ни казвате какво да правим

    10:25 09.01.2024

  • 3 Йо хо хо

    2 0 Отговор
    А в Киев в момента е - 13 и се усеща като -20 градуса.

    10:28 09.01.2024

  • 4 Кокошката🐔🐔🐔

    3 0 Отговор
    То па един сняг, мижава работа.

    10:38 09.01.2024

  • 5 в софия мръзнем и е поледица ,

    0 0 Отговор
    а на онези с гръцките зими не вярвайте . Парното е с по голямата цена . Вдигнаха цената и на чая . Алкохола е с 17-20 процента по скъп за година . Всеки 3 е болен и кашли - май е заразно . Никой не се пере .

    10:40 09.01.2024

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