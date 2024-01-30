Времето днес, прогноза за вторник, 30 януари: Остава облачно, но малко по-студено

Температурите днес ще бъдат малко по-ниски, предаде БНТ.

В повечето райони минималните ще са между минус 5° и 0°, в София - около минус 4.

На морския бряг от минус 1° по най-северното до 4° по най-южното крайбрежие, а максималните от 2° до 7°, в София - около 2°.

Ще преобладава облачно време, но ще превалява отново главно в източните и планинските райони, предимно сняг. Ще бъде ветровито, с умерен, в Югоизточна България и по Черноморието - временно силен вятър от север-североизток, с пориви до около 70 - 80 км/ч.

Ще се усили и вълнението на морето и в по-голямата част от крайбрежието ще бъде около 4 - 5 бала, или височина на вълните до около 3-4 метра. Ще има валежи от дъжд и мокър сняг - по-значителни в крайните южни райони.

В планините ще духа силен, по високите и открити части - бурен североизточен вятър. В западните райони ще преобладава слънчево време, на изток ще бъде облачно с превалявания от сняг, по-значителни в Странджа. Максималните температури в курортите ще са от минус 8° на Алеко до минус 4° в Боровец.