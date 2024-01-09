Проф. Рачев с важни новини за времето

Цяла седмица ще се задържи снегът в София, ще става все по-студено. Но днес във Варна е по-студено от столицата. Това съобщи пред бТВ проф. Георги Рачев, климатолог.
Обличайте се добре, призова той.
В София температурите ще са от 1 до -7 градуса до края на работната седмица и с минимални до -11 в неделя.
От понеделник ще има затопляне.
По морето се очаква леден вятър.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Йо хо хо
10:25 09.01.2024
2 дядо поп
10:25 09.01.2024
3 Йо хо хо
10:28 09.01.2024
4 Кокошката🐔🐔🐔
10:38 09.01.2024
5 в софия мръзнем и е поледица ,
10:40 09.01.2024