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Времето днес, прогноза за понеделник, 15 април: Температурите ще достигнат 34°

15 Април, 2024 05:19 411 1

Времето днес, прогноза за понеделник, 15 април: Температурите ще достигнат 34°

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Следобед вятърът от юг-югозапад ще се усили

Времето днес, прогноза за понеделник, 15 април: Температурите ще достигнат 34° - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

През нощта ще остане безоблачно, със слаб, вече югозападен вятър. Минималните температури в повечето райони ще са между 9° и 14°, в София - около 10°, предаде БНТ.

Следобед вятърът от юг-югозапад ще се усили до умерен и с него дневните температури още ще се повишат - максималните ще са между 29° и 34°, в София около 30°, отново по-ниски по Черноморието - от 22°-23° по северното крайбрежие до около 29° в района на Бургас. И там ще се задържи слънчево, със слаб и умерен югоизточен вятър. Температурата на морската вода е 15°-16°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала, с тенденция към усилване.

Слънчево и ветровито ще бъде времето в планините - вятърът ще се ориентира от югозапад и ще бъде умерен, временно силен. Температурите ще се повишат чувствително и максималните в курортите ще са от 18° на Алеко до 21° в Пампорово и 22° в Боровец.


България
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