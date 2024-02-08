Новини
България »
София »
Пробив: Столичният общински съвет си избра председател

8 Февруари, 2024 10:24 1 184 5

Пробив: Столичният общински съвет си избра председател

  • сос-
  • председател

Постигнат е консенсус поста временно да заеме Цветомир Петров от ПП-ДБ-СС

Пробив: Столичният общински съвет си избра председател - 1
Красимир Тодоров Красимир Тодоров Автор във Fakti.bg

Бял дим в СОС. Общинарите се споразумяха за председател от осмия опит. Постигнат е консенсус поста временно да заеме Цветомир Петров от ПП-ДБ-СС. На миналото заседание той получи едва 26 гласа. Той е бил кандидат за евродепутат от листите на ВМРО през 2019 г, припомни Нова телевизия.

„Ще подкрепим Цветомир Петров, за да може СОС да заработи. Нямаме уговорки за комисии”, посочи Вили Лилков. По думите на колегите му изборът е временен – до месец юли.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 7 гласа.


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, auto.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 лилко градуса

    11 1 Отговор
    от нерви вече половинка не ми стига днеска

    10:26 08.02.2024

  • 2 Честито!

    12 7 Отговор
    Бляскава победа на ЛГБТ/ппдб!

    10:29 08.02.2024

  • 3 Питам:

    10 1 Отговор
    Галя, как няма да слушкат след като им издърпахте ушите ? Иначе няма да папкат !

    10:29 08.02.2024

  • 4 Факт

    3 1 Отговор
    Добре ,че Бойко ги уплаши с нови избори,та си седнаха на гъ.а.

    10:43 08.02.2024

  • 5 нннн

    2 0 Отговор
    Ами да! Тъкмо са се наредили около копанята. Не си я дават. При нова копаня ще се наредят други пpaceта.

    10:49 08.02.2024

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове