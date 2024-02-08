Пробив: Столичният общински съвет си избра председател

Бял дим в СОС. Общинарите се споразумяха за председател от осмия опит. Постигнат е консенсус поста временно да заеме Цветомир Петров от ПП-ДБ-СС. На миналото заседание той получи едва 26 гласа. Той е бил кандидат за евродепутат от листите на ВМРО през 2019 г, припомни Нова телевизия.

„Ще подкрепим Цветомир Петров, за да може СОС да заработи. Нямаме уговорки за комисии”, посочи Вили Лилков. По думите на колегите му изборът е временен – до месец юли.